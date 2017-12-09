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УЗО или дифавтомат: что выбрать?

09.12.2017
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Электрика
Содержание1. Конструкционные свойства1.1. Особенности компоновки2. Эксплуатационная надежность3. Определение причины срабатывания защитных устройств4. Ценовые параметры5. Преимущества фирменной продукции6. Основные критерии правильного выбора защитного оборудования7. Дополнительные факторы

Многие специалисты советуют дополнить защитные функции стандартных автоматов защиты сети (АЗС) дополнительным оборудованием. Выбор относительно небольшой — УЗО или дифавтомат. Что выбрать и по каким критериям? Этот вопрос задают владельцы старых домов с изношенной и нередко перегруженной электропроводкой.

По мнению специалистов, сравнение этих приборов не совсем корректное. Правильнее будет сформулировать вопрос в следующем ключе, что выбрать для безопасной эксплуатации электросети — тандем АЗС и УЗО или дифавтомат?

УЗО или дифавтомат: что выбрать?

Конструкционные свойства

В отличие от автоматических сетевых предохранителей, которые срабатывают при коротком замыкании в сети или ее экстремальной перегрузке, УЗО активируется даже при относительно небольших утечках тока.

Правильный подбор устройства по мощности, исключает поражение человека при случайном контакте с изношенной проводкой или токонесущими частями бытовой техники.

Правильно смонтированное и грамотно подключенное защитное оборудование реализует полноценную защиту домашней сети, при наличии нескольких устройств, позволяет отключать проблемные участки для ремонта или замены электрической арматуры.

Особенности компоновки

Связку АЗС-УЗО или дифавтомат — что выбрать с точки зрения компоновки? Тандем УЗО+автомат при установке на щиток займет больше места, чем двух- или одномодульный диф-аналог.

Экономия места на щитке будет более актуальной при установке нескольких комплектов, предназначенных для обслуживания разных по назначению участков домовой сети.

  • Более сложная установка УЗО и АЗС требует больше времени, поскольку фазный проводник придется провести через клеммы автоматических выключателей.
  • Монтаж дифавтомата намного проще, блок имеет всего две входные и две выходные клеммы для подключения фазового и нулевого провода.
  • Таким образом, установка дифференциальной защиты менее трудоемкая, также на порядок снижается вероятность монтажных ошибок.

УЗО или дифавтомат: что выбрать?

Эксплуатационная надежность

Разработанные на базе электромеханических реле устройства защитного отключения намного надежнее в работе, чем их транзисторные прототипы. Обе разновидности УЗО в аварийных режимах, в частности, при обрыве нулевого провода со стороны входа ведут себя по-разному. Сказанное во всех отношениях относится и к работе дифавтоматов, содержащих в своей рабочей схеме модули дифференциальной защиты.

Если релейно-механические УЗО в аварийных ситуациях частично или полностью сохраняют работоспособность, работающие от сети транзисторные системы отключаются полностью. Существенное достоинство транзисторных защитных устройств — это их меньшая стоимость.

Советы продавцов — далеко не самый достоверный источник информации, поэтому при самостоятельном выборе аппаратуры сетевой защиты лучше полагаться на рекомендации знакомых специалистов.

Определение причины срабатывания защитных устройств

Тандем АЗС и УЗО позволяет быстро и правильно идентифицировать неисправность в домашней электросети.

  • Срабатывание автомата защиты сети однозначно указывает на наличие короткого замыкания или экстремальной перегрузки.
  • Обесточивание домовой сети УЗО свидетельствует об утечке тока.
  • Если в качестве защитного устройства используется комбинированный дифавтомат, причиной разрыва цепи может быть дифференциальная защита, срабатывание теплового или электромагнитного реле.

Продвинутые в техническом отношении модели дифавтоматов имеют встроенные индикаторы, что существенно сказывается на их стоимости.

УЗО или дифавтомат: что выбрать?

Ценовые параметры

Традиционное УЗО или дифавтомат — что выбрать с учетом стоимости? Практически в любом случае, суммарная цена пары АЗС и УЗО меньше стоимости устройства дифференциальной защиты, хотя в ассортименте известных брендов бывают исключения.

При выходе из строя одного из компонентов тандема, его несложно заменить с умеренными затратами. С другой стороны, замена неисправного комбинированного дифавтомата обойдется намного дороже.

На отечественном рынке защитные устройства представлены в широком ценовом ассортименте. Продукция ведущих производителей электротехнического оборудования и малоизвестных компаний существенно отличается по стоимости.

Преимущества фирменной продукции

При самостоятельном выборе аппаратуры, покупка дешевых АЗС и УЗО — вариант не самый удачный. Практика эксплуатации показывает, что более дешевое электротехническое оборудование часто неизвестного происхождения, по уровню надежности и безопасности на порядок ниже продукции известных отечественных и зарубежных брендов.

Не меньшую опасность представляет электротехнический фальсификат, который с большой достоверностью имитирует внешний вид продукции ведущих европейских и азиатских фирм. Риски устраняются покупкой нужной аппаратуры в фирменных торговых точках или дилерских представительствах производителя.

Основные критерии правильного выбора защитного оборудования

Для надежной и безопасной эксплуатации домашней электрической сети необходимо подобрать защитные устройства, по техническим характеристикам соответствующие нескольким требованиям.

Прежде всего:

  • следует ознакомиться с нормативной документацией и особенностями выбора;
  • необходимо уточнить особенности применения и назначения устройства, а также взаимодействие его составных компонентов;
  • желательно подробно разобраться в его характеристиках, определить основные достоинства и недостатки.

Практика показывает, что несоблюдение этих рекомендаций может иметь нежелательные последствия в плане эксплуатационной безопасности не только домовой или квартирной электросети, но и бытовой техники.

Дополнительные факторы

Наряду с базовыми характеристиками каждое устройство защитного отключения или автомат защиты сети имеет собственные параметры, которые следует учитывать в обязательном порядке. Также, необходимо принять во внимание:

  • наличие в доме мощных потребителей, типа электрических печей или обогревателей;
  • состояние и уровень износа электропроводки;
  • материал токонесущих жил;
  • надежность и качество электрических соединений.

Каждое защитное устройство имеет индивидуальный ресурс, после выработки которого, подлежит замене. Дальнейшая эксплуатация просроченных АЗС и УЗО во всех отношениях небезопасна.

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