Какие виды фундамента бывают: где ты, идеал?

Словами о том, как важен фундамент для любого строения, начинаются сотни или даже тысячи статей, опубликованных на бескрайних пространствах Интернета. Поэтому не будем останавливаться на этой избитой теме, а бодро пойдем дальше. Мы рассмотрим, какие виды фундамента бывают, а также постараемся познакомиться с ними поближе.

Виды фундаментов: выбор есть, но невелик

Капитальное строительство всегда начинается с размышлений о типе фундамента, который будет лучше всего подходить для объекта. Зависит выбор от вида будущего здания, количества этажей и материала для строительства, а также от грунта и его характеристик. Чтобы принять решение, надо знать, из чего придется выбирать.

Обзор «фундаментальных» видов

Оснований существует несколько, все они нашли свою нишу — одни в промышленном строительстве, другие в частном. Из каких же видов придется выбирать тот единственный, что будет для нас идеалом? Итак, фундаменты бывают:

ленточными;

плитными;

свайными;

столбчатыми.

Все они имеют преимущества, но не лишены и недостатков, осведомиться о которых необходимо любому, кто задумал решить столь «многотрудную» задачу.

Ленточный фундамент: на пике популярности

Такое основание применяется для абсолютно разных сооружений, особо горячо любимо оно в частном строительстве. Причина этого — удобство, позволяющее сплошным стенкам фундамента выполнять функции стен цокольных этажей или подвалов.

У ленточного фундамента есть разновидности: бутовые, монолитные, панельные и сборные. Технологии сооружений разнятся, но внешне они одинаковы — все выглядят аккуратной лентой, расположившейся на грунте.

Бутовый

Вариант подойдет, если в здании планируется не более двух этажей. Дно, предварительно утрамбованное, засыпается бутовыми камнями, размер которых должен быть от 25 до 30 см. затем они засыпаются щебнем, трамбуются, после этого заливается бетон. Бутовый фундамент должен быть на 15 см выше поверхности земли. Если грунт имеет нормальные характеристики, то хватит ширины подошвы в 60 см, если же он сыпучий и неплотный, то необходимо площадь увеличить.

Монолитный

Самый распространенный ленточный фундамент, который состоит целиком из бетона. Дно траншеи предварительно трамбуется и засыпается слоем песка или щебнем. Строится деревянная опалубка, в нее помещается обрешетка из арматуры, затем заливается раствор. До следующего этапа строительства следует пауза в 30 дней, именно столько времени потребуется фундаменту для застывания. Такой вид требует обязательной гидроизоляции.

Панельный

Самый молодой вид фундамента-ленты. Здесь применяются специальные ячеистые панели, заполненные теплоизоляционным материалом. Водоотталкивающие вещества добавляются в бетон, потому гидроизоляция здесь не нужна. Толщина таких панелей составляет 26 см. Лучше всего панельный фундамент подойдет деревянным домам, которые оборудуются подвалами. Изготавливается материал на заказ.

Сборный

Составляющими такого «конструктора» являются блоки из железобетона, ширина которых может быть от 30 до 60 см. До начала укладки блоков проводят заливку бетона в траншею, слой его — 10 см. Блоки скрепляют, заливая бетон в пазы. Второй ряд укладывается таким же способом, как и при кирпичной кладке, причем перевязка необходима и по углам. Стыки мажут раствором. Если несущая способность грунта невелика, сборный фундамент требует основания из блоков, ширина которых может колебаться от 80 до 280 см. Для цокольных этажей вариант не подойдет из-за промерзания стыков.

Плитный фундамент: надежность на века

Такой фундамент — монолитная бетонная плита. Применяется вариант в том случае, если грунтовые воды располагаются высоко. Достаточно нестабильный грунт также требует этого «основательного основания». Плиты можно заказать и приобрести в готовом виде на заводе, либо сделать самостоятельно. Сначала снимают плодородный слой почвы и роют котлован. Дно его трамбуют, после чего засыпают песок, слой которого должен быть 5-7 см. Его опять трамбуют, потом как можно равномернее укладывают арматуру. Заливка бетона проводится одномоментно.

Невероятная надежность плитного фундамента — большое достоинство, но есть и существенный недостаток, потому что об устройстве подвала не приходится даже заикаться. Зато после утепления и стяжки можно приступать к укладке пола, что делает процесс строительства менее затяжным.

Свайный фундамент: единственное спасение

Свайные фундаменты бывают трех типов, каждый из которых уходит глубоко в грунт и скрепляется с помощью ростверка.

При использовании стоек их нужно вбивать на глубину 4-6 м. Висячие не имеют такой возможности, потому они вбиваются в плотный грунт. Винтовые сваи вворачиваются почти как обычный, но очень большой, винт.

Зачастую свайный фундамент — единственный выход из ситуации в местностях с подвижным грунтом или мерзлотным рельефом. Но минусом является то, что возникает необходимость заказывать сваебойную технику.

Еще при любом виде такого фундамента не обойтись без цокольного каркаса, который нужен, чтобы защищать пространство под домом от холода и сырости. Делается псевдоцоколь из кирпича, обрешетки из металлического профиля или деревянных реек, затем он утепляется, а в последних случаях еще и декорируется.

Столбчатый фундамент: если дом почти пушинка

В том случае, если в планах хозяев каркасная или деревянная конструкция, лишенная подвального помещения, то столбчатое сооружение подойдет идеально. Бонусом будет значительная экономия средств. Делятся такие фундаменты на:

кирпичные, которые используются для зданий из кирпича, чья этажность не более двух;

каменные, способные выдержать довольно тяжелые сооружения;

бетонные армированные, подходящие для зданий большого веса и этажности;

и деревянные, являющиеся идеальными для достаточно легких конструкций — бань или дачных домов.

Преимуществом «столбового» решения является невысокая стоимость, но количество слабых сторон перевешивает, ведь прочность его оставляет желать идеала, да и отсутствие подвального помещения может опечалить многих. Поэтому столбчатый фундамент чаще остается уделом хозяйственных построек, сараев, бань и других подобных «легковесов».

Узнав, какие виды фундамента бывают, можно представить в общих чертах, что за тип лучше подойдет вашему дому. Если исходить только из стоимости работ, то самой тяжелой для кошелька станет монолитная разновидность. Столбчатые и свайные фундаменты отличает относительная дешевизна, но, к сожалению, далеко не всякий грунт позволит сделать этот выбор.

Ознакомьтесь с видео, довольно интересным: