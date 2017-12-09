В России LED-светильники появились около 10 лет назад и очень быстро завоевали рынок осветительных приборов. Если первоначально их использовали лишь для изготовления электронных табло, световых букв и вывесок в наружной рекламе, то теперь светодиодные лампы распространены повсеместно. Они освещают городские улицы и парки, офисы и подъезды, переливаются разноцветными огоньками на фасадах зданий в качестве декора или рекламы, подсвечивают фонтаны и клумбы. А еще светодиодные светильники постепенно вытесняют «лампочки Ильича» из квартир российских граждан.

Чем же объясняется такая их популярность? Давайте разбираться.

Достоинства светодиодных светильников

Если расшифровать аббревиатуру LED, то получится Light Emitting Diode, что в переводе на русский язык означает «диод, который излучает свет».

Основное отличие от традиционных ламп накаливания, в том числе и галогеновых, состоит в том, что в светодиоде нет такого сильного нагрева при преобразовании переменного тока в постоянный, поэтому срок их работы гораздо больше. В зависимости от условий и технологии использования, светодиоды способны работать от 30 до 100 тысяч часов.

Светильники со светодиодами обладают массой достоинств:

они долговечны

Срок службы по сравнению с обычными лампами при одинаковых условиях эксплуатации у светодиодных светильников больше в десятки раз.

экономичны

Количество потребляемой LED-светильниками энергии гораздо меньше, что позволяет сэкономить на оплате электричества.

прочны

Светодиодный светильник не лопнет у вас в руках, если вы вдруг чересчур сильно сожмете его. Он не сломается, если вы его уроните и не перегорит от скачков напряжения.

компактны

В большинстве своем светодиодные светильники не отличаются большими габаритами.

экологичны и безопасны

Не содержат ртути и других ядовитых, опасных или вредных веществ.

просты в установке

позволяют выбрать температуру света (теплый белый или естественный белый)

Недостатки тоже имеются

Противники светодиодных светильников в качестве недостатков обычно называют то, что они светят только в одном направлении и стоят дороже обычных ламп накаливания.

Однако, стоит заметить, что однонаправленное свечение в некоторых случаях может быть вовсе не недостатком, а, наоборот, достоинством (например, при производстве световых букв в наружной рекламе, когда необходимо, чтобы светилась их лицевая часть, а не боковины).

По поводу дороговизны можно сказать лишь одно: более высокая стоимость таких светильников все равно окупится за счет меньшего энергопотребления и гораздо более продолжительного срока службы.

Но вот то, что светодиоды чувствительны к высокой температуре, и поэтому их нельзя использовать, например, в саунах или банях, больше похоже на реальный недостаток.

Процент брака при производстве LED-светильников несколько выше, чем при производстве простых лампочек. Это тоже можно отнести к их недостаткам.

В некоторых СМИ рассказывается о вредном воздействии светодиодного освещения на зрение человека. Действительно, испанские ученые провели исследование, которое доказало, что холодный свет светодиодов более вреден для глаз, чем освещение других светоизлучающих элементов. Однако это исследование вовсе не касается осветительных приборов. Речь шла о продолжительном взгляде непосредственно на источник освещения, а конкретно на экран какого-либо устройства. Поэтому светодиодные светильники здесь совсем ни при чем.

Выбираем LED-светильники для дома

Согласитесь, перспектива проводить вечера в комнате с тусклым освещением совсем не радует. Да и там, где слишком яркий свет режет глаза и вышибает слезу, тоже вряд ли кому-то будет комфортно. Поэтому, чтобы правильно выбрать светодиодные светильники для дома, следует узнать об их характеристиках поподробнее, а также познакомиться с несколькими правилами, которые помогут вам не попасть впросак с их покупкой.

Производитель

Это первый и основной фактор при выборе светодиодных ламп. Отдавать предпочтение следует известным производителям, которые отвечают за качество своей продукции и ее безопасность для здоровья. У малоизвестных производителей показатели, указанные на упаковке, могут не совпадать с реальным положением дел. Ниже мы приведем список наиболее известных производителей LED-продукции.

Мощность

Чтобы определиться с необходимой мощностью LED-светильника, воспользуйтесь такой формулой: мощность своей старой лампы, которую вы планируете заменить, разделите на 8.

Напряжение

Следует знать, что светодиодные лампы в основном рассчитаны на напряжение 220 В, но есть и такие, которые могут работать при 110 В.

Количество светодиодов

Чем больше светодиодов в лампе, тем дольше она прослужит.

Хотя светодиоды и не перегорают в отличие от простых ламп накаливания, все же они подвержены старению и постепенному затуханию.

Форма

По форме светодиодные светильники могут напоминать привычные нашему глазу лампы накаливания и иметь форму груши, шара или свечи. А могут быть и в форме кукурузного початка с зернами-светодиодами.

Материал

Корпус LED-светильника может быть изготовлен из пластика, керамики, алюминия, а также стекла (прозрачного или матового).

Наилучшие показатели пропускания света у стекла, поэтому лучше остановить свой выбор на стеклянном изделии.

Показатели степени защиты

Имеют цифровое и буквенное обозначение. Для не особо пыльных помещений будет достаточно IP40, для помещений с повышенной запыленностью больше подойдет IP50.

Цоколь

Цоколь светодиодных светильников может быть штырьковым или винтовым. Обозначение винтовых цоколей — буква Е и цифры, обозначающие диаметр цоколя в мм. Штырьковые обозначают буквой G с цифрами, которые показывают расстояние между штырьками.

Цена

LED-светильники отнюдь не дешевы, но, как уже говорилось выше, со временем их цена многократно окупается.

Наиболее известные производители светодиодной продукции

На российском рынке пока еще совсем немного отечественных представителей, производящих светодиодные лампы, но они есть, и это радует. Но пока еще лидирующие позиции в этом сегменте занимают иностранные фирмы. Среди иностранных производителей особо выделяются «европейцы» Philips, Osram и Foton Lighting, японская компания Nichia, китайские Camelion, Selecta и Estares.

Российские производители представлены компаниями Gauss, Оптоган и ASD. Их продукция ничуть не хуже импортной.

Продукция российско-китайских совместных предприятий Ecola и Newera также вполне заслуживает доверия.