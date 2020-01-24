Медленное или быстрое разрушение фундамента дома — явление, с которым рано или поздно приходится сталкиваться почти всем владельцам загородной недвижимости — как «пожилых», так и новых зданий. Поэтому вопрос о том, как усилить фундамент частного дома волнует всех без исключения. Он приходит в голову тем, кто уже обнаружил настораживающие симптомы, и тем, кто просто хочет минимизировать риск износа и повреждения основания. Прежде чем приступать к самой операции, нужно выяснить причины, повлекшие его деформацию. Если есть возможность самостоятельного устранения, то лучше быстрее начать их ликвидацию. Способов укрепления фундамента существует довольно много: некоторые из них даже не требуют вмешательства специалистов и присутствия техники.

Потенциальные причины разрушения

Наиболее часто укрепление необходимо в двух случаях: если хозяевами обнаружены признаки деформации, или когда они планируют увеличить нагрузку на основание, надстроив еще один этаж. В первом случае перед тем как интересоваться, как усилить фундамент частного дома, надо найти виноватых в его повреждении. Частичное разрушение фундамента может спровоцировать:

большое скопление влаги — переувлажнение почвы из-за повысившегося уровня грунтовых вод, после паводка, из-за отсутствия дренажной системы, либо ее неэффективности;

нарушение технологии во время сооружения основания: недостаточный объем цемента, некачественные компоненты, некорректно сделанный армирующий каркас;

расположение бетонной платформы выше, чем уровень промерзания грунта, в этом случае в появившихся дефектах виноваты его подвижки;

земляные работы, проводимые близко от здания: увеличение нагрузки даже на одном участке способно привести к возникновению трещин, к просадке;

перепланировка здания, если во время нее несущие стены смещались с законного места;

сейсмическая активность региона либо близость здания к железной дороге;

некорректная эксплуатация — отсутствие отопления в зимний период;

ошибки, закравшиеся в расчеты максимальной нагрузки на него;

большая масса строения, например, из кирпича.

Самые частые провокаторы деформаций и нарушения целостности фундамента — большие погрешности в расчетах и нарушения технологии строительства. Такие ошибки становятся причиной начавшегося разрушения основания даже тех домов, что были возведены недавно. Следствие этих грубых упущений — его просадка.

На фундамент оказывает губительное влияние и окружающая среда. Небольшие подземные колебания, резкие перепады температур, сезон дождей и снежные зимы — потенциальные угрозы для любого бетонного сооружения.

Симптомы начавшейся деформации

Для выявления всех дефектов лучше воспользоваться помощью профессионалов, которые «вооружены» специальным оборудованием. Однако можно дать приблизительную оценку ущерба даже самостоятельно. Есть несколько признаков, которые указывают на начавшееся разрушение. Они бывают очевидными и скрытыми.

Видимые симптомы бросаются в глаза, поэтому не заметить их трудно. Можно установить неутешительный диагноз, если:

некоторые участки пола внезапно деформировались;

в стенах и цоколе обнаружились трещины разной глубины;

около цоколя появились провалы почвы, изменился уровень грунта;

выявились дефекты наружной облицовки, или она начала разрушаться.

Невидимые повреждения требуют специальных приборов. Если хозяева обнаружили хотя бы один из явных признаков, то действовать придется немедленно. Чтобы точно определить причину или их совокупность, лучше пригласить компетентного человека. Он сможет дать оценку всем факторам, вызвавшим деформационные процессы, даст точные рекомендации, как усилить фундамент частного дома.

Подготовка к укреплению

Перед тем как усилить фундамент частного дома, хозяевам необходимо удостовериться, что процесс усадки остановился. Обычно она продолжается примерно месяц, но работу можно начинать лишь после ее окончания. Чтобы определить, происходит ли просадка, поперек образовавшихся трещин устанавливают гипсовые маячки. На каждом дефекте необходимо зафиксировать по 2 маркера.

Если спустя месяц никаких изменений не обнаруживают, то приступают к первой операции — к разгрузке деформированного основания. Есть два варианта — полная или частичная. Чтобы восстановление платформы было качественным, следят за тем, чтобы не допустить никаких искривлений.

Частичная разгрузка

В этом случае в качестве разгрузочных элементов используют металлические либо деревянные опоры, подкосы.

Работу делают на первом этаже или в подвале. В помещении, на расстоянии 1,5-2 метра от стен, устанавливают опорные подушки. На них укладывают опорный брус, затем на нем фиксируют стойки. С перекрытием их соединяют балкой. Чтобы частично снять нагрузку со стен, между стойками и опорным брусом вбивают клинья.

На этажах опоры должны располагаться точно одна над другой. Большей устойчивости добиваются, укрепляя стойки раскосами.

Полная разгрузка

Капитальную разгрузку, требующуюся тяжелым кирпичным зданиям, производят с помощью стальных рандбалок, заделываемых в кладку стены и принимающих нагрузку на себя. Еще используют поперечные элементы — металлические либо железобетонные.

Рандбалки. Их устанавливают немного выше поверхности фундамента в штробы, пробитые под тычковыми рядами кладки. Временную фиксацию рандбалок делают клиньями, постоянную — песчано-цементным раствором (3:1). Через 1,5-2 м рандбалки стягивают болтами, диаметр крепежа — 20-25 мм. Промежутки между элементами и стеной заполняют раствором, стыки их сваривают. Поперечные балки. Максимально близко к фундаменту в стене делают сквозные отверстия, шаг их 2-3 мм. В них заводят балки. Под каждым элементом устанавливают две опорные подушки с плотным основанием. Для передачи нагрузки используют клинья или домкрат. Если состояние стен внушает опасения, то их предварительно усиливают рандбалками. Их устанавливают выше будущих отверстий.

Оба варианта разгрузки — операции достаточно трудоемкие, однако они обеспечат практически полное отсутствие любого риска для здания.

Как усилить фундамент частного дома?

Методов усиления основания существует внушительное количество. Некоторые из них более популярны, но без недостатков нет ни одного. Самый большой минус — необходимость ангажирования специальной техники.

Классическое усиление: уширение подошвы

«Секреты успеха» этого способа — его небольшая стоимость, сравнительная простота, доступность и надежность. С работой может довольно быстро справиться несколько человек, имеющих некоторый опыт, касающийся обустройства фундамента.

Подошва — железобетонная «основа основания». Возможные способы уширения — устройство монолитной подушки и закладка плит. В обоих случаях технологию трудно назвать элементарной.

Основание «делят» на отрезки, длина которых составляет от 2 до 3 м. Их называют захватками. По бокам и из-под фундамента вынимают грунт. Под участки заводят плиты, либо делают арматурную стяжку, требующую изготовления опалубки.

Подготовленную захватку заполняют бетоном так, чтобы он закрыл цоколь на 150 мм. Наращивание устраивают по всей длине основания, либо проводят работу только в самых нагруженных местах.

Фиксация обоймой или рубашкой

Цель операции — расширение основания, которое залегает неглубоко. Для усиления потребуется бетон М400, арматура (диаметр — 16-18 мм), вязальная проволока, анкеры, Могут понадобиться инъекционные трубки.

Обойма

Дополнительное укрепление происходит так:

По периметру дома копают траншею, ее глубина аналогична глубине основания плюс 500 мм. Ширина — примерно 1000 мм. Стенки фундамента сначала очищают, затем промывают цементным молочком. По всей внешней боковой поверхности платформы в шахматном порядке сверлят отверстия. В них забивают прутки таким образом, чтобы их концы выступали из фундамента на 150 мм. Их соединяют с арматурным каркасом. В траншею устанавливают опалубку, заливают в нее бетон.

Такой железобетонный пояс достаточно жестко фиксирует основание, поэтому возможность дальнейшей деформации сведена к минимуму. Если с несущей способностью у основания и раньше были проблемы, то такую обойму расширяют в нижней части.

Если платформа изготовлена из бута, то для работы потребуются инъекционные трубки для заполнения пустот. Их устанавливают таким образом, чтобы они выступали из обоймы на 300-400 мм. После ее полного застывания в них нагнетают раствор, который обеспечит максимальную прочность основания. Через несколько дней концы этих трубок отрезают.

Рубашка

Усиление фундамента рубашкой происходит почти точно так же, разница одна. Обойма опоясывает весь периметр здания, рубашку «надевают» только на поврежденные участки конструкции. Такой метод используют для ленточных или столбчатых сооружений.

Там, где находятся участки с дефектами, тоже роют траншею аналогичной глубины. Максимальная длина ее — 3 метра. Начинают работу с углов здания. Делают пространственный каркас из арматурного прутка. Вертикальные и горизонтальные элементы связывают проволокой.

Остов крепят к фундаменту анкерами, потом создают опалубку, в которую заливают раствор.

Усиления фундамента отливами

Этот способ обычно применяют для укрепления бутовых и кирпичных оснований. Вместо арматуры здесь задействованы железобетонные отливы. Укрепление тоже идет поэтапно: участок для работы не должен превышать 2 м.

С двух сторон (либо с одной) основания выкапывают траншею. Отливы устанавливают таким образом, чтобы в нижней части они располагались вплотную к фундаменту, а сверху отходили от стенок на 150-200 мм.

Участок с отливом фиксируют стальными стяжками либо домкратами. Свободное пространство заполняют бетоном.

Использование свай

Это еще один из методов усиления основания. Есть несколько вариантов укрепления платформы:

буронабивными сваями;

буроинъекционный метод;

вдавливаемыми сваями;

винтовыми.

Буронабивной способ

Этот способ заключается в бурении скважин по всему периметру фундамента: как снаружи здания, так и внутри. Отверстия бурят попарно, с определенным шагом. После заливки свай их жестко соединяют с фундаментом.

В местах, выбранных для свай, сверлят скважины на глубину, которая необходима для передачи нагрузки грунту, его плотным слоям. Почву предварительно снимают, а стены фундамента оголяют. В скважину устанавливают опалубку — металлическую обсадную трубу требуемого диаметра. Для увеличения несущей способности в нее помещают каркас из стальных прутков, связанных в единую конструкцию.

Армирующий остов связывают с фундаментом выпусками арматуры, стальными балками или другими способами. Скважину заполняют бетоном, после набора им прочности траншею засыпают.

Буроинъекционный метод

Этот способ относительно нов, его применяют, если появились признаки просадки основания — трещины в нем или в стенах здания. В этом случае бурение происходит непосредственно сквозь фундамент.

Через основание бурят скважины, располагающиеся под наклоном. Их максимальный диаметр — 250 мм. Глубину и угол сваи рассчитывают, принимая во внимание большое количество факторов: особенности грунта, степень просадки основания, нагрузки на него, глубину залегания грунтовых вод. Раствор подается в скважину под давлением, которое позволяет закрыть все пустоты. После заполнения скважины раствором в нее опускают арматурный каркас, затем производят опрессовку свай — их уплотнение.

Преимущества этой технологии перед предыдущим способом — более высокая скорость работ, возможность достичь максимально возможной глубины. Минус — необходимость специального оборудования.

Вкручивание или вдавливание

Такие виды усиления фундамента применяют для небольших зданий. Винтовые сваи чаще используют так же, как буронабивные. Их вкручивают вертикально, а затем жестко крепят к каркасу.

У основания с двух сторон копают траншею, доходящую до уровня подошвы. Ширины ее должно хватить для расположения техники и удобства работы. Сваи вкручивают максимально близко к основанию. Глубина, на которую ввинчивают элементы, зависит от дальнейших работ. Если запланировано бетонирование, то оголовок сваи не докручивают, чтобы он скрылся в толще бетона. Для соединения свай с мелкозаглубленной конструкцией используют другой метод. В стенках делают сквозные отверстия алмазным буром. Дом приподнимают на домкратах, а в отверстия вставляют двутавр или швеллер. Концы профиля приваривают к трубам.

Другой способ называют «быками»: это две наклонные сваи, их вкручивают с двух сторон ленты. В этом случае фундамент оказывается «в плену» у свай, поэтому просадка ему уже грозить не будет. Минус способов — необходимость разбирать полы.

Вдавливаемые сваи (железобетонные или стальные) — подходящий вариант для тех зданий, фундаменту которых полностью противопоказано любое активное воздействие: как вибрация, так и удары. Сам процесс требует присутствия специальной техники. Другой потенциальный способ вдавливания — использование домкрата, но эта работа более трудоемкая.

Торкретирование

Это еще один ответ на вопрос, как усилить фундамент частного дома. Данный метод требует специального оборудования — торкрет-пушки. Это хороший способ при незначительных повреждениях фундамента. Подойдет он, если хозяева планируют возводить еще один этаж, а усиление делают для повышения надежности основания, для снижения нагрузки на него.

Самостоятельно качественно выполнить операцию достаточно сложно. Такое усиление состоит из двух этапов. Сначала обрабатывают одну сторону основания, оставляют ее в покое на неделю. В этот промежуток времени основание регулярно смачивают. Затем аналогично поступают с противоположной поверхностью. Минимальная длина участков захвата составляет 2,5 метра.

Копают траншею шириной 2000 мм, глубиной 1500. Основание очищают от земли. Гладкую поверхность обрабатывают металлической щеткой для придания ей шероховатости. Затем ее продувают, промывают водой. Чтобы гарантировать надежность основания перед возведением еще одного этажа, рекомендуют произвести армирование сеткой. Рекомендуемые размеры ее ячеек — около 100 мм. Подготавливают раствор, лучше использовать готовые торкрет-смеси. Перед приготовлением их просеивают через сито с размером отверстий до 8 мм. Торкретирующим раствором «стреляют» послойно. Первый из них наносят с расстояния 800-1000 мм, остальные — максимум с 500. Толщина одного слоя — 5-7 мм, каждый из них должен схватываться от 20 до 40 минут, если в составе есть отвердители. Раствор без них сильно увеличивает интервал: в этом случае он составляет как минимум 4 часа.

Усиление торкретбетоном — один из самых лучших вариантов защиты фундамента от дальнейшего разрушения. Суперпрочный слой с дополнительным армированием защитит основание: как от механических воздействий, так и от влияния окружающей среды.

Как усилить фундамент частного дома, чтобы гарантировать его надежность? Любой метод должен использоваться после всестороннего изучения конкретного основания, измерений и расчетов. Самостоятельные работы в этом случае не обещают идеального результата. Усиление и реставрация — «удел» специалистов, которые корректно оценят ситуацию, выберут наиболее подходящий способ.

Пример грамотно проведенной работы покажет это видео: