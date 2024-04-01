Фундамент под гараж из пеноблоков: кандидаты и их преимущества

Строения из легких ячеистых бетонов имеют мало недостатков, но довольно много достоинств. Эти стройматериалы не слишком дороги, но достаточно прочны. Они гарантируют быстрое возведение из-за больших размеров блоков. Не очень «выдающийся» их вес дает возможность построить небольшие здания из пенобетона своими руками, причем относительно быстро. И именно пеноблоки являются лидерами, если рассматривать строительство гаражей, в том числе и их самостоятельное возведение. На долю изделий из пенобетона приходится около 80% всех возведенных сооружений. Если как раз такое строение заинтересовало автовладельцев, то сначала им предстоит выбрать фундамент под гараж из пеноблоков. Этот несущий элемент обязан быть надежным и максимально долговечным. Надо сказать, что для небольшого здания из пеноблоков подойдет практически любое основание. Поэтому первый важный этап для будущих строителей — знакомство с потенциальными конструкциями и выбор одной из них.

Пенобетон как строительный материал

Возведение гаражей из «воздушных» пеноблоков имеет как достоинства, так и недостатки. В число первых отправляются отличные теплоизоляционные качества пенобетона. Среди других плюсов этого материала:

невысокая цена;

хорошая звукоизоляция;

огнестойкость, морозостойкость;

идеальная геометрия (качественной продукции);

простота обработки блоков: их легко сверлить, резать;

способность пенобетона переносить сильные перепады температур;

легкий вес, упрощающий транспортировку блоков и строительство зданий;

экологическая чистота материала, состоящего только из песка, цемента и воды.

В список недостатков пеноблоков в роли стен для строений включают:

обязательную организацию эффективной вентиляционной системы;

необходимость армирования несущих конструкций;

не слишком презентабельный вид;

усадку зданий.

Что касается предпоследнего минуса, то данная проблема решается сравнительно просто. Для отделки «дышащих» стен зданий из пенобетона подходит большое количество материалов. Для этого этапа используют фасадные кассеты, сайдинг, профнастил (вентилируемый фасад), штукатурка (шпаклевка), паропроницаемая краска, плитка, кирпич и натуральный камень.

Фундамент для гаража из пеноблоков: особенности выбора

Возведение любого объекта начинается с разработки проекта, с определения оптимальных размеров строения и т. д. На выбор вида основания обязательно повлияет вес будущего здания (стены, перекрытие, крыша) и его размеры, снеговое давление (снеговая нагрузка), тип грунта, близость подземных вод и глубина промерзания почвы. Но и это еще далеко не все, что нужно учесть строителям.

Глубина заложения фундамента для гаража из пеноблоков зависит от всех этих факторов. Поскольку эта часть здания равномерно распределяет нагрузку на грунт, то именно данный параметр является важнейшим. Достаточная глубина предотвратит появление серьезных дефектов, значительно уменьшит риск деформации стен, а значит, и неизбежного разрушения здания. Если автовладелец имеет намерение устроить в гараже относительно большой погреб, то список кандидатов несколько сократится. Не все типы основания позволят создание такого помещения.

Что касается веса и размеров гаража, то легкие постройки дают возможность выбрать один из нескольких вариантов. Тяжелые строения, предназначенные для хранения нескольких автомобилей, более требовательны к основанию. В большинстве случаев их возводят на максимально прочном фундаменте, а такой «суперстойкий» претендент всего один.

Виды оснований под гараж из пеноблоков

Как и при возведении любого другого сооружения, строители могут выбрать ленточную, плитную или более требовательную свайно-ростверковую несущую конструкцию.

Ленточный фундамент

Самый «благонадежный» вариант — монолитная железобетонная лента, располагающаяся по периметру здания, под его несущими стенами. Существуют и иные кандидаты для создания этой нагруженной части строения. Это кирпичи либо другие строительные блоки, а также ФБС, то есть «фундаментные блоки сплошные». Ассортимент последних претендентов достаточно широк, но для возведения фундаментов для гаражей нередко используют изделия с размерами 200х200х400 мм.

Заглубленные основания (полного профиля) — конструкции, подошва которых располагается ниже уровня промерзания грунта (1-1,5 м для европейской части страны). Данные сооружения дают возможность избежать влияния на строения морозного пучения, которое характерно для супесей, суглинков и глинистых почв. Для строительства небольших, не слишком тяжелых гаражей нередко выбирают мелкозаглубленный ленточный фундамент, так как он:

вполне надежен, способен выдерживать значительные нагрузки;

более экономичен, поскольку потребует меньшее количество материалов;

дает возможность довольно быстро завершить этап заливки бетонного основания;

не потребует слишком большого объема земляных работ, так как нужно будет выкопать неглубокую траншею.

К минусам любого вида монолитной ленты относят необходимость ждать набора прочности бетоном. Поэтому после заливки фундамента строители будут вынуждены сделать большой перерыв — около 28 дней.

Плитное основание

Это монолитная железобетонная конструкция, которую называют плавающей. Из-за этой особенности данный вид фундамента универсален: он подходит для участков с любым типом грунта. Другие достоинства монолитного плитного основания:

получение не только фундамента, но и надежного пола здания;

способность выдерживать вес очень тяжелых транспортных средств;

защищенность гаража от влаги даже при близком расположении грунтовых вод.

Претензий к плите не слишком много. Но для кого-то ее «слабости» могут быть ощутимыми недостатками. Сплошное монолитное основание не даст шанса обустроить в гараже просторное подвальное помещение. Но главным его недостатком считают очень большие расходы. Для заливки плитного фундамента потребуется много материалов.

Свайно-ростверковое и столбчатое основание

Первая конструкция будет оптимальным выбором, если на участке не слишком надежный, сложный грунт. Минус свайно-ростверкового варианта — очень большие расходы, если сравнивать его с созданием традиционной монолитной ленты. Чаще в роли опор таких оснований выступают буронабивные, железобетонные сваи, круглые либо квадратные.

Несколько слов нужно сказать и о столбчатом фундаменте. Это идеальный кандидат для тех, кто не прочь сэкономить на строительстве гаража. Однако простейшее столбчатое основание подойдет только для сравнительно легких строений — для зданий из бруса, а также для каркасных сооружений. В роли столбов иногда выступают готовые железобетонные блоки. Но и данный вариант основания годится только для строительства небольших и сравнительно легких сооружений.

Какой фундамент лучше выбрать для строительства гаража?

Основание должно быть надежным, долговечным и (в идеале) не слишком дорогим. Если таковы критерии для будущих строителей гаража, то фаворит один: это мелкозаглубленная лента, которая подойдет практически любой придомовой территории.

Если на загородном участке очень высок уровень грунтовых вод, то проблема также решаема. Чтобы защитить ленточное основание и здание, устраивают пристенный (кольцевой) дренаж, фундамент (и его подошву) и нижние ряды пеноблоков гидроизолируют.

Когда целью владельцев является сооружение гаража, предназначенного для хранения как минимум 2 машин, то оптимальным вариантом будет заливка прочного плитного основания. В этом случае фундамент (и по совместительству пол) выдержит даже очень серьезную нагрузку. Кроме того, хозяева смогут сэкономить на внутреннем обустройстве гаража, потому что вместе с плитным основанием они получат почти готовый (черновой) пол.

Проблемный пучинистый грунт вкупе с высоким уровнем грунтовых вод или сложный рельеф на участке — достаточные поводы для выбора надежного свайно-ростверкового основания. Однако данный вариант плох тем, что тоже «обещает» владельцам серьезные расходы.

Если хозяева планируют построить гараж с полноценным подвальным помещением, то у них есть всего один вариант: это ленточный заглубленный фундамент. Смотровая яма может «соседствовать» и с плитным основанием, и с мелкозаглубленной лентой.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент под гараж из пеноблоков своими руками

Первый этап — разметка строительной площадки. Ее традиционно проводят с помощью колышков и шнура. Как правило, ширина фундамента для здания со стенами из пеноблоков составляет 350-400 мм. После завершения разметки переходят к основной работе:

Сначала выкапывают траншею для ленточного мелкозаглубленного основания. Ее глубина — 500-700 мм. Дно выравнивают и трамбуют. Затем туда засыпают песок (100-150 см). Его проливают и уплотняют. Потом добавляют щебневую часть подушки толщиной до 100 мм, материал тоже тщательно трамбуют. Сколачивают и устанавливают опалубку. Для сборки этой конструкции используют доски, влагостойкую толстую фанеру, ДСП, плоский шифер либо профлист. Снаружи и изнутри конструкцию фиксируют с помощью распорок. Ее противоположные бортики соединяют брусками. Внутрь опалубки на невысокие подставки (например, на куски кирпича толщиной до 50 мм) устанавливают армирующий каркас, связанный из прутков толщиной 8-12 мм. Затем в нее послойно (200-250 мм) заливают песчано-цементный раствор.

Каждый слой бетона уплотняют глубинным вибратором, лопатой или арматурой, затем разравнивают мастерком. Если погода жаркая, то залитую ленту застилают плотным полиэтиленом, но первую неделю ее ежедневно увлажняют.

Распалубку проводят спустя 1-1,5 недели. Набор прочности конструкцией ждут почти месяц. Готовое бетонное основание гидроизолируют двумя слоями рубероида, их склеивают (приклеивают) битумной мастикой.

Плитный фундамент для гаража из пеноблоков своими руками

Эту операцию также начинают с разметки. Затем выкапывают котлован глубиной 300-400 мм. Потом:

Его дно тщательно выравнивают, утрамбовывают, застилают геотекстилем. В подготовленный котлован насыпают слой песка толщиной около 100 мм. Материал распределяют, увлажняют, после чего очень тщательно утрамбовывают, в идеале — виброплитой. Потом добавляют примерно такой же слой щебня. Если есть необходимость гидроизолировать плиту, то для этой цели используют двойной слой рубероида. Полосы второго из них укладывают перпендикулярно первому. Их склеивают битумной мастикой. Чтобы максимально защитить конструкцию, края гидроизоляции обязательно заводят на края котлована. Собирают и закрепляют опалубку. Внутри равномерно устанавливают пластиковые фиксаторы для арматуры. На них укладывают армирующий каркас, изготовленный из прутьев сечением 10-14 мм. Размер его ячеек — 200х200 мм. Затем одномоментно заливают раствор (М250-М350), который избавляют от пузырьков воздуха. Разравнивают смесь правилом.

В первые дни бетонную поверхность также увлажняют, чтобы защитить монолит от образования трещин. Готовый фундамент гидроизолируют мастикой и рубероидом. Если была защищена и нижняя его часть, то не забывают соединить материал с тем, что ранее уже был заведен на края котлована.

Свайно-ростверковое основание

Такая конструкция значительно сложнее, поэтому мастерам придется затратить больше времени на ее изготовление. В этом случае они проходят следующие этапы:

Как и для мелкозаглубленной ленты, сначала выкапывают неглубокую траншею (150-300 мм). Она предназначается для верхней, ростверковой части фундамента. Внутри нее делают разметку — определяют точки, где будут находиться опоры. Они могут иметь круглое или квадратное сечение. Потом выкапывают ямы (бурят скважины) для свай. В них засыпают песок (100 мм), его проливают и трамбуют. В каждую яму (скважину) устанавливают вертикальный армирующий каркас, изготовленный из стержней сечением 8-12 мм. Обязательно оставляют свободным расстояние от него до стенок углубления. Как и в случае других оснований, металлические конструкции должны отделять от них 50 мм. Затем занимаются подготовкой к заливке верхней части фундамента. Собирают опалубку и устанавливают армокаркас для бетонного ростверка. Оба металлических элемента соединяют с помощью вязальной проволоки. Сначала бетонируют опорные элементы. Потом цементный раствор заливают в опалубку.

Дальнейшие действия практически не отличаются от завершающих этапов создания мелкозаглубленного ленточного фундамента. Демонтаж опалубки проводят через 10 дней после заливки бетона.

Ленточное основание из готовых железобетонных блоков (ФБС, ФЛ)

Не все готовы долго ждать набора прочности бетоном. И такие строители выбирают другой вариант создания фундамента — его сборку из заводских изделий.

Плюсы и минусы готовых блоков

Использование ФБС — еще одно популярное решение, так как у сплошных фундаментных блоков довольно много преимуществ:

высокое качество ФБС, их прочность, долговечность;

простота возведения из-за наличия у блоков монтажных петель;

не слишком высокая цена, делающая эти железобетонные изделия доступными;

очень быстрое возведение оснований: ФБС не требует армирующего каркаса, опалубки и т. д.;

минимум времени понадобится для застывания раствора в швах: работу можно продолжить спустя 1-2 недели;

универсальность: данные блоки применяют для строительства заборов, гаражей, неотапливаемых зданий, для возведения фундаментов, их же используют в качестве временных ограждения во время ремонта дорожного покрытия и т. д.

Сплошные фундаментные блоки ценят за возможность серьезной экономии при строительстве зданий для хранения автомобилей. К относительным недостаткам можно отнести их вес: масса изделия с размерами 200х200х400 мм — 35 кг. Кроме того, такой сборный фундамент не рекомендуют сооружать на пучинистых грунтах.

Для работы строителям могут потребоваться и другие изделия — плиты ФЛ (фундамент ленточный), или фундаментные подушки. Они нередко становятся подошвой такого железобетонного основания, если грунт в местности не отличается стабильностью.

Возведение ленты из ФБС

Если выбрали такой вариант создания несущей конструкции, то действуют таким образом:

После завершения разметки выкапывают траншею. Ее глубина 500-700 мм, а ширина зависит от ширины плит (ФЛ), которые выбрали для возведения основания. Сначала в траншею засыпают щебень (100 мм), его трамбуют. Затем добавляют вдвое меньшее количество песка. Его увлажняют и тщательно уплотняют. На песок укладывают плиты ФЛ. Альтернативный вариант — создание монолитной фундаментной подушки из цементного раствора. Начиная с углов, на плиты устанавливают блоки ФБС. Соединяют эти элементы раствором, толщина швов — от 100 до 150 мм.

После проверки вертикальности/горизонтальности первого ряда приступают к кладке второго. Как и в случае кирпичной кладки, фундаментные блоки располагают со смещением. Правильность расположения всех элементов основания обязательно проверяют с помощью уровня (отвеса), причем на каждом этапе его возведения. Для гидроизоляции блочного фундамента чаще используют битумную мастику. Максимальное внимание уделяют уязвимым швам конструкции.

Фундамент под гараж из пеноблоков можно соорудить самостоятельно, а можно пригласить профессионалов. А чтобы оценить возможный фронт работ, строителям не помешает познакомиться с созданием одного из потенциальных «основательных» кандидатов для строения из «родственного» газобетона: