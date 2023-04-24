Чем утеплить и чем обшить ворота гаража изнутри: обзор вариантов

Помещение для хранения автомобиля отапливается редко, поэтому в нем не очень просто создать оптимальный микроклимат. Чтобы защитить машину и себя от влаги и холода эти сооружения обязательно утепляют: снаружи и/или изнутри. Самым актуальным остается вопрос о том, чем обшить ворота гаража изнутри, и это вполне объяснимо. Эта часть сооружения остается его слабым звеном: через нее в помещение проникает и влага, и холодные воздушные массы. Материалов, которые смогут стать защитой и безупречной обшивкой гаражных ворот, существует довольно много. Поэтому с каждым из списка теплоизоляционной и обшивочной продукции необходимо познакомиться. Знание сильных и слабых сторон всех претендентов даст шанс найти для автовладельца и его гаража почти идеальный вариант.

Теплоизоляция и обшивка гаражных ворот: предназначение

Утепление этого «машиностроения» даст возможность создать оптимальные условия для хранения, обслуживания и эксплуатации личного транспорта. Что касается температуры в данном помещении, то большинство специалистов сходится на том, что она не должна быть выше 5°, но в сильные морозы может понижаться практически до нуля.

Причина предпочтения такого температурного режима кроется в опасности сильных перепадов температур. При выезде автомобиля из теплого гаража на холод он сразу же покроется конденсатом, который является «провокатором» коррозии. Да, очень быстро серьезных последствий хозяин машины не обнаружит. Однако уже через несколько лет автомобилю потребуется ремонт.

Помимо минимальной разницы температур для гаража крайне важна эффективная вентиляция, поскольку в холодное время года машина привозит с собой (и на себе) большое количество воды и снега. Только качественная вентиляционная система сможет обеспечить быстрое избавление от высокой влажности в хранилище.

Традиционные металлические гаражные конструкции очень «охотно» пропускают холодный воздух. Однако сооружения из кирпича, а также строения из легких (или теплых бетонных) блоков тоже нуждаются в защите. Как правило, толщины их стен не хватает для того, чтобы создать в гараже оптимальный микроклимат.

Постоянное использование электрических или иных обогревателей может стать выходом, если владельцев не смущают дополнительные расходы. Но и в этом случае сначала нужно создать для сооружения отличный теплоизоляционный барьер. Иначе тепловая энергия будет почти мгновенно улетучиваться из помещения.

Чтобы гарантировать эффект, утепляют все поверхности, исключением иногда становятся только полы. Один из обязательных этапов — теплоизоляция и обшивка ворот гаража и калитки, если она предусмотрена их конструкцией. Поскольку наружные работы более сложны, их утепление в большинстве случаев проводят изнутри.

Отделка гаражных ворот не только способ сделать эту конструкцию максимально привлекательной. Она одновременно и надежная защита теплоизоляционного материала, особенно если выбрана не очень плотная его разновидность.

Утепление: снаружи или изнутри?

Как и для любого жилого помещения, для гаража применяют как внешнюю, так и внутреннюю теплоизоляцию. Выбор способа зависит от нескольких факторов:

Площадь гаража. Если она не слишком большая, то лучше предпочесть наружное утепление. Но есть и другой выход. Это использование тонкого теплоизолятора: например, напыляемого либо фольгированного. Строительный материал, из которого возведены стены этого сооружения. Безупречной защиты (в идеале — даже с обеих сторон) потребует максимально уязвимая и холодная металлическая конструкция.

Последний важный, определяющий момент — расположение гаража. Если он является «частью единого целого» в кооперативе, то соседние сооружения просто не позволят провести качественную внешнюю теплоизоляцию стен.

Материалы для утепления ворот внутри гаражного помещения

Обычно эти конструкции изготавливают из листового металла, который имеет довольно скромную толщину (2-4 мм). По этой причине ворота считают самой уязвимой частью гаражного сооружения, так как площадь их велика.

Если говорить о видах ворот, то самостоятельно утепляют и, соответственно, обшивают только более простые распашные системы. Все остальные их разновидности теплоизолируют и звукоизолируют еще в процессе изготовления.

Помимо традиционных теплоизоляционных «специалистов» применяют и дополнительные барьеры — завесы. Но о них нужно упомянуть отдельно. Для теплоизоляции ворот гаража используют несколько популярных материалов.

Минеральная вата

Если рассматривать именно утепление гаражных ворот, то это не лучший претендент сразу по нескольким причинам. В отличие от большинства «теплых коллег», минеральная вата имеет значительную толщину. Кроме того, она неравнодушна к влаге.

Мокрый материал становится бесполезным, поскольку он полностью теряет теплоизоляционные свойства. По этой причине для защиты любой разновидности минеральной ваты требуется очень надежный гидро- и паробарьер.

Пенопласт и экструдированный пенополистирол

Данные искусственные утеплители — одни из самых востребованных материалов, если рассматривать их в роли защитников ворот гаражей. Их ценят за небольшую толщину, но хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики, за приемлемую цену и надежность.

В соревновании этих «ближайших родственников» с большим перевесом выигрывает экструдированная разновидность пенополистирола. ЭППС более плотен и прочен, и при меньшей толщине он гарантирует лучшую защиту от холода.

Пенополиуретан

Несмотря на то, что есть и плитный, листовой пенополиуретан, более популярной остается его жидкая разновидность. Напыляемый ППУ ценят за превосходные качества. Среди них:

универсальность: его можно использовать для наружного и внутреннего утепления;

неуязвимость защиты благодаря бесшовному напылению;

возможность создать гидроизоляционный слой;

хорошее сцепление с разными поверхностями;

шанс утеплить даже труднодоступные места.

Нельзя не упомянуть о полной безопасности этого теплоизоляционного материала: как для людей (их питомцев), так и для окружающей среды.

Пеноизол

Карбамидно-формальдегидный пенопласт — конкурент предыдущему материалу. Напыляемый пеноизол относят к новейшим изобретениям. Его достоинства:

невысокая цена;

очень хорошая адгезия;

паропроницаемость, упругость;

низкий коэффициент теплопроводности;

достаточная стойкость к механическим воздействиям;

способность «спокойно» переносить повышенную влажность.

Однако пеноизол все-таки не так хорош, как напыляемый пенополиуретан. Главный его недостаток — небезопасность, так как этот материал «грешит» выделением формальдегида. Вторым минусом считают усадку, которая куда значительнее, чем уверяют производители.

Тонкая фольгированная теплоизоляция

Вспененный полиэтилен с защитным алюминиевым слоем тоже используют для утепления створок гаражных ворот. Однако он чаще становится частью двухслойного отражающего барьера. Причина в небольшой его толщине, в недостаточной эффективности такой тонкой теплоизоляции.

Например, нередко комбинация состоит из фольгированного утеплителя и пенопласта, либо из пенополиэтилена и экструдированного пенополистирола. Сначала приклеивают фольгированный материал, который становится тепло- и гидроизоляцией, потом фиксируют плитный утеплитель.

К фольгированным, отражающим материалам относят пенофол и его аналоги — изолонтейп, изофлекс, мегафлекс, тепофол, фольгоизолон и экофол. Другие «вспененные кандидаты» — изолон и порилекс.

Сэндвич-панели

Это универсальные изделия, которые используются для создания разнообразных утепленных конструкций. Если говорить только о въездных или гаражных воротах, то сэндвич-панели — металлические (стальные оцинкованные) изделия, заполненные пенополиуретаном. Лакокрасочное покрытие их многослойно, поэтому оно максимально устойчиво к внешним воздействиям и неблагоприятным погодным условиям.

Сэндвич-панели — узкие полотна или щиты. Их выпускают для секционных, откатных и обычных распашных ворот. Для последних конструкций сваривают металлическую раму. Проще всего приобрести ворота из сэндвич-панелей, но при большом желании их можно собрать самостоятельно.

В этом случае сначала изготавливают каркас из труб, затем его фиксируют в проеме. После этого конструкцию зашивают панелями с помощью специальных саморезов — метизов для сэндвич-панелей.

Возможные дополнения или альтернативы «основательному» утеплению

Можно теплоизолировать и обшить изнутри ворота в гараже, однако в регионах с холодными зимами такого барьера бывает недостаточно. Кроме того, частое открывание створок конструкции, не имеющей удобной калитки, становится причиной серьезных теплопотерь. Чтобы избежать таких последствий, выбирают один дополнительный вариант, или сразу несколько способов.

Замена утеплителю-профи — монтажная пена

Это самый простой и бюджетный вариант утепления гаражных ворот и калитки. В этом случае и работа элементарна:

сначала крепят деревянную обрешетку, она понадобится для фиксации обшивки;

материал наносят на поверхности максимально равномерно;

после застывания излишки пены аккуратно срезают.

Говорят, что для теплоизоляции 7 м2 гаражных ворот мастеру потребуются как минимум 5 баллонов.

Использование уплотнителей

В этом случае перед хозяином встает важная задача — выбрать оптимальное изделие, потому что ассортимент таких «ассистентов» достаточно широк:

Простая резиновая лента. Эти изделия приобретают для избавления от щелей по периметру коробки (калитки). Трубчатые резиновые уплотнители. Они дают шанс избавиться даже от больших зазоров. Силиконовые и полиуретановые изделия. Они позволяют закрыть любые щели.

Последние претенденты — специальные щеточные уплотнители, состоящие из алюминиевого профиля и щетки из полимера (полипропилен). Эта продукция почти универсальна: ее используют для защиты мебели (например, шкафов-купе), окон, дверей, гаражных ворот и т. д. Щеточные уплотнители гарантируют защиту от холода, от пыли и насекомых, а также от запаха.

Покупные изделия не единственные возможные «ассистенты». Есть и давно опробованный народный метод, который поможет сделать гаражную конструкцию герметичной, а заодно избавит автовладельца от лишних (и немалых) трат. Это использование отработки (литола, солидола) и монтажной пены. Говорят, что альтернативой смазке сможет стать обычный строительный скотч.

В этом случае сначала первым составом щедро смазывают коробку, створки закрывают, затем щели между ними и проемом запенивают. После высыхания массы (или на следующий день) ее излишки срезают, а отработку удаляют. Оптимальный продукт — монтажная пена-профи, поскольку она плотнее и имеет меньший коэффициент расширения.

Помощь гаражных штор

Данные тепловые завесы-занавесы производят из брезента или из ткани. К последним кандидатам относится и оксфорд, и полотна из ПВХ. Некоторые производители выпускают утепленные шторы. Для их изготовления используют комбинацию материалов: первый ее пример — содружество брезента и синтепона.

Преимущества такого метода защиты:

удобство;

практичность;

пожаробезопасность;

невысокая цена изделий;

прочность, плотность, надежность;

способность противостоять повышенной влажности.

Гаражные шторы не только защищают от влаги, но и становятся непреодолимым препятствием для холодного воздуха. Главное условие для монтажа такой завесы — ее плотное прилегание к проему (стене). Для подвешивания гаражных штор чаще используют металлические тросы и люверсы. Шаг этих креплений — 200 мм.

Помощь порогов

Поскольку между створками ворот и полом всегда остается свободное пространство, оно тоже становится слабым звеном, через которое помещение покидает теплый воздух. Чтобы устранить этот зазор, устанавливают порог под ворота.

Оптимальный вариант — резиновая влагостойкая и морозостойкая лента, которую фиксируют с помощью специального клея-герметика. Заменой ей может стать менее практичный и недолговечный войлочный порог (уплотнитель). Главный минус этого «эрзаца» в том, что он не сможет защитить пол гаража от влаги.

Этапы теплоизоляции ворот гаража изнутри

Перед тем как обшить гаражные ворота, их утепляют. Эта операция состоит из нескольких несложных этапов.

Подготовка створок

Сначала металлическую конструкцию освобождают от ржавчины и старого покрытия. Все наслоения убирают щеткой с металлической щетиной, либо используют дрель с такой же насадкой. Потом действуют так:

После завершения очищения поверхность шлифуют наждачной бумагой, удаляют пыль и обезжиривают растворителем. Потом обрабатывают металл антикоррозионной грунтовкой. Наносят состав дважды — сначала вдоль, потом поперек. После высыхания грунта гаражные ворота гидроизолируют.

Для защиты конструкции от влаги используют битумную мастику, полиэтиленовую пленку или пенофол (фольгоизолон, тепофол и т. п.).

Создание обрешетки и утепление

Эту часть теплоизоляции изготавливают из бруса (40х40 мм, 50х50 мм). Каждую заготовку предварительно пропитывают антисептиком и антипиреном, как минимум дважды.

Обрешетку фиксируют по периметру створок, калитки и внутри, поперек полотен. Деревянные элементы крепят к металлическому каркасу саморезами. Для них сначала сверлят отверстия, их шаг 200-250 мм. Шляпки метизов утапливают в древесину.

Для фиксации плитного теплоизоляционного материала используют клей для пенополистирола, монтажную пену или жидкие гвозди. После завершения монтажа утеплителя все стыки запенивают или заклеивают металлизированным скотчем. В первом случае после затвердевания материала его излишки обрезают острым ножом.

Лучшим минераловатным утеплителем считают базальтовую разновидность минваты. Для монтажа этого материала куски режут так, чтобы их можно было зафиксировать враспор. После завершения работы утеплитель закрывают пароизоляционной пленкой (мембраной). Для ее фиксации используют степлер. Потом переходят к обшивке ворот гаража.

Если большие надежды возлагают именно на многослойную защиту, то в качестве дополнительного барьера используют тонкий фольгированный материал. В этом случае рекомендуют отдать предпочтение трем слоям: первый и третий — пенофол или аналог, второй — сравнительно тонкий экструдированный пенополистирол.

Как обшить гаражные ворота изнутри?

Можно сказать, что это самая простая часть операции. В этом случае сначала материал для отделки ворот гаража раскраивают. Потом его крепят к элементам обрешетки с помощью саморезов. Рекомендованное расстояние между ними — 150-250 мм. Для защиты листового материала его покрывают лаком или краской.

Чем обшить гаражные ворота изнутри: знакомство с претендентами

Для отделки утепленной гаражной конструкции также используют несколько материалов.

Обшивкой ворот гаража сможет стать деревянная вагонка, которая не только красива, но и способна сохранять тепло. Большой минус в том, что натуральному материалу необходима защита антисептиком и антипиреном, лаком, маслом, воском и т. п. Пластиковая вагонка — практичная и доступная альтернатива, которая способна противостоять практически всем врагам. Однако и у нее есть существенный недостаток: ламели из пластика не могут похвастаться особой прочностью. Можно купить пластиковые панели (ПВХ). Эти материалы имеют много общего с предыдущими изделиями. Главное отличие в размерах: поскольку ПВХ-панели больше, их монтаж отнимет меньше времени. Внутреннюю обшивку ОСП ворот гаража считают одним из самых привлекательных вариантов. Да, эти плиты довольно прочные и долговечные, но и они нуждаются в защите от влаги. Профнастил. Данный материал не лучший претендент, если хозяева ищут, чем обшить ворота гаража изнутри. Однако он будет достойным кандидатом для внешней их защиты.

Тем, кто ищет, чем обшить гаражные ворота снаружи, помимо профлиста можно обратить внимание на вагонку или влагостойкую фанеру. Еще один отличный вариант — отделка гаражных ворот сайдингом, металлическими или виниловыми ламелями.

Если владельцев больше всего привлекает экономия (возможность использования «прикосновенных запасов»), то им можно обратить свои взоры на старые доски: например, на максимально удобные шпунтованные пиломатериалы.

В этом случае все элементы обшивки ворот гаража будут максимально плотно прилегать друг к другу, а придать им привлекательный вид поможет лак, краска, морилка и т. д.

Чем утеплить и чем обшить ворота гаража изнутри — вопрос, имеющий довольно много ответов. С одним из них можно познакомиться, если уделить внимание следующему интересному видео: