Теплицы, сооруженные на дачном участке, дают шанс увеличить сезон выращивания теплолюбивых овощных культур, ведь они защищают растения от заморозков, сильного ветра и проливных дождей. Эти конструкции довольно легки, однако им необходим прочный, основательный фундамент. В противном случае тщательно оберегаемые растения могут погибнуть. Многих владельцев собственных огородов интересует вопрос о том, какой фундамент для теплицы будет лучшим решением, если «жилище» для растений хозяева решили создавать своими руками. Отвечая на этот вопрос, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Выбор типа основания зависит и от местности, от условий на конкретном участке.

Предназначение фундамента под теплицу

Многие хозяева интересуются, нужен ли фундамент для теплицы. Не всех воодушевляет дополнительный этап строительства и лишние расходы. Некоторые владельцы небольших загородных хозяйств идут более простым путем: они не сооружают полноценное основание для боле-менее легкой постройки. Часто это серьезная ошибка. Фундамент для теплицы — важнейший элемент конструкции, потому что выполняет сразу несколько функций.

Без надежного основания сравнительно легкое строение не сможет противостоять сильным ветрам из-за высокой парусности. Не исключено, что рано или поздно, но укрывной материал сорвет вместе с каркасом. Для членов семьи такие «путешествия» могут закончиться серьезными травмами. Прочный фундамент — защита самой конструкции. Относительно тяжелые постройки, установленные на грунте, могут уйти в землю под собственным весом, деформироваться или разрушиться. Теплица, стоящая не на земле, а на фундаменте, — почти стопроцентная гарантия оптимального микроклимата для растений благодаря снижению теплопотерь. Надежное, «неприступное» основание для теплицы — защита выращиваемых культур от многочисленных врагов: от кротов, землероек, медведок и т. д. Нижним элементам конструкции противопоказано соприкосновение с влажным грунтом. «Основа» для тепличного каркаса решает эту проблему.

Таким образом, фундамент под теплицу — элемент необходимый в большинстве случаев. Установка уязвимой конструкции непосредственно на грунт может привести к очень неприятным последствиям — к потере урожая, к лишним затратам, а также к травмам разной степени тяжести.

Всегда ли необходимо сооружение основания под теплицу?

Преимущества прочного фундамента неоспоримы, однако есть ли возможность избежать этого сложного и затратного этапа при строительстве конструкции? В этом правиле есть исключения: это небольшие сооружения. Например, не нужен фундамент для парника, или небольшой теплицы, изготовленной из пластиковых труб и простейшего укрывного материала. Такие легкие постройки осенью разбирают и хранят в помещении до весны. В этом случае роль капитального основания часто играет деревянная «коробка».

И наоборот: прочный фундамент — обязательный элемент для стационарных теплиц, которые имеют немалый вес и большие размеры. Как правило, на роль покрытия таких конструкций выбирают сотовый поликарбонат, реже — стекло. Без надежного основания для стен теплицы каркас строения может покоситься, в худшем случае полностью разрушиться. Риск сильно возрастает во время таяния снега, когда грунт перенасыщен влагой, нестабилен и подвижен. В этот период он становится серьезной угрозой для любой постройки.

Какой фундамент подойдет для теплицы?

На выбор основания влияют характеристики грунта на участке, уровень его промерзания и глубина залегания грунтовых вод. В этом случае роль могут сыграть предпочтения владельцев относительно внешнего вида строения. К фундаменту для теплицы предъявляют несколько требований. Этот элемент обязан выдерживать вес каркаса и укрывного материала, а также ветровую и снеговую нагрузку. Есть несколько типов оснований для теплицы.

Ленточный

Этот фундамент практически лишен слабых мест, потому что лента универсальна. Сооружают ее из железобетона, кирпича, или других строительных блоков. Худший вариант — конструкция из дерева. Из-за натуральности этого материала такое основание быстро разрушится, поэтому данный вариант выбирают для простейших, разборных теплиц. Ленточный бетонный фундамент — отличная защита для любой постройки. К недостаткам ленты можно отнести срок ее возведения. Для набора прочности конструкции понадобится пауза в 20-30 дней.

