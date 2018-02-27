Размышляя о типе своего будущего дома, хозяева очень часто останавливают свой взор на деревянном строении. Простота и скорость возведения здания, его долговечность и доступность материала находит много сторонников, но существует и нюанс, отпугивающий некоторых от такого варианта. Это свайный фундамент, который идеален практически во всем, но все же имеет один большой недостаток, он состоит в том, что такие дома быстро теряют тепло. Виной тому является свободное пространство между основанием и грунтом. Потому владельцам таких домов приходится задумываться над тем, как утеплить свайный фундамент деревянного дома, чтобы избежать больших теплопотерь в своем жилище.

Может ли фундамент обойтись без утепления?

У многих может возникнуть достаточно разумный вопрос: если утеплить пол в доме, можно ли обойтись без «фундаментального» подхода? На самом деле, теплоизоляция сможет помочь и с решением других немаловажных задач. Например:

дом будет выглядеть гораздо симпатичнее, если соорудить каркас для цокольного этажа;

само присутствие фальш-цоколя убережет постройку от изобилия снега или воды, которые, несомненно, облюбуют себе место под домом;

коммуникации, проходящие там, будут защищены от замерзания, но тут придется уделить им внимание, утеплив дополнительно.

Если доводы убедительны, то стоит отправиться на поиски подходящих методов.

Каковы варианты утепления?

Утепление дома, стоящего на сваях, состоит из целого комплекса мероприятий, которые вкупе успешно решают данную проблему. Но перед тем, как начинать борьбу за драгоценное тепло, придется со всех сторон оценить свой дом. Принимайте во внимание как место его размещения, так и материал и высоту вашего свайного фундамента.

Проанализировав все исходные данные, можно применить следующие способы:

Заняться сооружением цоколя, после возведения конструкции ее утеплить и декорировать в соответствии со вкусами хозяев. Если первый способ неосуществим по некоторым причинам, то придется заняться наружным утеплением пола. Провести «тотальное» утепление: как внутри строения, так и снаружи.

Даже простое возведение цоколя без монтажа изоляционных материалов уже способно сделать дом теплее, так как цокольный каркас будет играть роль преграды для ветра.

Этапы будущих работ по утеплению

Весь процесс можно разделить на:

гидроизоляционные мероприятия;

устройство каркасной цокольной сетки;

монтаж на нее утеплителя;

внешняя цокольная отделка;

утепление изнутри.

Но прежде чем перейти к работам, нужно решить, какой утеплитель будет оптимален для свайного фундамента.

Ассортимент потенциальных утеплителей

Для утепления цоколя могут подойти следующие материалы:

Пенопласт. Отличается самой привлекательной ценой, что имеет и обратную сторону медали — если сравнивать его с другими утеплителями, то теплопроводность у него довольна велика. Прочность его также оставляет желать большего. Играет роль и то, в каком регионе располагается дом. Для северных широт толщина плит должна быть минимум 150 мм, для средних — 100, а для южных — до 50 мм. Минеральная вата — популярный вариант, но она потребует гидроизоляционного слоя, им может быть рубероид. Пеноплекс, в отличие от первого в этом списке, как раз может похвастаться низкой теплопроводностью и достаточной прочностью, что уже привело в его стан множество поклонников. К тому же грызуны пеноплекс недолюбливают, да и влагоустойчивость его на высоте. Эти достоинства и сделали его «дорогой штучкой», зато служить он будет долгое время. Пенополиуретан в этом списке четвертый, но на деле он является победителем, так как бесшовность его в разы ускоряет работу. Не обошлось и без недостатков: пенополиуретан настоятельно требует дорогостоящего оборудования.

Для определения необходимой толщины материала нужен теплотехнический расчет, способствующий определению интенсивности попадания холода в жилые помещения.

Гидроизоляция всего и вся

Независимо от материала свай и ростверка гидроизоляция нужна всегда. Агрессивное воздействие влажности способно нанести непоправимый урон любому фундаменту. Для деревянных элементов обязательна пропитка антисептиками и битумной мастикой, металлические же должны быть покрыты грунтовкой. Необходимо очень тщательно подвергнуть обработке все поверхности, только так можно защитить их от быстрого разрушения.

Сооружение цокольной каркасной сетки

Вариант №1

Такая сетка может быть сделана как из дерева, так и из металла. Обеим конструкциям также необходима гидроизоляция. Работа не сложна, только надо учесть, что ячейки обрешетки должны быть меньше, чем плиты выбранного материала для утепления, тогда его монтаж к каркасу не вызовет проблем.

Цокольный каркас возводится по всему периметру сооружения, в случае если используется металл, он сваривается и несколько заглубляется в грунт. Для придания дополнительной незыблемости основание конструкции рекомендуют залить бетоном.

Вариант №2

Цоколь сооружают и из кирпича. Такая работа достаточно трудоемка и требует мелкозаглубленного фундамента. Метод не слишком популярен, так как требует трат на цемент, облицовочный кирпич, песок и щебень. Возникнет и еще одна проблема — невозможность скрыть сваи, а вынести кладку можно далеко не всегда.

Сначала роется траншея глубиной примерно 20 см. В нее засыпается щебень, который трамбуется, затем операция повторяется с песком. Последний необходимо хорошо увлажнить, но дождаться его полного высыхания. Теперь кладется кирпич по стандартной в строительстве технологии.

Монтаж утеплителя

Плиты укладывают к каркасу, затем плотно прижимают. Стыки заливаются монтажной пеной. Если необходимо, делается гидроизоляционный слой, который обезопасит утеплитель от вездесущих грызунов. Из-за них не рекомендуется выбирать в качестве утеплителя пенопласт, потому что рано или поздно хитрые создания найдут лазейку, и тогда от утеплителя останутся «рожки до ножки». Если выбран вариант с напылением пенополиуретана, то каркас сначала обшивается тесом, затем утеплитель напыляется с внешней и внутренней стороны.

Внешняя отделка цокольного каркаса

Большей популярностью пользуются декоративные ПВХ панели и сайдинг, особенно интересны варианты, имитирующие камень или кирпичную кладку. Если же найти «деревянные» изделия, то дом будет и вовсе выглядеть цельным сооружением. Процесс начинается с установки направляющего профиля, к которому затем монтируются остальные планки.

Внутреннее утепление

В качестве внутреннего утеплителя выступает керамзит. Траншея для него выкапывается возле свай. Засыпается керамзит, сверху делается бетонная стяжка. Тогда же в «фальшивом» цоколе во избежание грибка и плесени делаются вентиляционные отверстия, которые нужно оборудовать решетками. Зимой такие воздуховоды следует держать закрытыми.

Теперь вы немного разбираетесь в том, как утеплить свайный фундамент деревянного дома. Все операции вполне могут быть сделаны своими руками. Если же обращаться к специалистам, то за каждый квадратный метр они запросят довольно ощутимую сумму, но решать, конечно же, вам.

Вы можете посмотреть видео о наружном утеплении пола: