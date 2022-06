Никто не станет спорить с тем, что без электричества сейчас прожить не просто сложно, а невозможно. При отключении «света» даже на небольшой период времени жильцы домов и квартир становятся абсолютно беспомощными. Электроэнергия давно используется повсюду, но пока сеть работает безупречно, редкие хозяева обращают внимание на привычных тружениц — на розетки. Все меняется, когда мини-приборы неожиданно выходят из строя. И тогда приходится покупать новые устройства, которые многие владельцы жилья стараются подключать самостоятельно. И здесь может возникнуть несколько затруднений. Первое из них — широкий ассортимент розеток в магазинах, второе — незнание всех элементов небольшого прибора. Поэтому хозяевам лучше заранее узнать устройство розетки, а также познакомиться с многочисленными видами этой важной части электроцепи.

Устройство розетки

Несмотря на большое разнообразие моделей, устройство розетки не сильно отличается во всех из них. Набор основных элементов всех конструкций практически аналогичен, разница в обычных приборах минимальная. Любая розетка, независимо от вида и характеристик, всегда имеет основные детали. К ним относится:

Пластиковая лицевая панель. Она может включать сразу два элемента: декоративную панель, крепящуюся к «начинке» розетки, и защитную крышку, предохраняющую устройство от попадания воды внутрь. Механизм крепления розетки к стене. Для наружных моделей это отверстие для крепежа в основании. Для внутренних устройств — саморезы для соединения с монтажной коробкой и распорные лапки, расположенные с противоположных боковых сторон. Основание, которое изготавливают из диэлектрика. Есть два варианта материалов: керамика и термостойкий пластик. Первая способна «пережить» максимально высокие температуры, но отличается хрупкостью, второй более прочен, но не так долговечен, более опасен, поэтому дешев. Основание имеет гнезда, предназначенные для контактов, механизм крепления, а также отверстия для фиксации декоративной панели. Основные контакты. Их количество зависит от типа сети. Например, для однофазного питания контактов может быть два или три. В старых многоэтажных домах это фаза и ноль (нейтраль), в новых постройках к этому дуэту присоединяется контакт для заземления. Он присутствует в большинстве моделей розеток. В частных домах, где большое количество мощной техники скорее правило, нередко подключают трехфазное напряжение. В этом случае проводников может быть 4 или 5.

Это тот набор, который присутствует во всех обычных розетках. Однако на рынке есть более интересные модели, они имеют интересные дополнительные функции. В них список элементов будет больше.

Технические характеристики

Везде используются всего два стандарта: частота переменного тока составляет либо 50, либо 60 Гц. Эти параметры для розеток совершенно не важны. От данных значений зависят только потери, которые неизбежны при передаче тока на большие расстояния. Стандартных параметров напряжения тоже не слишком много: в мире встречается всего два диапазона: 100-127 В (100, 110, 125, 120 В) и 220-240 В (230 В).

Сила тока, напротив, относится к параметрам, на которые обязательно надо обращать внимание. В современных розетках она составляет 10 или 16 А. Если хозяевам необходимо подключить прибор, которому требуется большая сила тока, то в этом случае приобретают силовую розетку. Она рассчитана на 32 А. От обычных устройств силовые типы отличаются только толщиной контактов, она обеспечивает большую площадь соприкосновения.

Отличия моделей: что еще надо знать?

Устройство розетки нельзя назвать слишком сложным, однако с некоторыми особенностями моделей познакомиться лучше еще до покупки. Причина тому — широкий ассортимент, значительно затрудняющий поиски идеальной конструкции.

Количество гнезд в корпусе

Одинарные конструкции — самый привычный вариант, который не всегда удобен. По этой причине выпускают вертикальные, горизонтальные розеточные блоки, в которых может быть 2, 3 или 4, 5 гнезд. Помимо самих розеток в корпус таких приборов могут встраиваться дополнительные элементы, предназначенные для питания других устройств.

Виды розеток в других странах

Этот раздел может быть интересен тем, кто покупает технику в других частях света, так как нередко покупатель, дождавшийся посылку, обнаруживает неприятный сюрприз — непонятного вида штепсель. Другой сценарий — поездка, в которую нередко берут небольшие бытовые приборы, умную технику. В этом случае неосведомленность туриста приведет к тому, что нужный переходник ему придется искать в местных магазинах.

Во многих европейских странах розетки не отличаются от «наших». В список этих «братских государств» с евростандартом входит:

Бельгия;

Болгария;

Венгрия;

Германия;

Испания;

Латвия;

Литва;

Польша;

Словения;

Чехия;

Швеция.

В этом случае с проблемами электропитания путешественники не столкнутся. Другие страны Европы имеют свои стандарты, однако в магазинах всегда можно отыскать переходники на евростандарт, а многие здания оборудованы сразу двумя видами розеток — местными и «правильными».

Чтобы познакомиться с другими интересными видами розеток, нужно изучить рисунок:

На нем буквами обозначены приборы, использующиеся в разных странах:

A — США, Япония (100 В);

B — аналог А, но имеющий заземление;

C — привычный нам евростандарт (страны СНГ);

D, G — Великобритания, Индия, Намибия, Непал, Шри-Ланка, ЮАР;

E — Франция, Бельгия;

F — Германия, Турция, Алжир, Египет (с заземляющим контактом);

H — Израиль, Палестина;

I — Австралия, Китай;

J — Швейцария, Лихтенштейн;

K — Дания, Гренландия;

L — Италия, Чили, север Африки (средний контакт — заземление).

В остальных странах схемы очень похожи на рисунки, представленные здесь. Отличия минимальны, так что-то новое изобрести достаточно сложно. По этой причине с разновидностями «оставшихся» штекеров лучше тоже знакомиться воочию:

В некоторых государствах используют сразу несколько видов розеток. Чемпионами по количеству различных устройств можно считать Иорданию (C, D, F, G, J) и Мадагаскар (C, D, E, J, K). Не слишком отстали от лидеров другие страны: Куба (A, B, C, L), Мьянма (C, D, F, G), Таиланд (A, B, C, F), Южная Корея (A, B, C, F) и Сенегал (C, D, E, K).

Типы розеток по монтажу

Об особенностях установки приборов было уже упомянуто. Все они делятся на внутренние и наружные конструкции. Устройство розеток отличается только исполнением и видом монтажа.

Внутренние модели. Это самый распространенный вариант, несмотря на то, что при их установке приходится штробить стены и вырезать отверстие для подрозетника. Плюсы способа несомненны: это вид стен, не «обезображенных» проводкой, безопасность жильцов из-за скрытого монтажа электросети. Наружные, или накладные розетки. Этот способ крепления не очень популярен, но в некоторых случаях он остается единственной возможностью сделать электропроводку. Их используют для организации временной сети, в зданиях, возведенных их дерева, в гаражах, в хозяйственных постройках.

В этом случае выбор модели диктует здание, в котором находятся розетки. В большинстве домов уже электричество давно проведено, поэтому тип розеток хозяевам хорошо известен.

Материалы, использованные для контактов

Есть несколько вариантов. Контакты могут быть сделаны из 2 сплавов.

Бронза. Изделия с такими контактами найти в продаже непросто. Они отличаются от конкурентов более высокой ценой. Стоимость материала вполне оправдана, так как для бронзовых контактов характерна хорошая пружинистость, поэтому они гарантируют долгий срок службы из-за качественного соединения. Латунь. Обычный материал (без напыления) плохо пружинит, поэтому в таких розетках предусматривают дополнительные конструктивные элементы — пружинящие лепестки. Эта латунь окисляется в условиях повышенной влажности, поэтому контакт со временем слабеет. Луженый материал за счет защиты лишен таких недостатков. Эти контакты ставят на приборы, предназначенные для влажных помещений, для улицы.

Как отличить сплавы, использованные в контактах? Обычная латунь имеет светло-желтый цвет, блеск у нее выражен. Луженый материал имеет серебристое, матовое покрытие. Бронзовые контакты отличаются от латунных изделий более темным цветом, матовостью. И ценой розетки.

Способы подключения проводов

Их соединяют с контактными пластинами винтами либо безвинтовыми зажимами. Последние, прижимные контакты дают возможность справиться с работой без отвертки. Зачищенный провод до упора вставляют в гнездо, где его зажимает подпружиненный контакт. В этом случае соединение остается надежным благодаря силе упругости.

Винтовые подключения можно произвести по-разному, в зависимости от типа соединения, предусмотренного в розетке.

С помощью петли (кольца), сделанной из провода. Этот вариант гарантирует максимальную надежность из-за большой площади контакта. Главные условия — расположение кольца по направлению, совпадающему с движением резьбы, и прокладка-шайба под винт. Эти требования особенно актуальны для жил из мягкого алюминия. С возможностью фиксации только конца проводника. В этом случае прочность гарантировать сложнее. Более того, способ не рекомендуют использовать для проводников из алюминия. Причины — пластичность и больший коэффициент расширения этого металла, если сравнивать его с показателем, характеристиками меди.

Если говорить об удобстве, скорости работы, то выигрывает второй винтовой способ, где надо «всего лишь» зачистить провод, вставить его в контакт, а потом закрутить. Для надевания петли, наоборот, надо откручивать винты, затем снова закручивать. Зато о таком соединении можно не беспокоиться долгое время. Поскольку контакт при втором соединении будет постепенно ослабляться, подтягивание винтов рекомендуют делать раз в полгода.

Розетки, отличающиеся назначением

Все мы с «глубокого детства» привыкли к тому, что розетка — это только розетка. Главная ее задача одна — обеспечить качественное питание электроприборов. Однако сейчас появилось просто «пугающее» разнообразие гаджетов, а значит, количество проводов в домах или квартирах увеличилось очень сильно.

Что остается хозяевам? Прятать их в кабель-каналы, а затем делать отдельные выводы. Спрос родил предложение. В результате на свет появились не совсем привычные розетки — для телефонов (стационарных, радиоустройств), для подключения интернета, антенных кабелей. Но на этом список не ограничивается: в него добавились розетки, к которым подключают USB провод, необходимый для зарядки телефона, или колонки аудиосистемы.

Дополнительные функции обычных розеток

Главные компоненты любого стандартного прибора остаются неизменными. Но поскольку прогресс не «топчется» на месте, устройство розетки может включать различные элементы, делающие маленькие конструкции более удобными, безопасными, функциональными.

Удобство и защита

Чтобы превратить приборы в безопасные и практичные конструкции, производители такого оборудования добавляют дополнительные элементы.

Заземление. Такой контакт требуется для мощной техники (300 Вт и более), для оборудования, чувствительного к качеству электропитания. Необходим он для бытовых приборов, в которых используется вода. Заземление — безопасность жильцов в мокрых помещениях, защита, которая нужна сложной электронике. Защитные шторки. Их главное предназначение — охрана конструкции от маленьких экспериментаторов, которые решают проверить работу приборов, орудуя собственными пальцами, гвоздями и другими подходящими предметами. Дополнительно шторки защищают конструкции от вездесущей пыли. Подсветка, дающая возможность комфортно пользоваться конструкцией в вечернее или ночное время. Это идеальный выход для тех владельцев, которые нередко включают электроприборы, либо ставят на подзарядку телефоны, но не хотят лишний раз использовать основное освещение. Выталкиватель вилки. Если хозяева привыкли часто вставлять/вынимать вилку, но не придерживают розетку рукой, то такие действия неминуемо приведут к смещению прибора. В этом случае рано или поздно она выпадет из стены. Кнопка выталкивателя предотвращает это ЧП, так как она нажимается в сторону стены, а значит, гарантирует полную неподвижность конструкции. Защита от попадания влаги. Внутреннее устройство розетки остается таким же, однако ее корпус специально спроектирован так, что он может препятствовать попаданию влаги внутрь. Есть несколько классов защиты. В зависимости от него приборы способны выдерживать «натиск» капель (вертикальных — IP21, под углом 45° — IP22) и брызг (обычных — IP44, под давлением — IP55). IP20 — класс защиты для розетки, работающей в комфортных, нормальных условиях.

Все эти дополнения предназначены для безопасного и удобного использования розеток, устройств подключаемых к ним. Есть еще одни интересный вид конструкций — розетки-удлинители. Это обычные приборы, но с проводом, который в намотанном виде скрывается в стене, в монтажной коробке. Такую розетку можно легко вытянуть и использовать там, куда обычным неподвижным устройствам не добраться. Если выбор пал на такое «новшество», то хозяевам надо знать, что эта розетка потребует гораздо большего подрозетника, а значит, и отверстие в стене должно быть соответствующим.

Расширение функциональности

Однако список «улучшательств» еще не закончен, так как есть конструкции, в которых совмещаются несколько важных, нужных функций.

Розетки с вмонтированным УЗО. Это идеальный вариант, когда такую защиту по каким-то причинам нельзя установить около вводного автомата. Дополнительное устройство защитного подключения — еще одна роль таких приборов. Устройства, совмещенные с выключателем. Такие модели могут иметь одну или несколько розеток, а также различное количество клавиш выключателя. Эта хорошая возможность минимизировать число подобных «украшений» на стене. Модели, оснащенные индивидуальным счетчиком. Такое совмещение дает возможность следить за мощностью подключенного агрегата. Дополнительные цветовые индикаторы позволяют увидеть, какая нагрузка приходится на контакты розетки. Конструкции со встроенным таймером, USB выходом. Первый прибор удобен, если нужно выключить присоединенный работающий прибор в определенное время. Второй — большой плюс, когда количество розеток в доме ограничено, а зарядить телефон необходимо срочно.

Такие «умные» функциональные модели нельзя называть просто розетками, потому что они сильно облегчают жизнь, делая ее максимально комфортной.

Монтаж внутренней розетки

Установка розетки — работа, с которой при соблюдении правил безопасности в состоянии справиться практически любой. Если речь идет не о смене старого устройства, а о монтаже нового, внутреннего, то мастеру понадобится сама розетка, подрозетник и перфоратор, которым предстоит сделать отверстие и штробы для проводки. Монтажную коробку выбирают в зависимости от стены. Для бетона или кирпича подойдут простые изделия, для гипсокартона нужны подрозетники с фиксаторами.

Когда монтаж будут проводить в доме, где электропроводка уже разведена, то перед началом работ в распределительном щитке отключают автомат. Затем ждут некоторое время и проверяют отсутствие тока отверткой-индикатором. Если отверстие для монтажной коробки сделано, то переходят к монтажу подрозетника. Самый надежный способ — использование алебастра. Сначала отверстие смачивают водой, затем с помощью раствора алебастра фиксируют коробку.

Жилы проводников на 10 мм зачищают ножом, потом контакты фиксируют в корпусе. Для этого ослабляют центральные винты, вставляют оголенные провода. Традиционное расположение — фаза слева, нейтраль — справа, заземление — на законном месте, если оно есть. Все контакты отверткой затягивают крепко, но осторожно: чрезмерное усердие в этом случае может повредить их.

Корпус фиксируют распорными лапками и/или винтами подрозетника, вкручивая саморезы максимально надежно. Сверху устанавливают и крепят декоративную панель, крепежи также затягивают до упора. После монтажа автомат включают, работоспособность розетки сначала проверяют индикатором, затем — любым бытовым прибором.

Производители надежных устройств

Вряд ли найдется человек, который не думает о безопасности своей семьи. По этой причине главным становится не устройство розетки, а фирма, которая ее производит. Приобретение подозрительной продукции, изготовленной из некачественного материала, может обойтись очень дорого. Чтобы не купить «бомбу замедленного действия», лучше смотреть в сторону Европы. Продукция следующих производителей точно не преподнесет неприятных сюрпризов:

ABB, ELSO, GIRA, JUNG, Merten (Германия);

Bticino (компания вошла в группу Legrand), Vimar (Италия);

FEDE, Simon (Испания);

Legrand, Schneider-Electric (Франция);

Werkel (Швеция).

Устройство обычной розетки максимально простое, однако конструкция с дополнительными функциями обеспечит максимально комфортное использование приборов. Что предпочесть: первое или второе? Это зависит только от набора техники в доме или квартире. Если он впечатляющий, то лучше предпочесть комбинированные конструкции. Однако монтаж любого, даже самого элементарного устройства, надо проводить внимательно и осторожно, либо доверить работу с электричеством опытным мастерам.

