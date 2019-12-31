Несмотря на большое разнообразие строительных материалов, один из них практически всегда принимает участие в отделке возведенного дома. Это штукатурка, которую используют как для внутренних, так и для наружных работ. Спасительная смесь известна очень давно, но до сих пор ни на йоту не потеряла своей популярности. Наоборот, ее ассортимент значительно расширился: сейчас появилось множество новых составов, в том числе и для оштукатуривания внешних стен построек. Чтобы легко ориентироваться в этом «безбрежном море», необходимо заранее изучить виды фасадных штукатурок, узнать об их свойствах, предназначении, преимуществах перед «соперниками» и, конечно же, о недостатках.

Задачи и отличия фасадной штукатурки

Использование штукатурки для наружных работ — один из самых простых вариантов относительно быстрого преображения зданий. Но эстетическая сторона не единственное достоинство состава. Он должен надежно защитить стеновой материал от любых «капризов» природы — от ветра, дождя, снега и других неблагоприятных факторов.

Правильный выбор вида фасадной штукатурки позволит достичь желаемого: идеально выровнять поверхности, сделать безукоризненными углы, значительно повысить звукоизоляционные характеристики здания. Первые материалы имели в своем минимальное количество компонентов: основой служили алебастр, гипс и известь. Сейчас фасадная штукатурка содержит большое число ингредиентов. Среди них, в зависимости от вида и предназначения состава, есть песок, цемент, акрил, силикат (жидкое стекло), силикон, а также другие добавки.

Требование к материалам

Все виды фасадных штукатурок должны отвечать нескольким требованиям. В список необходимых качеств входит:

Максимальная устойчивость к перепадам температур. В противном случае на поверхности вскоре появятся трещины, затем начнется медленное (или не очень) разрушение декоративного покрытия. Морозоустойчивость и влагостойкость. Это обязательные условия, так как главная задача любой штукатурки — надежная защита стен здания от «нападок» воды, рано или поздно разрушающей почти все, с чем контактирует. Паропроницаемость. Любое покрытие обязано уметь «дышать». Если эта способность у фасадной штукатурки отсутствует, то влага, скапливающаяся под покрытием, спровоцирует появление плесени, которая вскоре «обрадует» владельцев дома изнутри. Огнестойкость, способность защититься от солнечных лучей. Первое качество гарантирует безопасность здания, второе свойство необходимо самому составу, чтобы декоративная отделка не поблекла уже в ближайшее время. Хорошее сцепление практически с любой поверхностью. Иначе штукатурка не сможет долго «продержаться» на стенах, она вскоре начнет отваливаться от основания. Прочность, долговечность. Это главное требование ко всем материалам, однако к штукатурке — особенно, ведь эту отделку нельзя назвать элементарной, дешевой. Красота, экологичность, небольшой вес, простота нанесения, легкий уход и быстрая очистка поверхностей.

Все подобные материалы отвечают этим требованиям: одни в большей мере, другие в меньшей. Чтобы найти подходящий вид, надо знать, на что нужно обращать внимание в первую очередь.

Что учитывают при выборе?

Рассматривая (и присматривая) виды фасадных штукатурок, нельзя забывать о нескольких важных критериях. К ним относятся:

Сезонные перепады температур, преобладание высоких значений над низкими, либо наоборот. Холодный климат особо требователен к таким смесям. Любая из них имеет ограниченное количество циклов разморозки. Близость здания к водоемам или постоянно высокая влажность в регионе. Чем ближе расположен дом к морю, озеру либо реке, тем качественнее, надежнее обязан быть материал. Соседство с дорогами. В этом случае самый худший вариант — строение, находящееся в городской черте. Там присутствие пыли и выхлопных газов гарантировано, а значит, стены придется часто чистить.

Независимо от вида и фактуры, любой штукатурный материал всегда оценивают, принимая во внимания условия для облицовки дома. Фасадные составы просто обязаны стойко переносить все «сюрпризы» погоды и неблагоприятные факторы из-за близости цивилизации.

Все штукатурные смеси имеют основу и набор определенных компонентов. Чтобы отыскать нужный, оптимальный состав, надо разобрать все виды фасадных штукатурок: оценить их свойства, узнать о специализации, особенностях облицовки и способах ее нанесения.

Виды фасадных штукатурок: состав

Первое отличие фасадных смесей — их основа, на базе которой создают отделочные материалы. Их есть несколько.

Акриловая

Такие фасадные штукатурки изготавливают из акриловой смолы, которая используется для создания известного всем клея ПВА. Выпускают акриловые составы полностью готовыми к работе. Предназначаются они для отделки любых стен, но чаще — для поверхностей, на которых закреплен утеплитель — пенополиуретан, пенопласт либо пенополистирол. Так же хорошо акриловая смесь держится на бетоне.

Достоинства:

высокая эластичность, позволяющая легко закрывать все небольшие дефекты основания;

добавление бактерицидных добавок, позволяющий предотвратить «разведение» плесени;

низкая влагопропускная способность;

завидный срок службы — до 25 лет;

быстрое высыхание штукатурки;

большое разнообразие фактур;

довольно легкое нанесение;

эстетичный вид;

экономичность.

Минусы:

низкий показатель паропроницаемости;

притягивание к себе грязи и пыли;

небольшая прочность покрытия;

горючесть.

Минеральная

Это давно известный, наиболее распространенный, недорогой вид. Такой штукатурный раствор включает знаменитую песчано-цементную смесь, а также наполнители: как минеральные, так и полимерные. Фракции их по размерам могут быть разными. Эти составы очень экономичны, выпускают их расфасованными в мешки.

Плюсы:

дополнительное утепление фасада из-за качества состава;

возможность нанесения на бетон, дерево, кирпич;

отсутствие усадки, трещин после высыхания;

противостояние перепадам температур;

абсолютная паропроницаемость;

экологичность, огнестойкость;

влаго- и морозостойкость;

устойчивость к плесени;

элементарный уход.

Недостатки:

необходимость приготовления раствора, работа с которым к тому же требует навыков;

длительное время, необходимое для высыхания: окраска — только через 2 суток;

небольшой срок службы — максимум 10 лет;

средняя адгезия, низкая эластичность;

неширокий ассортимент расцветок.

Силикатная

Этот вид штукатурки — улучшенная версия минеральной. Основа ее — силикаты натрия и калия — жидкое стекло. Дополнительно в смеси добавляют связующие вещества, антисептические присадки и пигменты. «Ниша» силикатных составов — оштукатуривание фасадов с пористым утеплителем. Чаще это минеральная вата или ее разновидности, а также пенополистирол, пенопласт. Продается материал в готовом виде.

Плюсы:

влагостойкость — способность отталкивать воду;

отсутствие боязни солнечных лучей;

хорошее сцепление с материалами;

отличная паропроницаемость;

высокая прочность;

простота ухода.

Минусы:

тусклые цвета, небольшой их выбор;

трудность нанесения без опыта;

очень быстрое высыхание;

низкая пластичность;

сложное удаление;

высокая цена.

Силиконовая

Здесь, как и у акриловой смеси, главный компонент смола, но теперь силиконовая. Именно благодаря ей эта штукатурка имеет свое главное преимущество — исключительную пластичность. Материал смог объединить в себе лучшие свойства акриловой и минеральной смеси. Этот состав более требователен к основанию: сначала на него надо нанести такую же (силиконовую) шпаклевку.

Достоинства:

эластичность, позволяющая скрыть любые дефекты: как имеющиеся, так и возникающие в процессе усадки;

паропроницаемость, водоотталкивание, морозостойкость;

долговечность: гарантию дают на 25 лет;

отличная сцепляемость с основанием;

сочные цвета, широкий ассортимент;

огнеупорность.

Минус у чудо-средства есть, но он одинок. Это высокая цена силиконовой штукатурки, однако ее полностью оправдывают невероятные качества материала. К недостаткам при большом желании можно отнести относительную сложность нанесения.

Разновидности штукатурок по фактуре

Эти фасадные материалы сильно отличаются по внешнему виду. Фактурной поверхность становится благодаря наполнителям разных размеров: мелко- и крупнофракционных. Другой вариант получить интересную поверхность — использование специальных инструментов: валиков, губок, кистей, терок и полутерков. Сейчас существует несколько популярных видов фактуры: барашковая, камешковая, короед, мозаичная.

Барашковая

Из-за особо «нежного отношения» к ней появилось народное название этого вида смеси — «шуба». «Барашек» — мелкобугристая поверхность, эта фактура считается разновидностью камешковой, и не зря: в составе таких штукатурок присутствуют каменные зерна разных размеров. Отличие ее от других типов — техника набрасывания, позволяющая сделать процесс быстрым: затирки этот состав не требует. Чтобы сформировать рельеф, часто используют дополнительные смеси — песчано-цементные или известково-цементные.

Камешковая

В составе этого отделочного материала всегда присутствуют специальная каменная крошка, имеющая фракцию от 1 до 3 мм. Это универсальное средство, дающее возможность сделать различные узоры. Можно создавать крупные либо маленькие барельефы, придавать поверхности разные фактуры — барашек, горошек, сграффито и т. д. Эффекта шероховатости достигают, используя для затирания поверхностей пластиковые терки, кисти, кельмы. Используя камешковую штукатурку, есть возможность придумать уникальный узор.

Короед

Многим владельцам домов с деревянными элементами конструкции уже «посчастливилось» познакомиться с этим жуком-агрессором, поэтому они представляют, как может выглядеть стена после его творчества. Эта фактура, имеющая различные бороздки, — вертикальные, волнообразные, горизонтальные. Движения могут быть круговыми, перекрестными. В этом случае буйная фантазия мастера поможет придумать свое произведение искусства. Эти поверхности создают такими же составами, как и камешковые.

Мозаичная

Эта штукатурка — вид-исключение из правил, так как в этом случае наносят ровный, почти прозрачный слой. Благодаря ему и достигают эффекта мозаики. В составе материала находятся довольно крупные гранулы каменной крошки, а также большое количество частиц разных минералов. Другая особенность данной штукатурки — наличие в составе только натуральных компонентов-наполнителей. Если сравнивать все виды такого отделочного материала, то мозаичные составы отличаются самой «благородной» фактурой.

Нанесение штукатурки на поверхности

Первая операция — подготовка поверхностей. Если дом не новый, то сначала удаляют старую отделку, полностью либо частично. Стены выравнивают обычным раствором, чистят щеткой и обезжиривают. Затем поверхности обрабатывают грунтовкой. Состав покупают, следуя рекомендациям производителей штукатурки: чаще компании выпускают оба материала под одним названием. Этот вариант-дуэт предпочтительнее. Обычно наносят несколько грунтовочных слоев. Каждый из них должен основательно просохнуть.

Одно из преимуществ штукатурных смесей — возможность отделки практически любых стеновых материалов, некоторые виды рекомендуют для утеплителей (например, «короед»). Однако соблюдение нескольких правил необходимо:

нанесение штукатурки возможно только при температуре выше + 5°;

максимальный показатель влажности, допустимый для таких работ — 70%;

большие паузы при нанесении не рекомендуются, иначе останутся видимые швы;

свежую отделку обязательно защищают от любых воздействий извне, особенно от осадков.

Недавно построенное здание штукатурить не советуют, так как неизбежна его усадка. Следовать этим простым правилам требуют все виды фасадных штукатурок. При выборе учитывают еще одну характеристику отделочных смесей — их укрывистость. Все штукатурные материалы делятся на два вида: на толстослойные и тонкослойные. Первые — цементные, силикатные, вторые — акриловые и силиконовые. Последние требуют более качественной подготовки основания — его выравнивания.

В большинстве случаев никаких особых трудностей работа не вызывает: почти на все стеновые материалы штукатурку наносят одинаково. Исключение — «сложные» стены: из бруса, ДСП, ОСП, поверхности, которые утеплены.

Газобетонные, кирпичные и армированные стены

Если поверхности сделаны из кирпича или газобетона, то работа обычно проходит довольно просто. Кроме выравнивания и последующей обработки грунтовкой никаких иных действий не требуется. Когда используют тонкослойные виды, добавляется еще одна операция — нанесения грунтовки такого же цвета, как штукатурный состав. Процесс оштукатуривания выглядит так:

Готовят смесь из сухой штукатурки, затем хорошо перемешивают, оставляют раствор на 10-15 минут. Этого времени хватает для приобретения всех свойств материала. Потом, если нужно, добавляют пигмент. Массу зачерпывают шпателем, переносят на широкую кельму. Инструмент прикладывают к основанию почти перпендикулярно, начинают движение, постепенно уменьшая угол. Ведут кельму без особого нажима. После получения слоя необходимой толщины на участке примерно в 1,5 м2, откладывают кельму и берут пластиковую терку. С ее помощью поверхность затирают до тех пор, пока не получится нужная фактура.

Опытные мастера рекомендуют сразу работать с большими площадями, так покрытие будет более однородным. Если такой возможности нет, то для идеальной стыковки используют малярный скотч.

Минеральные ваты, «пенные» материалы

Эти утеплители довольно сложны для обработки, поэтому нуждаются в подготовительной операции — в монтаже армирующей сетки. Самая частая ошибка — нанесение клеевого состава только на нее. Корректно работу делают несколько по-другому:

на участок утеплителя (1 м 2 ) наносят специальный клей, на который сразу крепят сетку, по углам намазанного участка втыкают тонкие палочки;

) наносят специальный клей, на который сразу крепят сетку, по углам намазанного участка втыкают тонкие палочки; вооружаются широкой кельмой и начинают с нажимом гладить поверхность, чтобы клеевой состав проступил через ячейки, а затем скрыл их;

аналогично поступают с остальными площадями, край сетки у цоколя загибают внутрь, приклеивают тем же составом;

после схватывания на поверхности снова наносят клей.

Последние этапы — грунтовка основания и оштукатуривание. Последнюю операцию делают так же, как в предыдущем случае.

Штукатурка и деревянные стены

Оштукатуривание стен из бруса, ОСП либо ДСП можно выполнить несколькими способами. Наиболее известны два варианта. Первый аналогичен операции с утепленными стенами. Второй проходит по другому сценарию. В этом случае используют сетку, а вместо клея обычную (не фасадную) штукатурку.

Все стены закрывают строительной бумагой, которую крепят степлером. Сверху аналогичным образом крепят металлическую крупноячеистую сетку. Снизу сетки фиксируют алюминиевый профиль-ограничитель. Первый штукатурный слой делают достаточно толстым, он обязан почти скрыть армирующий элемент. После его высыхания наносят второй слой, более тонкий, выравнивающий. Затем приступают к облицовке фасадной штукатуркой.

Какой способ выбрать, зависит лишь от мастера. Первый способ более прост, второй потребует большего расхода материалов, времени и сил.

Все виды фасадных штукатурок дают возможность получить привлекательные, надежно защищенные стены. Да, внешняя отделка зданий — непростая, кропотливая работа, но результат стоит того. Поэтому эти эффектные материалы сейчас пользуются большим спросом.

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В следующем видео показано, как наносить декоративную штукатурку: