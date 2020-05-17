Строительство дома и обустройство основания для него — две операции, которые неразделимы. Однако при выборе вида и материала для последнего (вернее, первого) хозяева участка приходят к неутешительному выводу: практически любой традиционный фундамент обойдется в «очень круглую» сумму. Поскольку возведение всего сооружения обещает им огромные расходы, понятно желание будущих строителей найти недорогую, но достойную альтернативу. И в этом случае можно обратить внимание на очень необычный вариант — на фундамент из покрышек. Но сначала надо узнать, что это за «неведомая» конструкция, какими достоинствами обладает это решение, серьезны ли его недостатки. А уже потом примерить этот тип основания если не на себя, то на свою постройку.

История возникновения новейшего вида

Всем известно, что в России нет дефицита талантов. Идея соорудить фундамент из покрышек тоже пришла в голову не кому-то «там», а нашему соотечественнику — петербуржцу Михаилу Егоровичу Семыкину. И он решил воплотить ее в жизнь, но действовал осторожно: начал он свое экспериментальное строительство с небольшой постройки, с гаража.

«Фундаментальным» стройматериалом стали покрышки от троллейбуса. Они превратились в своеобразную несъемную опалубку для бетона. После того как оригинальное строение было закончено, оно стало объектом неустанной слежки. За ним наблюдал не только хозяин: денно и нощно за основанием и зданием следили все соседи, которые ждали, когда же эта «чуднАя» конструкция, наконец, развалится.

Но гараж поводов для смеха и сомнений не давал, и после года счастливого, безоблачного существования постройки Михаил Семыкин решился на более серьезный эксперимент. Предварительно разработав «покрышечную» технологию, он сначала запатентовал ее, а потом построил не какой-то крошечный объект, а трехэтажный дом, площадь которого составила 260 м2.

Фундамент из покрышек: что это такое?

Многие могут подумать, что это хлипкая конструкция, однако таковой данное основание назвать нельзя. Фундамент из покрышек — шины, уложенные как минимум в два яруса, но в них засыпают щебень или другой мелкофракционный материал, а потом заливают бетон.

Любой стройматериал, даже самый «оптимально-идеальный», всегда имеет не только сильные, но и слабые стороны. Чудо-основание из автомобильных шин тоже не лишено ни того, ни другого, однако в этом случае плюсы весомы, а недостатки не так страшны.

Преимущества

Сначала нужно привести внушительный список достоинств. К ним причисляют:

большую площадь опоры (особенно грузовых покрышек);

высокую скорость возведения, если для создания основания не используется бетон;

способность выдерживать сильные нагрузки: одна стопка шин может справиться с весом 2 тонны;

доступность материала: его легко найти у соседей по участку, на СТО, там, где занимаются монтажом/демонтажом шин;

серьезную экономию на строительстве, поскольку при сильном желании покрышки можно достать совершенно бесплатно;

относительную простоту сооружения фундамента: его могут создать люди, далекие от того, чтобы зваться профессионалами;

длительный срок эксплуатации: даже изношенные автомобильные шины не теряют замечательных амортизационных свойств;

способность противостоять сильной влажности, перепадам температур, сильному морозу, но только в том случае, если фундаменту обеспечат защиту от солнца;

решение вопроса утилизации: пустив покрышки в дело, хозяева помогают планете, которая при сжигании резины получила бы еще одну порцию вредных веществ;

простую транспортировку из-за небольшого веса изделий.

Еще одно преимущество — возможность получить надежный дом даже в районах с высокой сейсмической активностью. В этом «виноваты» качества резины, которая отлично гасит любые деформации. Отдельно надо отметить не срок эксплуатации шин, а долговечность материала. Срок разложения резиновых покрышек кто-то подсчитал: он составляет 120-140 лет. Но проверить эту информацию не сможет никто. Срок службы покрышек в качестве фундамента тоже кем-то вычислен: он составляет как минимум 80 лет.

Классический вариант заполнения изделий — заливка их бетоном. Это решение гарантирует самое высокое качество основания. Однако для небольших строений многие выбирают более выгодные альтернативы. Примеры — кирпичный бой, щебень, гравий с небольшим добавлением песка, который заполнит все оставшиеся, но нежелательные пустоты.

Недостатки

Необычный вид, который заставляет несерьезно относиться к основанию из покрышек, нельзя отнести к минусам. Но им может стать другое качество, о котором уже было вскользь упомянуто. При повышении температуры такая резина начинает выделять в атмосферу вредные вещества, причем не только при горении, но и при нагревании.

Нивелировать этот недостаток просто: достаточно будет надежно спрятать изделия от солнечных лучей, исключить их контакт с воздухом. Для защиты используют отделочные материалы, металлические оцинкованные (профилированные) листы или термостойкую краску. Такие предосторожности рекомендуются для регионов с жарким климат, где солнце беспощадно. В северных областях, где светило ведет себя «лояльно», такие серьезные меры обычно не нужны.

Минусом можно считать ширину и форму покрышек. В случае плитного фундамента эти недостатки значения не имеют, так как непрезентабельные края скатов будут спрятаны за неширокой лентой. Однако при создании столбов или «резиновой» ленты будет необходимо использовать отделочные материалы, а значит, новые расходы неизбежны. Трудный процесс забивки шин наполнителем — последний аргумент противников основания из скатов. Для успеха операции необходим домкрат, бруски-распорки и гвоздодер для их удаления.

Сфера применения «автофундамента»

Такая разновидность основания активно используется дачниками. Его возводят для туалетов, бань, небольших сараев. Не являются исключением и более серьезные здания, предназначенные для жилья.

Практически повсеместно такие конструкции устраивают в Якутии, для небольших домов. Поскольку слой грунта, расположенный на глубине 400-500 мм, не оттаивает ни весной, ни летом, покрышки там заменяют традиционные столбчатые фундаменты.

Идеально подходят такие основания для пучинистых грунтов, для районов с повышенной сейсмической активностью. Если говорить о возможности использования покрышек в этой роли, то у них нет «противопоказаний» для строительства:

одноэтажных жилых домов, если их стены будут возводить из дерева (бруса);

не слишком больших, высоких и тяжелых каркасных конструкций;

хозяйственных построек, бань, гаражей;

террас, веранд, беседок;

основания для заборов.

С капитальными сооружениями не все так просто. Поскольку недостаток опыта частных застройщиков может привести к непредвиденным последствиям, фундамент из покрышек все же использовать для такого самостоятельного строительства не рекомендуют. Стены, которые будут возводить из камня кирпича или бетонных блоков, «автофундамент» выдержит едва ли.

Фундамент из покрышек: какие виды реальны?

Из этой продукции можно соорудить ленточное, столбчатое или сплошное, плитное основание. Естественно, последний из вариантов будет самым надежным.

Виды фундаментов

Покрышечная конструкция бывает поверхностной или заглубленной.

Ленточный. В этом случае камеры располагают традиционным образом — вдоль наружных стен здания. Если грунт капризный, то покрышки укладывают как минимум в два ряда. Столбчатый. В этом случае элементы-опоры тоже состоят из нескольких шин. Их устанавливают в углах здания и между ними. Для большей надежности каждый столб внутри укрепляют арматурой. Такой фундамент подойдет, если на участке низкий уровень грунтовых вод, зато грунт может быть любой. Плитный. Это самый идеальный, прочный вариант. Камеры укладывают «сплошь и рядом» в несколько слоев, заполняя всю площадь будущего дома. Боковую поверхность или оставляют «как есть», или предусмотрительно закрывают ее бетоном, монтируя по периметру не слишком широкую опалубку.

Последний вариант — тоже своего рода монолит, так как наполнитель насыпают не только в шины, но и между ними.

Заполнение покрышек

Выбор наполнителя зависит от характеристик, которые необходимо обеспечить конкретному сооружению. Там, где наиболее важны амортизирующие свойства, используют засыпку влажным песком. Чтобы обеспечить максимальное уплотнение, его трамбуют точно так же, как и при обустройстве подушки для классического бетонного основания.

Если жесткость главное требование для конструкции, то в этом качестве используют щебень. Заливка в импровизированную мини-опалубку бетона — самое лучшее решение. Этот вариант применяют для всех видов фундаментов из покрышек — для ленточного, столбчатого и плитного вида.

Как уже было отмечено, армирование в обязательном порядке необходимо столбам, на которые придется максимальная нагрузка. В «плитно-бетонном случае» раствор иногда заливают и в пространство между шинами. Края такого своеобразного монолита защищают швеллером или уголком.

Как сделать «автооснование»?

Поскольку есть возможность выбирать из трех видов оснований, не каждый хозяин участка может сразу определить подходящий вид. В этом случае лучше прислушаться к мнению специалистов, которые утверждают, что оптимальных вариантов есть всего два: это столбчатый и плитный фундамент.

Инструменты и материалы

Для заполнения покрышек чаще используют не бетон, а иной заполнитель, который обойдется дешевле, к тому же затраты при таком способе минимальны. Но присутствие раствора гарантирует качество. В этом случае понадобится набор, в котором должна быть:

арматура;

цемент, песок;

грабли, лопата;

строительный уровень;

доски для изготовления опалубки;

рубероид (альтернатива — линолеум);

трубы, предназначенные для трамбовки;

кирпичный бой для заполнения покрышек;

щебень, гравий для заполнения пустот между ними.

Отдельно надо остановиться на главных героях этой статьи. Покрышки от легковых автомобилей — выбор не самый лучший. Оптимальными для таких серьезных конструкций будут крепкие и максимально надежные шины. Например, покрышки от грузовых машин (КаМАЗ, ГАЗ), от специальной, сельскохозяйственной техники (трактор, снегоуборочная машина).

Технология создания обоих видов фундаментов отличается, поэтому имеет смысл остановиться на «автомобильных хитах» — на плитном и столбчатом основании. А потом рассмотреть ленточную конструкцию, обустройство которой очень похоже на создание «резинового монолита».

Плитный фундамент

Подготовка к сооружению любого из видов оснований требует предварительной очистки участка, удаления слоя с растениями. Его убирают (около 150-300 мм), площадку выравнивают. Затем засыпают песком, мелким щебнем или обломками кирпича, и снова равняют, уплотняют.

Приступают к укладке шин, лучше, чтобы все изделия были одинаковых размеров. Покрышки укладывают рядами, следят, чтобы они были уложены максимально плотно. После получения «шинного поля» наполнитель сначала засыпают между покрышками, затем внутрь них. После трамбовки сверху настилают рубероид (линолеум). Изготавливают и устанавливают по периметру фундамента съемную опалубку. Ее высота должна быть на 100-150 мм выше, чем уровень покрышек. В опалубке сооружают армирующий каркас, используя вязальную проволоку, затем в нее заливают бетон.

Из раствора с помощью арматуры «выгоняют» воздух, потом накрывают ленту толстой полиэтиленовой пленкой. Ждут набора прочности бетона 4 недели. Опалубку снимают через 5-7 дней. Лучше выждать больший срок. Спустя месяц после заливки раствора строительные работы можно продолжить.

Столбчатое основание

На такие опоры будет оказываться очень серьезное давление, поэтому работа требует некоторых изменений. Укладку обязательно делают двухслойной, это должно обеспечить достаточную надежность сооружения. Вместе с любым фракционным материалом для покрышек всегда используют бетон. Процесс состоит из таких этапов:

Как и для плитного основания, сначала снимают плодородный слой почвы, затем приступают к выкапыванию колодцев для покрышек, их глубина — 400-600 мм. Дно вырытых мини-котлованов трамбуют, выравнивают. Укладывают подушку из песка и щебня, которую также тщательно уплотняют, затем проверяют уровнем. В ямы укладывают нижние шины, затем элементы внутри надежно фиксируют арматурой, главная обязанность которой — предотвращение бокового сдвига столбов. После проверки на горизонтальность на нижние покрышки устанавливают еще один ряд. Между собой шины рекомендуют скреплять саморезами. Проверяют горизонтальность всех покрышек. Засыпают щебень, обломки кирпича в каждую опору, но оставляют примерно 50 мм до верха конструкций. Затем наполнитель хорошо увлажняют. После окончания этой операции поверх щебня заливают бетон. Оставшееся пространство засыпают гравием, затем поверхность всех столбов разравнивают. Дополнительно опоры защищают полиэтиленовой пленкой. Фундамент оставляют до полного застывания.

Ростверк для таких относительно легких конструкций чаще сооружают из бруса, однако есть и еще один подходящий вариант. Это профиль: например, швеллер, уголок. Балки на столбчатый фундамент (как и на остальные «резиновые» конструкции) укладывают строго посередине скатов.

«Резиновая лента»

Ленточный фундамент имеет смысл рассматривать для грунтов с низкой несущей способностью, там, где глубина промерзания велика. Эти основания обычно используют для домов из очень легких материалов, для бань или сараев. Технология во многом схожа с устройством плитного основания, однако отличия все же есть.

Первым делом определяют положение осей всех стен здания. От них в обе стороны откладывают расстояние как минимум 1000 мм. На этих местах устанавливают колышки. Затем, отмерив от них расстояние, роют траншею. Ее ширина должна быть на 100-200 мм больше диаметра скатов. Глубина траншеи — меньше, чем глубина промерзания грунта. После обустройства дна укладывают два ряда шин. В угловые элементы, и в те, что находятся на пересечении внешних стен и межкомнатных перегородок, вставляют прутья арматуры. Их углубляют в грунт.

В покрышки засыпают наполнитель. Если необходимо, то оставляют свободное место для заливки бетона. Насчет целесообразности использования этого варианта могут возникнуть сомнения. Некоторые считают, что легче залить классическую, максимально прочную ленту, однако она обойдется гораздо дороже.

Что нужно помнить «шиномонтажникам»?

Любой хозяин мечтает, чтобы его детище стояло долго, а жить в нем было комфортно и (что главное) безопасно. Все эти условия выполнить можно, но только если придерживаться нескольких рекомендаций.

Фундамент из покрышек — вариант, подходящий только для легких строений. Все эксперименты при строительстве тяжеловесов из искусственных камней запрещены, так как последствия этого «противостояния» предсказать невозможно. Обязательна тщательная проверка нижнего ряда покрышек. Если пропустить этот этап, то в дальнейшем исправить ошибку будет уже крайне трудно. Верхние поверхности второго ряда должны находиться в одной плоскости. Чрезмерное заглубление шинного основания ни к чему. Кроме того, фундамент, расположенный ниже точки замерзания, непредсказуем. Мелкозаглубленная конструкция, наоборот, не создаст проблем ни зимой, ни летом. Геотекстиль, уложенный в каждую покрышку, или в котлован, колодцы или в ленту перед основной операцией с шинами, даст шанс предотвратить «утечку» наполнителя, а значит, сможет гарантировать прочность конструкции. После сооружения фундамента части, которые выступают, легко спрятать под каким-либо облицовочным материалом. Больший диаметр покрышек в этом случае синоним надежности сооружения на любом типе основания. Скаты для ленточного основания можно укладывать рядами, используя метод перевязки.

Делать или не делать фундамент из покрышек? Если есть возможность достать необходимое количество шин бесплатно, или найти, заплатив за них символическую сумму, то почему бы не попробовать? Если на участке предстоит не слишком масштабное строительство, то этот вариант вполне годится для реализации. Подойдет он и для проблематичного грунта, поэтому сможет стать альтернативой традиционным видам, «профессионалам».

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