Строительство любого здания начинается с сооружения прочного основания для него, и хранилище для машины не исключение. Именно от надежности этого конструктивного элемента во многом зависит долговечность строения. Отвечает он и за безопасность автолюбителя и машины, так как предотвращает деформацию всей конструкции, противостоит подвижкам грунта, а также гарантирует равномерную усадку здания. Первым делом хозяину предстоит решить, каким будет фундамент под гараж, и в этом иногда кроется главная сложность. Типов оснований, подходящих для этого сооружения для автомобиля, есть несколько. Поэтому очень важно оценить каждый из вариантов со всех сторон, а также узнать о технологии его возведения. Только такой основательный подход позволит автовладельцу выбрать наилучший вариант — для себя и машины.

Какой фундамент для гаража можно выбрать для своего строения?

Вариантов у автолюбителей хватает, однако свое слово может сказать грунт в местности, функциональность будущего сооружения, строительные материалы и сложность/простота технологии возведения основания. Поэтому сначала нужно рассмотреть виды фундаментов для гаража. Как и в случае с любым другим зданием, выбор у хозяев-строителей есть, причем его нельзя назвать скудным.

Ленточный фундамент под гараж

Такое основание относится к универсальным решениям. Его строительство менее затратно, если сравнивать создание ленты с сооружением железобетонной плиты. Данная конструкция очень прочна и долговечна. К недостаткам заглубленного ленточного фундамента относится сложность работ и большие расходы. Наиболее экономичным решением будет мелкозаглубленная лента. Однако любой ленточный фундамент надежен, способен выдерживать и равномерно распределять высокие нагрузки.

Возможная альтернатива железобетонной ленте — основание, собранное из фундаментных блоков (ФБС). Такой вариант сооружения тоже гарантирует прочность, долговечность фундамента. Хорош он и тем, что значительно увеличивает скорость возведения гаража. Долго ждать набора прочности бетоном строителям не придется.

Монолит

Эти конструкции практически не имеют слабых мест, так как железобетонные плиты подходят для строительства сооружений из любых материалов. Незаглубленные типы плитных оснований называют плавающими. Такому «дрейфующему» фундаменту совсем не страшны подвижки грунта. Вместе с ним перемещается и вся монолитная конструкция, находящаяся на подушке из сыпучих материалов.

Кроме того, бетонные плиты подходят почти для любого типа почвы. Мелкозаглубленное основание сооружают практически на поверхности земли, неглубокий котлован в этом случае нужен для песчано-щебневой подушки. Заглубленная плита дает возможность обустроить очень комфортабельное подземное хранилище, смотровую яму и т. д. Однако такие массивные и дорогостоящие конструкции именно для строительства гаражей выбирают крайне редко.

Неоспоримые преимущества железобетонных конструкций — их максимальная прочность, неуязвимость и долговечность. Главный недостаток — необходимость делать довольно большой перерыв, нужный для набора прочности бетоном. К минусам плитных мелкозаглубленных фундаментов можно отнести относительную сложность создания смотровой ямы, а также невозможность соорудить полноценное подвальное помещение.

Столбчатое основание

Это еще одна популярная конструкция, которая примечательна тем, что дает возможность значительно сократить сроки строительства. Элементами столбов таких фундаментов нередко становятся небольшие и практичные железобетонные блоки.

К плюсам столбчатых оснований относят их экономичность, а также сравнительную простоту работы. Многих мастеров привлекает возможность создать несущие конструкции в местностях с высоким уровнем грунтовых вод, на участках с «коварным» пучинистым грунтом.

Минусы столбчатых оснований под гараж — необходимость создания железобетонного ростверка, если грунт горизонтально неустойчив, некоторые ограничения для их использования на слабонесущих почвах, а также невозможность обустроить просторное подвальное помещение.

Столбчато-ленточная конструкция

Данная комбинация (модификация столбчатого основания) обычно используется при строительстве тяжелых каменных, кирпичных зданий. Этот же вариант будет идеальным решением для регионов с большой глубиной промерзания грунта.

Как правило, сооружение заглубленного фундамента в этих местностях не слишком рационально, потому что такая масштабная и сложная операция гарантирует очень серьезные расходы. Мелкозаглубленная лента также может не подойти по тем или иным причинам, включая возможные технологические проблемы.

В этом случае единственным выходом будет комбинированное столбчато-ленточное основание. Вся нагрузка от строения сначала будет передаваться на ленту, а потом на опоры, которые заглубляют на 200-250 мм ниже уровня промерзания грунта. Для того чтобы защитить столбы от поднятия из-за морозного пучения, их нижнюю часть расширяют.

Есть и еще один комбинированный вариант: это ленточный фундамент, «стоящий» на сваях. В этой конструкции часто используют буронабивные опоры, о которых будет упомянуто ниже. Данный тип основания называют свайно-ленточным.

Свайный фундамент

Это настоящий рекордсмен, если рассматривать только те основания, которые возводятся очень быстро. Например, с «легким» фундаментом из винтовых свай два-три мастера при желании смогут «расправиться» всего за 1 день.

Свайные основания также относятся к универсальным вариантам. Такие фундаменты подходят практически для любой почвы. Исключение одно: это скальные грунты. Сваи бывают:

буровыми или буронабивными: это скважины, которые армируют и бетонируют; популярный вариант для самостоятельной работы — усиленные асбестоцементные трубы, в которые заливают раствор;

забивными, изготовленными из железобетона, однако из-за высокой цены и необходимости привлечения спецтехники их для гаражей обычно не используют;

винтовыми: если выражаться очень просто, то это металлические трубы с острыми наконечниками и относительно узкими лопастями.

Для небольших и сравнительно легких построек, к которым относятся и гаражи, чаще всего выбирают металлические винтовые изделия. Такие сваи экономичны, стабильны и экологически чисты, подходят для работы в любом климате.

Эти конструкции отличает очень высокая несущая способность и длительный срок службы. К достоинствам свай можно причислить низкую стоимость, шанс проводить «фундаментальную работу» при любой погоде, в любое время года. Соединяют элементы ростверком: эту обвязку изготавливают из дерева, из металла или из железобетона.

Какой фундамент для гаража можно считать лучшим?

Претендентов много, но выбрать нужно одного, поэтому перед автовладельцами встает довольно сложная задача. Они не могут определить, какой фундамент под гараж будет оптимальным решением. На самом деле, в этом случае необходимо учитывать несколько моментов:

Монолитная плита или свайное основание под гараж будет логичным выбором для нестабильного, сильно промерзающего грунта, а также для местностей с крайне высоким уровнем грунтовых вод. Эти же варианты идеально подойдут тем постройкам, где не предусматривается подвальное помещение и смотровая яма. Если варианты без подвального помещения даже не рассматриваются, то фаворитов два: это заглубленное ленточное основание или аналогичная (сильно заглубленная) плита. Однако в последнем случае возведение «дома» для автомобиля обойдется чересчур дорого. Строительная площадка с сильными перепадами высот потребует свайного фундамента под гараж. В этом случае лучшим выбором некоторые специалисты считают надежный ростверк из железобетона. Мелкозаглубленные «основательные фундаменты» (плита или лента) — оптимальный вариант для сооружения гаражей, которым не нужны смотровые ямы и/или другие «подземелья». Ленточный фундамент для гаража — логичный выбор, если постройка все же нуждается в подземном помещении, но хозяева хотят сэкономить на этой части конструкции.

К самым бюджетным вариантам относятся винтовые сваи. Они же покажутся привлекательными для тех, кому гараж для автомобиля требуется построить в кратчайшие сроки. Кроме того, свайный фундамент будет самым подходящим решением для склонов (в том числе — для сложных участков с сыпучим грунтом), а также для регионов, для которых характерна сейсмическая активность.

Как составить проект фундамента для гаража?

Оптимальное решение для данного подготовительного этапа — приглашение специалиста. Однако проект фундамента гаража не настолько сложен, поэтому автолюбители могут попробовать справиться с ним своими силами. В первую очередь будущим строителям нужно ответить на несколько важных вопросов о том:

каких размеров будут гаражные ворота;

необходимо ли там подземное хранилище;

нужна ли владельцу и машине смотровая яма;

какие помещения будут находиться в постройке;

какое количество автомобилей должен оберегать гараж.

Коррективы внести после завершения сооружения фундамента у хозяев не получится, поэтому им нужно сразу решить, не потребуются ли им в будущем дополнительные метры. Свободное место может понадобиться для хранения не очень габаритной техники, для размещения садового инвентаря и т. п. Ответы на эти вопросы помогут составить примерный план строения, а также более или менее точно определить размеры гаража.

Глубина конструкции

Многих автовладельцев интересует вопрос насчет того, какой должна быть глубина фундамента под гараж. Ответ на него зависит от двух важнейших факторов — от глубины промерзания грунта и от уровня залегания грунтовых вод на конкретном загородном участке:

Промерзание грунта. Чтобы найти точное значение, используют таблицы, где указаны эти параметры для всех регионов. К найденной глубине добавляют как минимум 20%. Результат всегда округляют в большую сторону. Залегание грунтовых вод. Если они находятся довольно низко, а грунт промерзает не очень сильно, то подошва фундамента может располагаться на глубине от 300 до 400 мм. Но к этому значению нельзя забыть прибавить толщину песчано-щебневой подушки (до 400 мм).

Для глинистого грунта и близкого расположение грунтовых вод оптимальной будет глубина как минимум 1500 мм. Более «дружелюбные» песчаные и супесчаные почвы позволят ограничиться 500-800 мм.

Ширина ленты

К расчетам ленточного фундамента под гараж напрямую относится и ширина этой конструкции. В этом случае правильный ответ даст данный параметр стен. К их толщине обычно рекомендуют прибавлять как минимум 30%.

Исключением станет универсальная лента: при расчетах ширины этого основания к результату в обязательном порядке приплюсовывают общую толщину стенок ее опалубки. Однако в этом случае окончательное решение принимает строитель.

Создание ленточного фундамента под гараж

Это сооружение обычно довольно легкое и одноэтажное, поэтому для него нередко выбирают «золотую середину» — самый надежный, но экономичный вариант. К таким гаражным решениям можно отнести мелкозаглубленную ленту. Поэтому первым делом нужно познакомиться с тем, как происходит заливка этого фундамента под гараж своими руками.

Подготовка

Это важнейшая часть работы, так как от прочности и неуязвимости опалубки, необходимой для заливки основания, зависит «дальнейшая судьба» гаража. Подготовительная операция включает несколько этапов:

После завершения разметки и проверки ее правильности измерением диагоналей по периметру стройплощадки выкапывают траншею. Ее ширина превышает ширину стен на 100-200 мм, глубина равняется или немного превосходит 500 мм. На выровненное и уплотненное дно засыпают песок, толщина этого слоя — 150 мм. Материал проливают водой, затем тщательно утрамбовывают. На песчаную подушку засыпают щебень (гравий) средней фракции (20-40 мм, толщина — те же 150 мм). Этот слой также тщательно разравнивают и уплотняют. В подготовленную траншею (обязательно с заходом на ее стенки) укладывают гидроизоляционный материал. Им может стать рубероид либо плотная полиэтиленовая пленка. Затем из досок или фанеры и брусков собирают и устанавливают опалубку. Максимальная высота этой конструкции над землей — 300 мм.

В опалубку устанавливают армирующий каркас, пруты (толщиной 10-12 мм) которого соединены вязальной проволокой. Чтобы этот важнейший элемент находился в толще бетона, используют подставки из обломков кирпича, плоских камней и т. п. Их высота — 50 мм.

Заливка раствора

В подготовленную опалубку заливают смесь, причем больших перерывов (более 3 часов) в работе не делают.

Чтобы избавить бетон от пузырьков воздуха, используют глубинный вибратор. Если такого устройства в хозяйстве нет, то его заменяют толстыми арматурными стержнями, мастерками, лопатами и т. п. После завершения уплотнения раствора поверхность будущей ленты тщательно разравнивают, потом ее закрывают полиэтиленовой пленкой. Если работа проводится в жаркую погоду, то в течение первой недели после заливки фундамент увлажняют ежедневно.

Спустя 10-14 дней опалубку демонтируют. Однако к возведению стен проступают только через 3-4 недели после заливки основания.

Сооружение плитного фундамента для гаража

К данной конструкции придраться сложно, так как она лишена серьезных недостатков, если не причислять к ним немалую стоимость такой большой конструкции. Мелкозаглубленное (незаглубленное) основание надежно, максимально прочно, а значит, постройка будет долговечной и неуязвимой.

Еще одно преимущество железобетонной плиты в том, что она становится почти полноценным полом, который можно защитить специальными пропитками и/или отделочными материалами. Все остальные типы фундаментов не могут похвастаться простотой создания этого важнейшего элемента гаражного сооружения.

Работа над опалубкой

Чтобы обустроить плитный фундамент под гараж, действуют следующим образом:

Сначала выкапывают котлован глубиной 300-500 мм. Первое значение подходит для более легких построек, второе рекомендуют выбирать для кирпичных сооружений. Размеры котлована делают как минимум на 50 мм больше габаритов будущей постройки, с каждой стороны. На дно засыпают и трамбуют песчано-щебневую подушку (150-200 + 150-200 мм). Котлован и его стенки застилают рулонным гидроизоляционным материалом. Идеальное решение — укладка двух слоев, в перпендикулярном направлении. Обязательно делают нахлест полос (100-150 мм). Чтобы защитить бетонную плиту от влаги, их склеивают битумной мастикой. Затем из стержней с диаметром 10-12 мм собирают армирующий каркас. Оптимальный размер его ячеек — 200х200 мм. Обязательно оставляют свободным расстояние между каркасом и стенками опалубки (от 50 до 100 мм). Металлическую конструкцию также устанавливают на подставки (50 мм). В этом случае лучшими кандидатами будут готовые изделия из пластика или металла. Только они смогут обеспечить надежную фиксацию сборного армирующего элемента во время заливки раствора.

После завершения работы с каркасом переходят к установке опалубки. Для ее укрепления используют колышки и подпорки. В углах соседние части деревянной конструкции фиксируют сверху: для этого используют рейки или бруски.

Заливка песчано-цементного раствора

В этом случае строительную смесь заливают сразу. В противном случае надежность плиты будет под вопросом, так как монолитный фундамент может расслоиться. Толщину железобетонной конструкции выбирают в зависимости от внешних условий, функциональности будущего помещения и веса автомобиля. Оптимальные варианты — 200, 300 или 400 мм.

Уплотненное и выровненное основание закрывают плотной пленкой, которую в первую неделю ежедневно убирают, чтобы увлажнить бетонную поверхность. Спустя неделю опалубку убирают, а через 15-20 дней приступают к дальнейшим работам.

Чтобы защитить бетонную конструкцию от пыления, истирания и воздействия агрессивных соединений, используют:

наливные полы: их основа — полимеры, резина либо цемент;

железнение (цементом, полимерной пропиткой, жидким стеклом и т. д.);

рулонные покрытия: линолеум или изделия из резиновой крошки и полимеров;

модули или напольную плитку (керамогранитную, клинкерную, пластиковую, резиновую или тротуарную).

Последний популярный вариант — тонкое, но очень надежное полимерное покрытие: для пола в гаражах нередко покупают акриловую, полиуретановую либо эпоксидную краску.

Буронабивной фундамент под гараж своими руками

Данный вариант также очень популярен, чему есть простое объяснение: это простота и скорость сооружения такого столбчато-свайного основания. В этом случае:

Сначала бурят скважины (выкапывают ямы). В каждую из них засыпают песчано-щебневую подушку. Затем в лунки устанавливают трубы (сталь, асбоцемент) так, чтобы их верхний край находился на расстоянии 250-300 мм от поверхности земли. Альтернатива эти изделиям — рубероид, свернутый в цилиндр. В каждую трубу-опору вставляют армирующий каркас, собранный из арматурных прутков с помощью вязальной проволоки. Сечение этих изделий — от 8 до 12 мм. Обязательно оставляют выпуски, с помощью которых к опорам будет крепиться ростверк.

Последний этап создания буронабивных свай — заливка и уплотнение бетона. Чтобы связать все сваи в единую конструкцию, их гидроизолируют битумной мастикой и/или рубероидом, затем фиксируют обвязку. В ростверк буронабивного фундамента смогут превратиться брусья, стальной профиль (швеллер), а также железобетонная конструкция. Для изготовления последней обвязки потребуется специальная, «висячая» опалубка.

Прочный и надежный фундамент под гараж сможет сделать тот, кто не только не боится трудностей, но и готов относиться к каждому этапу создания основания максимально ответственно. А чтобы увидеть со стороны, что ждет мастеров-строителей в будущем, им можно посмотреть очень интересное видео: