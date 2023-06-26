Гараж никогда не был только гаражом. И сейчас это «прибежище» для машины нередко «перевоплощается» в склад различных инструментов, запчастей, оборудования и материалов. Зачастую он становится мастерской, мини-гостиной и местом для хранения сельхозпродукции. Все эти «ипостаси» помещения требуют его благоустройства — создания эффективной вентиляционной системы, организации гидроизоляции, утепления и как минимум освещения. По этой причине собрать и установить электрощиток в гараж его деятельным хозяевам обязательно понадобится. Некоторые автовладельцы обращаются за помощью к специалистам, другие проводят эту часть работы самостоятельно. В последнем случае мастерам необходимо узнать о его устройстве, особенностях, необходимых элементах, нюансах сборки и монтажа.

Необходимы ли электрощитки в гаражах?

Этот вопрос можно назвать риторическим, поскольку только установка этого оборудования дает шанс сделать помещение и максимально комфортным, и функциональным. Гараж без электричества превращается в простое хранилище для автомобиля, инструментов, запчастей, ГСМ и других полезных вещей.

Однако главное все же не комфорт автовладельца. В первую очередь данное «устройство с устройствами» обеспечивает почти полную безопасность хозяина машины. Кроме того, электрический щиток защищает помещение и хранящееся в нем имущество, так как именно там устанавливают все защитные приборы (и электросчетчик).

Есть и еще одно возможное решение: это электрощиток для гаража, но вне его. В этом случае преимуществом уличного варианта является меньшая степень опасности оборудования для строения и всего его содержимого, а также открытость бокса, доступность для инспектора.

Минусом является как раз его расположение вне гаража, и погодные условия не единственная угроза. Всегда существует риск повреждения электрического щитка «злостными злоумышленниками» — хулиганами, вандалами, маргиналами. Конечно, защитой от них сможет стать высокое расположение бокса, но в этом случае снятие показаний счетчика потребует участия стремянки.

Электрощит в гараж: проводка и требования пожарной безопасности

Гараж — помещение, которое не назвать «благополучным». В большинстве случаев площадь его невелика, в нем стоит автомобиль, а также хранятся различные горюче-смазочные материалы. Поэтому перед началом операции владельцам нужно познакомиться с правилами монтажа проводки и способами защиты этого потенциально опасного мини-строения.

Особенности монтажа электропроводки

Гаражное помещение мало отличается от жилых комнат, если рассматривать правила электрификации:

Как и в любом другом помещении, кабель в гараже прокладывают только вертикально и горизонтально. Угол его поворота неизменен: он составляет ровно 90°. Расстояние от пола до розеток — 600 мм, от пола до выключателей — 1500 мм. От гаражных ворот (оконного, дверного проема, углов) устройства должны отделять как минимум 150 мм, от труб отопительной системы — те же 150 мм. Оптимальным вариантом считают установку розеток группами: например, около оборудованной мастерской (у верстака, у станка и т. п.). Поскольку в гаражах нередко повышенная влажность, для них приобретают устройства с классом защиты от IP44. Но более высокая степень защищенности приборов все же предпочтительней.

В смотровой яме (подвале, погребе) электроустановочные изделия монтировать запрещено. Лучшими и самыми безопасными кандидатами признаны устройства с максимально защищенным (от влаги) корпусом. Освещение потенциально опасных помещений обязано быть низковольтным (12, 36 В).

В гараж силовой кабель чаще заводят по воздуху. В этом случае нужно обеспечить требуемую высоту ввода. Она равна 2,75 см. Поэтому при необходимости устанавливают дополнительную опору («гусак электрический», стойку-трубу). Данное приспособление фиксируют на стене строения, либо на его крыше.

Защита владельца, машины, помещения

Лучшее решение для гаражей с бетонными стенами — скрытая проводка. Кабель в штробах закрывают цементной или гипсовой штукатуркой. Последний состав оптимален для помещений с повышенной влажностью.

В уязвимых сооружениях из металла проводку обязательно защищают гофрой (гофротрубами, предназначенными для электромонтажа) или пластиковыми коробами. Заземляющий контур для них — условие обязательное.

Электропроводку разделяют на группы: например, для розеток, освещения, мощных устройств. В этом случае определенную, проблемную линию можно отключить, но оставить в рабочем состоянии другие. Для каждой из них приобретают автоматические выключатели соответствующего номинала: для силовых линий — 16-25 А, для освещения — 6-10 А.

Если в гараже есть подвальное помещение, то в любом случае для его освещения необходимо приобрести дополнительный элемент для монтажа в электрощитке. Это понижающий трансформатор, для которого устанавливают свой автомат. Этот преобразователь может быть заводским, либо собранным или найденным самостоятельно.

Для беспроблемного использования очень мощных потребителей необходима организация трехфазной системы электроснабжения. В данном случае всеми этапами работ должны заниматься специалисты электросетей, причем по заранее одобренному проекту.

Электрощиток для гаража: знакомство с конструкцией

Это устройство предназначено для распределения (и приема) электрической энергии. Такой щиток — небольшая панель, используемая для монтажа устройств, которые обеспечивают владельцу помещения максимально комфортные условия. Он же делает возможным удобное и быстрое отключение электропитания в случае необходимости.

Если рассматривать претендентов только для эксплуатации в гараже, то критериев несколько. К ним относится:

максимальная защищенность от влаги (герметичность);

надежность устройства, его долговечность;

очень простой монтаж.

Не последним «требованием-пожеланием» считают приемлемую цену таких боксов для установки электрооборудования.

Разновидности устройств

Электрические щитки бывают открытыми и закрытыми.

Устройства открытого типа

Их выбирают, если доступ к щитку необходим постоянно, или если собираются не покупать, а создавать такую панель для монтажа устройств самостоятельно. Открытый электрощиток в гараже будет лучшим выбором и в том случае, когда эта конструкция будет находиться в не очень удобном, труднодоступном месте.

Электрощитки закрытого типа

Данный вариант предполагает, что все содержимое находится в защищенном корпусе. Эти изделия-ящики с закрывающейся/запирающейся дверцей изготавливают из пластика, металла и текстолита.

Металлические боксы отличаются высокой прочностью, поэтому их нередко устанавливают не в помещении, а на улице. Например, некоторые автовладельцы фиксируют распределительный щит на стене гаража. Оптимальный вариант для монтажа внутри гаражного помещения — корпус из пластика.

Большие плюсы последней, закрытой разновидности — более эстетичный вид и полная безопасность приборов внутри электрощитка. Как правило, именно закрытые изделия выбирают на роль гаражной конструкции. Наличие окна в них не обязательно, но желательно: оно потребуется для быстрого снятия показаний электрического счетчика.

Идеальным вариантом для бокса электрощитка, устанавливаемого в гараже, будет максимально защищенное изделие: это надежные модели с классом защиты IP55-65. Рекомендованное расстояние от электрощитка до пола — 1000-1400 мм. Как правило, его монтируют на стене около входа: у правой или у левой створки гаражных ворот.

Крепление корпуса щитка в гараже запрещается производить на горючие материалы и штукатурку. Данные поверхности необходимо сначала защитить: например, асбестовым листом. Подходящие основания, не требующие подготовки, — бетон и кирпич.

Элементы электрического щитка в гараже

Вид конструкции далеко не главное. Важно, что именно будет находиться внутри гаражного электрощитка. В нем должно найтись место для:

счетчика (проверенного, исправного, опломбированного), чаще электромеханического прибора (до 50 А);

автоматических выключателей: вводного и для каждой группы (освещение, розетки, мощное оборудование);

устройства защитного отключения (УЗО), которое сможет защитить потребителя от поражения электричеством при утечке тока.

Есть и другие возможные дополнения. Это устройства, предназначенные для осветительных приборов смотровой ямы, необходимые для зарядки автомобильных аккумуляторов и т. п. Для фиксации «содержимого» щитка используют максимально удобные DIN-рейки.

Как выбрать модель и не пожалеть о своем выборе в дальнейшем? Специалисты советуют быть предусмотрительными:

сначала нужно точно установить, какие устройства будут располагаться в корпусе;

потом определить, какое место будут занимать все устанавливаемые приборы.

К предполагаемой ширине рекомендуют добавить некоторый запас. Он, безусловно, не будет лишним, если хозяин через какой-то промежуток времени захочет установить еще одно изделие, или добавить сразу несколько дополнительных приборов.

Работа с электричеством: меры безопасности

Электрощиток для гаража своими руками — операция, которая предполагает, что мастер заблаговременно познакомился с техникой безопасности. Знание всех правил работы с электричеством поможет избежать поражения электрическим током. Поэтому сначала о них:

Фазу (L) и нейтраль (N) путать нельзя. Первая может быть белой, черной, серой или коричневой. Иногда фазовый провод «оказывается» красным либо фиолетовым. Нулевой проводник — голубой или синий. Заземление (РЕ) — желто-зеленое, но есть другие варианты: этот провод может быть желтым или зеленым. Для соединения модулей и экономии места внутри распределительного щитка используют гребенки. Количество полюсов соединительных шин зависит от расположения устройств, от числа фаз. Все защитные электроустановочные изделия должны быть работоспособными (новыми) и сертифицированными (ГОСТ, ЕАЭС). Сечение кабелей (проводов) должно соответствовать планируемой на них нагрузке. Любое из устройств потребует предварительного знакомства с его инструкцией. Все работы ведутся только после отключения подачи электроэнергии.

Соединение алюминиевых и медных проводников запрещено, поскольку через некоторое время такой контакт ухудшится. Поэтому он может привести к разрушению изоляционного слоя и, следовательно, к короткому замыканию. Чтобы избежать таких последствий, для соединения проводов из меди и алюминия обычно применяют болтовое соединение. Альтернатива ему — клеммные колодки.

Есть и еще один вариант, который позволяет получить надежное соединение, использующееся даже для укладки в штробы. Это кабельная гильза (медь-алюминий). Важнейшее условие для применения изделия для прокладки скрытой проводки — качественная изоляция такого соединения.

К недостаткам кабельных гильз относят одноразовость этих приспособлений, а также необходимость очень качественной их опрессовки.

Как собрать электрощиток в гараж своими руками?

К этому этапу можно приступать, если в помещение уже проведен электрический кабель, в гараже сделана проводка и установлены все электромонтажные изделия (выключатели, розетки).

Элементы и инструменты

Чтобы избежать любых незапланированных перерывов в работе, первым делом подготавливают все необходимое для монтажа щитка. В список входит:

Электрический счетчик. Прибор должен быть проверен, дату проведения этой процедуры можно найти в паспорте устройства. Непосредственно корпус гаражного щита. Проще не сделать, а купить почти идеальное изделие. Проводники и стриппер для их зачистки. Автоматы и УЗО подходящего номинала. DIN-рейки для модульных приборов.

Кроме того, электромонтажнику могут потребоваться:

наконечники, клеммные колодки;

гребенки той же марки, что и автоматы (УЗО);

изолента (в идеале набор — ленты разных цветов);

пресс-клещи (обжимные клещи или «просто» кримпер).

Также мастеру понадобятся ограничители, их используют для надежного закрепления электромонтажного оборудования на DIN-рейке.

Фиксация корпуса

Если препятствий нет, и сборке электрощитка в гараже ничего не мешает, то далее действуют таким образом:

Первым делом находят оптимальное место, где можно установить гаражный электрощиток. Как правило, «идеал» находится недалеко от ввода кабеля в помещение. Участок размечают с помощью уровня, определяют точки для крепления короба. Затем в них сверлят отверстия. Конструкцию фиксируют на стене с помощью саморезов и/или дюбелей.

Второй потенциальный вариант — встроенный, внутренний распределительный щиток. В этом случае сначала для корпуса делают нишу, размеры которой превосходят его на несколько сантиметров. Данное решение можно выбрать, если в гараже проложена скрытая проводка.

Фиксируют короб электрощитка в углублении цементной или гипсовой штукатуркой, некоторые мастера используют монтажную пену. Плюс этого решения — экономия пространства, минус — трудоемкость работ, особенно для создания такой ниши в бетонных стенах.

Подключение приборов

После прикрепления корпуса электрощитка к стене переходят к его заполнению. Первым на DIN-рейке фиксируют электросчетчик. Затем действуют так:

После него закрепляют общий, вводной автоматический выключатель. Его максимальный ток должен быть равен току самого мощного из гаражных потребителей. Обычно покупают автоматы на 16-25 А. После завершения монтажа вводного оборудования устанавливают устройство защитного отключения. Его мощность обязана соответствовать номиналу общего автоматического выключателя. Потом на каждую линию ставят автоматы. Их номинал зависит от будущей нагрузки: для групп освещения — 6-10 А, для ручного электроинструмента — 16 А, для станков не менее 25 А.

Все устройства соединяют. В этом случае для линий с серьезными нагрузками берут проводники сечением от 2,5 до 4 мм2, для освещения вполне хватит сечения 1,5 мм2. Второй возможный вариант — установка вводного автомата перед счетчиком. Его также устанавливают в бокс, под пломбировку.

Чтобы избежать ошибок и упростить подключение, все провода маркируют разноцветной изоляционной лентой. После завершения сборки конструкции подают напряжение и проверяют работу оборудования. Последний этап — приглашение представителя компании-поставщика для пломбировки оборудования.

Организация заземления

Практически все специалисты считают этот этап обязательным. В роли электродов выступают уголки (50 мм), стальные или медные трубы (диаметр — 18-22 мм). Чтобы создать контур заземления для гаража, поступают таким образом:

Первым делом выкапывают углубления для расположения вертикальных электродов. Их примерная глубина — 500-600 мм. Для их соединения выкапывают траншею. Ее глубина должна быть такой, чтобы контур и поверхность земли разделяли не менее 200 мм. Заранее заостренные вертикальные элементы забивают в грунт на глубину от 1 до 1,5 м. Затем их соединяют горизонтальными электродами. Метод зависит от материала элементов. Части стального контура соединяют сваркой, для медного контура применяют болтовое соединение.

Готовую конструкцию тестируют мультиметром (лампочкой). Если сопротивление заземления в норме (8 Ом), то работу продолжают. Если оно немного выше, то ничего не предпринимают, так как после засыпания траншеи землей оно понизится. При большом сопротивлении в схему заземления добавляют еще несколько вертикальных электродов.

Потом к щитку от контура делают вывод. Для него тоже устанавливают свое УЗО, необходимое для подключения внутреннего контура заземления. От последнего элемента делают разводку к заземляющим контурам электроустановочных изделий, корпусам осветительных приборов и т. д. В последнюю очередь траншею засыпают грунтом.

Электрический щиток в гараж своими руками — операция, которую никто не назовет элементарной. Поэтому мастеру, «примеряющему» на себя непростую роль электромонтажника, необходимы не только навыки строителя, но и знание основ электрики, внимательность и аккуратность.

В завершение темы «Подключение электрощитка в гараже» — популярное видео, посвященное ей: