Как правило, подземное помещение под зданием — большое благо, потому что оно дает возможность «использовать с пользой» дополнительную площадь. Например, многие хозяева превращают его в склад нужных вещей, в погреб, прачечную, мини-спортзал или мастерскую. Однако далеко не всегда такая подземная часть здания бывает настоящим спасением. Иногда она превращается в проблему с большой буквы. С очень большими затруднениями сталкивается те хозяева, чей подвал затопило. Как правило, в такую ситуацию многие домовладельцы попадают в сезон затяжных дождей, либо в период активного таяния снега. Поэтому их интересует, чем засыпать подвал под домом, чтобы избавиться от воды? Вариантов «расправы» с проблемным помещением есть несколько.

Затопление подвала: его причины и последствия

С этой проблемой приходится сталкиваться практически всем: как владельцам загородных участков, так и жильцам многоквартирных домов. Главная причина этого несчастья — слишком высокое расположение водоносных пластов. В этом случае грунтовые воды в подвале можно увидеть довольно часто. Однако не только они виноваты в «тотальной сырости» подземного помещения. Например, вода в подвале частного дома вполне может обнаружиться еще по нескольким причинам:

Некачественная гидроизоляция. Любое помещение, расположенное ниже уровня поверхности земли, нуждается в надежной защите от влаги. Только идеальный гидроизоляционный барьер (внешние, внутренние слои) может спасти подвал (или погреб) от проникновения в него грунтовых вод. Неправильный выбор место для строительства здания. Перед началом застройки необходимо провести анализ грунта, причем всех его характеристик. Некоторые застройщики этот обязательный этап игнорируют. Результатом становится покупка владельцами участка в затопляемом месте. Отсутствие качественной дренажной системы, или ее недостаточная эффективность. Дренаж дает возможность исключить сезонное подтопление, повышенную влажность в помещении, появление плесневого грибка и т. п. Есть несколько вариантов осушения подвалов.

Самым опасным последствием для владельцев таких подвальных хранилищ является порча имущества. Кроме плесени там могут появиться и насекомые, которые к тому же размножаются с очень большой скоростью. Из таких погребов тянет сыростью, быстро появляется неприятный запах, он может почти мгновенно проникнуть в жилые помещения.

Как избавиться от воды в подвале частного дома: возможные решения

Самый логичный и простой выход — вызов профессионалов, которые проведут осушение помещения. В их распоряжении есть мощное оборудование, которое способно выкачать воду очень быстро. Их услуги стоят не слишком дорого, к тому же владельцы затопленного подвала сэкономят довольно много времени и нервов.

Однако чаще хозяева пытаются решить проблему своими силами, с помощью имеющихся насосов — погружных или поверхностных. Работа эта не очень сложна: нужно установить прибор, потом включить насосную установку. Но далеко не всегда у владельцев получается добиться нужного результата. Они сталкиваются с несколькими проблемами:

к сожалению, воду нередко не удается откачать полностью;

поскольку бытовые агрегаты не отличаются большой мощностью, этот этап отнимает очень много времени.

По этим причинам многие хозяева подземных хранилищ вынуждены искать ответ на вопрос о том, как избавиться от грунтовых вод в подвале. К счастью, выход есть, причем даже не один.

Что делать с грунтовыми водами в подвале, и чем засыпать подвал под домом?

Многим кажется, что спасения от такой напасти попросту нет. Что делать, если топит подвал? Самым радикальным способом считают его засыпку. Однако и эта операция не так элементарна.

Кандидаты

Для засыпки затопленных или полузатопленных помещений можно использовать несколько материалов. В список входит:

грунт, предпочтительнее непучинистый;

песок (карьерный, речной и т. д.);

ПГС (песчано-гравийная смесь);

строительный мусор;

асфальтная крошка;

отвальный шлак;

бой кирпича;

битый бетон;

керамзит;

щебень;

глина;

бут.

Выбор претендента для защиты дома от подвала зависит от особенностей грунта и самого подземного помещения, однако фаворитом считается глина, но только в роли самого верхнего слоя. Второй практичный, универсальный и недорогой вариант — песок. Причем для засыпки подвалов подойдет любой его вид: для этой цели можно использовать речной, карьерный, горный и т. д.

Есть материал, который совершенно не годится для этой операции: это известняковый щебень (белого, бурого, серого, желтоватого цвета). Он не подходит, так как способен поглощать и притягивать воду. Еще один претендент, который подвергается критике — грунт. Он является органической смесью, а значит, будет гнить, и выделять опасные соединения.

Засыпка подвалов довольно популярна, но минусом этого способа считают необходимость транспортировки, а за привоз большого количества сыпучих материалов придется платить. Возможным решением проблемы будет вывоз строительного мусора со строительной площадки, находящейся не очень далеко от дома. В этом случае расходы владельцев загородного участка будут минимальными.

Засыпка при затоплении подвала: поиск оптимального материала или комбинации

В большей степени выбор кандидата зависит от масштаба проблемы. Поэтому для каждого случая зачастую используют свой вариант:

Если уровень грунтовых вод в подвале достаточно низок (200-300 мм), то оптимальным решением будет песок. Заменой ему сможет стать песчаный грунт, но это все же не лучшее решение. Глина «соло» — вариант, требующий предварительного осушения подвала. Для глиняного замка используют маловлажный, однородный и пластичный (жирный) материал. В этом случае его трамбуют послойно. Минус глиняного способа — напор воды, которая пойдет и обязательно дыру найдет. Подвальное помещение, в котором вода скапливается постоянно, и вне зависимости от сезона, нередко засыпают песком и глиной. Сначала используют первый материал, а сверху насыпают и трамбуют второй, водоупорный. Глину рекомендуют распределять только тогда, когда песок максимально уплотнится, «усядется». Практически полное затопление подвала весной — веская причина для использования более сложной комбинации материалов. Как правило, в таких проблемных помещениях делают как минимум 3 довольно толстых слоя: первый и последний — щебень (бой кирпича, строительный мусор и т. д.), а второй — песок.

Существует еще один вариант: это слои песка и керамзита (керамзитовый гравий или керамзитовый песок). В этом случае сначала засыпают мелкофракционный строительный материал, а затем утеплитель. Обязательно насыпают такой слой песка, чтобы теплоизоляционный материал ни в коем случае (даже теоретически) не оказался в грунтовых водах. Недостаток данного варианта — высокая стоимость этого способа засыпки погреба.

Самым эффективным и дорогостоящим является создание максимальной защиты от влаги. Это использование песка, щебня и песчано-цементного раствора. Чтобы «запечатать» подвал, действуют таким образом:

сначала засыпают слой песка, его разравнивают и трамбуют виброплитой;

затем засыпают, разравнивают и точно так же уплотняют слой щебня;

на засыпку настилают гидроизоляцию (чаще рубероид);

потом в несколько приемов заливают раствор.

Главный недостаток этого комплексного варианта — очень большое количество материалов. Между потолком подземного помещения и слоем щебня должно остаться незначительное расстояние, его должно хватить только для беспроблемной гидроизоляции и бетонирования.

Есть и еще один момент: многие интересуются, сколько именно нужно приобретать сыпучего материала. В этом случае к уже определенному (найденному) количеству (результат в кубометрах) добавляют еще как минимум 2 или 3 м3. Такая предусмотрительность сможет гарантировать, что материала для операции хватит.

Засыпка: как действовать при затоплении подвала?

Обязательное условие — наличие вентиляции в подвале. Особенности и этапы работы зависят от степени обустройства затопленного подземелья:

Сравнительно простая работа ждет владельцев подземных помещений с незащищенными земляными полами. В этом случае послойно насыпают и хорошо утрамбовывают материал или несколько материалов. Предварительно в грунте можно сделать несколько глубоких отверстий-скважин. В них уйдет часть жидкости. Если это основание подвала (или погреба) железобетонное, то первым делом в плите пробивают несколько отверстий. Или делают большие трещины, чтобы вода могла уходить из помещения беспрепятственно. Идеальный вариант — крупные «дефекты», находящиеся в разных его местах.

Нередко засыпают практически весь объем подвала, иногда только затопленную его часть, к которой добавляют еще несколько сантиметров. Сверху засыпанные материалы застилают рубероидом, который защитит от влаги и конденсата самые нижние, деревянные конструкции дома. Для качественного уплотнения песка используют виброплиту или простейшую ручную трамбовку. Например, бревно с продетой в отверстие деревянной либо металлической рукояткой.

Засыпку затопленного погреба (подвала) производят послойно, часто разными материалами. Каждый из таких слоев тщательно уплотняют. Но даже в этом случае не исключено, что спустя некоторое время материалы просядут, поэтому потребуется еще некоторое количество сыпучего материала для заполнения появившихся ямок.

Через несколько недель гидроизоляцию проверяют. Если на ней нет воды, то никаких действий не требуется. Если жидкость обнаруживают, то рубероид вытаскивают, подсыпают материал в образовавшиеся ямы, затем снова восстанавливают гидроизоляционный слой. Заменой рубероиду способна стать плотная полиэтиленовая пленка.

Что касается уровня засыпки, заполняют «текущий» подвал таким образом, чтобы над уровнем грунтовых вод в подвале было 200-300 мм сыпучего, утрамбованного материала. Если условия позволяют, то для засыпки используют удобный ленточный конвейер, предназначенный для быстрой транспортировки сыпучих грузов.

Все отверстия-продухи, расположенные в бетонном ленточном фундаменте, предварительно замуровывают песчано-цементным раствором.

«Подземелье»: засыпать или не засыпать?

Это сравнительно простое решение рассматривают многие домовладельцы, однако оно вряд ли может называться идеальным. Засыпав подвал, его хозяева:

лишаются функционального помещения, которое можно использовать практически в любом качестве;

после частичной засыпки превращают подвал в «неполноценную» комнату, удобную лишь для «полуросликов»;

могут столкнуться с очень неприятными последствиями: например, с частичным разрушением подземной части конструкции и с невозможностью провести ремонт.

Кроме того, такой способ не позволяет решить главную проблему. Как осушение этот метод далеко не оптимален, так как он не слишком эффективен.

Другие варианты спасения помещения: способы отвода воды из подвала

Если здание не очень старое, а подземное помещение хозяева все же хотят использовать, то после откачивания жидкости имеет смысл задуматься об организации полноценной и эффективной дренажной системы. Есть два достойных кандидата.

Дренажная (кольцевая) система вокруг дома

Это решение одно из самых популярных. Дренажная система включает несколько важных элементов:

Трубы, или дрены. Как правило, для дренажа используют полимерные, перфорированные изделия. Оптимальный диаметр труб для отвода воды — 80 мм или более. Обязателен уклон дрен к накопителю (коллекторному колодцу): минимум 0,5%. Ревизионные колодцы, в которых скапливаются крупные частицы грунта, ил. Их нижнюю часть традиционно располагают немного ниже дрен, периодически промывают, убирая осадок. Максимальный диаметр труб для создания этих мини-отстойников — 300 мм. Главный отстойник — коллекторный колодец. Это сравнительно большой резервуар, к которому идут дренажные трубы. В роли такого коллектора сможет выступить выгребная яма, септик. Чтобы изготовить этот колодец самостоятельно, нередко используют железобетонные кольца.

Обязательный элемент любой дренажной системы — фильтрующий слой, часто состоящий из песка и щебня. Такую подушку насыпают в траншеи на геотекстиль, перед началом монтажа труб. Ее разравнивают, не забывая о необходимом уклоне дрен к коллектору. Потом материалы тщательно уплотняют.

Система автоматической откачки грунтовых вод внутри помещения

Это второй потенциальный ответ на вопрос, как избавиться от воды в подвале. Такое решение подойдет для участков небольшой площади, а также для тех домовладельцев, которые не хотят «портить» полностью благоустроенную и оформленную придомовую территорию. Для автоматической системы откачки грунтовых вод необходимо выкопать приямок внутри подвала и приобрести дренажный насос:

Приямок. Его минимальная глубина — 500 мм, ширина — те же 500 мм. Чтобы избежать обрушения стенок, их защищают кирпичной кладкой, либо устанавливают туда пластиковую емкость. На дно углубления засыпают щебневую подушку. Ее минимальная толщина составляет 100 мм. Дренажное оборудование. Это электрический насос, оснащенный автоматической системой, которая будет отключать прибор при достижении определенного уровня воды. Его устанавливают в подготовленный приямок. Другой конец шланга выводят на достаточное расстояние от дома: например, в дренажную канаву, в яму, выкопанную в самом низком углу участка, и т. д.

Плюсы этого варианта — небольшие расходы и эффективность дренажа. Единственный серьезный минус — временность решения, то есть сырость, оставшаяся «вечной спутницей» подвала. Понятно, что полностью и навсегда устранить проблему затопления только с помощью приямка и насоса у хозяев не получится. Кроме того, многим владельцам загородных домов могут не понравиться возросшие расходы на электроэнергию.

Простой, но очень эффективный метод

Не у всех есть возможность и желание заниматься сложными операциями, поэтому им, возможно, придется по душе другой способ справиться с затоплением подвала. В этом случае никаких материалов приобретать не придется. Чтобы освободить подвал от воды, в полу этого помещения делают порядка 40-50 отверстий, в зависимости от его площади.

Диаметр таких скважин — 12-15 мм, глубина — 1200 мм. Те, кто уже использовал данное решение, утверждает, что воды в подвале больше нет. Нужно сказать, что этот способ будет спасением, если «подземелье» затапливает каждой весной. Минус у этого варианта один: это сырость, но она появляется в подвале только в это время года. Потом помещение «самостоятельно» просыхает.

Супернадежная защита — комплекс мер

Нужно сразу сказать, что это самый эффективный, но и самый «разорительный» метод. Однако его настойчиво рекомендуют:

когда загородный дом предназначен для постоянного проживания;

если затопляемый подвал хозяевам нужен, причем вариант строительства отдельного сооружения они даже не рассматривают.

В данном случае многоэтапная операция включает:

обустройство эффективной вентиляции;

создание полноценной дренажной системы вокруг здания;

гидроизоляцию подземного помещения: как внутреннюю, так и наружную защиту.

Выбор материалов для последнего этапа зависит от особенностей (пола, стен) подвала, сложности работ и финансовых возможностей владельцев.

Чем засыпать подвал под домом, чтобы избавиться от воды? Для этой цели можно использовать практически любой из сыпучих материалов. Однако универсалом, который легко проникнет даже в самые труднодоступные места, считают обычный песок.

Конечно, это только один ответ на вопрос, как избавиться от грунтовых вод в погребе. Если у владельцев есть желание и возможность, то им можно использовать иные методы. Например, избавление подземного помещения от воды с помощью полноценной дренажной системы вокруг дома, либо с помощью приямка и насосного оборудования.

В завершение темы «Как убрать воду из подвала» — интересное видео: