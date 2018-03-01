Как выбрать фундамент для дома: ищем совершенство

Какой фундамент дома будет, так долго он и простоит. С этим спорить бессмысленно. Потому-то вопрос о том, как выбрать фундамент для дома, волнует каждого будущего домовладельца. Ассортимент столь серьезных сооружений не исчисляется десятками или сотнями, но свой вариант все равно найдет каждый. Приступим к рассмотрению потенциальных фундаментов.

Ленточный фундамент: сочетание простоты и трудоемкости

Он невероятно популярен среди индивидуалистов-застройщиков, потому что станет идеальным выбором для домов со стенами из камня, кирпича или бетона. Тяжелые перекрытия ему также «по плечу». Конструкция ленточного фундамента не отличается сверхсложностью, но повозиться с ним придется, так как массивное сооружение потребует и достаточно большого расхода материалов.

Что собой представляет ленточная разновидность основания? Это полоса, проходящая по периметру строения и под всеми его несущими перегородками. При этом камин или печь потребуют заливки, которая не должна быть связана с остальной «лентой». Если ваш дом «намеревается» иметь гараж или подвальное помещение, то ему необходим именно этот вариант. Для его обустройства понадобится вырыть котлован, которому нужна опалубка и армированная обрешетка. Надо знать и множество других нюансов, их придется учесть, чтобы получить идеальную основу для здания.

Достоинства решения:

высокая прочность основы;

как следствие — ее долговечность.

Непривлекательные стороны:

утомительные землеройные работы;

невозможность обойтись без металлической обрешетки;

существенный расход бетона;

большие затраты.

Есть еще один «камень в огород» ленточного фундамента: он не может быть рекомендован в той местности, что славится высоким уровнем грунтовых вод.

Монолитный фундамент: созидаем на века

Иногда ленточного фундамента «маловато будет». Если ваш дом будет сооружаться из кирпича, да к тому же иметь несколько этажей, то такие нагрузки не способен выдюжить ни один, даже самый совершенный, ленточный фундамент, ведь для распределения веса столь мощного и тяжелого строения нужно основание максимальной площади.

Плитно-монолитному типу совершенно неважно, какой вид грунта под ним располагается — слабый или подверженный пучению, ведь и в том, и в другом случае плита основания будет подниматься целиком, а не частями, что предохранит здание от возможных перекосов. Потому фундамент из монолита заслужил еще одно название — плавающая плита.

С плюсами фундамента из монолита мы познакомились выше, а минусы следующие:

очень высокая стоимость;

бетона и арматуры понадобится много, что вкупе с основательными земляными работами может показаться чрезмерным.

Свайный фундамент: экономия и молниеносность

Скорость возведения такой конструкции впечатляет, особенно если сравнивать ее с неспешным устройством предыдущих «конкурентов». Профессионалы могут справиться с поставленной задачей за день. Да и ждать неделями застывания бетона не придется. Свайный фундамент крайне популярен и по другой причине: максимальная нагрузка, приходящаяся на одну сваю, составляет 1,5 тонны, обычные же дома требуют от 30 до 50 изделий. Потому строительство дома обойдется не в столь круглую сумму.

Следующим плюсом является возможность работ круглый год, даже при низкой температуре. Из-за того, что сваи углубляют ниже уровня промерзания, они неподвластны колебаниям грунта в местности, где грунтовые воды расположены близко к поверхности. Поэтому соотношение цены и качества весьма понравится тем, чей выбор пал на строительство каркасного или деревянного здания. Недостаток тоже имеется: при монтаже свай не обойтись без привлечения специальной техники.

Итак, плюсы:

надежность;

долгий срок службы;

полное отсутствие пагубного влияния внешней среды;

оптимальное распределение нагрузки.

Минус:

невозможность обойтись собственными силами.

Столбчатый фундамент: решение в пользу экономии

Так как строительство дома всегда является дорогим удовольствием, то хозяевам хочется на чем-либо выгадать. И выбирают из возможных вариантов самый экономичный — столбчатый фундамент. Этот вариант хорош для легких домов, расположенных на грунтах, подверженных пучению, а также имеющих довольно большую глубину промерзания.

К сожалению, у этого варианта недостатки превалируют над достоинствами. Если вы собираетесь возводить газобетонное здание, то фундамент не сможет справиться с нагрузками, результатом будет медленное, но неумолимое погружение его в почву. Угол залегания опор тоже может измениться, поэтому благополучие всего строения может оказаться под угрозой. Единственный приемлемый вариант — ростверк из железобетона, способный предотвратить столь печальные последствия.

Если на одной чаше весов находятся экономичность решения, отсутствие трудоемких земляных работ и привлекательные сроки, то на другую поместим невозможность его применения для домов-тяжеловесов. Поэтому все зависит от материалов, планируемых для строительства, и от размеров будущего жилища.

Достоинств немного:

отсутствие трудоемких работ;

относительная дешевизна способа.

Недостатков тоже, но они существенней:

недопустимость фундамента для тяжелых домов;

противопоказания — высокий уровень грунтовых вод и подвижные почвы.

Как же найти золотую середину?

Факторов, влияющих на выбор идеального фундамента, много, поэтому каждый случай требует всестороннего тщательного рассмотрения. Но есть правила, которым все же стоит следовать всегда. Например:

Если территория для будущего дома знаменита пучинистыми, илистыми или просадочными почвами, то лучшим выбором станет монолит или свайное сооружение. И столбчатый, и ленточный фундамент здесь строго противопоказан. Свайная конструкция не всегда может стать панацеей от бед, к тому же она потребует мероприятий по утеплению фундамента, потому лучше предпочесть основание ленточного типа, если грунт достаточно хорош. Когда сомнения мешают, то перед тем, как выбрать фундамент для дома, лучше проконсультироваться с инженером, который может как выбрать фундамент-идеал, так и доказать всю его целесообразность для вас.

Никто не запретит вам отстаивать тот фундамент, который пришелся вам по душе, однако для того, чтобы выиграть в споре, необходимо заранее найти отличные аргументы. Но так как от этой конструкции будет зависеть благополучие (а иногда и здоровье) всех домочадцев, подойти к данным работам надо архисерьезно, потому к мнениям специалистов все-таки прислушиваться не мешает.

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