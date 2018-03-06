Армия материалов, которые применяются для наружной облицовки строений, регулярно пополняется новыми, более совершенными решениями. Одним из привлекательных вариантов, позволяющим придать зданию уникальный архитектурный стиль, являются композитные панели, имеющие немало преимуществ и всего несколько относительных минусов. Было время, когда этот материал применялся исключительно для промышленных или общественных зданий. Теперь ситуация изменилась, потому облицовка фасадов композитными панелями в частном строительстве в последнее время стала чрезвычайно популярной.

Что такое композитные панели: знакомство с незнакомцами

Что такое композит? Это многокомпонентный материал, представляющий собой одно целое. Благодаря этому способу изготовления получающееся изделие обладает всеми достоинствами отдельных его слоев, но приобретает и новые характеристики, что улучшены в значительной степени. В составе любого композита есть матрица и наполнитель, который призван играть роль армирующего слоя.

В случае с композитными панелями сложность структуры возрастает, так как здесь дополнительно присутствуют пластины из пластмассы или металла (чаще они изготовлены из алюминия), а также слои, выполняющие защитные и декоративные функции. Материалы, являющиеся составляющими панелей, целиком зависят от производителя, но главные характеристики не меняются: высочайшая степень прочности и жесткости при малом весе материала соседствует с устойчивостью к внешним воздействиям, что наделяет их невероятной долговечностью.

Ширина таких панелей бывает от метра и до 1,5 м, длина — от 2,4 м до 4 м, а толщина колеблется от 2 до 6 мм. На площадь в квадратный метр вес изделий не больше 8 кг, что обещает минимальные нагрузки на несущие конструкции. Небольшая же толщина материала может быть названа недостатком, потому что панели не могут использоваться в качестве теплоизолятора.

Зато они с легкостью могут выдержать перепады температур от-58°С и до +80°С, шквалистый ветер, нашествие микроорганизмов или появление коррозии им также не опасны. Надо отметить и великолепный уровень звукоизоляции, вибрация гасится тоже достаточно эффективно. Если добавить к списку достоинств и трудновоспламеняемость материала, то можно просто перейти к следующему заголовку.

Композитные панели: особенности технологии облицовки

Необходимо заранее предупредить, что этот вид облицовки вряд ли заслужит эпитет «дешевый», но игра все же стоит свеч, ведь на другой чаше весов располагаются невероятная долговечность и стильность будущего фасада жилища. Работы же вполне по силам сделать самостоятельно, не прибегая к дорогостоящим «помощникам», но главное — ни на шаг не отходить от инструкций.

Что надо приготовить заранее: материалы и инструменты

Композитные панели монтируются на металлический каркас, потому необходимо присутствие:

валика;

дрели;

грунтовки;

кронштейнов;

маркера;

мембранной гидроизоляции;

монтажного ножа;

перфоратора;

профиля;

сверл для алюминия;

уровня;

утеплителя (лучше — плиты).

Чтобы без проблем разрезать панели, нужны ножницы по металлу или лобзик. Для монтажа обшивки понадобятся или оцинкованные саморезы, или заклепки.

Как идеально подготовить стены?

Неважно, какие у вас стены, так как композитные панели успешно крепятся к любому их типу. Единственное условие — подготовка поверхности перед монтажом каркаса. Она должна быть чистой и не иметь никаких дефектов: трещин и плесени, щелей и осыпающихся участков. Рекомендуется все неровности заделать раствором, если необходимо, то и оштукатурить.

Обязательна грунтовка основания. Если стены деревянные, то используют антисептическую, которую надо нанести в несколько слоев, штукатурка требует грунта глубокого проникновения. С особо мелкими неровностями бороться не стоит, так как новый фасад их скроет с глаз людских.

Монтаж обрешетки: важный этап

Сначала определяются места для крепежей кронштейнов. Направляющие для обрешетки устанавливают по вертикали, значит, точно так же делается и разметка. Начинается операция с углов, от которых делается отступ в 10-15 см, затем уровнем отмечается вертикальная линия, от нее маркером наносятся точки, шаг их равен ширине панелей. Расстояние между линиями — от 50 до 60 см.

Затем размеченные отверстия высверливаются, после их очищения туда вставляются дюбеля. Вот теперь приходит очередь сборки кронштейнов. Для того, чтобы в утеплителе аккуратно сделать надрезы для кронштейнов, вооружаются монтажным ножом. Его плиты нанизываются на крепежи кронштейнов, при этом необходима надежная их стыковка и вертикальное смещение швов плит.

На утеплитель крепится мембранная гидроизоляция, в которой также делают прорези. Монтируется она снизу вверх, фиксируется горизонтальными полосами, нахлест составляет 10 см. Для большей надежности мембрану и утеплитель крепят в центре всех плит (и по их краям) дюбелями.

На направляющий П-профиль крепятся зацепы для панелей, их еще называют распорными салазками. Затем, выровняв, его крепят к кронштейнам: сбоку сверлят отверстия, которые фиксируются на каждом из них двумя заклепками. Стыки профилей крепят шиной, фиксация ее также производится заклепками. Работа по монтажу каркаса завершена, надо лишь убедиться в его надежности — скрип и шатающиеся элементы запрещены.

Монтаж облицовки: завершение работы

Начинается процесс с нижней части каркаса, выравниваются панели и по горизонтали, и по нижнему их краю. Верхние углы крепятся саморезами. Затем салазки двигают отверткой вверх, и монтируют их к профилю теми же саморезами. Операцию повторяют в нижней части и на другой стороне панели.

Приходит очередь следующей панели. Главное — одинаковые зазоры между ними, которые не должны быть более 12 мм. Новая панель тщательно выравнивается, скобы крепятся на салазки, прикручиваются они саморезами в углах. Дальнейшие работы производятся аналогичным образом: монтаж верхних панелей требует контроля горизонтальности и ширины зазоров между ними.

Углы оформляются двумя способами: или панели стыкуются по углам, при этом оставляется зазор по всей вертикали, или же применяют выгибание панелей. Во втором случае необходим особый станок, он состоит из стола, прижимной пластины, которую обивают войлоком, струбцин и трубы из металла.

Облицовка фасадов композитными панелями не столь сложна, как может показаться на первый взгляд, но она требует особой аккуратности, в противном случае мягкий алюминий легко можно повредить, что уже грозит гораздо меньшей надежностью нового облицовочного материала.

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