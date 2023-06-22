Чем и как утеплить подвал в гараже: материалы и особенности этапов

Гаражный подвал — помещение невероятно полезное и почти универсальное. Оно может стать складом для различных инструментов и горюче-смазочных материалов, «работать» хранилищем сельскохозяйственной продукции и разнообразной консервации. Но во всех случаях ему необходима качественная гидроизоляция, потому что такие неблагоприятные условия абсолютно противопоказаны, причем как автомобилю, так и различным инструментам, дорогостоящему оборудованию. Чтобы устранить влияние холода и высокой влажности, владельцы подземных помещений ищут ответ на вопрос, как утеплить подвал в гараже, чтобы защитить свое имущество. Способов, как и материалов, подходящих для этой цели, существует довольно много.

Особенности утепления подвала (погреба) в гараже

Сначала автовладельцам имеет смысл решить вопрос, касающийся целесообразности этого предприятия. В каких случаях требуется утепление погреба в гараже? Нужно сказать, что обязательным этот этап не является. Теплоизоляция подземному хранилищу необходима в двух случаях:

если помещение недостаточно заглублено в грунт;

если строение находится в регионе с суровым климатом.

Средняя полоса и подвал, заглубленный на три или более метров, — повод отказаться от операции по утеплению. В данном случае рекомендуют теплоизолировать только перекрытие, разделяющее гараж и «подземелье».

Собственное хранилище в городе — спасение для тех владельцев, чей дачный участок находится довольно далеко. В этом случае гараж дает шанс экономии и рационального использования пространства. Однако данному помещению в помещении требуется сравнительно высокая (или относительно низкая) температура.

Другими способами решить эту проблему зачастую не получается, потому что большинство гаражей в холодное время года не отапливается. Нужно отметить, что утепление обязано быть комплексным: защиты от влаги и холода требуют все элементы помещения — его пол, стены и потолок (люк). В противном случае добиться результата не получится.

Поскольку теплоизоляции подземных помещений всегда предшествует гидроизоляция, попутно хозяева организуют им надежную защиту от влаги, которая губительна для изделий из металла, для урожая и заготовок. Утепление подвала дает владельцам несколько преимуществ:

теплопотери через пол исключаются;

подсобное помещение можно использовать круглый год, и для любых целей;

получение дополнительных благоустроенных метров в доме для автомобиля дает шанс экономии пространства.

Кроме того, утепление погреба в гараже не потребует слишком серьезных трат, а выгода от этой операции будет существенной и очевидной.

Такое помещение-дополнение будет спасением, так как хозяевам не понадобится строить отдельный, «самостоятельный» погреб, а значит, очень серьезных трат получится избежать.

Кандидаты для утепления подвала, погреба в гараже: требования к ним

Для теплоизоляции можно применять давно известные утеплители, а можно отдать предпочтение современным решениям. Однако каждый из «подвально-гаражных кандидатов» обязан отвечать нескольким требованиям. Необходимые характеристики материала для теплоизоляции таких подземных помещений:

Огнестойкость. Конечно, это важнейшее свойство любого теплоизолятора, но оно крайне важно именно для гаражей, потому что там зачастую хранится очень много горючих материалов. Водонепроницаемость, способность сопротивляться повышенной влажности, которая для подземных помещений нередко становится настоящим бичом. Безопасность для человека. Утеплитель не должен поддерживать горение, не может выделять токсичных веществ. Отсутствие внимания со стороны любой живой угрозы — плесневого грибка, грызунов и т. п.

Идеальным сочетанием для утеплителя-претендента будет невысокая цена и высокое качество. На выбор материала повлияет климат в местности, степень промерзания грунта, уровень грунтовых вод, особенности здания (стены, фундамент), подземная часть конструкции, ее площадь, высота и т. д.

Чем утеплить погреб в гараже: использующиеся материалы

Все существующие претенденты имеют сильные стороны, но есть у них и свои «маленькие слабости».

Минеральная вата

Этот давно известный материал нередко используют для утепления подвалов и погребов в гаражах. Минеральная вата отличается хорошими теплоизоляционными свойствами, вполне доступной ценой. Основания под этим теплоизоляционным материалом могут «дышать».

Единственный серьезный недостаток минваты — ее неравнодушие к влаге. Намокнув, она становится абсолютно бесполезной. Поэтому для защиты этого теплоизоляционного материала обязательно используют гидро- и пароизоляцию.

Если говорить о самом лучшем, менее уязвимом виде минераловатного утеплителя, то это базальтовая разновидность. Каменная вата отличается большим сроком эксплуатации, так как этот материал более стабилен, стоек к неблагоприятным условиям (и к влаге), имеет низкую теплопроводность.

Второй «упрек» минвате — ее толщина. Поэтому для утепления поверхностей требуется создание обрешетки. Чаще ее изготавливают из бруса, реже — из металлического профиля.

Пенопласт

Это второй недорогой материал, который до недавнего времени был достойным и практически единственным конкурентом предыдущего утеплителя. Но и сейчас пенопласт ценят за:

широкий ассортимент изделий;

небольшой вес, невысокую цену;

легкость обработки, простоту монтажа;

достаточно хорошую влагонепроницаемость (минимальное поглощение воды);

способность противостоять высоким, низким температурам, а также их перепадам.

Если искать у этого искусственного материала недостатки, то к ним можно по праву отнести хрупкость, паронепроницаемость, горючесть и небезопасный (ядовитый) газ, который выделяется при горении.

Другие минусы данного полимера — необходимость ровного основания для монтажа пенопласта и любовь грызунов, которым очень приглянулся рыхлый материал. Для защиты этого теплоизолятора от маленьких вредителей-жителей нередко используют металлическую сетку.

Экструдированный пенополистирол

Это близкий родственник пенопласта, который выигрывает у него по многим статьям. Экструдированный пенополистирол:

более плотен, а значит, и более прочен;

имеет очень низкий коэффициент теплопроводности;

легкий, поэтому удобен для теплоизоляционных работ;

намного эффективнее, чем пенопласт, противостоит влаге;

не боится сильного мороза, такой же жары и перепадов температур.

В списке минусов данного синтетического материала более высокая цена, паронепроницаемость и небезопасность, так как ЭППС горит (поддерживает горение) и тоже выделяет опасный газ.

Пенополиуретан

Это еще один кандидат, который даст шанс утеплить не только погреб в гараже, но и сам гараж. Если говорят об этом материале, то чаще имеют в виду его напыляемую разновидность. Именно она является лидером, если рассматривать коэффициент теплопроводности всех претендентов.

Объясняется это преимущество тем, что 97% объема напыляемого пенополиуретана — закрытые поры, которые заполнены воздухом и газом. Они очень плохие проводники тепла.

Жидкий пенополиуретан:

одновременно является гидроизолятором;

стоек к воздействию агрессивных соединений;

не крадет лишние сантиметры у небольших помещений;

заполняет все щели, трещины, микроскопические полости;

создает сплошной, герметичный слой, исключающий утечки тепла;

отличается очень хорошим сцеплением практически со всеми материалами.

Серьезный минус у этого напыляемого материала один: это сам процесс нанесения, который требует присутствия специальной установки и оператора, работающего с этим оборудованием. Такая «помощь со стороны» значительно увеличивает стоимость данного этапа благоустройства подвала и гаража.

Отражающая теплоизоляция

В этой категории находятся тонкие рулонные утеплители, изготовленные из вспененного полиэтилена или минеральной ваты. Общим для них является слой фольги, нанесенный на одну из сторон материала.

Такую теплоизоляцию фиксируют клеевым составом или степлером. В продаже есть и самоклеящиеся отражающие утеплители. Достоинства фольгированных материалов:

экологическая чистота, абсолютная безопасность;

способность отражать в подвал до 90% тепловой энергии;

небольшой вес, дающий возможность не нагружать несущие конструкции;

минимальная толщина: этот утеплитель не украдет лишние сантиметры у небольшого подвала (погреба).

К слабым местам отражающей теплоизоляции относят именно толщину такого слоя: этот материал не способен в одиночку противостоять сильному холоду. Однако для подземных помещений этот недостаток все же относителен.

Теплая штукатурка

Этот состав не слишком сильно отличается от обычного материала. Однако разница все же существенна. Если в традиционной штукатурке наполнителем служит песок, то в теплой штукатурке его заменяют пористые материалы, которые имеют крайне низкую теплопроводность. Это опилки, гранулы перлита, вермикулита, шарики пенополистирола и/или измельченная пемза.

Преимущества теплой штукатурки:

хорошие теплоизоляционные свойства;

приемлемая цена.

Главный минус этого варианта тот же, что и у отражающей теплоизоляции: это недостаточность защиты. Способов решения проблемы существует два: это создание довольно толстого слоя (нескольких слоев) или использование теплой штукатурки в роли дополнения. Например, нанесение смеси с утеплителем на основания после их теплоизоляции другим материалом.

Керамзит

Это еще один известный сыпучий кандидат, который по-прежнему невероятно востребован. Его применяют при обустройстве кровли, утеплении перекрытий и полов. Легкие, пористые гранулы получают в процессе обжига глины. Этот натуральный материал ценят за:

невысокую цену;

простоту работы с ним;

экологичность, долговечность;

хорошую тепло- и звукоизоляцию;

способность выдерживать низкие температуры;

полное отсутствие интереса со стороны грызунов.

К недостаткам керамзита относят его хрупкость и водопоглощение. Этот материал способен как накапливать, так и отдавать воду. Его нередко используют в роли утеплителя пола в бетонной стяжке.

Есть ли фаворит?

К сожалению, на этот вопрос нет «универсального» ответа, поскольку практически каждый из претендентов имеет не только достоинства, но и недостатки. При выборе материала учитывают несколько важнейших факторов: это расходы и минимальная толщина, которая сможет сэкономить площадь небольшого помещения.

Если рассматривать самые востребованные материалы для утепления гаража (его подвала и ворот), то ими являются искусственные кандидаты. В первую очередь это плитные утеплители — пенопласт и экструзионный пенополистирол.

Как утеплить погреб в гараже?

Первым делом приступают к подготовке к дальнейшей работе. Эта операция состоит из нескольких этапов:

Из подвала или погреба уносят все, включая находящиеся там конструкции — полки, стеллажи и т. п. Со стен и потолка удаляют старые отделочные материалы. Затем все поверхности обрабатывают антисептиком (например, раствором медного купороса).

Поскольку сначала все основания нужно защитить от влаги, обязательно проводят гидроизоляционные работы. Нередко для этого этапа используют битумную мастику, так как она эффективна и легко наносится.

Оптимальным вариантом считают гидроизоляцию подвала снаружи, так как нее будет действовать и прижимная сила грунта. Для этого вокруг строения выкапывают глубокую траншею. Стены (фундамент) очищают от грунта, сушат, затем валиком либо широкой кистью наносят битумную мастику.

Как правило, такая защита состоит из нескольких слоев материала. Есть, другое, более надежное решение: это использование двух гидроизоляторов — мастики и рубероида.

Теплоизоляция пола в подвале

Особенность этой операции зависит только от вида пола в подвале или погребе.

Грунт

Этот этап просто необходим, если пол в подземном помещении земляной. В таком случае действуют следующим образом:

Сначала выкапывают мини-котлован, удаляя около 300 мм грунта. Потом в него засыпают слой щебня. Его толщина — 100 мм. Сверху насыпают песчаную подушку (50 мм), ее проливают водой и тщательно уплотняют. Потом поверхность гидроизолируют — заливают горячим битумом.

После застывания гидроизоляционного материала на невысокие подставки (около 50 мм) укладывают армирующую металлическую сетку. Потом заливают бетонную стяжку такой толщины, чтобы «железо» находилось в толще бетона. В идеале — в самой середине. Эта бетонная плита может быть готовым полом. Его требуется только защитить от влаги. Однако есть и другое решение: это монтаж лаг на бетон и сооружение деревянного настила.

Как утеплить погреб в гараже от промерзания? В этом случае на гидроизоляционный материал сначала укладывают утеплитель. Лучшей кандидатурой для этого этапа будет тонкий, но очень прочный экструдированный пенополистирол.

Бетон

Если стяжка в подвале гаража уже есть, то хозяина-мастера ждет не такой тяжелый труд, как организация защиты земляного пола от холода. В этом случае последовательность такова:

Поверхность очищают. Затем укладывают рубероид, стыки его заклеивают битумной мастикой. Ее же иногда используют для приклеивания рулонной гидроизоляции. На рубероид насыпают слой керамзита (от 100 до 250 мм, толщина зависит от климатических условий в регионе). Потом его разравнивают.

Непосредственно на поверхность утеплителя укладывают армирующую сетку. Затем заливают, уплотняют и выравнивают песчано-цементный раствор. В некоторых случаях используют иной метод: сначала керамзит застилают гидроизоляционной пленкой, потом заливают стяжку.

Утепление стен подземного помещения

Перед тем как утеплить погреб в гараже, стены его подготавливают. Помимо всего прочего эта часть операции включает выравнивание поверхностей, а также их избавление от всех крупных дефектов.

Пенопласт, ЭППС

Поскольку меньший объем работ гарантируют плитные материалы, именно они часто становятся «защитниками» этих оснований подземных помещений. В этом случае действуют так:

Стены грунтуют, чтобы обеспечить хорошее сцепление с материалом. Разрезанные куски утеплителя фиксируют на поверхностях клеевым составом. Все зазоры задувают монтажной пеной. После высыхания ее «выступы» срезают ножом. Теплоизоляционный материал закрывают армирующей (стекловолоконной) сеткой. В роли крепежных элементов используют дюбели-зонтики («грибы»). Их вбивают в каждом углу и в центре плит.

Утепленные стены штукатурят цементной штукатуркой. Второй возможный вариант — применение теплоизоляционной смеси.

Минеральная вата

Чтобы утеплить погреб в гараже этим материалом, сначала сооружают обрешетку. В этом случае чаще применяют брус. Его размер на 10-20 мм больше толщины выбранного теплоизоляционного материала. Расстояние между элементами обрешетки равняется ширине утеплителя, либо меньше на несколько миллиметров, чтобы куски минваты можно было вставить враспор.

После создания обрешетки ее закрывают гидроизоляционным материалом (плотной пленкой из полиэтилена). Утеплитель закрывают пароизоляционной мембраной. Готовую конструкцию «прячут» за листом фанеры, ДСП или ОСП. Последний слой такого пирога — отделочный материал. Для подвала можно выбрать известковую побелку либо краску (например, разновидность с антисептическими добавками).

Теплоизоляция потолка

Самым оптимальным кандидатом для этой поверхности будет достаточно легкий и недорогой пенопласт. Такая теплоизоляция потолка практически не отличается от защиты полимером стен.

Этот же искусственный материал нередко используют для утепления люка подвала или погреба. В последнем случае предпочтителен довольно плотный пенопласт (100-150 кг/м3). Действуют так:

по периметру крышки делают «рамку» для монтажа утеплителя, ее изготавливают из бруса;

после измерения внутреннего пространства вырезают кусок пенопласта, он должен входить в каркас максимально плотно.

После приклеивания теплоизоляционного материала сверху его закрывают фанерой. Ее фиксируют саморезами, потом красят, либо приклеивают фольгированную теплоизоляцию.

Если и для потолка используют минеральную вату, то для нее также создают обрешетку. В данном случае после монтажа изоляционного материала утеплитель укладывают враспор, затем его дополнительно фиксируют прочной нитью (или тонкой проволокой). Ее натягивают с помощью скоб или небольших гвоздей. При выборе бескаркасного метода монтажа минеральной ваты используют дюбели-грибки.

Как утеплить подвал, какие материалы лучше приобрести для защиты этого помещения? Выбор зависит от многих факторов — от климата в местности, от условий и грунта на участке, а также от того, что выберут владельцы — качество или максимальную экономию.

В завершение темы «Как утеплить погреб в гараже» — видео, посвященное ей: