Только надежность каждого элемента здания сделает дом настоящей крепостью, которая будет не только прочной, но и максимально комфортной. Последнее условие обеспечивает качественно выполненная отмостка — прочная и практичная полоса, опоясывающая фундамент. Эта относительно простая конструкция выполняет сразу несколько функций, одна из них — сохранение тепла, которое стремится покинуть здание любыми путями. Поэтому хозяевам, любящим комфорт, совсем не помешает узнать, как утеплить отмостку вокруг дома, какие материалы являются наиболее подходящими для этого этапа работ.

Цель теплоизоляции дорожки-полосы

Этот элемент здания нужно рассматривать отдельно, так как его роль велика. Несмотря на скромные размеры, отмостка является своеобразной переходной зоной между грунтом и домом. Именно она (вместе с цоколем) становится большим мостком холода, потому что через эту конструкцию здание и теряет часть драгоценного тепла. Теплоизоляция отмостки — этап, который способен предотвратить утечку.

Некоторые хозяева пренебрегают этой операцией, предполагая, что теплоизоляция защитной полосы не столь важна. Однако утепленная придомовая дорожка решает несколько задач. Она:

препятствует промерзанию грунта;

отводит влагу от фундамента здания;

обеспечивает безукоризненный вид дома;

гарантирует удобное перемещение вдоль его стен;

существенно снижает теплопотери, защищая от холода подземную и цокольную часть здания.

Именно теплоизоляция отмостки даст возможность сохранить фундамент, которому угрожает промерзание грунта. Качественно выполненная работа предотвратит утечку тепла из здания. Результатом операции будет снижение расходов на отопление здания, поэтому в большинстве случаев данный этап игнорировать не рекомендуют.

Когда дополнительное утепление не требуется?

Теплоизоляция отмостки — работа не слишком сложная, поэтому это мероприятие можно провести самостоятельно. Однако в некоторых случаях в этом этапе необходимости нет. От утепления конструкции можно отказаться, если:

фундамент дома надежно и качественно утеплен;

грунт на участке прочен, а его сезонные колебания минимальны;

здание построено на свайно-ростверковом фундаменте, который уже имеет надежную защиту от морозного пучения.

В таких условиях теплоизоляция отмостки может быть излишней. В других случаях лучше уделить время дополнительной защите фундамента и дома.

Особенности отмостки

Как утеплить отмостку вокруг дома? Эффективность теплоизоляции зависит от того, насколько правильно были проведены все этапы работы. Поэтому сначала нужно познакомиться с особенностями «простой, но сложной» конструкции.

Дренажная система — почти обязательный ее элемент. Вода, собирающаяся на крыше, должна стекать с отмостки в лотки, и затем отводиться от дома. Ширина защитной полосы зависит от конструкции кровельного свеса. Минимальная разница в размерах составляет 200 мм. Стандартными считаются дорожки шириной 800-1200 мм. Отмостка должна находиться значительно выше прилегающего грунта — как минимум на 50 мм. Чтобы сократить расходы, дно траншеи можно приподнять с помощью слоя глины. Рекомендованная толщина бетонной стяжки — от 80 до 100 мм. Чтобы предотвратить ее разрушение, перед заливкой раствора пространство обязательно разделяют на сегменты с помощью деформационных швов, сделанных из тонких досок. Альтернативы — пластик, несколько слоев рубероида и т. д. Минимальный уклон отмостки составляет 3°, максимальный — 10°. Однако этот параметр в большей степени зависит от материала и размеров конструкции. Для асфальта и бетона идеал — 3-5°, для мягкой отмостки из щебня или булыжника угол наклона обязан составлять 5-10°. Например, для метровой полосы это 5-10% ее ширины.

Жесткая фиксация отмостки к основанию запрещается: конструкция должна быть полностью независимой, плавающей.

Потенциальные теплоизоляционные материалы

Прежде чем переходить к вопросу, как утеплить отмостку вокруг дома, надо познакомиться со всеми кандидатами на роль теплоизоляции этого элемента. Утеплитель обязан:

быть влагостойким и прочным;

уметь противостоять живой угрозе;

с честью выдерживать возможные нагрузки;

не терять своих теплоизоляционных качеств во время эксплуатации.

Этим критериям отвечают далеко не все материалы. В список подходящих утеплителей входит:

керамзит;

пенополиуретан;

пенопласт и пенополистирол.

Есть еще несколько материалов и необычных способов теплоизоляции, но сначала надо познакомиться с главными претендентами.

Пенопласт, экструдированный пенополистирол

Теплоизоляция отмостки этими искусственными материалами — один из лучших вариантов. Они не боятся влаги, обеспечивают надежную защиту от влаги и холода. Пенопласт недорог и прост в укладке, однако в «отмосточном» случае фаворитом является экструдированный пенополистирол.

Этот материал отличается повышенной плотностью, прочностью, стойкостью к сильным перепадам температур, длительным сроком службы. Пенополистирол максимально эффективен, но неприхотлив — монтаж его еще проще. Минус у ЭППС один: это более высокая цена.

Напыляемый пенополиуретан (ППУ), пеноизол

ППУ — относительная новинка. Это жидкая теплоизоляция, предполагающая «вмешательство» специальной установки для нанесения материала. Из-за отсутствия швов пенополиуретан не пропускает влагу, поэтому не нуждается в дополнительном этапе — в гидроизоляции.

ППУ максимально сохраняет тепло: для качественного утепления отмостки достаточно очень тонкого слоя материала. Агрессивные соединения (соли, щелочи) ему не страшны. Теплоизоляция отмостки пенополиуретаном не имеет недостатков, но только если не считать таковым его цену и стоимость услуг специалистов. Поэтому данную технологию при самостоятельной работе используют нечасто.

Пеноизол — еще один материал, который является жидким утеплителем. Это модифицированный, «дышащий» пенопласт. Он также обеспечивает отличную бесшовную теплоизоляцию и гидроизоляцию. Минус у пеноизола тот же, что и у ППУ. Это необходимость или приглашать мастера с оборудованием, или брать установку в аренду, и осваивать ее «своими руками».

Керамзит

Если рассматривать утеплитель с точки зрения простоты работы, то конкурентов у керамзита нет. Такая теплоизоляция обещает минимум усилий: утеплитель засыпают на предварительно выровненную и утрамбованную подушку. Другие преимущества керамзита — его доступная цена, способность противостоять длительным нагрузкам. В степени теплопроводности он несколько уступает другим утеплителям, поэтому необходим очень толстый слой керамзита. Однако с работой своей сыпучий материал вполне справляется.

Использование стекла

К этой категории «оригиналов» относятся стеклянные бутылки и битое стекло. Эти материалы используют для утепления разных элементов здания. Например, стеклотара и осколки могут служить наполнителями при создании пола по грунту. На дачах бутылки нередко используют для сооружения бетонных дорожек и отмосток. Главные плюсы этих «утеплителей» — экологичность и экономичность.

Как утеплить отмостку вокруг дома?

Ответ на данный вопрос зависит от выбранного материала. Оптимальный способ — теплоизоляция всех элементов конструкции (стен, цоколя, отмостки) на этапе строительства здания. Однако эту операцию можно проводить и во время ремонта здания.

Какие варианты теплоизоляции можно использовать?

Как утеплить отмостку вокруг дома? Существует два метода:

Монтаж утеплителя и его закрытие слоем бетона. Такую теплоизоляцию организуют на стадии заливки бетонной отмостки. В этом случае утепленная стяжка будет прочной и надежной защитой основания дома. Создание мягкой утепленной отмостки. Данную технологию используют для подвижных грунтов. Пирог может состоять из одного или нескольких видов утеплителей. Плюс варианта — более простая и быстрая работа.

Оба метода предполагают, что первые этапы для плитных утеплителей проводят одинаково.

Подготовка участка

Первым делом территорию подготавливают, очищая от мусора, корней и сорняков.

Затем роют траншею глубиной от 300 до 400 мм — она должна составлять примерно половину от глубины промерзания грунта. Ширину определяют по свесу кровли. Отмостка должна быть больше на 200 мм. Дно траншеи формируют под углом 5-10°, используя уровень. По ее внешнему краю роют канаву для дренажной трубы. Затем на дно траншеи насыпают влажный песок или глину. Толщина слоя — 100 мм. Уплотняют его вибромашиной или ручной трамбовкой. На подготовленную подушку укладывают гидроизоляционный материал, обязательно делают нахлест на стены — на 150-200 мм. Сверху засыпают и уплотняют 100 мм щебня: он будет исполнять роль дренажа. На него насыпают еще один слой влажного песка (100 мм), который также трамбуют.

После этой подготовки приступают к теплоизоляции будущей отмостки.

Утепление конструкции пенополистиролом

Укладка теплоизоляционного материала — наиболее важная часть работы. Монтаж зависит от того, какой утеплитель выбран. Плитный материал максимально плотно укладывают, тщательно подгоняют элементы на стыках. После того как убеждаются в том, что листы ЭППС абсолютно неподвижны, их застилают гидроизоляционным материалом — плотным полиэтиленом.

Нередко на этом же этапе проводят и другую операцию. После завершения укладки теплоизоляционного слоя для отмостки переходят к монтажу вертикальной теплоизоляции. Листами аналогичного пенополистирола защищают надземную часть фундамента.

Нижние их торцы устанавливают на уже уложенный утеплитель. На основании ЭППС фиксируют клеем. Соединение дополнительно усиливают тарельчатыми дюбелями. После завершения работы над отмосткой цокольную часть здания закроют отделочным материалом.

После завершение монтажа пенополистирола собирают и фиксируют съемную опалубку, она будет определять наружный контур конструкции.

Внутрь ее, на обломки кирпича или небольшие камни, укладывают армирующую сетку из прута (3-5 мм, размер ячеек — 100х100, 150х150 мм). Эта защита должна находиться в 3-5 мм от поверхности утеплителя, в толще бетона. Обязательно делают нахлест не менее 200 мм. Для соединения кусков сетки используют вязальную проволоку, либо пластиковые хомуты. Чтобы создать компенсационные швы, опалубку делят на сегменты с помощью тонких деревянных реек, обработанных битумной мастикой. Они же могут служить направляющими для создания уклона. Расстояние между элементами — 1500-2000 мм. Затем в них по очереди заливают песчано-цементный раствор, который выравнивают правилом, формируя уклон 5-10°.

После набора прочности бетоном опалубку удаляют, а оставшиеся зазоры заполняют водостойким герметиком.

Состав строительной смеси

Теперь нужно упомянуть о пропорциях компонентов песчано-цементного раствора. Стандартное соотношение — 1:2,8:4,8 (цемент, песок, щебень). Однако классикой для отмостки признан следующий рецепт:

цемент (М400) — 1 часть;

щебень — 4 части;

песок — 3 части;

вода — ½ части.

Для создания широкой полосы (1000 мм или более) пропорции рекомендуют изменить — 1:3:3 (цемент, песок, щебень). Лишняя вода в растворе нежелательна: она повлияет на прочность бетона. Если песок влажный, то ее количество необходимо сократить. Нередко в смесь добавляют пластификатор. В этом случае его сначала смешивают с жидкостью, а потом добавляют все сухие ингредиенты.

Теплоизоляция отмостки пенополиуретаном

Для утепления ППУ участок у дома подготавливают иначе.

Сначала трамбуют грунт, затем на него засыпают щебневую подушку толщиной 50 мм. Чтобы увеличить надежность будущей конструкции, ее поливают цементным молочком. Переходят к послойному напылению пенополиуретана, соблюдая угол 50-60° относительно цоколя. Обязательно заходят на стены: в идеале на 80-100 мм. Общая толщина утеплителя — 20-50 мм. Защиты много не бывает, поэтому возможен и второй вариант. Он — полная теплоизоляция, отмостки и всего цоколя.

После завершения этапа утепления заливают бетонную часть отмостки. Ее толщина — 10 мм, ширина — 900-1200 мм.

Если уровень грунтовых вод на участке высок, то на дно траншеи укладывают гидроизоляционный материал. Второй потенциальный способ — сооружение чернового бетонного основания. Его обязательно обрабатывают приникающим составом: например, Пенетроном.

Как утеплить отмостку вокруг дома керамзитом?

Этот теплоизоляционный материал даст возможность сэкономить, но создать надежную защиту фундамента и дома.

Простой вариант — сооружение водопроницаемой отмостки

Данный способ можно рассматривать лишь в том случае, если вокруг здания планируют организовать дренажную систему. Для утепления отмостки приобретают крупнофракционный материал (12-30 мм).

Сначала выкапывают траншею для полосы. В нее укладывают слой глины. Затем его закрывают гидроизоляцией, край материала обязательно заводят на стены дома. Сверху распределяют слой песка, на котором расстилают дорнит. Иглопробивной геотекстиль защитит конструкцию от проседания, предотвратит вдавливание утеплителя в подсыпку. На дорнит насыпают, потом распределяют керамзит. Его укладывают толстым слоем — как минимум 100 мм. Сверху утеплитель тоже защищают геотекстилем и слоем песка.

Оформление отмостки, утепленной керамзитом, зависит от предпочтений хозяев. Возможные варианты: «облагораживание» гранитным щебнем, укладка тротуарной плитки, использование дикого (рваного) камня или декорирование рулонным газоном.

Создание утепленной бетонной стяжки

Теплоизоляция на этапе создания отмостки из бетона — еще один ответ на вопрос, как утеплить отмостку вокруг дома. Для такой операции чаще используют тот же керамзит — материал простой, недорогой и совершенно не капризный.

Работа состоит из следующих этапов:

После завершения земляных работ в траншею устанавливают опалубку, не забывая о необходимости создания уклона от дома. Внутрь засыпают слой песка, который проливают водой и тщательно утрамбовывают. Потом добавляют вторую часть подушки — щебень мелкой фракции, его также уплотняют. Между стеной и отмосткой фиксируют компенсирующий шов. Им может стать демпферная полимерная лента, пластиковая вагонка или тонкие доски. На дне огороженной территории расстилают гидроизоляцию — пару слоев рубероида или плотной полиэтиленовой пленки. Такие же компенсационные зазоры делают внутри опалубки. Их шаг — 1000-1500 мм. В этом случае к списку претендентов добавляется рубероид. Сверху засыпают керамзит, идеал — крупнофракционный материал.

Затем укладывают армирующую сетку, заливают и выравнивают цементный раствор. На роль облицовочного материала выбирают натуральный камень или тротуарную плитку.

Защита бетонной отмостки

Некоторые хозяева предпочитают другой, менее трудозатратный способ защиты поверхности отмостки — ее железнение. Методов существует несколько: это сухое и мокрое железнение, а также использование полимерных составов.

Сухое железнение

Данный способ чаще выбирают для горизонтальных поверхностей, но поскольку уклон отмостки невелик, для нее противопоказаний тоже нет. В этом случае после заливки раствора ждут 15-20 минут. Потом на поверхности бетона распределяют слой сухого цемента (до 2 мм), который заглаживают ручной штукатурной теркой или металлической гладилкой. Ходить по полосе-дорожке, или проводить дальнейшие работы разрешается спустя 3-4 дня. Средний расход цемента — 1 ведро. Если есть необходимость, то сухую обработку можно отложить на несколько недель.

Мокрое железнение

Для него сначала готовят раствор из песка и цемента в одинаковых пропорциях. Смесь разбавляют водой так, чтобы получилась довольно жидкая масса. В нее добавляют небольшое количество известкового теста (1:10), клей ПВА или жидкое стекло. Смесь распределяют пульверизатором или шпателем. Максимальная толщина слоя — 2 мм. После завершения работы поверхность закрывают полиэтиленом. В жаркую погоду (в первую неделю) ее ежедневно смачивают водой. Мокрый метод потребует сделать больший перерыв в работе: после заливки отмостки мастеру придется подождать как минимум 2 недели.

Помощь готовых полимерных смесей

Использование полимерных составов — оптимальный вариант для «ленивых», так как пропитки на основе полиуретана или жидкого стекла можно купить в любом магазине. Перед таким железнением бетон чистят и грунтуют. Смесь разводят водой, выливают на стяжку и распределяют кельмой или металлической теркой. Плюс таких пропиток — глубокое проникновение в бетон: минимум — 5 мм. Благодаря этому поверхность обработанной отмостки становится полностью водонепроницаемой.

Чем и как утеплить отмостку вокруг дома? Сложна ли такая работа? Возможно, на эти и другие вопросы ответит мастер из следующего видео: