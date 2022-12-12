Пристанище для автомобиля и для его хозяина просто обязано быть комфортабельным, а это условие гарантирует только качественное утепление гаража. Во время его возведения используют большое количество разнообразных материалов: стены могут быть бетонными, деревянными, кирпичными, блочными и т. д. Однако в любом из случаев последние этапы строительства и обустройства не обходятся без размышлений: серьезные трудности нередко вызывает вопрос о том, чем утеплить потолок в гараже. Именно эта часть конструкции часто становится ее слабым местом. Виной тому конденсат, постоянно скапливающийся на горизонтальном основании. Претендентов на роль теплоизоляционного материала для потолка в гараже есть несколько. Поэтому с каждым из них нужно познакомиться, чтобы у автовладельца появился шанс выбрать лучшего кандидата для защиты самого проблемного основания.

Утепление потолка в гараже: особенности операции и требования к материалам

Эти помещения редко делают отапливаемыми. Поэтому добиться оптимального микроклимата, не прикладывая к этому усилий и средств, попросту невозможно. Серьезные проблемы дают о себе знать зимой. Причины тому — холод и высокая влажность. То и другое неблагоприятное условие негативно сказывается на металлических деталях автомобиля. Из-за постоянного присутствия конденсата они начинают корродировать, вследствие чего на агрегатах и узлах появляется ржавчина.

Так как теплый разреженный воздух всегда поднимается вверх, именно потолок является слабым звеном любого неотапливаемого помещения. Через эту часть строения на улицу «уходит» до 30% тепла. Но это не самая главная неприятность для машины и ее хозяина: после прихода осени на данном основании обнаруживаются капли воды. Главная причина этого опасного явления — серьезный перепад температур. Решение у данной проблемы есть: это проведение теплоизоляции «потеющего» перекрытия.

Чтобы создать идеальный микроклимат в гараже, его владельцам (или специалистам) необходимо организовать эффективную вентиляционную систему, а в зимнее время поддерживать оптимальную температуру и влажность — до 5° и до 60% соответственно. Поможет в этом только очень качественное утепление потолка.

Ассортимент теплоизоляционных материалов сейчас невероятно широк, однако для мастеров крайне важно выбрать того кандидата, который будет отвечать абсолютно всем требованиям к утеплителям для гаража. В этот список входит:

долговечность;

небольшой вес;

простота монтажа;

отсутствие боязни влаги;

отличные теплоизоляционные качества;

стойкость к биоугрозам: в первую очередь — к плесневому грибку.

Кандидат, призванный защищать основания в потенциально опасном помещении (где хранятся ГСМ), должен уметь достойно противостоять огню. Однако в этом случае спасением сможет стать негорючая отделка потолка. К одним из самых важных критериев для любых теплоизоляторов относится не очень высокая цена этих материалов.

Чем можно утеплить потолок гаража?

Надо сказать, что подходящих претендентов для проведения операции «Утепление потолка в гараже» сравнительно много. Есть у них и достоинства, и недостатки. На выбор теплоизоляционного «ассистента» повлияют условия в конкретном помещении, материал перекрытия, а также технология утепления.

Пенопласт (ПП) и экструдированный пенополистирол (ЭППС или пеноплекс)

Первый представитель вспененных полимеров очень хорошо известен всем. Этот материал отличается доступной ценой, простотой монтажа, хорошими гидроизоляционными качествами и довольно долгим сроком службы.

Для такого утепления потолка в гараже понадобится только пенопласт и специальный клей для его фиксации, например, полиуретановый клей-пена. Данный состав можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ. Есть и другие популярные материалы — сухие смеси на основе цемента, «жидкие гвозди» и ПВА (только для металлических поверхностей). Максимально надежным вариантом будет комбинированный способ: это фиксация клеем и дюбелями-зонтиками.

К минусам этого полимера можно отнести его небольшую плотность, а также способность пор забирать влагу из очень влажного (сырого) воздуха. Сюда же можно отправить любовь грызунов, но если «потолочные работы» будут проводиться со стороны помещения, то зубастые вредители не будут угрозой. Серьезным недостатком данного материала для теплоизоляции «автохранилища» является его невыдающаяся огнестойкость (плавкость). Однако нужно отметить, что утепление потолка гаража пенопластом — операция довольно популярная.

Экструдированный пенополистирол (пеноплекс) — близкий родственник пенопласта, но он имеет лучшие характеристики. Этот утеплитель отличает большая плотность и, соответственно, максимальная прочность. Поэтому его проще резать. Выигрывает ЭППС и по теплоизоляционным характеристикам. В состав его вводят антипирены, поэтому данный продукт пожаробезопасен.

Благодаря пазам на торцах листов пенополистирола легко исключить появление мостков холода, такие изделия проще монтировать. Кроме того, пеноплекс можно фиксировать на потолке не только специальным «пенным клеем», но и с помощью обычной монтажной пены.

Альтернативы для монтажа пенополистирольных плит — дюбели-грибки (зонтики). Их же можно использовать для фиксации следующего кандидата. Идеальной комбинацией считают экструдированный пенополистирол (или пенопласт) и бетонный потолок.

Минеральная вата

Этот суперизвестный теплоизоляционный материал по-прежнему остается среди лидеров. Однако не в том случае, если речь идет о теплоизоляции потолка в гараже. Минеральная вата делится на несколько видов: это стекловата, шлаковата и базальтовая, или каменная разновидность. Именно последнего претендента можно использовать для теплоизоляции «неблагоприятных» помещений, так как он:

негорюч и очень стоек к перепадам температур;

имеет довольно низкий коэффициент теплопроводности;

экологически чист и безопасен для работы (в отличие от стекловаты).

Большой недостаток всех видов минеральной ваты — способность впитывать влагу. После «наводнения» такой материал полностью теряет свои отличные теплоизоляционные свойства. Чтобы предупредить такое ЧП, утеплителю обеспечивают идеальную защиту. В пироге обязательно должна быть и пароизоляция, и гидроизоляция.

Фольгированные утеплители: пенофол или его аналоги

Этот сверхтонкий полимерный теплоизоляционный материал изготовлен из вспененного полиэтилена. К одной его стороне приклеена (приварена) алюминиевая фольга. Фольгированный утеплитель практически универсален, его преимущества:

способность отражать тепло в помещение (до 95%);

отличные гидроизоляционные качества;

хорошая звукоизоляция;

долговечность;

экологичность.

Пенофол, изолонтейп, мегафлекс, фольгоизолон, экофол и другие аналоги можно использовать для защиты потолков в любых зданиях, и гаражи здесь не исключение.

Единственная претензия к ним — недостаточная степень защиты от холода в «суровых» регионах. Там этот супертонкий материал используют в роли дополнения, отражающего тепловую энергию обратно в помещение.

Жидкий пенополиуретан (ППУ)

Это первый представитель напыляемых утеплителей, которые наносят под давлением с помощью специального оборудования. Преимущества теплоизоляции ППУ:

негорючесть, экологичность;

длительный срок эксплуатации защитного слоя;

отличная адгезия практически со всеми материалами оснований;

создание сплошного покрытия, которое гарантирует отсутствие мостков холода;

лучшие теплоизоляционные свойства «среди всех»: в этой номинации напыляемый пенополиуретан непревзойденный лидер;

универсальность: данный утеплитель применяют для защиты труб, полов, потолков и стен, причем подходит он как для внутренней, так и для наружной теплоизоляции.

Минусом жидкого пенополиуретана считают высокую цену теплоизолятора, а также технологию его нанесения. Этому материалу нужна установка для напыления и специалист, знающий, как работать с ней.

Пеноизол

Это относительная новинка, которая, тем не менее, очень быстро нашла своих «почитателей». Причин тому несколько. Пеноизол — теплоизолятор, который может быть жидким (жидкий или модифицированный пенопласт), листовым или сыпучим. Последняя разновидность — крошка (гранулы) диаметром до 15 мм. Этот утеплитель ценят за:

экологичность;

прочность, долговечность;

отличную адгезию жидкого состава;

стойкость к влаге, к огню, плавлению;

низкий коэффициент теплопроводности;

звукоизоляционные свойства (65% и более);

способность стойко переносить перепады температур (от -50° до 100°).

Недостатки можно обнаружить даже у тех материалов, которые появились на рынке сравнительно недавно. К минусам жидкого пеноизола относят высокую цену, возможность его усадки (до 5%), необходимость аренды или покупки установки для нанесения, а также способность притягивать пары воды (адсорбция). Поэтому данный утеплитель нельзя использовать для защиты «мокрых мест» — для теплоизоляции стяжек, фундаментов и т. п. Но для потолков в холодных помещениях он вполне подходящий кандидат.

Керамзит

Это еще один теплоизолятор, который именно в гаражах применяют для защиты пола, стен и потолка со стороны чердачного помещения. Данный утеплитель изготавливают из глины: исходным сырьем для него становятся легкоплавкие сорта этой горной породы. Керамзит выбирают для теплоизоляции строений, так как он:

имеет невысокую цену;

гарантирует простоту утепления;

совершенно не интересен для живых врагов;

имеет хорошие звукоизоляционные характеристики;

долговечен, абсолютно безопасен, огне- и морозостоек;

известен замечательными теплоизоляционными свойствами;

способен противостоять как морозу, так и температурным перепадам.

К недостаткам этого сыпучего утеплителя относится его хрупкость и пористая структура. Из-за нее он очень охотно впитывает влагу. Поэтому керамзиту требуется супернадежный гидроизоляционный слой.

К его минусам некоторые мастера добавляют и толщину сыпучего материала. Однако если речь идет об утеплении со стороны чердачного помещения над гаражом, то этот показатель не слишком важен.

Чем и как утеплить потолок в гараже: снаружи или изнутри

Теплоизоляция хранилища для машины возможна двумя способами. Однако далеко не всегда один из них можно реализовать. Если в гараже есть маленький чердак, то для этой цели подходит пенопласт, керамзит или опилки. С другой стороны, такое «помещение в помещение» для автомобиля — большая редкость.

Лучше всего утеплить потолок в гараже изнутри. Причина предпочтения в том, что в этом случае хозяину не придется разбирать крышу, организовывать гидрозащиту, укладывать теплоизолятор, и вновь восстанавливать кровлю.

Многие спрашивают, чем лучше утеплить потолок в гараже? В первую очередь, на выбор материала повлияет конфигурация крыши:

Если строение для хранения машины защищено сверху бетонной плитой (плитами), то в этом случае имеет смысл утеплить потолок в гараже пеноплексом (ЭППС), пенопластом либо более надежной разновидностью минеральной ваты — базальтовой. Когда крыша имеет два ската, а значит, над перекрытием есть хотя бы небольшое чердачное помещение, можно использовать любую минеральную вату, керамзит либо самое доступное решение — опилки. Но в этом случае измельченной древесине необходим «напарник».

Последний натуральный материал более требователен к подготовке: такой утеплитель обрабатывают антисептиком и антипиреном, затем смешивают с известью–пушонкой. Ее доля — как минимум 10% от массы отходов распиловки. Смесь укладывают на гидроизоляционный слой: например, на полиэтиленовую пленку.

Двускатная крыша гаража дает возможность выбрать один из сыпучих либо плитных утеплителей для защиты потолка со стороны чердака. Первый кандидат в этом случае — недорогой керамзит. Другие популярные претенденты — пенопласт и более совершенный экструдированный пенополистирол.

Тем, кто «за ценой не постоит», имеет смысл обратить свое внимание на жидкие теплоизоляционные материалы. Они гарантируют прочное, сплошное покрытие, а значит, такое утепление потолка в гараже изнутри даст возможность забыть обо всех проблемах на довольно долгое время.

Утепление потолка гаража

Рассмотреть имеет смысл только теплоизоляцию самыми популярными материалами. К таковым относится пенопласт, его ближайший родственник экструдированный пенополистирол и минеральная вата. Если в гараже есть небольшое чердачное помещение, то для утепления с этой стороны можно выбрать и недорогой керамзит.

Как утеплить потолок в гараже изнутри пенопластом, пеноплексом?

Первым делом основание очищают от предыдущего покрытия. Если оно без дефектов, то никаких действий не требуется. В противном случае трещины или неровности заделывают штукатуркой (шпаклевкой).

Чтобы обеспечить отличное сцепление, рабочую поверхность обрабатывают грунтовкой как минимум дважды. Для бетонного потолка обычно приобретают состав глубокого проникновения. Каждый из слоев грунта оставляют сохнуть самостоятельно. Пенопласт или ЭППС приклеивают клеем. Им же закрывают швы между плитами материала. Пространство между стенами и утеплителем задувают монтажной пеной.

Для отделки потолка используют штукатурку (шпаклевку), которую наносят на армирующую стекловолоконную сетку. Ее фиксируют на утеплителе дюбелями-зонтиками. Другой популярный вариант отделки — монтаж пластиковых панелей (ПВХ).

Теплоизоляция потолка в гараже с помощью минваты

Этот толстый и более тяжелый материал для монтажа потребует деревянной обрешетки. Все заготовки для нее заранее обрабатывают антисептиком и антипиреном.

Иногда мастера выбирают альтернативный вариант — более долговечный каркас, созданный из металлопрофиля. В этом случае систему нередко фиксируют с помощью подвесов, а свободное пространство между потолком и металлической конструкцией заполняют минеральной ватой. Данный метод привлекателен тем, что упрощает дальнейшую отделку.

Чаще обрешетку собирают из бруса, размеры которого либо совпадают с толщиной плит утеплителя, либо чуть больше ее. Ячейки такого каркаса обязаны быть немного меньше ширины теплоизоляционного материала. Это условие позволит монтировать минеральную вату враспор. В идеале деревянную обрешетку и потолок закрывают гидроизоляционной пленкой. Обязательно делают нахлест полос материала (100-150 мм). Стыки этого гидробарьера заклеивают армированным скотчем. Фиксируют пленку строительным степлером. После завершения подготовки приступают к монтажу утеплителя. Все щели очень тщательно запенивают. После высыхания монтажной пены ее излишки срезают острым ножом. Утепленный потолок защищают пароизоляционным материалом, или приобретают фольгированный теплоизолятор. Его также монтируют с нахлестом.

Если для отделки решено использовать декоративные пластиковые панели или вагонку, то на брусках основания крепят контробрешетку. Ее собирают из бруса или реек. Еще один вариант — получение идеально ровной поверхности с помощью гипсокартона либо фанеры.

Утепление потолка гаража со стороны чердака

Эта «потолочно-чердачная» технология также дает шанс выбора одного из нескольких способов теплоизоляции самого уязвимого основания.

Использование сыпучего материала

Данная операция относится к самым простым решениям. Если перекрытие сделано из дерева, то действуют так:

Сначала поверхность застилают пароизоляционным материалом. Его стыки закрывают скотчем, но ничем не фиксируют, потому что пленке ничего не угрожает. Затем между балками засыпают и выравнивают керамзит. Минимальная толщина слоя составляет 30 мм. Сверху снова укладывают пароизоляционный слой.

Если чердак будет использоваться для каких-либо нужд, то ему нужен хотя бы черновой пол. С этой целью сверху укладывают настил из необрезных досок, горбыля и т. п.

Если перекрытие бетонное, то:

первым делом его гидроизолируют битумной мастикой и/или рубероидом;

потом сооружают обрешетку из бруса, затем в эти ячейки засыпают утеплитель;

сверху настилают паробарьер, и делают дощатый настил из бросового пиломатериала.

Конкурентом керамзита в этом случае способен стать вермикулит, перлит или аглопорит. Простейшим решением будут суперлегкие шарики пенопласта.

Помощь плитного или рулонного материала

Для утепления со стороны чердака гаража используют не очень дорогую минеральную вату (например, стекловату) либо более доступный пенопласт. В этом случае действуют аналогичным образом:

сначала основание пароизолируют или гидроизолируют;

потом в ячейки обрешетки помещают жесткий теплоизоляционный материал;

после завершения монтажа его застилают пароизоляцией, а сверху сколачивают настил.

Чем утеплить потолок в гараже — вопрос и легкий и сложный одновременно. С одной стороны, неплохой ассортимент утеплителей дает шанс найти «почти идеал». С другой, на выбор «теплого кандидата» может повлиять его цена, размеры (в большей степени высота) помещения и материал перекрытия, конструкция крыши и т. д.

О том, какой может быть операция «Утепление потолка гаража», расскажет и покажет автор следующего популярного видео: