Фундамент с подвалом: обзор потенциальных подземных сооружений

Подземные или полуподземные помещения в частных домах — комнаты, которые значительно расширяют возможности владельцев. Там устраивают гаражи, склады и погреба, мастерские, котельные, кинозалы, бильярдные, тренажерные залы и даже полноценное, комфортное жилье. В любом из случаев их строительство предполагает, что хозяева перед началом работ решат, как именно соорудить фундамент с подвалом, какой вид основания предпочесть. Конечно, вариантов у них не слишком много, но несколько традиционных решений есть. Поэтому первым делом владельцам нужно познакомиться с потенциальными конструкциями, а потом найти самую подходящую из них. Выбор претендента зависит сразу от нескольких факторов. Поэтому их необходимо учитывать, причем независимо от функций, которые будут возложены на «домашнее подземелье».

Фундамент для дома с подвалом: особенности и потенциальные варианты

Здания без подземных помещений имеют некоторые преимущества. Главным их плюсом считают не слишком большие расходы на строительство, так как в этих случаях основание может быть практически любым. Бесподвальный дом может возводиться на ленточном мелкозаглубленном основании, на различных сваях, на железобетонных или блочных столбах.

При выборе оптимального сочетания обязательно учитывают предназначение будущего подвального помещения, тип грунта на участке, а также близость грунтовых вод. К сожалению, наличие дополнительной комнаты значительно увеличивает расходы владельцев. К тому же им предстоит довольно большой объем работ, начиная с трудоемкой выемки грунта для сооружения заглубленного фундамента и обустройства подземного помещения.

Кроме того, некоторые виды оснований попросту невозможно соорудить при строительстве дома с дополнительными, подземными комнатами, если речь идет об операции «Фундамент с подвалом своими руками». К ним относятся экономичные и сравнительно простые столбчатые и свайные фундаменты. Дело в том, что такие сочетания создать самостоятельно довольно затруднительно, подобные решения называют самыми сложными, нестандартными. В данном случае единственное логичное решение — создание несущей конструкции, которая сможет стать частью подземного помещения, превратиться или в стены, или в пол подвала.

Те, кто мечтает построить фундамент с подвалом, должны выбрать из двух имеющихся конструкций. Это ленточное и плитное основание. Первый фундамент — заглубленная железобетонная лента, становящаяся надежными стенами подвального помещения. Второе, сплошное основание после завершения строительства будет его надежным, максимально защищенным полом.

Нужно отметить, что оба варианта обещают немалые расходы. Например, только заливка железобетонной плиты обойдется в треть (или больше) от стоимости строительства всего жилого здания. Если рассматривать ленту, то эта конструкция может быть создана несколькими способами.

Ленточный фундамент с подвалом

Именно данный вид основания выбирают чаще всего те, кто хочет соорудить дополнительное подземное помещение в доме. Ленточный вариант привлекает надежностью, долговечностью, меньшими расходами и менее трудоемкой работой.

Нередко частью подобных зданий становится монолитная железобетонная конструкция. Если говорить о самостоятельной операции, то такие ленты тоже предпочтительнее: их гораздо легче залить, гидроизолировать, утеплить и т. д. Другой возможный вариант — сооружение ленточного заглубленного основания из массивных бетонных блоков.

Первые шаги

Начальный этап операции «Погреб в доме с ленточным фундаментом» — подготовка к строительству. Она включает определение типа грунта и глубину его промерзания. Второй этап — определение глубины заложения ленты. И здесь есть три важных момента:

На этот параметр повлияет уровень грунтовых вод, потому что подошва основания в любом случае должна находиться выше их залегания. Минимальное расстояние от подошвы фундамента до УГВ — 300 мм, оптимальное — 500 мм. Что касается высоты ленточного основания и, соответственно, высоты подвала, то здесь главное — комфорт людей. В подвальном помещении должно быть удобно даже самому высокому члену семьи. Глубина промерзания грунта также учитывается при определении параметров. Подошва фундамента обязана находиться ниже этого уровня (на 100-200 мм).

Возможные варианты высоты подвала — 2,1-2,4 м. Основание здания может даже значительно возвышаться над поверхностью грунта. В этом случае подвальное помещение превращается в цокольный этаж.

Подготовка стройплощадки и рытье котлована

Участок, выделенный под строительство здания, очищают от мусора, растительности, пней, корней, крупных камней. Затем с помощью шнура и колышков площадку огораживают. Правильность проведенной разметки проверяют измерением диагоналей. Если погрешность минимальна (менее 20 мм), то работу продолжают.

Закончив подготовительный этап, приступают к рытью котлована, используя специальную, землеройную технику. После завершения этой трудоемкой работы дно выравнивают и засыпают слоем песка, его толщина — 200-250 мм. Сыпучий материал также разравнивают, проливают водой и уплотняют с помощью виброплиты либо ручной трамбовки.

Изготовление опалубки, заливка раствора

Для создания этого важнейшего элемента ленточного фундамента используют доски или влагостойкую фанеру, ОСП или несъемную опалубку из пенопласта, пенополистирола и т. п. Действуют так:

Опалубку сколачивают (собирают), устанавливают в котлован. Противоположные ее бортики соединяют поперечными брусками. С внешней стороны опалубки фиксируют распорки. Ищут невысокие подставки. Например, их делают из кусков кирпича высотой около 50 мм. На них укладывают армирующий каркас, собранный с помощью вязальной проволоки. Диаметр прутков в большей степени зависит от размеров и веса будущего строения (8, 10, 12, 14, 16 мм). В опалубку послойно заливают песчано-цементный раствор. Каждый из слоев обязательно уплотняют арматурой или строительным вибратором. Поверхность бетона выравнивают. После этого ленту оставляют как минимум на 3 недели для набора прочности. Готовое основание освобождают от деревянных «оков» через 10-14 дней после заливки раствора. Несъемную опалубку оставляют.

Потом переходят к дальнейшим работам. Они включают гидроизоляцию фундамента и, возможно, утепление цокольного этажа. Для последней операции используют пенопласт, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан, пеноизол, теплоизоляционную штукатурку, предназначенную для наружных работ, и т. д. Если была выбрана несъемная «теплая» опалубка, то данный этап пропускают.

Создание пола

Ленточный фундамент под подвал дает возможность выбора варианта. Данный этап проводят разными способами, поэтому имеет смысл познакомиться с самой сложной и самой простой технологией.

Бетонирование

Эта операция сделает помещение надежным, долговечным, защищенным от влаги и от врагов, которые заинтересуются, если в будущем подвал превратится в погреб. Чтобы залить бетонный пол внутри основания, действуют таким образом:

После проверки горизонтальности поверхности грунт трамбуют. Затем на дно насыпают песок, толщина этой части подушки — 100 мм. Его проливают водой и уплотняют. Потом добавляют слой щебня, его также тщательно трамбуют. Подушку заливают стяжкой (песок, цемент, щебень, 3:1:5) толщиной 50 мм. После ее высыхания на поверхность укладывают гидроизоляцию. Потенциальные «защитники» бетонного пола — рубероид, гидроизол, ПВХ-мембрана, полиэтиленовая пленка. Полосы настилают с нахлестом (150-200 мм), обязательно заходят на стены (150-250 мм). Для герметизации стыков используют мастику и строительный скотч. На гидроизоляционный материал укладывают армирующую сетку, сделанную из прутков диаметром 6-16 мм. Между стеной и арматурой оставляют свободными 50 мм. Затем с помощью густого раствора фиксируют маяки из металлического профиля. После застывания этих цементных «подставок» производят заливку раствора. Толщина слоя — 5-10 мм. С помощью правила бетон разравнивают, потом его уплотняют прутом или вибратором.

Маяки после схватывания бетона удаляют, оставшиеся канавки заполняют смесью, затем разравнивают правилом. К дальнейшим работам приступают спустя 2-3 недели. Если подвал превратится в жилую комнату, то его дополнительно утепляют плитами пенопласта или пенополистирола. В этом случае их приклеивают к полу, либо кладут на гидроизоляцию. Потом укладывают армирующую сетку и заливают стяжку толщиной 20-30 мм.

Укладка прочной тротуарной плитки

Это элементарный способ, однако он спасет подвал в случае затопления, потому что вода сможет сама «покинуть помещение». В этом случае:

на выровненное и утрамбованное основание насыпают песок;

материал разравнивают с помощью направляющих, затем переходят к монтажу тротуарной плитки (брусчатки).

Швы между изделиями также засыпают песком.

Плитный фундамент дома с подвалом

Это сооружение обойдется дороже, однако нельзя сказать, что это решение вовсе не имеет право на существование. Монолитную плиту выбирают для строительства зданий, возводимых на неустойчивых грунтах, на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Плитное, плавающее основание становится единственным вариантом для регионов с высокой сейсмической активностью.

Заливка бетонной плиты

В данном случае первые этапы создания монолитного фундамента для дома с подвалом практически аналогичны предыдущим:

После очистки территории ее размечают. Затем приступают к выемке грунта. Дно получившегося котлована тщательно выравнивают и трамбуют. Затем туда засыпают песчано-щебневую подушку. Ее минимальная толщина — 200 мм, оптимальная — 400 мм (300 мм песка и 100 мм щебня). Первый, песчаный слой обязательно проливают водой, и только потом уплотняют. После завершения подготовительных работ заливают и разравнивают бетонную стяжку (около 80 мм). Высохшую поверхность гидроизолируют. Потом по периметру углубления устанавливают опалубку. Для защиты бетона от влаги нередко используют «дуэт» из битумной мастики и рубероида.

В опалубку укладывают арматурный каркас, либо используют металлическую сетку (или две). В этом случае рекомендуют использовать специальные подставки — готовые пластиковые фиксаторы для арматуры. Армирующие элементы прочно фиксируют, чтобы они не смогли сместиться. Потом приступают к заливке цементного раствора. Его заливают равномерно, разравнивают и оставляют застывать.

Гидроизоляция плитного основания, его теплоизоляция

Если гидроизоляция не была проведена после заливки тонкой бетонной стяжки, то ее делают после набора бетоном прочности. Для данного этапа чаще используют рулонные материалы. Их укладывают либо в один, либо в два слоя.

В последнем случае монтаж второго слоя проводят перпендикулярно первому. Склеивают их битумной мастикой. Стыки полос запечатывают с помощью паяльной лампы или газовой горелки. Края материала приклеивают к торцам фундаментной плиты.

Есть и альтернативный вариант защиты монолитного основания от влаги. Это использование жидкой резины. В качестве утеплителя для гидроизолированной плиты чаще применяют экструдированный пенополистирол. После укладки теплоизоляционный материал застилают прочной полиэтиленовой пленкой.

Дополнительная защита от влаги: организация дренажа

Если в местности очень высок уровень грунтовых вод, то этот этап — насущная необходимость. В данном случае вокруг фундамента обустраивают дренажную систему. Самый популярный вариант — пристенная ее разновидность.

Чтобы определить, нужен ли участку и строению дренаж, вокруг основания выкапывают несколько глубоких ям. Система отвода влаги необходима, если:

в «добытом» грунте содержится большое количество глины;

уровень грунтовых вод находится очень близко к подошве плитного основания (менее 500 мм).

Если система осушения дому и участку нужна, то действуют так:

Сначала определяют самую низкую точку. Она может находиться на придомовой территории, или за ее пределами. Потом с помощью шнура отмечают будущую трассу всех каналов дренажной системы. Затем приступают к земляным работам. Дно каждой траншеи уплотняют и засыпают слоем песка (50 мм). После этого выкапывают приямки для установки ревизионно-смотровых колодцев. Их дно должны отделять от дна траншей как минимум 150 мм.

Готовые каналы застилают геотекстилем, монтируют смотровые колодцы. Затем из перфорированных труб-дрен собирают трубопровод. Его участки заводят в ревизионные элементы системы. Трубы засыпают щебнем, затем их заворачивают в геополотно и присыпают сначала песком, потом грунтом.

Организация вентиляции

Любое подземное помещение находится в неблагоприятных условиях. Главная угроза для подвалов и погребов — очень высокая влажность. Борются с ней известным способом: в этих комнатах обустраивают вентиляционную систему. Есть два варианта: естественная и принудительная вентиляция. Однако для небольших подвалов и погребов нередко используют их комбинацию.

Организация естественной вентиляции

Это менее трудоемкий способ. Он предполагает использование вентиляционных каналов — вытяжного и приточного. Первый монтируют непосредственно под потолком помещения, второй устанавливают на небольшом расстоянии от пола. Благодаря разнице температур и давления происходит естественное движение воздушных масс. Холодный воздух, поступающий в подвал через приток, вытесняет теплый, уже отработанный.

Использование комбинированной системы

В теплое время года разница температур минимальна, поэтому естественная вентиляция очень плохо справляется со своими обязанностями. Зимой холодный воздух может плохо поступать в помещение, потому что приточный канал забился налипшим снегом. Чтобы гарантировать эффективность системы, вентилятор устанавливают в вытяжной канал. Благодаря быстрому и постоянному выводу теплого воздуха в подвал поступают свежие воздушные массы.

Принудительная вентиляция

Максимально эффективная система требуется большим подземным помещениям, а также комнатам, превращенным в погреба. Например, для хранилища вин очень важна определенная температура (10-14°) и не слишком высокая влажность (около 70%). Поддерживать оптимальные показатели в энотеке помогут нагнетатели, установленные в оба канала.

«Уживется» ли свайный фундамент с подвалом?

Этот вопрос нередко интересует тех, кому другие виды оснований не подходят по тем либо иным причинам. Такая сложная конструкция возможна. Кроме того, она будет единственным верным решением для местности, где грунт не может похвастаться хорошими прочностными характеристиками. Однако к такому «симбиозу» предъявляется довольно много требований:

Самое главное условие — строительство подвального помещения на достаточном, безопасном расстоянии от свай (винтовых, забивных). Оптимальным промежутком считают 2 метра: в этом случае опорные элементы не потеряют устойчивости. Возможное расстояние — метр-полтора. Для сооружения подвала (погреба) приобретают кирпич, небольшие строительные либо крупные бетонные (железобетонные) блоки. Худший из вариантов — использование для сооружения стен просмоленных бревен. Сваи обязаны быть очень длинными. В противном случае нельзя будет поручиться за надежность и долговечность обеих конструкций. Оптимальная форма подземного помещения внутри свайного фундамента не прямоугольная, а овальная или круглая.

Многих хозяев может заинтересовать последовательность работ. В данном случае всегда начинают с обустройства пола подвального помещения:

Внутри свайного фундамента выкапывают котлован, туда засыпают песчано-щебневую подушку. Оба ее слоя тщательно трамбуют, песок обязательно проливают водой. Затем подготовленную поверхность застилают плотной полиэтиленовой пленкой, либо рубероидом. На гидроизоляционный слой укладывают металлическую мелкоячеистую штукатурную сетку. После этого заливают бетонную стяжку. Через несколько дней приступают к возведению стен подвала из кирпича либо блоков. Между ними и котлованом оставляют небольшое пространство, которое послойно заполняют песком, увлажняют и тщательно трамбуют.

Что касается сложности создания такого подвального помещения внутри свайного основания, то лидером по простоте его сооружения будет небольшой погреб из железобетонных колец. Первый пример — комната из изделий диаметром 2,5 м.

Фундамент с подвалом — тема, которая в большинстве случаев рассматривает ленточное или плитное основание, становящееся или стенами, или полом комнаты. И это вполне логично, потому что лишь эти конструкции дают возможность соорудить максимально надежное, долговечное и очень просторное помещение.

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