Многие специалисты советуют дополнить защитные функции стандартных автоматов защиты сети (АЗС) дополнительным оборудованием. Выбор относительно небольшой — УЗО или дифавтомат. Что выбрать и по каким критериям? Этот вопрос задают владельцы старых домов с изношенной и нередко перегруженной электропроводкой.
По мнению специалистов, сравнение этих приборов не совсем корректное. Правильнее будет сформулировать вопрос в следующем ключе, что выбрать для безопасной эксплуатации электросети — тандем АЗС и УЗО или дифавтомат?
Конструкционные свойства
В отличие от автоматических сетевых предохранителей, которые срабатывают при коротком замыкании в сети или ее экстремальной перегрузке, УЗО активируется даже при относительно небольших утечках тока.
Правильный подбор устройства по мощности, исключает поражение человека при случайном контакте с изношенной проводкой или токонесущими частями бытовой техники.
Правильно смонтированное и грамотно подключенное защитное оборудование реализует полноценную защиту домашней сети, при наличии нескольких устройств, позволяет отключать проблемные участки для ремонта или замены электрической арматуры.
Особенности компоновки
Связку АЗС-УЗО или дифавтомат — что выбрать с точки зрения компоновки? Тандем УЗО+автомат при установке на щиток займет больше места, чем двух- или одномодульный диф-аналог.
Экономия места на щитке будет более актуальной при установке нескольких комплектов, предназначенных для обслуживания разных по назначению участков домовой сети.
- Более сложная установка УЗО и АЗС требует больше времени, поскольку фазный проводник придется провести через клеммы автоматических выключателей.
- Монтаж дифавтомата намного проще, блок имеет всего две входные и две выходные клеммы для подключения фазового и нулевого провода.
- Таким образом, установка дифференциальной защиты менее трудоемкая, также на порядок снижается вероятность монтажных ошибок.
Эксплуатационная надежность
Разработанные на базе электромеханических реле устройства защитного отключения намного надежнее в работе, чем их транзисторные прототипы. Обе разновидности УЗО в аварийных режимах, в частности, при обрыве нулевого провода со стороны входа ведут себя по-разному. Сказанное во всех отношениях относится и к работе дифавтоматов, содержащих в своей рабочей схеме модули дифференциальной защиты.
Если релейно-механические УЗО в аварийных ситуациях частично или полностью сохраняют работоспособность, работающие от сети транзисторные системы отключаются полностью. Существенное достоинство транзисторных защитных устройств — это их меньшая стоимость.
Советы продавцов — далеко не самый достоверный источник информации, поэтому при самостоятельном выборе аппаратуры сетевой защиты лучше полагаться на рекомендации знакомых специалистов.
Определение причины срабатывания защитных устройств
Тандем АЗС и УЗО позволяет быстро и правильно идентифицировать неисправность в домашней электросети.
- Срабатывание автомата защиты сети однозначно указывает на наличие короткого замыкания или экстремальной перегрузки.
- Обесточивание домовой сети УЗО свидетельствует об утечке тока.
- Если в качестве защитного устройства используется комбинированный дифавтомат, причиной разрыва цепи может быть дифференциальная защита, срабатывание теплового или электромагнитного реле.
Продвинутые в техническом отношении модели дифавтоматов имеют встроенные индикаторы, что существенно сказывается на их стоимости.
Ценовые параметры
Традиционное УЗО или дифавтомат — что выбрать с учетом стоимости? Практически в любом случае, суммарная цена пары АЗС и УЗО меньше стоимости устройства дифференциальной защиты, хотя в ассортименте известных брендов бывают исключения.
При выходе из строя одного из компонентов тандема, его несложно заменить с умеренными затратами. С другой стороны, замена неисправного комбинированного дифавтомата обойдется намного дороже.
На отечественном рынке защитные устройства представлены в широком ценовом ассортименте. Продукция ведущих производителей электротехнического оборудования и малоизвестных компаний существенно отличается по стоимости.
Преимущества фирменной продукции
При самостоятельном выборе аппаратуры, покупка дешевых АЗС и УЗО — вариант не самый удачный. Практика эксплуатации показывает, что более дешевое электротехническое оборудование часто неизвестного происхождения, по уровню надежности и безопасности на порядок ниже продукции известных отечественных и зарубежных брендов.
Не меньшую опасность представляет электротехнический фальсификат, который с большой достоверностью имитирует внешний вид продукции ведущих европейских и азиатских фирм. Риски устраняются покупкой нужной аппаратуры в фирменных торговых точках или дилерских представительствах производителя.
Основные критерии правильного выбора защитного оборудования
Для надежной и безопасной эксплуатации домашней электрической сети необходимо подобрать защитные устройства, по техническим характеристикам соответствующие нескольким требованиям.
Прежде всего:
- следует ознакомиться с нормативной документацией и особенностями выбора;
- необходимо уточнить особенности применения и назначения устройства, а также взаимодействие его составных компонентов;
- желательно подробно разобраться в его характеристиках, определить основные достоинства и недостатки.
Практика показывает, что несоблюдение этих рекомендаций может иметь нежелательные последствия в плане эксплуатационной безопасности не только домовой или квартирной электросети, но и бытовой техники.
Дополнительные факторы
Наряду с базовыми характеристиками каждое устройство защитного отключения или автомат защиты сети имеет собственные параметры, которые следует учитывать в обязательном порядке. Также, необходимо принять во внимание:
- наличие в доме мощных потребителей, типа электрических печей или обогревателей;
- состояние и уровень износа электропроводки;
- материал токонесущих жил;
- надежность и качество электрических соединений.
Каждое защитное устройство имеет индивидуальный ресурс, после выработки которого, подлежит замене. Дальнейшая эксплуатация просроченных АЗС и УЗО во всех отношениях небезопасна.