Столбчатый

Это второй популярный тип основания под теплицу. Потенциальные материалы для его строительства — бетон, кирпичи, готовые блоки. Иногда столбы делают из асбоцементных труб, внутрь которых заливают песчано-цементный раствор.

Данный вариант имеет большое преимущество перед ленточным основанием. Опоры создаются быстро и не требуют большого перерыва в работе. Столбчатый фундамент — отличное решение в том случае, если уровень грунтовых вод на участке очень высок. Минус у этого типа основания есть: это невозможность использовать его, если грунт на участке пучинистый.

Свайный

Этот фундамент схож с предыдущей конструкцией, однако для его создания используют сваи, сделанные из металла либо бетона. Их ввинчивают или вбивают в грунт. Это разновидность оптимальна для местностей с мягким грунтом, со сложным рельефом. Сваи нередко соединяют поясом — ростверком, который принимает на себя всю нагрузку.

Свайное основание для теплицы относительно быстро устанавливается, оно идеальный вариант для пучинистых грунтов, для участков с высоким уровнем грунтовых вод. Минус этого вида фундамента — необходимость задействовать специальную технику, если необходимо установить сваи, длина которых превышает 2,5 м. Однако для теплиц такой надежной конструкции чаще не требуется.

Монолитный

Плитные основания гарантируют устойчивость строений на слабом грунте, надежную защиту от вредителей, низкой температуры, от осадков и сильного ветра. Главный минус этого варианта — высокая стоимость создания монолитного фундамента.

Его максимальная прочность и отсутствие уязвимостей привлекает тех, кто задумал соорудить большую теплицу, предназначенную для круглогодичного выращивания овощных культур, зелени и т. д. Сооружение данного основания мало отличается от создания мелкозаглубленной ленты, если не учитывать его размеры.

Какой тип фундамента выбрать для строительства теплицы?

Самым популярным видом основания для любой постройки остается почти безупречная лента. Однако в некоторых случаях такой выбор не оправдан.

Тип основания и особенности почвы

Выбор типа фундамента для стационарной теплицы в большей степени зависит от характеристик грунта и глубины залегания грунтовых вод.

При низком их расположении, и при почве, не склонной к морозному пучению, можно выбрать менее трудоемкий вариант — создание мелкозаглубленной ленты. На участках с глинистым грунтом или суглинком перед заливкой раствора обязательно засыпают и трамбуют песчано-гравийную подушку. Высокий уровень грунтовых вод, пучинистый грунт на участке, предназначенном для строительства большой теплицы, — повод соорудить столбчатый или свайный фундамент. Ростверк для тепличных конструкций или изготавливают из металла, или собирают из дерева.

Монолитное основание для теплицы — единственное разумное решение для участков с нестабильным, подвижным грунтом. К ним относится глина и суглинок, супесь, торф и т. п. Главные минусы плитного фундамента — необходимость большого перерыва для полного созревания бетона, стоимость материалов и сложность.

Цена материалов и стоимость работ

Многих хозяев интересует, какая конструкция сможет гарантировать минимум затрат. В этом случае первое место занимает столбчатый фундамент для стационарной теплицы. Его чаще сооружают из бетона, а ростверк делают из древесины. Несколько дороже обойдутся опоры из кирпича или камней. Однако такая конструкция усложнит работу. Мастеру потребуются навыки каменщика.

Оптимальным вариантом в категории «цена-качество» является ленточный фундамент, сооруженный из бетона или бетонных блоков. В роли основания под маленькую теплицу можно рассмотреть опоры, изготовленные из дерева. Но в этом случае пиломатериалы для столбов нужно обработать битумной мастикой или аналогичным лаком.

Плитный фундамент обещает максимум расходов и большие трудозатраты. Такой тип основы под теплицу потребует большого количества раствора и арматуры. Кроме того, бетонному монолитному фундаменту необходимо время для набора прочности. Следующий этап строительства начинают только через месяц после заливки плитного основания.

Фундамент для теплицы: использующиеся материалы

Выбор материала для строительства зависит не только от свойств грунта, но и от размеров конструкции.

Дерево

Такое основание подходит для сооружения небольшого «убежища» для растений. Если говорить о самостоятельном изготовлении теплиц, то этот вариант можно назвать самым популярным. Для сборки фундаментов используют доски или брус.

Доски из лиственницы (50х100 мм) — самые экономичные пиломатериалы, из которых часто собирают фундамент для теплицы из поликарбоната. Благодаря их форме из них изготавливают короб для фиксации каркаса конструкции. Основание под теплицу из бруса обойдется немного дороже, но в этом случае большую надежность гарантируют размеры и вес материала (100х100, 150х150 мм). Такое основание лучше защищает легкую постройку от опрокидывания. Для габаритных и тяжелых конструкций брус укладывают в 2 или 3 ряда. Фиксируют пиломатериалы «в полдерева» или «в лапу». Соединяют уровни нагелями, деревянными или металлическими.

Из бруса нередко делают ростверк для фиксации каркаса постройки. Натуральные материалы в качестве основания имеют весомое преимущество, так как конструкцию можно сравнительно легко демонтировать и переставить в другое место. Другие плюсы древесины — легкость обработки материала, сборки фундамента для теплицы своими руками. Минус — недостаточная защищенность. Такие конструкции чаще не очень сильно углубляют в грунт, поэтому данный вариант не подходит для круглогодичного выращивания растений.

Бетон

Это единственный материал, который гарантирует максимальную надежность монолитного, ленточного или столбчатого (свайного, с буронабивными опорами) основания. К его недостаткам можно отнести дороговизну, большую паузу в строительстве и невозможность демонтажа созданных конструкций. К плюсам — надежность железобетона, его прочность и максимальную защищенность строений от «сюрпризов» внешней среды.

Кирпич

Этот материал используют для создания ленточного или невысокого столбчатого основания. Такой фундамент может быть возведен на бетонной конструкции. Он может служить цоколем, или состоять только из кирпича. В последнем случае для сооружения основания выкапывают неглубокую траншею, устраивают песчаную (гравийную) подушку, затем делают стяжку толщиной 100-150 мм. Минус кирпичного основания — сложность сооружения кладки: она требует тщательной проверки вертикали и горизонтали на каждом этапе создания стен.

Фундамент под теплицу из поликарбоната своими руками

Выбор типа основания зависит от материалов, а значит, от веса будущей конструкции. Легкие теплицы позволяют использовать более простое столбчатое основание. Для капитальных, тяжелых построек идеалом будет ленточный фундамент.

К основанию под капитальную теплицу из поликарбоната есть несколько требований. На выбор материала и типа фундамента влияют размеры сооружения. Строению большой площади необходимы максимально надежные кандидаты. Так как фундамент служит главной защитой конструкции и помещения для растений, он обязан:

быть в состоянии противостоять негативному влиянию внешней среды: в первую очередь, не допустить проникновения влаги в период таяния снега;

обеспечивать оптимальный микроклимат, необходимый для выращивания теплолюбивых культур;

выдерживать собственный вес, а также нагрузку «со стороны» каркаса и его обшивки;

полностью соответствовать размерам и форме теплицы.

Эти требованиям сможет соответствовать основание, изготовленное из качественного и прочного строительного материала. Поэтому желание сэкономить на сооружении неуместно: оно нередко приводит к неожиданным и неприятным последствиям.

Лента из бетона

Ленточный фундамент под теплицу из поликарбоната — решение логичное и практичное. Такие конструкции будут максимально устойчивы к самым неблагоприятным условиям.

Перед началом строительства основания находят или создают чертеж будущей конструкции. Подходящую модель можно найти, а затем адаптировать проект под свой участок. Что касается оптимального места, то теплицу лучше расположить за главным зданием, с южной, безветренной стороны.

Сооружение основания под капитальную теплицу

Первым делом участок очищают от мусора, корней и сорняков. Затем его огораживают, вбивают колышки, между которыми натягивают шнур. Верхний слой грунта внутри периметра удаляют.

На огороженном участке копают траншею. Ее глубина — 800 мм. Дно выравнивают, затем его застилают геотекстилем (двойным слоем рубероида). На дно засыпают песок (100-200 мм), его проливают и трамбуют. Потом добавляют такой же слой гравия (щебня), его выравнивают и уплотняют. В траншею устанавливают армирующий каркас, состоящий из двух поясов, соединенных поперечными связками через 300-500 мм. Оптимальный вариант — рифленые прутья диаметром 8-10 мм. Для установки армирующей конструкции используют подставки либо обломки кирпича, их высота — 50 мм. Соединяют элементы вязальной проволокой. Затем сколачивают и устанавливают опалубку из досок, влагостойкой фанеры и т. д. Чтобы предотвратить ее смещение под весом раствора, противоположные ее края связывают брусками. С внешней стороны конструкцию фиксируют распорками-брусьями. Переходят к изготовлению раствора. Для смеси берут цемент, песок, щебень и воду в следующих пропорциях — 1:3:4-5:4-5. Первым делом тщательно смешивают сухие ингредиенты, затем постепенно вливают воду, добиваясь консистенции густой сметаны.

Раствор заливают в опалубку, выравнивают, потом его уплотняют вибратором или штыковой лопатой, чтобы удалить пузырьки воздуха. В жаркое время года конструкцию закрывают плотной полиэтиленовой пленкой. В первую неделю поверхность защищают от растрескивания, поливая ее водой ежедневно. Фундамент оставляют в покое до полного набора прочности бетоном.

Через неделю-две демонтируют опалубку. Спустя месяц основание гидроизолируют, обмазывая его несколькими слоями битумной мастики. Для теплоизоляции фундамента круглогодичных теплиц используют пенопласт или напыляемый пенополиуретан. Сверху утеплитель закрывают двойным слоем рубероида, делая нахлест 100-150 мм. Швы герметизируют влагостойким скотчем, либо спаивают. Затем проводят обратную засыпку грунта.

Установка теплицы на фундамент, ее герметизация

Этот этап не менее ответственный, поскольку от надежности фиксации теплицы напрямую зависит долговечность конструкции. Для монтажа каркаса используют закладные — или отрезки арматуры, или специальные уголки с анкерами, пластины и т. д.

Данные элементы устанавливают после заливки раствора, но до полного застывания бетона. Их крепят по углам и по периметру. Рекомендуемый шаг крепежей — 1 м. Если этот этап был пропущен, то для фиксации каркаса используют анкерные болты. Для герметизации круглогодичных теплиц все зазоры устраняют резиновыми уплотнителями. Швы закрывают влагостойким (силиконовым) герметиком.

Ленточное основание с кирпичным цоколем

В этом случае первый этап создания фундамента под теплицу ничем не отличается от предыдущей операции. Для прочной фиксации кладки в бетон вмуровывают длинные закладные. Для этого этапа есть одно важное условие: они должны располагаться в толще раствора, в промежутках между кирпичами. Высоту кирпичного цоколя выбирают самостоятельно, обычно она составляет 200-400 мм.

До начала работ основание застилают двойным слоем рубероида. Начинают кладку кирпичной стены с углов, потом переходят к заполнению промежутков между ними. Горизонтальные и вертикальные швы между блоками делают одинаковыми: они не должны превышать 10-12 мм. Кладка с перевязкой — условие обязательное. В противном случае стены могут разрушиться. Металлический каркас теплицы из поликарбоната присоединяют к цоколю (к закладным) с помощью сварочного аппарата.

После завершения установки теплицы вокруг кирпичной стенки делают небольшую отмостку. По всему периметру сооружения выкапывают мини-траншею. Ее ширина 300-400 мм, глубина — 250-300 мм. Самый простой вариант отмостки — засыпка гравия и его трамбовка. Если владельцы не хотят бороться с сорняками, то они выбирают бетонирование с уклоном от строения. В этом случае весной и во время затяжных дождей теплица будет надежно защищена от подтопления.

Простейший ленточный фундамент из дерева

Для небольших и легких построек, которые можно перемещать по участку, нередко изготавливают очень простую конструкцию. Это «лента» из бруса (например, 100х100 мм или 150х150 мм). Она может иметь как один, так и два ряда. Сделать такой фундамент для теплицы своими руками не составит большого труда.

После подготовки строительной площадки на ней делают разметку. Затем копают траншею, ее глубина равняется толщине выбранного бруса. Стенки ее выравнивают, дно разравнивают и трамбуют. Затем в траншею засыпают песок, на него щебень (гравий), который тут же уплотняют. Толщина подушки — ¼ или ½ глубины траншеи. Сверху укладывают двойной слой рубероида или другого рулонного гидроизоляционного материала. Пиломатериалы разрезают, все заготовки несколько раз обрабатывают антисептиком. После высыхания состава коробку-основание собирают, чтобы проверить правильность рамы измерением длины диагоналей. Если разница меньше 20 мм, то элементы деревянного фундамент соединяют, конструкцию помещают в траншею.

Промежутки между основанием и грунтом засыпают песком или гравием, затем трамбуют. Поверхность деревянного фундамента закрывают полосой рубероида.

Свайный фундамент для теплицы

Данный вариант для многих хозяев оказывается самым предпочтительным. Эта технология проста и не требует помощи спецтехники. Сваи — решение универсальное, такое основание теплицы можно соорудить на любом грунте. Исключение для них одно: это скалистая местность. Свайный тип фундамента позволяет демонтаж теплицы и ее перенос в другое место. Главный плюс решения — экономия на возведении. Это основание обойдется дешевле, чем ленточная или столбчатая конструкция.

Установка свайного фундамента не очень сложна, но присутствие помощников все же необходимо.

Сначала участок размечают. После завершения подготовки определяют места для установки свай. Чтобы упростить работу, в этих точках буром проделывают отверстия. Их глубина — 500-700 мм. Ввинчивание опорных элементов начинают с углов, во время работы постоянно контролируют их вертикальность. Сваи закручивают до тех пор, пока те не упрутся в твердую породу.

После завершения установки в пустотелые элементы заливают цементный раствор. К краям свай приваривают уголки, необходимые для присоединения каркаса.

Столбчатый фундамент с ростверком из бруса

Далеко не все хозяева готовы заниматься строительством почти безупречной конструкции, которая установлена на ленточное основание. Одних не устраивает большая пауза, необходимая бетону, других — большие расходы, неминуемые при выборе этого варианта. Столбчатый фундамент для теплицы во многих случаях оказывается оптимальным вариантом, «золотой серединой». Он привлекает скоростью, отсутствием большого количества материалов и надежностью конструкции.

Как сделать фундамент для теплицы, если выбор пал на столбчатое основание? В этом случае хозяева последовательно проходят несколько этапов.

Сначала на участке для строительства производят разметку. Для нее используют традиционные колышки и веревку. В углах и в пространстве между ними устанавливают маяки, которые будут ориентирами для сооружения опорных элементов. Расстояние между ними — 1-2 м. В выбранных точках выкапывают мини-котлованы. Их глубина равняется 2/3 высоты столбов. Затем в ямы по очереди засыпают песок и щебень. Первый сыпучий материал увлажняют и трамбуют, второй только выравнивают и уплотняют. Опорные элементы дают возможность выбора: для столбчатого фундамента подходят бетонные столбы, кирпичная кладка и трубы, в которые заливают раствор, или вбивают пиломатериал. При самостоятельной заливке опорных элементов дно и стенки скважин гидроизолируют рубероидом, затем сколачивают и устанавливают опалубки из досок. Последний этап иногда пропускают.

В подготовленные ямы опускают армирующие каркасы, затем их заполняют песчано-цементным раствором. После первичного схватывания бетона в столбы вмуровывают закладные для фиксации обвязки из бруса. Готовые опоры защищают рубероидом, сложенным вдвое.

Затем изготавливают и устанавливают ростверк из бруса (100х100 или 150х150 мм). В единую конструкцию его соединяют «в полдерева» или «в лапу». В качестве дополнительного крепежа используют стальные уголки. На фундаменте ростверк фиксируют с помощью закладных деталей и отверстий, просверленных в древесине. Все деревянные заготовки до начала работы обязательно обрабатывают антисептиком (антипиреном).

Сделать фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками вполне возможно, причем использовать можно самые простые материалы. Однако надежность и безукоризненность «уютного пристанища» для растений гарантирует только прочное основание, построенное на века.

В завершение темы — интересное видео: