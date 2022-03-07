Бетонный пол в гараже: правила, требования и пошаговая инструкция

На удобство и безопасность эксплуатации любого строения влияет множество факторов. Одним из самых требовательных помещений остается гараж, в котором хранится автомобиль, агрессивные жидкости, инструменты и различные запчасти. В этом случае важнейшим элементом постройки является пол, который вынужден выдерживать серьезные механические нагрузки, контакты с влагой, маслами и сильными химикатами. Для обустройства этого основания можно использовать несколько материалов, однако один из самых лучших вариантов — бетонный пол в гараже. Чтобы он был прочным, влаго- и износостойким, каждый этап работ требует от мастера соблюдения правил и знания всех нюансов.

Бетонный пол и его особенности

Главная проблема этого конструктивного элемента здания — его расположение. Пол в гараже находится у самого грунта, а значит, ему требуется максимально надежная защита от влаги. Поэтому перед бетонированием основание подготавливают. Заливка бетонного пола в гараже — операция непростая, она состоит из нескольких обязательных этапов:

Засыпка подушки из щебня (реже — гравия) и песка (глины). Эти слои выполняют функции простейшей дренажной системы. Заливка песчано-цементного раствора. Гидроизоляция, утепление основания. Заливка армированной стяжки.

Последняя потенциальная операция — устройство самовыравнивающегося наливного пола. Данный этап не входит в число обязательных, однако он дает шанс получить идеально ровное и прочное монолитное покрытие, способное выдержать любые нагрузки, а также противостоять влаге. Есть и другие варианты облицовки и обеспыливания покрытия: отделка керамогранитом, обработка грунтовкой, защита пропиткой, окрашивание и т. д.

Плюсы бетонного пола в гараже

Главные преимущества таких оснований — их надежность, прочность и долговечность. Другие плюсы бетонного пола в гараже:

способность противостоять горючим жидкостям, маслам и растворителям;

«умение» выдерживать нагрузки, в том числе неравномерные;

шанс для хозяина провести работу самостоятельно;

абсолютная пожаробезопасность пола;

его универсальность.

В эту же категорию можно отнести простоту, легкость уборки монолитного основания. Есть еще одно важное преимущество бетонного пола: это возможность выбрать любое покрытие — полимерный состав, керамику, тротуарную плитку и т. д.

Его недостатки

Слабых мест у заливки бетонного пола в гараже не так много. Потенциальные претензии:

возможность повреждения покрытия острым инструментом или предметом;

необходимость большого перерыва в работе, поскольку бетон должен набрать прочность.

Некоторым владельцам не нравится то, что такое покрытие обойдется дорого, что его очень сложно демонтировать. Однако для большинства преимущества бетона все же гораздо весомее его недостатков.

Пол в гараже: требования к нему

Чтобы во время эксплуатации помещения его хозяин не столкнулся с возможными проблемами, ему необходимо познакомиться с важными качествами бетонного основания.

Надежность, прочность, износостойкость. Пол должен противостоять механическим повреждениям и серьезным нагрузкам, так как транспорт имеет большой вес, и не исключено падение на пол тяжелых запчастей и инструментов. При корректной обработке — влагостойкость. Отопление в гараже все же исключение, а не правило. Поэтому пол должен быть защищен от влаги, которая будет попадать внутрь строения вместе с автомобилем. Химическая инертность. Бетонное основание обязано быть устойчивым к реагентам и горюче-смазочным материалам.

Есть еще один важный критерий для подобных помещений: это пожаробезопасность. Бетонирование пола в гараже — операция, которая удовлетворяет и этому требованию.

Бетонный пол в гараже своими руками

Чтобы этот элемент был максимально надежным и прочным, мастеру необходимо заблаговременно познакомиться со всеми этапами его создания.

Расчет толщины слоев бетонного пола

Перед началом работ занимаются расчетом толщины всех слоев, чтоб не ошибиться при покупке материалов. Общая толщина бетонного пола в гараже включает:

Толщину щебня (гравия) — 100 мм, песка — как минимум 50 мм. Толщину бетонного пола (с гидроизоляционным и теплоизоляционным материалом) — 100-120 мм.

Данные показатели можно рассматривать как ориентир, если в строении будет находиться легковой автомобиль. Если бетонная стяжка в гараже должна выдержать две машины или тяжелый транспорт, то ее толщину необходимо увеличить вдвое.

Получается, что минимальная глубина котлована — 250 мм, без учета напольного покрытия. Если для защиты бетонной стяжки выбрана пропитка или краска, то дополнительных миллиметров не потребуется. В противном случае к общей толщине прибавляют толщину отделочного материала.

Для контроля корректности слоя (или слоев) используют разметку, нанесенную на стены. Если площадь гаража велика, то в центральной его части устанавливают колья, на которые наносят уровень бетонного пола и его слоев. Для их контроля используют веревку или шпагат.

Подготовка основания

Бетонный пол делают по грунту. Поскольку его нельзя назвать максимально надежным и прочным основанием, перед заливкой смеси на нем устраивают подушку из песка и щебня. Однако сначала проводят подготовительные работы: с участка удаляют плодородный слой. Глубина котлована — от 250 до 400 мм.

На этом же этапе определяют, где будет находиться отметка нулевого уровня, чтобы точно подогнать под нее толщину бетона и уровень пола. Главное условие для последнего — нахождение на одной высоте с порогом. Для определения нулевого уровня применяют нивелир, электронный или водяной уровень. Использование последнего инструмента менее удобно, но на результат недостаток комфорта не влияет. Полученные линии переносят на стены, для их прорисовки используют маркер или карандаш.

Дно выкопанного котлована выравнивают, затем грунт уплотняют виброплитой, либо каким-либо тяжелым предметом. Если проект гараж предусматривает строительство смотровой ямы, то ориентируются на следующие параметры:

ее ширина 750-800 мм, плюс толщина утеплителя;

глубина — рост мастера-ремонтника плюс 300-400 мм.

Длина ямы, как правило, равняется аналогичной характеристике автомобиля плюс 1200-1500 мм. Некоторые хозяева считают, что чем больше этот показатель, тем удобнее будет пользоваться подземным сооружением для ремонта.

Укладка подушки под бетонный пол и гидроизоляция

Первым делом насыпают слой песка, его проливают водой и утрамбовывают. Потом засыпают щебень (гравий). В этом случае рекомендуют использовать смесь, состоящую из разных фракций: 1/3 мелкой и 2/3 средней. Этот слой также выравнивают и тщательно трамбуют. Чтобы избежать растрескивания бетонной стяжки в гараже, по периметру помещения фиксируют демпферную ленту. Ее приклеивают к стене с помощью липкого слоя. После заливки бетона ленту срезают ножом до уровня пола или облицовки.

Поверх подушки укладывают гидроизоляционный материал. Для защиты бетонного пола используют один из двух способов.

Простой. В этом случае на подушку укладывают с нахлестом 150-200 мм рубероид либо прочную, плотную полиэтиленовую пленку (как минимум 250 микрон). Фиксируют материал водостойким скотчем. Обязательное условие: заход гидроизоляции на стены на 100-150 мм. Сложный. Подушку заливают тонким слоем песчано-цементного раствора. Обычно используют «тощий» бетон. Затем стяжку гидроизолируют горячим битумом. Потом ее застилают полосами рубероида (как минимум 2 слоя, перпендикулярно друг другу).

Первый вариант дает шанс избежать дополнительных трат и паузы, необходимой для застывания бетона. Однако только второй метод гарантирует максимальную защищенность основания.

Утепление и армирование пола в гараже

Нередко заливка пола в гараже включает и еще один этап. Это теплоизоляция основания. Для утепления используют минеральную вату, пенопласт или пенополистирол, керамзит. Толщина материала — до 100 мм. Стыки между плитами закрывают монтажной пеной или специальным клеем. Сверху утеплитель застилают еще одним гидроизоляционным слоем. Чаще в этой роли выступает плотная полиэтиленовая пленка, ее стыки проклеивают скотчем.

Следующий этап — армирование пола в гараже. Для создания железобетонного основания используют сетку из арматуры диаметром 8-9 мм, размер ячеек 150-200 мм, минимальный нахлест — 1 ячейка. Элементы соединяют пластиковыми хомутами или вязальной проволокой.

Армирующую сетку устанавливают на металлические, полимерные или кирпичные подставки высотой 4-5 мм, так как она должна находиться в толще бетона. Там, где будет располагаться автомобиль и тяжелое оборудование, конструкцию усиливают вторым армирующим слоем.

Стяжка пола в гараже своими руками

Для заливки пола в гараже используют раствор, состоящий из цемента (М250-М400), мелкофракционного щебня и песка. Пропорции бетона для пола в гараже — 1:4-5:2-3.

Этот этап также начинают с подготовки. Перед тем как залить пол в гараже, устанавливают маяки, которые упростят этап выравнивания стяжки правилом. Маркером может быть брус или металлический профиль. Элементы перед установкой смазывают машинным маслом, чтобы облегчить их удаление. Шаг между ними — 1200-2000 мм, расстояние между стеной и первым маркером — 300 мм. Фиксируют маркеры с помощью густого песчано-цементного раствора. Правильность положения всех маяков проверяют уровнем.

Заливку пола в гараже начинают с дальнего угла помещения. Уплотняют смесь куском арматуры. Для разравнивания раствора по маякам используют правило. Через 24-36 часов после завершения бетонирования пола в гараже маркеры удаляют. Углубления от них заполняют песчано-цементным раствором, потом поверхности разравнивают.

В течение первых 3-5 дней бетон увлажняют, чтобы избежать его растрескивания. Альтернативные варианты — защита поверхности плотной полиэтиленовой пленкой, или мокрыми опилками. Через 4 недели стяжка в гараже будет готова к эксплуатации, но ходить по ней можно уже спустя неделю после заливки.

Как защитить бетонный пол в гараже?

Такое покрытие идеально для хозяйственных помещений, однако есть у бетонного пола и недостатки. К ним относят бетонную пыль и впитывание влаги. Чем защитить бетонную стяжку в гараже, чтобы она отталкивала все жидкости и не пылила? Ответов на этот насущный вопрос существует несколько.

Использование грунтовки-праймера, пропитки или краски

Главные задачи таких составов — обеспыливание бетонной поверхности, улучшение его сцепления с отделочными материалами. Однако есть и другие смеси: это пропитки, они относятся к самостоятельным покрытиям, потому что проникают в толщу основания на 1-5 мм. Есть несколько видов пропиток для бетона.

Полиуретановые. Они проникают в бетон на глубину 2-4 мм. Составы глубокого проникновения (4-5 мм). Они не требуют полного высыхания основания. Эпоксидные пропитки. Глубина проникновения этих защитных смесей в материал минимальна — 1-2 мм. Флюатирующие (химические) пропитки. Флюаты считаются самыми эффективными и экономичными смесями. Они проникают в бетон на глубину до 5 мм.

Все подобные составы наносят в 1-4 слоя. На их количество влияет марка используемого бетона.

Второй способ — покраска бетонного пола. В этом случае речь идет о двухкомпонентных полимерных составах. Для защиты бетонной стяжки в гараже можно приобрести акрил-полиуретановую, полиуретановую и эпоксидную краску.

Наливной полимерный пол (НП)

Таких двухкомпонентных составов существует довольно много, но для защиты бетонной стяжки пола в гараже используют только три вида этих покрытий. В список входит эпоксидный и полиуретановый наливной пол, а также НП с флоками.

Резиновые напольные покрытия для гаража

Это материалы современные, долговечные и качественные. Есть 4 варианта напольного резинового покрытия для бетонного пола гаража.

Рулоны. Такие материалы изготавливают из автомобильных покрышек, поэтому они максимально прочны. Минус рулонного варианта — сложность самостоятельной работы, проблемы при замене поврежденного участка. Модульные плитки. Данные изделия помогут создать оригинальный рисунок, и быстро исправят ситуацию, если какой-либо участок резинового пола будет случайно поврежден. Еще одно преимущество модулей — замковые соединения. При их укладке мастеру не потребуется клеевой состав. Жидкая резина. Такое покрытие можно приобрести и в сухом, и в жидком виде. Плюсы данного варианта — бесшовное покрытие, которое подойдет даже для строений со сложной геометрией, абсолютная герметичность и долговечность. Минус у жидкой резины один: скорее всего, она не перенесет падения на пол тяжелых предметов.

Последний вариант — резиновые коврики. Эти изделия можно рассматривать в качестве кандидатов для защиты участков, где возможно скопление влаги. Их можно уложить перед входом в гараж, или в месте, предназначенном для обслуживания либо ремонта автомобиля.

Керамогранит

Этот материал один из лучших претендентов. По прочности керамогранитная плитка практически не уступает натуральному камню. Она износостойка, долговечна, способна выдерживать большие нагрузки, и очень проста в уходе. Минусы керамогранита — его высокая цена и необходимость бережной транспортировки из-за хрупкости материала.

Тротуарная плитка

Это второй достойный кандидат на роль покрытия для бетонного пола. Тротуарная плитка максимально прочна, этот материал не стирается, не боится механических повреждений, имеет впечатляющий срок службы. Монтаж плитки на бетонное основание дает возможность получить поверхность, которая сможет выдержать даже грузовой транспорт.

Бетонный пол в гараже имеет мало недостатков и массу преимуществ. Но таковым он станет только в том случае, если все этапы работ были проведены мастером корректно, без упущений и серьезных ошибок. В завершение темы «Заливка пола в гараже бетоном своими руками» — интересное видео: