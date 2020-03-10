Выбирая материалы для строительства дома, его будущие хозяева все чаще отдают предпочтение материалам натуральным, безопасным, экологичным. Благодаря им микроклимат в жилище будет идеальным, а существование комфортным. Главные претенденты — дерево и натуральный камень, однако первое требует серьезной защиты, а второй очень дорог. Но есть другая альтернатива. Герой этой статьи — ракушечник (ракушняк), природная окаменелость, которая начала образовываться миллионы лет назад. Материал нередко применяется для строительства стен, не менее популярна отделка дома ракушечником. Чтобы вынести окончательное решение в пользу этого симпатичного известняка, или отказаться от идеи, необходимо узнать о нем максимум информации

Что такое ракушечник?

Ему не зря дали такое название: пористый ракушечник образовался из панцирей обитателей морей — моллюсков, они спрессовывались кальцитовым цементом в единую породу на протяжении многих тысячелетий. Поэтому если говорить о благотворном влиянии на человека, то этот вид известняка значительно превосходит другие натуральные камни, даже полудрагоценные.

Месторождения ракушняка находятся в тех местах, где в древности были огромные океаны и моря. Сейчас это приморские районы — Крым, Краснодарский, Ставропольский край, Ростовская область, Дагестан. Если говорить о постсоветском пространстве, то залежи ракушечника находятся в Азербайджане, Киргизии, Прибалтике, Украине (Одесской области), Молдавии, Туркмении. Такая распространенность залежей окаменелостей — причина их повсеместного использования.

Возраст материала — сотни миллионов лет, поэтому камень применяют для строительства домов с древних времен. Сейчас его выбирают для возведения стен малоэтажных зданий или хозяйственных построек, создания беседок, заборов, гаражей, для сооружения каминов или арок. Не менее популярны его декоративные свойства, дающие шанс использовать камень в другом качестве. Например, внутренняя или наружная отделка дома ракушечником сделает жилище уютным, теплым, уникальным и комфортным.

Достоинства и недостатки

Чтобы принять взвешенное решение в пользу этого натурального камня, нужно знать все его преимущества и те слабые стороны, с которыми хозяева могут столкнуться при эксплуатации дома.

Плюсы

Достоинства ракушечника неоспоримы. Это:

Абсолютная экологичность. Это утверждение доказано происхождением камня. Кроме того, исследования показали, что ракушечник способен благотворно влиять на здоровье человека. В его составе находятся ионы йода и соли, материал имеет бактерицидные свойства. Облицовка здания ракушняком — гарантия отсутствия в нем грызунов. Простота подготовки пористого материала. Пожалуй, это единственный натуральный камень, которому не требуется серьезная обработка. Его достаточно легко и просто распилить обычной ручной пилой, шлифование ему тоже не требуется. Универсальность. Самое интересное свойство многих натуральных материалов — их гармония с другими элементами. Это утверждение как нельзя лучше подходит для ракушечника: такая облицовка будет выглядеть естественно в любом месте. Прочность. Да, ракушечник мягче других натуральных камней, однако ненадежным его считать нельзя. Этот материал используют для строительства стен зданий в несколько этажей. Он не боится мороза, механических повреждений. Идеальные качества для дома. К ним относится паропроницаемость, высокий уровень тепло- и звукоизоляции, поэтому использование этого материала гарантируют благополучие жильцов, оптимальный микроклимат в помещениях. Долгий срок эксплуатации. Несмотря на то что камень со временем может выгорать и постепенно истираться, это не минус: произойдут такие метаморфозы не слишком скоро. Срок службы ракушечника составляет 100 лет и более. Огнестойкость, морозостойкость. Стены дома из ракушняка не поддерживают горение, выдерживают до 60-70 циклов заморозки/размораживания. Этот показатель превосходит «рекорды» ячеистых бетонов вдвое. Хорошая адгезия с другими материалами из-за естественной пористой структуры. Отсутствие угрозы со стороны плесневого грибка из-за йода и морской соли.

В его пользу свидетельствует и другой интересный факт: ракушечник — единственный стройматериал, не пропускающий радиацию. Еще один плюс в копилку ракушняка — приемлемая стоимость из-за доступности материала на территории страны. Большое количество месторождений и такие же объемы добычи сделали камень максимально дешевым.

Из-за легкости обработки натурального камня из ракушечника легко изготовить блоки и плиты различных размеров. Кроме того, значительно упрощается создание сложных декоративных элементов: балясин, колонн, пилястр и т. д.

Минусы

К ним можно отнести доставку ракушечника в центральные, и особенно в северные регионы страны. В таком случае пропадает главное преимущество этого природного камня — низкая цена. Ракушечник, доставленный из южных районов с помощью многочисленных посредников, становится дороже в 2, а иногда и в 2,5 раза.

Легкость и пористость натурального материала можно считать как большим достоинством, так и существенным недостатком, потому что у этого природного камня высокая степень гигроскопичности. В зимний период в поры постоянно попадает вода, которая замерзает, постепенно разрушая камень.

Процесс этот длительный, однако срок службы материала неминуемо сокращается, также ухудшаются теплоизоляционные характеристики здания. Чтобы избежать нежелательных последствий, стены или фасад, декорированный ракушечником, обязательно нужно защитить водоотталкивающими составами.

Других слабых мест камень не имеет, если хозяевами запланирована отделка дома ракушечником. Если из него собираются сооружать стены, то надо знать о низкой несущей способности материала. Для высотных зданий он не подходит, однако в частном строительстве трех этажей достаточно, поэтому серьезных противопоказаний нет.

Ракушечник: состав и виды

Ракушечник не является «полноценным» камнем, он — природная окаменелость, хотя во многих источниках он фигурирует как разновидность натурального камня. Материал сформировался из останков морских обитателей, существовавших в древности.

Из чего состоит?

Больше всего ракушечник похож по составу на известняк. В нем есть:

карбонат кальция, он занимает от 52 до 56%;

углекислота, придающая камню пористость (40-60%);

окись магния (1-2%), благодаря которой у ракушечника песочный цвет.

Различные оттенки материала из разных месторождений объясняются разными примесями — другими ископаемыми, характерными для определенного региона. Например, уголь «дарит» ракушняку серый либо черный цвет, железо — розовый, медь — голубоватый или синий.

Разновидности ракушняка

Прочность ракушечника тоже бывает различной. Она зависит лишь от процентного содержания извести и песка. Если последнего больше, то материал будет более хрупким. Ракушечник из каждого месторождения имеет свой уникальный состав благодаря разному проценту содержания главных компонентов.

Марки

Есть три основные марки, которые популярны в строительстве: М15, М25, М35. М19 практически не используют из-за ее рыхлости.

М15. Это самый пористый вид, содержащий максимальное количество песка, а значит, небольшой процент извести. Его недостаток — хрупкость: при падении с высоты такой камень разрушается. Для М15 характерен светло-желтый цвет, легкость. Такой ракушечник подойдет для строительства заборов, небольших хозяйственных зданий, имеющих 1 этаж. М25. Это наиболее подходящий материал для работы. Пор в нем меньше, поэтому плотность больше. Ракушечник марки М25 при падении способен сохранить структуру. Такая разновидность имеет желто-серый цвет. Ее используют при строительстве несущих конструкций зданий в 1-2 этажа, а также перегородок в многоэтажных домах. Максимально допустимое количество этажей — 5. М35. В этом материале минимальное количество воздушных ячеек, поэтому он прочен и плотен. При падении такой камень не раскалывается, оставаясь невредимым. Благодаря этим качествам М35, в отличие от других видов, имеет существенный вес. Его выбирают для строительства несущих стен, для сооружения фундаментов, цоколей. Из-за тяжести его редко используют при возведении многоэтажных строений.

Есть еще одна марка — М20, ее иногда используют для строительства одноэтажных домов и межкомнатных перегородок, заборов. Этот ракушечник плотнее М15, но содержание в нем песка ниже, чем в М25. Цвет камня — желтый.

Вес блоков

На любом этапе строительства при выборе материалов внимание обращают на их вес. У блоков ракушняка он отличается в зависимости от марки:

от 15,4 до 18,5 кг — у М15;

23,3 — 27,5 кг — у М25;

от 29,3 до 35,1 — у М35.

Отделка дома ракушечником, как снаружи, так и внутри, предполагает использование низкопористых марок — М25 либо М35. Лучше брать те материалы, что имеют больший процент песка. В этом случае после облицовки ракушечник без особых проблем можно защитить фасадным лаком, который сможет стать препятствием для влаги.

Очень много зависит от месторождения. Например, дагестанский ракушечник традиционно самый плотный, тяжелый, с очень низким показателем паропроницаемости. Более «воздушны» и легки природные камни из Крыма, Краснодарского, Ставропольского края.

Подготовительные мероприятия

Отделка дома ракушечником требует предварительной подготовки стен. Эту операцию проводят точно так же, как и подготовку под другие виды натуральных камней. Все зависит лишь от размера материала: в этом качестве используют либо кладочные блоки (180х180х380 мм), либо фасадную плитку (10-30х160х350, 20-50х300х600, 20-50х350х750 мм).

Если используют блоки

В этом случае идеалом станет работа, проходящая во время кладки несущей стены. На этом же этапе в ряды на расстоянии 400-600 мм вмуровывают закладные детали. Это арматурные штыри, края которых загнуты. Один конец вспомогательных элементов оставляют в кладке, другой должен в будущем стать опорой облицовочной кладке из ракушечника.

Монтаж арматурных выпусков — операция обязательная. Таким способом мастер получает перевязку, надежное крепление к основной стене облицовочной. Расстояние между ними зависит лишь от желания хозяев: нередко оставляют свободное пространство — зазор для укладки (засыпки) теплоизоляционного материала.

Есть и другой вариант. Он как раз относится к плитному утеплителю — минеральной вате, пенопласту, пенополистиролу. В этом случае ракушечник «сажают» на арматурные штыри, их забивают в дюбеля-зонты, которые раскрываются и надежно фиксируют плиты. Однако этот вариант не так надежен из-за неспособности дюбелей выдержать вес блочной облицовки. Кроме того, в этом пироге иногда должна присутствовать паро- либо гидроизоляция.

Если выбрана плитка

Подготовка перед облицовкой плитами ракушечника тоже включает операцию утепления стен здания листовыми теплоизоляторами. После окончания этапа утепления на поверхность крепят армирующую сетку (штукатурную, или кладочную). Фиксируют ее аналогично — дюбелями-зонтами.

Если в утеплении необходимости нет, то отделка дома ракушечником потребует меньшей подготовки. В таком случае на стене фиксируют сетку, затем поверхности очищают от грязи и пыли, закрывают имеющиеся дефекты (выбоины, трещины), убирают высолы. На подготовленные стены в несколько слоев наносят грунтовку, каждый из них обязан высохнуть.

Облицовка фасада дома

В отличие от возведения стен, внешняя отделка дома ракушечником (особенно блоками) — операция более требовательная, так как эстетичный вид фасада гарантировать необходимо. В этом случае мастеру придется следить за прямолинейностью, ровностью углов, плоскостью стены, за толщиной швов кладки.

Сначала на фундамент укладывают гидроизоляционный слой, лучше два. Первый ряд сначала выкладывают без раствора, чтобы было можно скорректировать их положение. Следующий этап — укладка угловых блоков. С помощью лазерного уровня (нивелира) проверяют правильность их положения. Верхние их грани должны находиться на одном уровне по горизонтали.

После проверки между блоками натягивают причалку — нить, которая соединяет наружные верхние углы обоих элементов. Ориентируясь на нее, выкладывают остальные кирпичи первого ряда. Укладка следующих блоков проходит по такой же схеме. Вместо причалки-нити можно использовать длинный металлический профиль, например, уголок.

Для обработки швов кладки из ракушечника используют состав из белого цемента, извести, пластификаторов, возможно, кому-то потребуется добавление пигментов. А для равномерного нанесения раствора, а также для отсутствия следов на поверхности можно использовать кондитерский шприц, для придания шву формы — расшивку.

Для защиты стены от влаги могут применяться два состава — гидрофобная пропитка, создающая на поверхности водонепроницаемую пленку, либо фасадный лак. Последний материал (нанесенный в 2 слоя) предпочтительнее. Гарантийный срок таких средств сильно разнится, но высококачественные лаки способны предохранять стену из ракушечника до 50 лет. Гидрофобизатор, наоборот, придется обновлять каждые несколько лет. В том и другом случае используют краскораспылитель. Низкопористый камень можно обрабатывать кистью-макловицей.

Что еще надо знать о ракушечнике?

Если производят кладку декоративной стены, то пользуются специальным раствором с такими пропорциями:

вода — 1 часть;

песок — 4 части;

цемент (М400) — 1.

Чтобы увеличить пластичность смеси, после изготовления в нее добавляют присадку DOMOLIT-TR. Альтернативы — жидкое мыло либо стекло: 100 мл на ведро воды (10 л).

Облицовка внутри

Внутреннюю отделку выполняют штукатуркой: как цементно-песчаной, так и гипсовой. При такой работе насущной необходимости в монтаже армирующей сетки нет, однако для придания основанию шероховатости используют метод набрызга. В сухих комнатах можно укладывать плитку на гипсовую штукатурку, во влажных помещениях — только на цементно-песчаную смесь.

Рекомендации, касающиеся отделки

Чтобы не допустить ошибок, отделка дома ракушечником должна проводиться по всем правилам. Следующие советы помогут познакомиться с особенностями технологии, избежать неприятностей.

Обработка гидрофобными материалами обязательна в любом случае, но если здание будет находиться в «мокром» регионе, или там, где рядом находится река, море, то качественная защита обязательна. В этом случае можно использовать даже несколько разных составов. Оптимальная толщина плитки из ракушечника — 30-50 мм. Такой материал позволить сделать работу относительно быстро, а прослужит такой фасад дольше. Если используются блоки, то монтаж закладных в основную стену — этап обязательный. После завершения кладки, но до обработки стены влагозащитными средствами, ракушечник советуют отмыть водой из шланга, затем просушить, срок 4 недели. Однако коррективы может внести погода. На хорошо высушенный камень наносят гидрофобный состав или лак. Ровные стены идеальны для любого облицовочного материала. Если говорить о ракушечнике, то любая неровность создаст условия для скопления конденсата, который сократит срок службы облицовки. Из-за натурального происхождения одинаковые блоки очень трудно найти, почти невозможно. По этой причине материал требуется тщательно подбирать: как по внешнему виду, так и по весу. Так как процент пористости даже у камней из одного месторождения может сильно меняться, лучше всего покупать ракушечник из одной партии. Все фасадные работы проводят только в теплую, сухую, безветренную погоду.

Отделка дома ракушечником — хороший вариант для тех хозяев, которых не привлекают традиционные отделочные материалы, поэтому данный вид природных камней давно стал популярным: как у владельцев собственной недвижимости, так и у архитекторов, дизайнеров. Чтобы оценить работу с ракушняком со стороны, можно посмотреть это видео: