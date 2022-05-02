Гараж на 2 машины: варианты строений и их оптимальные размеры

Все знают, что автомобиль давно перестал быть роскошью, теперь он насущная необходимость. Например, невозможно обойтись без средства передвижения, если хозяева живут далеко за городом, в собственном имении. Нередко в таких семьях не одна, а две или три «единицы транспорта». Но даже если автопарк пока невелик, многие владельцы загородных домов предпочитают поступать дальновидно: они планируют сразу возвести гараж на 2 машины. Данный вариант строительства с запасом — отличное и логичное решение, которое имеет немало преимуществ. Однако чтобы избежать досадных ошибок, нужно узнать, как правильно подобрать размеры гаража на 2 автомобиля, какие комбинации помещений возможны.

Гараж на две машины: достоинства и недостатки

Это строение для многих автолюбителей становится не только пристанищем для машины, но и очень функциональным помещением. Оно превращается в приют для транспорта, в «участковое» СТО, в хранилище для запчастей, инструментов, ГСМ и разной полезной всячины, в мастерскую и т. д. Такое укрытие с большей площадью дает возможность покупки второго средства передвижения. Другие преимущества гаража на две машины:

простор, который оценят все, кто часто занимается ремонтными или другими работами;

возможность устроить в двойном гараже два полезных помещения — погреб и смотровую яму;

шанс установить в постройке несколько вместительных стеллажей, шкафов, навесить большое количество полок и т. д.

Двойной гараж вместо двух отдельных строений — шанс экономии на стройматериалах, на подведении инженерных систем, возможность уменьшить расходы на охранную сигнализацию.

Недостаток у такого решения всего один, но он существенный: строительство здания большей площади обещает такие же затраты.

Проект гаража на 2 машины: важные моменты

Размеры — главный критерий для любого строения. Но при планировании просторного гаража, как правило, учитывают потребности хозяев. Например, над ним можно оборудовать санузел, либо дополнительную комнату, которую легко превратить в столярную мастерскую, небольшой спортзал, в бильярдную и т. д.

Чтобы составит идеальный план гаража на 2 машины, во время проектирования будущие владельцы должны ответить на несколько важных вопросов:

будет ли гараж на два автомобиля отдельным строением, или он станет пристройкой к дому;

мини-мастерская какой площади будет оптимальна для автовладельца;

что лучше: гараж с двумя воротами, или с одними, но широкими;

сколько вещей планируется хранить в здании для машины;

нужна ли строению смотровая яма, погреб (хозблок);

возможно ли в будущем изменение автопарка;

какой будет функциональность постройки.

При расчетах габаритов здания обязательно учитывают марки и размеры автомобилей, то, что въезд, выезд и проходы должны быть удобными, не создавать проблем при движении или обслуживании машин. Рассчитывая размер гаража под две машины, отталкиваются от стандартных нормативов, принятых для мест, предназначенных для хранения одного легкового автомобиля:

высота — 2,2 м (этот параметр зависит от характеристик авто);

длина — как минимум 5,5 м;

ширина — 2,8-3 м и более.

Выбор ворот для гаража для двух машин — один из самых важных моментов. Они могут быть откатными, подъемными или распашными.

Оптимальный размер гаража на 2 автомобиля

Поскольку средств передвижения существует великое множество, то для каждой семьи идеальными будут разные показатели. Выбор вариантов велик. Например, оптимальной может считаться площадь:

6х7 м;

7х7 м;

7х8 м;

8х8 м;

6х9,5 м.

Сначала определяется длина и ширина гаража на 2 машины, затем — его высота. На выбор последнего параметра повлияет класс автомобиля, планы хозяев. Например, установка в помещении в будущем другого габаритного (высокого) оборудования потребует «подъема потолка».

Длина и ширина

Чтобы определить размеры в каждом конкретном случае, действуют таким образом:

Выезжают на ровную, открытую площадку. Затем выходят из автомобиля, распахивают все двери. На основании отмечают прямоугольник, в размеры которого вписывается машина с открытыми дверцами. Потом к длине прибавляют не менее 800 мм. Они необходимы, чтобы машину не пришлось устанавливать впритык к задней стене (воротам). Затем находят места для всех предметов, которые будет вмещать гараж на два автомобиля. Среди кандидатов — стеллажи, полки, инструментальные шкафы, верстаки и другая металлическая мебель.

Все расстояния измеряют, затем их переносят на чертеж. Аналогичным образом поступают, занимаясь расчетом идеальной площадки для второго автомобиля. После соединения двух прямоугольников на схеме получают оптимальные габариты гаража на 2 машины.

Чтобы проверить правильность своих измерений, на очерченной площадке паркуются двумя машинами, открывают их дверцы. Затем проверяют, насколько удобными будут размеры будущего помещения.

Высота

Стандартным параметром считают 2,4-2,5 м. Однако на эту величину также повлияет марка конкретного автомобиля. Чтобы определить оптимальное значение, к высоте машины прибавляют 500 мм. Они необходимы для беспрепятственного открывания багажника. Затем к полученному результату прибавляют высоту потолочных осветительных приборов и/или элементов автоматических ворот (300 мм), а также около 200 мм на свободный запас. Таким образом, высота потолка гаража для легковых автомобилей равняется 2,5 м, для джипов — 3 м.

Если в гараже планируется установка подъемника, то высота стен будущего здания зависит от типа устройства.

Эстакадный: 3,9 м для легкового авто, 4,4 м — для внедорожника. Двухстоечный: 3,6 м для первой, 4,1 м для второй машины.

Что касается минимальной высоты, то она составляет около 2 м. Этот показатель получают, прибавив к среднему росту человека (175 см) запас для высокорослых друзей (20-25 см). Однако к 2 м лучше добавить еще 200-300 мм. Высокий потолок — гарантия удобства обслуживания авто в техническом помещении и комфорта для его владельца.

Для гаражных ворот идеалом будут те же 1,95-2 м. Иной вариант лучше рассмотреть тем, кто не исключает появления в своем автопарке микроавтобуса в ближайшее время. В этом случае высота ворот должна быть достаточна и для его въезда/выезда. Данная предусмотрительность хозяев не разорит, но избавит новый транспорт от вынужденного «времяпрепровождения» на улице.

Оптимальные габариты для разных «представителей» транспорта

Если владельцам нелегко подобрать размеры гаража на 2 автомобиля разных классов, то им можно ориентироваться на следующие показатели:

для малолитражек — ширина 5 м, длина (глубина) — 5,5 м;

для внедорожника и микроавтобуса — ширина 7 м, глубина — 6,8 м;

высота ворот: для легковых автомобилей — 2-2,1 м, для джипов и микроавтобусов — 2,5 м.

Что касается ширины гаражных ворот (для каждой машины), то минимумом считают 2,3 м, максимумом — 2,5 м.

Как построить гараж на 2 машины: потенциальные решения

Сравнительно небольшие размеры здания для хранения средства передвижения дают возможность выбора одного из нескольких вариантов. Все они имеют и достоинства, и некоторые «слабые места».

Проект гаража на две машины с одними воротами

Данное решение имеет неоспоримое преимущество: такое здание дает возможность сэкономить, так как хозяин сможет обойтись одним комплектом автоматики для въездных ворот. Однако выгода это не очень ощутима. Минусы у двухместного гаража, имеющего общие ворота, есть. К ним относится:

крайнее неудобство эксплуатации, если хозяева рассматривают возможность установки распашных ворот;

значительная ширина ворот (5-6 м), она потребует или монтажа центрального опорного элемента, или усиления конструкции;

размеры: широкие ворота автоматически означают большие теплопотери, они будут очень серьезными в холодное время года;

недостаточно широкий проем усложнит парковку, а значит, может стать причиной появления царапин, и других повреждений машин.

Однако если ширина гаража составляет всего 6,5 м, то одни ворота оптимальный вариант. В этом случае главное условие — усиление конструкции ребрами жесткости. В противном случае ее элементам со временем может грозить перекос.

Гараж на два автомобиля с двумя воротами

Такое строение считается более практичным, разумным решением. Наличие двух отдельных ворот очень удобно, поэтому финансово оправдано. Есть еще одно преимущество для хозяев, которые еще не успели обзавестись второй машиной: это возможность сдавать часть помещения в аренду. Основных требований к таким постройкам всего два. Это:

минимальное расстояние между воротами (ширина простенка) — 400 мм;

ширина проемов — как минимум 2,6 м.

Гаражи с двумя воротами более требовательны к выбору способа открывания створок. В этом случае худший вариант — распашные конструкции. Створки, находящиеся на минимальном расстоянии друг от друга, будут вынуждены соприкасаться, поэтому возможно их повреждение. Оптимальные варианты для строений с двумя воротами — подъемно-поворотные или роллетные системы.

Варианты совмещения автомобильного бокса

Гараж на 2 машины с хозблоком — лишь одна из комбинаций, позволяющих сэкономить место, которого на большинстве загородных участков всегда недостаточно. Для создания дополнительного помещения к длине строения добавляют 2-3 метра. Другие варианты дополнения к автобоксу — небольшая сауна, санузел с душевой, мини-мастерская, комнатка для насосной станции и т. д.

Одна из самых популярных и удобных комбинаций — гараж для двух машин и навес, пристроенный к этому зданию. Эта несложная конструкция даст возможность решить две задачи, она:

позволит парковать под крышей негабаритный транспорт, для которого недостаточна высота гаражных ворот;

будет служить защитой владельцу и машине при входе/въезде или выходе/въезде в «автопомещение».

Создание комнаты над гаражом — еще один потенциальный вариант комбинации. В этом случае дополнительная площадь может превратиться в просторную мастерскую, в кабинет, в комнату отдыха для друзей-автолюбителей. Если хозяева только рассматривают возможность сооружения 2 этажа над гаражом, то им нужно учесть несколько моментов.

Тип основания, его прочность. Фундамент должен быть в состоянии выдержать вес дополнительного помещения. Легкость материалов для возведения второго этажа. Относительно старому кирпичному зданию все-таки противопоказан серьезный дополнительный вес. Поэтому для строительства стен верхнего помещения, создания стропильной системы и кровли надо выбирать легкие материалы.

Если рассматривать потенциальных претендентов на звание второго этажа, то лучшим из них будет каркасная надстройка. Она позволит утеплить помещение, но не потратить на его теплоизоляцию слишком много средств.

Материалы для строительства гаража

При их выборе учитывают следующие факторы:

тип строения и его расположение на участке;

размеры и бюджет, который выделен на возведение гаража.

Для строительства мини-зданий используют пиломатериалы (каркасные постройки), кирпичи и другие строительные блоки (например, из газо- или пенобетона, шлакоблоки).

Каркасные строения

Такие здания возводят из сэндвич-панелей, из ОСП, с утеплением их пенопластом. К преимуществам каркасников относится низкая себестоимость, прочность, экологичность, относительная простота и скорость возведения. Однако данные конструкции не лучшее решение для регионов с сильной ветровой нагрузкой, с очень суровыми зимами. В последнем случае гаражу потребуется качественное утепление, а эта операция обещает дополнительные расходы.

Для теплоизоляции таких построек нередко используют минеральную (нередко базальтовую) вату, для отделки — сайдинг (например, виниловую его разновидность).

Кирпичные здания

Эти строительные блоки практически всегда фавориты. Однако такие капитальные постройки, в отличие от легких каркасных сооружений, нуждаются в очень надежном основании. Чаще для кирпичных гаражей создают ленточный фундамент. Глубина его 700-1000 мм, ширина — 400-450 мм. После установки опалубки внутрь ее помещают арматурный каркас, затем заливают песчано-цементный раствор. Спустя 2-3 недели приступают к возведению стен. Для строительства гаража чаще выбирают кладку в полтора кирпича.

Гаражи из пено- и газобетона, шлакоблоков

Первые два вида строительных материалов позволяют не только сэкономить, но и быстрее возвести здание. Кроме того, изделия из сравнительно легкого ячеистого бетона позволяют сооружать не настолько прочный фундамент. Поскольку этот стройматериал имеет большие размеры, традиционная толщина кладки — один блок.

Легкие шлакоблоки также используют при строительстве гаражей. По сравнению с предыдущими кандидатами, эти материалы имеют значительное преимущество: они обладают очень неплохими теплоизоляционными характеристиками. Плюсы шлакоблочных строений — невысокая стоимость возведения, скорость работ, меньший расход цемента, если сравнивать с кирпичной кладкой. Главный недостаток материала из отходов производства — его токсичность.

Строительство гаража, предназначенного для двух машин, несколько сложнее, чем сооружение одноместного автомобильного бокса. О том, какие этапы предстоит пройти мастеру, расскажет специалист-мотиватор из следующего видео: