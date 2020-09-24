Бытовых приборов изобретено довольно много, служат они для разных целей, однако существует несколько видов агрегатов, без которых не в состоянии обойтись ни один дом или квартира. Это незаменимые кухонные помощники — те, что хранят продукты, и те, которые помогают ее готовить. Если без холодильников или морозильников жизнь сильно осложняется, то без плит обойтись попросту невозможно. Но, как и любая другая техника, в один далеко «не прекрасный» момент они выходят из строя, поэтому хозяевам приходится либо устранять неисправность, либо выбирать и приобретать новую модель. Именно последняя операция иногда вызывает сильные затруднения, в первую очередь — из-за духового шкафа, от которого во многом зависит комфортность приготовления пищи. Не второстепенную роль в работе этой части прибора играет терморегулятор. Поэтому разобраться в том, что такое термостат духовки, насколько важен этот узел, пытаются многие будущие хозяева приборов-«поваров».

Немного слов о газовых духовках

Поскольку главным героем статьи является термостат духовки, а наиболее распространенными из-за дешевизны топлива остаются газовые приборы, то о них и нужно немного рассказать. Причина такого отступления — «неприлично» широкий ассортимент этих агрегатов.

Виды духовок, устройство и принцип работы

Существуют приборы, которые устанавливаются отдельно, и духовые шкафы, совмещаемые с варочной панелью. За приготовление пищи в духовке отвечают горелки, расположенные внутри конструкции. Нагрев бывает трех видов. В продаже можно найти разные модели:

Агрегаты с грилем — с горелками, находящимся в верхней части шкафа. Стандартные газовые плиты с обычным нагревом. Это классический вариант — горелки, которые располагаются в нижней части шкафа. Конвекционные приборы. В этом случае нагревательные элементы тоже находятся внизу, но равномерно распределение тепла обеспечивают встроенные в аппарат вентиляторы.

Но это еще не весь список дополнительных приспособлений, которые могут оказаться в духовом шкафу. Помимо термовентиляторов в мини-печи может устанавливаться:

электророзжиг;

термостат, автоматические системы очистки;

таймеры, сигнализирующие о начале или окончании работы;

система безопасности, контролирующая поступление/наличие газа.

Вместе с духовой плитой будущие владельцы получают набор противней, жаровню, вертела и т. д. Если рассматривать все элементы, то одним из главных приспособлений является термостат, задача которого проста, но работа необходима.

Теперь надо сказать о признаках, свидетельствующих о неполадках данного узла. Как и все конструкции, терморегулятор тоже «имеет право» сломаться. Понять, что с термостатом «случилось страшное», довольно легко. Когда прибор неисправен, увеличивается время приготовления блюд, пища либо пригорает, либо, наоборот, остается сырой.

Термостат духовки: что это за устройство?

Нетрудно понять, что если первая часть сложного слова приставка «термо-», то речь идет о высокой температуре. Но это знание по-прежнему не дает понимания того, для чего все-таки предназначается это приспособление. Данный узел отвечает за контроль температуры в духовом шкафу. Термостат, или терморегулятор, автоматически регулирует этот параметр, включая или выключая нагрев, увеличивая или уменьшая температуру.

Как правило, термостат называют терморегулятором, и наоборот. На самом деле, это разные приборы, имеющие как общее, так и различия.

Общее. Если терморегулятор способен самостоятельно поддерживать температуру на необходимом уровне, то его можно с полным правом называть термостатом. Когда он является частью этого прибора, это название также будет корректным. Разница. Терморегулятор может быть отдельным, независимым элементом. Термостат — самостоятельно работающая конструкция, в которую входит и терморегулятор. Задача первого прибора — изменение температуры, функция термостата — поддержание температурного режима.

Это приборы есть как в газовых, так и электрических духовках, однако принцип их работы в старых и новых моделях, в приборах разных типов и производителей может несколько отличаться. Термостат духовки находится сразу за регулировочной ручкой панели духового шкафа. При ее повороте хозяева изменяют температурный режим, а его регулировку обеспечивает именно термостат духовки.

Такие устройства используют не только в этом виде бытовой технике. Термостаты являются элементами всех систем, где необходимо что-либо нагреть или, наоборот, охладить. Примеры — отопительные приборы, системы охлаждения двигателей автомобилей, промышленные печи, системы климат-контроля, холодильники и т. д.

Принцип работы термостата

Частью термостата считают и саму ручку — терморегулятор, или регулировочный кран плиты. Если рассматривать старые модели газовых плит, то устройство выглядит относительно простым.

К капсуле термостата подключена тонкая (капиллярная) медная трубка, на другом ее конце находится сборочный зонд, который устанавливают непосредственно в духовом шкафу. В мини-емкости и трубке находится жидкость (например, гликоль). Когда зонд нагревается до необходимой температуры, то жидкость расширяется, воздействует на регулировочный блок, отключая прибор. Когда духовка начинает остывать, терморегулятор быстро увеличивает подачу топлива, давая возможность духовке разогреваться.

Виды терморегуляторов

Термостаты бывают механическими, электромеханическими или электронными.

Механические устройства

Первые конструкции чаще всего используются в духовках газовых агрегатов. В них электронные компоненты отсутствуют. Работают такие узлы довольно просто.

После того как кран подачи газа открывается, максимальное количество топлива начинает поступать в духовку до тех пор, пока температура не достигнет выставленного значения. Когда температура достигнута, термостат ограничивает работу крана, переводя его на минимальный режим. Температура перестает повышаться, какое-то время она держится на одном уровне. После незначительного падения температуры прибор снова начинает подавать топливо по максимуму. Когда показатель снова достигнет нужного значения, опять следует переключение в минимальный режим.

Несмотря на несложность этого узла, после выхода его из строя данное устройство необходимо заменить целиком. Основные элементы механического регулятора — газонаполненная колба, капиллярная трубка и мембрана. Разбирать и собирать данную конструкцию, работающую с потенциально опасным топливом, не рекомендуется.

Электромеханические узлы

В составе таких термостатов есть контактные группы, или пары. Это вид устройств делится на 2 группы.

В первой находятся приборы, в составе которых присутствует капиллярная трубка, мембрана, а также газонаполненная колба. Последний элемент выступает в роли датчика температуры. В этой колбе находится газ, который заключен между дисками из металла. Когда температура повышается до заданного значения, вещество расширяется, разъединяя диски. Те, в свою очередь, размыкают цепь. После охлаждения газа диски снова сходятся, замыкая контакты. Во второй группе температурный датчик заменяет биметаллическая пластина. Принцип работы этого устройства основан на неодинаковом нагреве элементов, выполненных из разных металлов. Одна пластина нагревается меньше, поэтому не изменяется. Вторая, при повышении температуры изгибается. Пока обе пластины остаются ровными, электрическая цепь остается замкнутой. Когда происходит деформация одного металлического элемента, она размыкается.

В обоих случаях благодаря работе мембраны или пластины замыкаются или размыкаются контактные пары. Разница между группами приборов в скорости реакции на повышение температуры: газ нагревается и расширяется быстрее, чем пластины из металла. Ни один из видов электромеханических конструкций также не подлежит ремонту. Устройства заменяют только целиком.

Электронные термостаты

В этих, более сложных, конструкциях температура контролируется электронным компонентом — датчиком — терморезистором или термотранзистором. Приборы по-разному контролируют рост температуры. Есть два типа сенсоров:

в первом рост температуры пропорционален росту сопротивления;

во втором, наоборот, при увеличении температурных показателей сопротивление снижается.

Оба типа датчиков соединяются проводами с откалиброванным контроллером, который контролируя параметры сопротивления, дает команду реле размыкать либо замыкать контактные группы. Моделей электронных термостатов существует множество. В этом случае замена любых узлов элемента (датчиков, микросхем, проводов, реле) возможна.

Если сравнивать эти приборы с другими разновидностями, то преимущество находится на стороне электронных регуляторов тепла. Они позволяют с высокой точностью выставлять и поддерживать необходимую температуру. Кроме того, ассортимент устройств дает возможность выбрать максимально удобную, даже «умнейшую», конструкцию. Основных видов электронных термостатов существует три.

Непрограммируемые. Это цифровой дисплей, на котором располагаются кнопки для выставления нужных температурных параметров. Такие устройства не отличаются широким функционалом. Программируемые. Данные приборы можно назвать максимально удобными: они позволяют выставлять температуру, точное время включения духовки, а также запрограммировать ее на конкретные дни работы. Беспроводные термостаты. Это самые совершенные устройства, благодаря которым можно контролировать работу бытового прибора, находясь далеко от дома. Используются два вида беспроводной связи — Wi-Fi или Bluetooth. Эти приборы используются в системах отопления.

Помимо контроля работы оборудования, умные беспроводные приборы могут выполнять и иные функции. Например, оповещать хозяев, отправляя на телефон сообщения о возникших неполадках.

Как можно проверить термостат духовки?

Любой прибор не застрахован от неисправностей. Для термостатов свойственны два вида неполадок: погрешность — несоответствие реальных температурных показателей тем, что заданы, и постоянно сомкнутые либо разомкнутые контакты, которые перестают зависеть от температуры.

Механическая модель

Если в бытовой технике работает механический термостат, то выявление проблемы упрощается. В этом случае сначала духовку включают, выставляя самое низкое значение температуры. Включенный прибор оставляют нагреваться на 15-20 минут. Спустя это время пламя должно стать минимальным: оно остается стабильным.

Чтобы проверить термостат газовой духовки, после того как конкретная температура задана, рекомендуют некоторое время понаблюдать за пламенем горелки. Если оно осталось на прежнем уровне, или уменьшилось, то можно сделать вывод, что оборудование работает нормально. Второй способ — использование дополнительного термометра, альтернатива ему (или помощник) — мультиметр с термопарой.

Электромеханический прибор

Такой терморегулятор дает возможность проверить его работоспособность двумя способами.

Традиционный метод. Духовку включают, затем регулятор выставляют на 100 или 150°. Температуру в камере через некоторое время проверяют термометром. При исправности прибора реальное и заданное значение должны совпадать. Погрешность в показателях непосредственно при включении-выключении прибора не является неисправностью, это особенность его работы. Например, при установке 150° термостат духовки будет отключать нагрев при достижении 155°, а при падении до 145° нагрев включит. Как правило, нормой считается разница в 5°. Сложный способ. В этом случае прибор отсоединяют от устройства, находят контакты, которые снимают и замыкают друг с другом. Затем к ним подключают тестер, который заранее настраивают на режим прозвона. Если духовка холодная, то они обязаны звониться коротко, поскольку сопротивление почти равно нулю. Потом терморегулятор передвигают на 150°. Если спустя 10 минут на тестере не показывается разрыв, то ручку начинают медленно крутить в сторону уменьшения.

Второй метод считается менее точным, однако для диагностики термостата бытового прибора он вполне подходит. В любом случае, расхождения в показаниях на 5-10° являются допустимыми. Большие погрешности — уже доказательства того, что термостат нуждается в замене (механический или электромеханический) или в ремонте (электронный). Однако иногда в проблеме виноват не терморегулирующий узел, а дверца, которая может прилегать неплотно. Для ее ремонта лучше пригласить специалиста.

Электронное устройство

В этом случае оптимален первый способ проверки электромеханического узла. Если необходима полная диагностика всех элементов конструкции, то тестируют работу реле, замеряют сопротивление датчика, а также проверяют работоспособность контроллера, целостность проводников.

Что делать, если термостат «дезинформирует»?

Если устройство работает неправильно, то возможны два варианта решения проблемы — замена терморегулятора или калибровка.

Как заменить термостат духовки?

Это самый простой узел, поэтому его можно заменить самостоятельно, особенно если навыки подобной работы у хозяина-мастера уже есть. Сначала приобретают прибор, аналогичный тому, который был установлен в духовке. Сама операция по замене состоит из нескольких этапов.

Первые делом снимают с панели духовки регулировочный кран, затем ослабляют винты крепления терморегулятора. Перед тем как приступать к дальнейшим действиям, схему подключения проводки фиксируют на бумаге, или фотографируют. Затем аккуратно отключают зонд прибора, извлекают старый термостат, заменяют его новой конструкцией, затягивают ослабленные винты.

Купленный узел подсоединяют согласно запечатленной схеме, подключают зонд, потом возвращают на место ручку регулятора. После завершения работы проводят проверку нового элемента обычным, механическим термометром. В том случае если показания совпадают или расходятся минимально, можно считать, что работа выполнена успешно. Эту процедуру проводят при замене механических или электромеханических приборов.

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Простейшая регулировка устройства

Этот вариант исправления проще, к тому же отпадает надобность приобретать новый узел. Но данный способ подходит только для старых моделей. В таком случае действуют таким образом:

Точно так же демонтируют ручку регулятора с панели управления духовкой. За ней находят два винта, их ослабляют, но не удаляют. В паз вставляют отвертку, затем производят простейшую «калибровку» — проворачивают регулировочный винт. Если необходимо понизить температуру, то его передвигают против часовой стрелки, для повышения поворачивают по часовой.

В некоторых моделях термостатов предусмотрена возможность регулировки при помощи винта, располагающегося на корпусе вала. Одна восьмая оборота отвертки увеличивает либо уменьшает температуру на 25°.

Не все хозяева при любой неисправности тут же ищут мастера, так как в некоторых случаях можно легко найти информацию, а затем самостоятельно восстановить работу приборов. Например, о том, как работает термостат духовки, что делать в случае его «забастовки», расскажет следующий видеоролик: