«Неприлично» большой выбор материалов и появление новых технологий дали толчок развитию загородного строительства. Однако широкий ассортимент в то же время усложняет поиски лучшего варианта. Точно так же дело обстоит с основанием, которое должно быть прочным, способным выдерживать колоссальные нагрузки. Безусловный материал-фаворит для него — армированный бетон. Сейчас уже определились два вида-лидера — лента и монолит, их используют чаще всего, но от правильности принятого решения зависит как комфорт, так и надежность, долговечность здания. Что лучше: ленточный фундамент или плита? Категоричного ответа на этот вопрос быть не может: в спор «вмешиваются» многие факторы. Чтобы сделать корректный выбор, необходимо сначала познакомиться с претендентами, сравнить их слабые и сильные стороны.

Основания и фавориты

У строителей, готовых реализовать почти «наполеоновские планы» самостоятельно, довольно большой выбор. Есть несколько вариантов, однако самым распространенным остается лента, которая привлекает идеальным соотношением между себестоимостью и эксплуатационными характеристиками.

По этой причине другие альтернативы рассматривают только тогда, когда устойчивость здания на ленточном основании оказывается под большим вопросом. Среди остальных претендентов — свайный, столбчатый и плитный фундамент. Основания на сваях и столбах больше подходят для небольших, относительно легких конструкций — для небольших деревянных (каркасных) строений, для дачных домов, бань и т. д.

Для более серьезных зданий, имеющих большую площадь и 2-3 этажа, лучше искать максимально надежный вариант, поэтому самым главным (и зачастую единственным) кандидатом на звание полноценной замены ленты чаще становится именно плитный фундамент. Чтобы разобраться в вопросе, что лучше, надо их сравнить: познакомиться с техническими характеристиками, достоинствами и недостатками, стоимостью материалов, узнать о трудозатратах и времени, которое требуется на возведение.

Если важен последний фактор, то перевес оказывается на стороне плитного фундамента, но его преимущество касается того, что после набора прочности монолитом строители одновременно получают почти готовый пол. При сооружении ленточного основания, наоборот: работы, касающиеся обустройства перекрытия первого этажа, будут ждать своей очереди.

Ленточный фундамент

О том, что лучше: ленточный фундамент или плита, в некоторой степени можно судить по тому, какой из них более часто используют. В частном строительстве, особенно для европейской части России, фаворитом является лента, считающаяся не такой дорогой, как монолит.

Застройщики выбирают такое основание практически в 90% случаев. Да, ее тоже нельзя назвать дешевой, однако эффективность, надежность ленточного фундамента, созданного без нарушений технологии, доказана неоднократно, поэтому вложенные средства себя оправдывают долгим сроком его эксплуатации.

Ленточное основание — полоса бетона, которую сооружают по периметру здания и там, где будут находиться межкомнатные перегородки. Такая конструкция воспринимает нагрузки от дома, равномерно распределяет их, передает на грунт (на его плотные слои). Параметры ленточного фундамента определяет:

вид строительного материала;

ширина, высота основания;

глубина его заложения.

По последнему показателю ленты делятся на незаглубленные, мелкозаглубленные и заглубленные. Первые фундаменты устраивают там, где почва особо плотная, на каменистых, скальных грунтах. Строительство мелкозаглубленных лент возможно на непучинистых, сухих почвах. Заглубленные основания сооружают ниже уровня промерзания ненадежного грунта.

В роли строительного материала выступает:

бутовый камень;

полнотелый кирпич;

армированный бетон;

готовые железобетонные блоки.

Нередко используют комбинации этих материалов, достаточно популярны свайно-ленточные основания.

Виды оснований-лент

Есть несколько разновидностей, которые отличаются конструктивно.

Монолитный фундамент. Его можно считать классикой в частном строительстве. Это сплошная лента из армированного бетона, она сооружается непосредственно на стройплощадке. Этот вариант популярен из-за высокой несущей способности, максимальной прочности, устойчивости к нагрузкам, связанным с морозным пучением грунта. Недостаток у технологии один — необходимость ждать набора прочности бетона, а он требует паузы длительностью в месяц. Сборное основание. В роли строительного материала для него выступают железобетонные блоки, которые имеют прямоугольную форму. Стандартный вес одного элемента — 300 кг, или более. Блоки отличаются высоким качеством, надежны, поэтому за незыблемость фундамента переживать не придется. Большой плюс этого варианта — скорость работ, так как получается экономия целого месяца. Минусы — необходимость специальной (мощной) техники, сложность укладки гидроизоляции из-за швов, остающихся между плитами, высокая себестоимость из-за механизированной «помощи». Комбинированный, чаще свайно-ленточный. Это самый распространенный, востребованный вариант для участков с «капризным» грунтом. Фундамент опирается на сваи, которые установлены на устойчивых слоях почвы. Лента же гарантирует равномерное распределение на них нагрузки от здания.

Если говорить о тех видах, которые используют в частном строительстве, то в основном выбирают 2 вида: ленту-монолит и свайно-винтовой фундамент.

Как сооружают ленту?

Первым делом определяют тип почвы, уровень залегания грунтовых вод, точку промерзания грунта. С учетом этих параметров определяют глубину залегания основания. После создания проекта переходят к процессу, который состоит из нескольких этапов, требующих много времени и сил.

Сначала, согласно проекту, участок размечают, проверяя правильность углов измерением диагоналей. Снимают верхний слой почвы, роют траншею. Затем выравнивают стенки, дно проверяют на горизонтальность и уплотняют. Устраивают песчаную подушку (100-200 мм), которую трамбуют после ее увлажнения. Сверху насыпают такой же слой щебня, его тоже уплотняют. Из деревянных досок, фанеры или из ОСП делают опалубку, которую надежно фиксируют в траншее. Внутрь опалубки укладывают армирующий каркас, элементы которого соединяют вязальной проволокой.

Последние этапы — заливка бетона, его уплотнение, выравнивание поверхности. Будущий фундамент укрывают толстой полиэтиленовой пленкой, оставляют сохнуть на месяц (28 дней — минимум). Опалубку можно демонтировать через неделю, если среднесуточная температура составляет 10-15°.

Преимущества ленты

Главными достоинствами ленточных фундаментов считают:

хорошую несущую способность;

относительную простоту возведения;

надежность, прочность, долговечность;

сравнительно невысокую стоимость конструкции;

возможность обустройства подвала (подпола), цокольного этажа;

довольно широкий ассортимент материалов для основания, если сравнивать ленту с бетонной плитой;

простота проведения инженерных коммуникаций, возможность их обслуживания во время эксплуатации здания.

Основным плюсом все же считают возможность сделать подвал, который дает шанс использовать площадь дома по максимуму. Меньшая стоимость — вторая привлекательная «черта».

Недостатки полосы

К этой категории относится:

немалый объем земляных работ;

необходимость делать перекрытие пола, отдельно обустраивать черновое покрытие;

максимальное количество «убитого» времени, если фундамент делают самостоятельно;

риск просадки основания на тех участках, где слабый, пучинистый грунт, где уровень грунтовых вод высок;

необходимость точного расчета параметров, для которых нужны гидрогеологические изыскания, требующие помощи специалиста.

Нельзя сказать, что эти минусы присущи только ленточному фундаменту, однако большой опыт позволяет избежать множества ошибок, не допустить возникновения дефектов, смещения фундамента.

Железобетонная плита

Монолитная опорная плита «специализируется» на строительстве малоэтажных зданий. Кроме того, такой фундамент предпочтителен для местности, где сложный грунт, имеющий большую степень просадки, высок уровень грунтовых вод, где почва склонна к морозному пучению.

В этом случае на устойчивость здания и надежность фундамента характеристики грунта не будут оказывать серьезного влияния. Дом на монолитном основании будет передвигаться вместе с ним, а это поможет защитить строение при дестабилизации грунта, исключить риск деформации и перекосов. Не зря у монолита есть другое, говорящее, название — плавающий фундамент

Фундамент–монолит может выдерживать довольно большие нагрузки, поэтому подходит практически для любого строительства: как легких каркасных домов, так и капитальных кирпичных строений. По высоте монолитная плита выигрывает у ленточного основания: для загородного дома будет достаточно 200-400 мм, но только 100 из них будут находиться в грунте. Если дом будет легким, а уровень грунтовых вод на участке невысок, то оптимальным вариантом станет мелкозаглубленный монолит.

«Железобетонная» технология

Строительство плитного фундамента происходит в таком порядке:

Сначала снимают верхний слой почвы, поверхность выравнивают и утрамбовывают. Слоями засыпают песок и гравий, первый проливают и уплотняют, второй только трамбуют. На подушку укладывают геотекстиль, на него — утеплитель (например, популярный экструдированный пенополистирол). Сооружают вокруг опалубку, затем внутри нее монтируют каркас из арматуры. Заливают цементный раствор.

Набора прочности ждут около 3 недель, пока бетон не затвердеет на 70-75%. Затем переходят к возведению стен. Однако многие считают, что лучше выдерживать корректный «железобетонный срок» — как минимум те же 28 дней.

Достоинства плиты

У монолита свои преимущества перед лентой:

Обустройство монолитного фундамента трудно назвать суперсложным. Если говорить упрощенно, то это рытье котлована, обустройство подушки, слой гидроизоляции, армирование и заливка цементного раствора. Расчеты перед началом работ трудностей не обещают. Объясняется эта особенность простотой монолитной конструкции, поэтому риск допустить фатальную ошибку на стадии проектирования минимален. Возможность возвести здание в несколько этажей. Большая площадь основания гарантирует равномерное распределение нагрузки, низкое давление на грунт. Цельность основания, она позволяет избежать деформации стен из искусственных материалов — из кирпича, газо- и пено-, шлакоблоков из-за сдвигов почвы. Минимум земляных работ, не предполагающих большой глубины. Шанс вовсе обойтись без рытья котлована, если участок почти идеально ровный. Использование плиты к роли пола первого этажа. Возможность монтажа системы «теплый пол» на этапе заливки фундамента.

Еще один плюс — универсальность плитного основания. Монолит можно залить на любом грунте, к исключениям относятся участки, имеющие сложный рельеф: например, стройплощадка, расположенная на склоне. Однако современные технологии позволяют использовать комбинации из плиты и свайного (ленточного) фундамента.

Слабые стороны монолита

Если размышлять о том, что лучше: ленточный фундамент или плита, то количество недостатков может склонить будущих строителей в ту или иную сторону. Минусы у бетонной плиты есть, это:

Большой расход материалов (особенно бетона), если сравнивать с экономичной лентой. Особенно, если площадь будущего дома достаточно большая. Невозможности прокладки инженерных коммуникаций. Да, их можно заложить перед заливкой плиты, однако в будущем свободного доступа к ним уже не будет. Увеличение толщины плиты, использование прочного армирующего каркаса. В некоторых случаях эти дополнительные предосторожности необходимы, а они ведут к удорожанию строительства. Невозможность устроить подвал в том случае, если решено сооружать мелкозаглубленную монолитную плиту. Основание, заглубленное на 1500-2000 мм, потребует еще больших расходов на возведение здания. Заливка, которую надо делать в сухую погоду. Сложности могут возникнуть с защитой застывающей плиты от дождя, так как закрыть большую площадь бывает проблематично.

Некоторые минусы все же условны. В большей степени это относится к первому недостатку, потому что снизить затраты позволяет экономия других материалов. Иногда на недостатки обращать внимание не приходится: например, при слабых, неустойчивых грунтах на участке. Тогда перед хозяевами не встает вопрос, что лучше: ленточный фундамент или плита, так как максимально надежная альтернатива отсутствует.

«Правильное» основание: зависимость от условий

Что лучше: ленточный фундамент или плита? Отвлеченные теоретические рассуждения тут не помогут, так как необходима привязка к конкретной местности, к климату в регионе.

Ленточный фундамент

Он, в отличие от монолита, будет оптимальным выбором для сухих, устойчивых, плотных почв (непучинистых либо слабопучинистых), на участках, где грунтовые воды проходят достаточно низко. Если грунт проблемный, то несущая способность ленточного основания оставляет желать лучшего. По этой причине оно потребует дополнительных мероприятий — увеличения толщины подушки, сооружения дренажной системы и т. д.

Лента хорошо перенесет низкие температуры, но будет бояться грунтовых вод и конденсата, поэтому для нее необходимо качественная гидроизоляция, обязательны мероприятия по утеплению. Ограничивается использование заглубленного ленточного фундамента на участках с пучинистым грунтом. В этом случае потребуются тщательные расчеты, которые могут отвергнуть либо оправдать выбор такого основания.

Несмотря на все «ахиллесовы пяты» традиционная лента остается предпочтительным фундаментом для большинства регионов страны. В ней привлекают универсальность, надежность, возможность экономии, хоть и не такой значительной, как хотелось бы.

Монолитная плита

Главные факторы при выборе вида фундамента это условия на участке и тип грунта. Плитное основание — универсал, однако он все же «специалист», который лучше всего себя проявляет в регионах, где почвы неустойчивы, подвержены пучению, а уровень грунтовых вод находится на критически высокой отметке.

Монолит становится хорошей альтернативой свайным основаниям, если нет возможности использовать на объекте специальную технику. Выбор плитного основания вполне оправдан, когда плотные слои грунта располагаются так глубоко, что длины свай не хватает.

Стоимость: ленточный фундамент или плита

Все говорят (и пишут), что монолитное основание обходится значительно дороже, что оно будет стоить, как две ленты. Да, бетона и арматуры придется приобретать больше, чем для сооружения ленточного основания. Однако здесь есть несколько больших «НО»:

Для плиты хватает неглубокого котлована, что само по себе обещает экономию бетона. Материала на опалубку для плиты уходит гораздо меньше, чем для ленты: практически вдвое. Для сооружения монолита можно использовать не металлическую, а композитную арматуру, которая не только легче, но и дешевле. Основание-плита — уже готовый черновой пол, на обустройство которого у «конкурентки» уходит довольно значительная сумма, которая практически целиком «съест» то, что сэкономлено на ленте. Плитный фундамент может в короткие сроки соорудить пара-тройка неквалифицированных рабочих. Создание надежной ленты своими руками — задача архисложная, а привлечение специалистов обойдется в круглую сумму.

По этим причинам те, кто отдал предпочтение ленточному основанию, теперь говорят, что приняли не самое верное решение.

Что лучше: ленточный фундамент или плита

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Многое (если не все) зависит от характеристик грунта, предполагаемых нагрузок на будущее основание. Например, есть участок, где грунтовые воды находятся глубоко, а промерзание грунта небольшое. Если на нем запланировано строительство одноэтажного дома, то оптимален будет именно ленточный мелкозаглубленный фундамент. Монолит будет попросту неуместен, нецелесообразен.

Если рассматривать оба основания в равных условиях, то сравнивать сложно, поэтому мнения строителей противоречивы. Есть мастера, считающие плиту универсальной, вне зависимости от условий и нагрузок. Монолит «умеет плавать», и это его главное достоинство, которое сложно переоценить, когда строительство запланировано на неустойчивом грунте.

Однако обратная сторона «медали-плиты» — неудобство. Оно связано с отсутствием подвала (подпола), более сложным устройством коммуникаций. Другой недостаток — отсутствие цоколя, но он в большей мере требуется деревянным домам. Лента гораздо выше, поэтому лучше защищает натуральный дом от внешних угроз — от дождя, снега, вездесущих грызунов.

Прислушиваться к мнениям других в этом случае не лучшая тактика. Будущие хозяева должны корректно оценить рельеф, сделать анализ грунта, а затем посчитать, во сколько обойдется выбранный вариант, а лучше — заранее сравнить стоимость обоих претендентов. Такой подход позволит определить оптимальное основание: наиболее надежное, экономичное, долговечное.

Что лучше: ленточный фундамент или плита? Одно из мнений можно услышать (а результат увидеть) в этом видеоролике: