Многие специалисты советуют дополнить защитные функции стандартных автоматов защиты сети (АЗС) дополнительным оборудованием. Выбор относительно небольшой — УЗО или дифавтомат. Что выбрать и по каким критериям? Этот вопрос задают владельцы старых домов с изношенной и нередко перегруженной электропроводкой.

По мнению специалистов, сравнение этих приборов не совсем корректное. Правильнее будет сформулировать вопрос в следующем ключе, что выбрать для безопасной эксплуатации электросети — тандем АЗС и УЗО или дифавтомат?

Конструкционные свойства

В отличие от автоматических сетевых предохранителей, которые срабатывают при коротком замыкании в сети или ее экстремальной перегрузке, УЗО активируется даже при относительно небольших утечках тока.

Правильный подбор устройства по мощности, исключает поражение человека при случайном контакте с изношенной проводкой или токонесущими частями бытовой техники.

Правильно смонтированное и грамотно подключенное защитное оборудование реализует полноценную защиту домашней сети, при наличии нескольких устройств, позволяет отключать проблемные участки для ремонта или замены электрической арматуры.

Особенности компоновки

Связку АЗС-УЗО или дифавтомат — что выбрать с точки зрения компоновки? Тандем УЗО+автомат при установке на щиток займет больше места, чем двух- или одномодульный диф-аналог.

Экономия места на щитке будет более актуальной при установке нескольких комплектов, предназначенных для обслуживания разных по назначению участков домовой сети.

Более сложная установка УЗО и АЗС требует больше времени, поскольку фазный проводник придется провести через клеммы автоматических выключателей.

Монтаж дифавтомата намного проще, блок имеет всего две входные и две выходные клеммы для подключения фазового и нулевого провода.

Таким образом, установка дифференциальной защиты менее трудоемкая, также на порядок снижается вероятность монтажных ошибок.

Эксплуатационная надежность

Разработанные на базе электромеханических реле устройства защитного отключения намного надежнее в работе, чем их транзисторные прототипы. Обе разновидности УЗО в аварийных режимах, в частности, при обрыве нулевого провода со стороны входа ведут себя по-разному. Сказанное во всех отношениях относится и к работе дифавтоматов, содержащих в своей рабочей схеме модули дифференциальной защиты.

Если релейно-механические УЗО в аварийных ситуациях частично или полностью сохраняют работоспособность, работающие от сети транзисторные системы отключаются полностью. Существенное достоинство транзисторных защитных устройств — это их меньшая стоимость.

Советы продавцов — далеко не самый достоверный источник информации, поэтому при самостоятельном выборе аппаратуры сетевой защиты лучше полагаться на рекомендации знакомых специалистов.

Определение причины срабатывания защитных устройств

Тандем АЗС и УЗО позволяет быстро и правильно идентифицировать неисправность в домашней электросети.

Срабатывание автомата защиты сети однозначно указывает на наличие короткого замыкания или экстремальной перегрузки.

Обесточивание домовой сети УЗО свидетельствует об утечке тока.

Если в качестве защитного устройства используется комбинированный дифавтомат, причиной разрыва цепи может быть дифференциальная защита, срабатывание теплового или электромагнитного реле.

Продвинутые в техническом отношении модели дифавтоматов имеют встроенные индикаторы, что существенно сказывается на их стоимости.

Ценовые параметры

Традиционное УЗО или дифавтомат — что выбрать с учетом стоимости? Практически в любом случае, суммарная цена пары АЗС и УЗО меньше стоимости устройства дифференциальной защиты, хотя в ассортименте известных брендов бывают исключения.

При выходе из строя одного из компонентов тандема, его несложно заменить с умеренными затратами. С другой стороны, замена неисправного комбинированного дифавтомата обойдется намного дороже.

На отечественном рынке защитные устройства представлены в широком ценовом ассортименте. Продукция ведущих производителей электротехнического оборудования и малоизвестных компаний существенно отличается по стоимости.

Преимущества фирменной продукции

При самостоятельном выборе аппаратуры, покупка дешевых АЗС и УЗО — вариант не самый удачный. Практика эксплуатации показывает, что более дешевое электротехническое оборудование часто неизвестного происхождения, по уровню надежности и безопасности на порядок ниже продукции известных отечественных и зарубежных брендов.

Не меньшую опасность представляет электротехнический фальсификат, который с большой достоверностью имитирует внешний вид продукции ведущих европейских и азиатских фирм. Риски устраняются покупкой нужной аппаратуры в фирменных торговых точках или дилерских представительствах производителя.

Основные критерии правильного выбора защитного оборудования

Для надежной и безопасной эксплуатации домашней электрической сети необходимо подобрать защитные устройства, по техническим характеристикам соответствующие нескольким требованиям.

Прежде всего:

следует ознакомиться с нормативной документацией и особенностями выбора;

необходимо уточнить особенности применения и назначения устройства, а также взаимодействие его составных компонентов;

желательно подробно разобраться в его характеристиках, определить основные достоинства и недостатки.

Практика показывает, что несоблюдение этих рекомендаций может иметь нежелательные последствия в плане эксплуатационной безопасности не только домовой или квартирной электросети, но и бытовой техники.

Дополнительные факторы

Наряду с базовыми характеристиками каждое устройство защитного отключения или автомат защиты сети имеет собственные параметры, которые следует учитывать в обязательном порядке. Также, необходимо принять во внимание:

наличие в доме мощных потребителей, типа электрических печей или обогревателей;

состояние и уровень износа электропроводки;

материал токонесущих жил;

надежность и качество электрических соединений.