Многие владельцы загородных домов стремятся почти всю работу по благоустройству участка делать самостоятельно. Это же относится к такому сооружения, как «убежище» для автомобиля. Деревянные ворота в гараж своими руками — «авантюра», которая даст возможность справиться с их изготовлением без всякой помощи извне. Она же позволит исключить большие траты, которые неизбежны при покупке и монтаже (специалистами) готовой конструкции. Однако в этом «самостоятельном случае» сначала мастеру предстоит выбрать оптимальный вариант, качественные материалы, а потом подготовить абсолютно все, что потребуется для создания надежных гаражных ворот. Следующий этап для новичков — знакомство со строительством одного из главных элементов защитного сооружения для хранения машины.

Деревянные ворота в гараж: их неоспоримые преимущества, виды и серьезный недостаток

Перед принятием окончательного решения будущему строителю имеет смысл узнать, какие плюсы и минусы имеет эта конструкция.

Достоинства деревянных ворот

Гаражные ворота из дерева для самостоятельной сборки выбирают по нескольким причинам:

Первое достоинство деревянных конструкций — доступность разных пиломатериалов. Брус и доски можно купить в специализированных магазинах и на строительных рынках. Цена изделий из древесины тоже многим не покажется слишком разорительной. Большинство автолюбителей выбирают деревянные конструкции из-за простоты обработки этого материала. Для работы с деревом мастеру потребуются привычные и простые «орудия труда». В этом оно выгодно отличается от металла, которому необходимы электрические режущие инструменты и сварочный аппарат. При необходимости в деревянные заготовки можно тут же внести коррективы.

Кроме того, деревянные гаражные ворота выглядят привлекательнее, чем их металлические «конкуренты». Древесина обладает удивительным свойством: этот натуральный материал способен легко вписаться практически в любое окружение.

Разновидности гаражных конструкций

Перед тем как переходить к знакомству с темой «Деревянные ворота в гараж своими руками», их создателю нужно выбрать предпочтительную модель. Есть несколько видов конструкций, и при желании некоторые из них можно изготовить из дерева. Однако максимально неуязвимыми будут ворота, собранные из дерева и металла. Из последнего материала нередко изготавливают элементы каркаса. Причина такого предпочтения проста: этот «остов» обязан выдерживать серьезные нагрузки, в том числе и ветровые.

Распашные ворота. Это один из самых популярных вариантов. Створки таких моделей открываются наружу, что позволяет задействовать все пространство гаража. Чаще в них встраивают удобную калитку. Секционные. Эти ворота также экономят часть полезной площади, так как при открывании их секции поднимаются к потолку. Рулонные конструкции. Этот вариант отличается максимальным удобством. Есть как ручные, так и автоматические системы. Откатные гаражные ворота. В этом случае полотно (секции) уходит не вверх, а в сторону. Для его движения используют ролики.

Подъемно-поворотные системы несколько схожи с секционными моделями, но в них полотно цельное, а не поделено на секции. Поэтому большая створка поднимается вверх, одновременно поворачиваясь. Эти системы всегда автоматические. Однако при отсутствии электричества подъемно-поворотные ворота гаража легко можно поднять и вручную.

Какой вариант лучше всего выбрать для операции «Деревянные ворота для гаража своими руками»? На «звание» оптимальной гаражной системы обязательно повлияет сложность конструкции, а также размеры проема, поскольку для небольших сооружений некоторые системы попросту не подойдут.

Минимум усилий потребуется тому мастеру, который запланировал создание распашных деревянных ворот для гаража. Данная конструкция очень проста и понятна любому. Поэтому собрать деревянные распашные ворота для гаража своими руками сможет даже человек, не имеющий пока богатого опыта подобных работ.

Претензия к гаражным воротам из дерева

Идеальных материалов пока нет. Главный недостаток древесины кроется как раз в ее «происхождении». Этот природный материал не может «как есть» противостоять «сонмищу» врагов. В список угроз для него входит плесневый грибок, гниль, насекомые и грызуны, а также влага и огонь.

Чтобы сохранить деревянные конструкции, все их части необходимо тщательно обрабатывать антисептиками и антипиренами, а затем покрывать лаком, морилкой, краской, воском, льняным маслом и т. п.

К сожалению, такую сложную защиту хозяевам придется обновлять регулярно, иначе вскоре деревянные ворота придут в негодность, или их отдельным элементам потребуется замена.

Выбор пиломатериалов

Гаражные ворота, сделанные из дерева самостоятельно, предполагают, что сначала мастер выберет подходящий пиломатериал. В этом случае ассортимент позволяет найти оптимальный вариант для каждого автовладельца. Для сборки деревянных ворот для гаража подойдут некоторые кандидаты:

Сосновые пиломатериалы. Их можно назвать фаворитами из-за доступности и цены. Однако из-за относительной мягкости нужно покупать более прочные изделия. Минимальная толщина для сосновых досок — 25 мм, сечение бруса — от 50 мм. Изделия из лиственницы. Такие пиломатериалы отличаются высокой прочностью и плотностью, они износостойки, не боятся механических воздействий. Кроме того, брус и доски из лиственницы очень привлекательны. Минус этого хвойного претендента — его цена. Пиломатериалы, изготовленные из дуба. Эти кандидаты практически не реагируют на климатические воздействия, поскольку максимально влагоустойчивы, прочны, не подвержены гниению, не боятся любого вида «живых врагов». Главная претензия к дубовым изделиям — очень высокая цена.

Береза, клен, ольха — деревья, которые не входят в список фаворитов для строительства любых уличных конструкции. Их «ахиллесова пята» — недостаточная стойкость к воздействию внешней среды.

Материалы и инструменты для строительства

Как сделать деревянные ворота в гараж своими руками? Сначала строителю нужно подготовить все, что потребуется для работы. В первую очередь выбирают пиломатериалы для изготовления самой важной части постройки:

Для создания рамы (коробки) гаражных ворот покупают брус 50х100 мм (50х90 мм). Поскольку важен небольшой вес конструкции, каркас обычно собирают из более легкого материала. Оптимален брус 50х50 мм. Опорные столбы делают из прочного, максимально надежного пиломатериала: минимальное сечение бруса — 100 мм, оптимальное — 150 мм. Для обшивки створок деревянных ворот чаще используют доски. Их толщина 25-40 мм, ширина — 100-200 мм. Альтернатива — фанера (под другой отделочный материал). Ее же нередко используют для обшивки утепленных ворот изнутри.

Чтобы собрать деревянные ворота для гаража самостоятельно, приобретают и другие материалы. В список входит:

битумная мастика;

песок и щебень (гравий);

песчано-цементный раствор;

монтажные металлические уголки;

петли для створок (например, «стрелы»);

крепежные элементы: саморезы (гвозди), анкера;

антисептик и антипирен, лак, краска, морилка и т. п.

Для строительства деревянных ворот в гараж подготавливают следующие инструменты:

ножовку по дереву или электролобзик;

рулетку, угольник, уровень, отвес;

молоток (резиновую киянку).

дрель и шуруповерт;

рубанок, стамеску.

Для подготовки элементов конструкции потребуется наждачная бумага либо «профи» — шлифовальная машина (по дереву). Для придания изделию привлекательного вида и для дополнительной защиты древесины — валик или кисть.

Деревянные гаражные ворота своими руками

Первый этап — измерение проема под ворота рулеткой. В этом случае такую операцию проводят несколько раз, чтобы получить максимально точные значения — его ширину и высоту. Потом занимаются созданием чертежа ворот гаража.

Чтобы не столкнуться с проблемами в будущем, между створками и проемом оставляют как минимум 10 мм. Этот зазор необходимость, поскольку деревянные элементы ворот будут разбухать из-за постоянного воздействия влаги.

Присутствие в конструкции горизонтальных, вертикальных перемычек или диагональных брусков — условие обязательное. Они придадут дополнительную жесткость каркасу, а также предотвратят возможное перекашивание створок из-за частой эксплуатации ворот гаража.

Установка опор, создание каркаса

Первым делом выкапывают ямы для установки опорных элементов. Их глубина — 1-1,5 м, а ширина на 150 мм больше сечения столбов.

На дно засыпают слой песка, потом слой щебня (гравия). Первый из них проливают водой и уплотняют, а второй сыпучий материал просто хорошо утрамбовывают. Для защиты деревянных опор от влаги их подземные части заранее обмазывают битумной мастикой (либо смолой) и сушат. Потом их устанавливают в ямы. Выравнивают столбы с помощью отвеса (уровня), потом их фиксируют в правильном положении с помощью подпорок, труб, уложенных на грунт и т. п. Затем в ямы заливают песчано-цементный раствор. Его уплотняют, поверхность разравнивают и закрывают плотной полиэтиленовой пленкой. Вертикальность опорных элементов снова проверяют. Если нужно, то сразу же вносят коррективы.

К кирпичному (блочному) проему их крепят анкерными болтами (14 мм) или дюбелями. Если стены гаража сделаны из пиломатериалов, то используют длинные саморезы (по дереву).

Раму для створок изготавливают из бруса 50х100 мм. Все деревянные заготовки предварительно обрабатывают антисептиком и антипиреном. Сначала все элементы аккуратно раскладывают на ровной поверхности, затем проверяют правильность конструкций с помощью измерения диагоналей. Погрешность до 20 мм допустима, но все же нежелательна. Затем детали рамы соединяют, используя саморезы, монтажные уголки или шканты и столярный клей (ПВА).

Изготовление створок

Сначала собирают два каркаса. Внутри каждого элемента крепят поперечные и/или диагональные элементы. В последнем случае на торцах заготовок делают запилы (под 45°). Затем вырезают пазы, глубина которых равна половине толщины каждого бруска. Части створок скрепляют саморезами и уголками. Готовые конструкции повторно обрабатывают антисептиком (антипиреном).

Щиты для створок собирают из обрезных или шпунтованных досок. Они не должны быть очень тяжелыми, но, с другой стороны, готовая конструкция не должна прогибаться. После проверки диагоналями на створках деревянных ворот в гараж с помощью саморезов фиксируют окантовку. В этой роли используют ту же доску: из нее вырезают полосы шириной от 50 до 80 мм.

Готовые части конструкции крепят к раме с помощью дверных петель-стрел. Эти изделия не только смогут гарантировать надежность фиксации створок, но и придадут воротам эффектный вид.

Гаражные деревянные ворота с металлическим каркасом

Это второй ответ на вопрос о том, как сделать деревянные ворота для гаража своими руками. В этом случае автор получит максимально прочную и долговечную конструкцию. Чтобы создать такие комбинированные ворота для гаража, мастеру потребуются:

петли;

домкрат;

обрезная доска;

электрический лобзик;

песок, щебень (гравий);

песчано-цементный раствор;

крепеж: саморезы, болты и гайки;

металлопрокат для опор, рамы, каркаса створок: уголок или профильные трубы квадратного (либо прямоугольного) сечения.

Чтобы гарантировать максимальную прочность всей конструкции, будет необходим сварочный аппарат. Для изготовления металлических заготовок понадобится болгарка и отрезной диск. Чтобы закрепить на каркасе деревянную обшивку потребуется дрель и сверло. Для зачистки сварных швов хозяину придется подготовить зачистные диски с различной зернистостью. Возможные альтернативы обрезной доске — влагостойкая фанера, деревянная вагонка, ОСП, МДФ и т. п.

Установка опорных элементов и изготовление каркаса

Первым делом выкапывают ямы под опоры. Их устанавливают, проверяют вертикальность уровнем (отвесом), затем фиксируют и заливают раствором. При самостоятельном изготовлении смеси в нее добавляют щебень либо гравий.

Пока бетон набирает прочность, из уголка (профильной трубы) болгаркой вырезают все детали. Затем все элементы ворот зачищают и сваривают, сверяясь с чертежом конструкции. После изготовления калитки и створок к каркасам приваривают петли. С помощью домкрата части металлической конструкции ворот навешивают на металлические столбы.

Обшивка каркаса

Для этого этапа используют доски, которые также заранее обрабатывают антисептиком и антипиреном. Для крепления обшивки в металле предварительно сверлят отверстия. Деревянную облицовку фиксируют на каркасе болтами с гайками или саморезами. Все элементы из дерева защищают лаком или прозрачной краской. Последний этап — фиксация замков, ручек, шпингалетов и другой вспомогательной фурнитуры.

Утепление гаражных ворот

Теплоизоляция — этап, который сделает пребывание в гараже комфортным не только для автомобиля, но и для автовладельца. В этом случае на стадии изготовления створок между деревянными или металлическими перемычками укладывают тот или иной теплоизоляционный материал.

Утеплителем для ворот гаража сможет стать пенопласт, экструдированный пенополистирол либо плитный (листовой) пенополиуретан. Более требовательный вариант — использование жидкого ППУ. В этом случае расходы увеличиваются, так как для такого утепления необходим специалист и установка для напыления.

В роли дополнения нередко выступает тонкая фольгированная теплоизоляция. Например, для гаражных ворот нередко применяют пенофол, который в нашей суровой стране не способен «выступать соло». Зазоры между частями плитного утеплителя задувают монтажной пеной, стыки его (как и тонкого материала) заклеивают металлизированным скотчем. Изнутри утепленную конструкцию нередко обшивают фанерой, ОСП, ДСП или ДВП.

Сделать деревянные ворота в гараж своими руками сравнительно легко даже для человека, который впервые решается на подобную операцию. Но сомнения у него все-таки могут возникнуть. Чтобы оценить свои силы и принять окончательное решение («за» или «против»), можно посмотреть следующее интересное видео: