Современный человек не сможет обойтись без электричества, ведь он буквально «оброс благами цивилизации». На помощь людям приходит невероятное количество различных «ассистентов» — компьютерная и бытовая техника, интеллектуальные устройства и незаменимые кухонные приборы. Поэтому в любой квартире есть электрические сети. Однако иногда появляется необходимость сделать замену проводки. Например, если мощности старой электросети уже недостаточно, так как ее превосходит суммарная мощность всего имеющегося оборудования. Это настоящее бедствие для «пожилых» многоквартирных домов. У владельцев подобного жилья есть два варианта монтажа: открытая и скрытая проводка. В квартирах допустимы оба способа, но второй — с некоторыми оговорками. Скрытая проводка в квартире — оптимальный вариант в большинстве случаев. Поэтому сначала нужно узнать о «незаметной» технологии максимум информации, а затем решить, какую проводку выбрать, имеет ли смысл заниматься ее монтажом самостоятельно.

Что такое скрытая проводка?

Сначала нужно разобраться с этим понятием. Не все знают, какую именно электропроводку считают скрытой. Так можно назвать сети, спрятанные в конструктивных элементах зданий, то есть расположенные:

в фундаментах, перекрытиях, стяжках пола;

над фальшпотолками (натяжными, подвесными);

внутри стен, за гипсовыми перегородками из ГКЛ или ГВЛ;

в съемных полах (фальшполах), в регулируемых системах и т. д.

Невидимость проводки еще не означает ее «скрытность». Например, кабели, спрятанные под плинтусы, не относятся к этому виду. Они — элементы открытой проводки. Поэтому к ним применяются правила, касающиеся именно ее монтажа. Открытый вариант прокладки кабелей используют в том случае, если иного варианта нет. Например, такая технология применяется для деревянных домов, где альтернативы попросту нет.

Достоинства и недостатки есть у всего, и скрытая электропроводка не исключение. К ее плюсам относят:

долговечность: надежно защищенной проводке ничто/никто не угрожает;

эстетичность, поскольку кабели — очень сомнительное украшение стен и потолков;

защищенность сети: она спрятана, а значит, повредить систему практически невозможно;

электробезопасность для людей: их прикосновение к токопроводящим элементам внутри стен исключается;

пожаробезопасность: даже если возгорание произойдет в каналах (штробах), то из-за отсутствия воздуха внутри стен (кирпич, бетон) огонь вскоре потухнет самостоятельно.

К серьезным минусам скрытой проводки относят сложность прокладки и обнаружения проблемного участка при повреждении кабеля внутри стен. Еще один недостаток — невозможность визуально оценить состояние инженерной системы. К слабым местам «скрытности» уходит непростое восстановление работоспособности поврежденной электросети и серьезные расходы, поскольку в этом случае хозяевам предстоит демонтаж и повторный монтаж отделочного материала. Грязная и тяжелая работа не может воодушевлять, однако метод все же остается популярным. Причина проста: это красота интерьера, лишенного «гроздьев» кабелей (проводов), сетевых фильтров (удлинителей) и т. п.

Требования к прокладке кабеля

Идеальный вариант — монтаж скрытой проводки профессионалами. Исключением может стать хозяин, уже имеющий опыт электромонтажных работ. Согласно СП (76.13330.2016), прокладка кабеля должна отвечать нескольким требованиям:

Как и открытую, скрытую проводку всегда прокладывают параллельно/перпендикулярно полу (потолку). Этот метод позволяет проще отыскать поврежденный элемент, а также исключить «точечное попадание» в кабель гвоздем либо сверлом. Не допускается перекрещивание кабелей с другими инженерными системами, а также между собой. Для соединения элементов скрытой проводки запрещено использовать простейшие скрутки без дополнения или защиты. Верное решение — применение специальных приспособлений. Соединить провода можно с помощью самозажимных клемм (WAGO), клеммных колодок, зажимов, колпачков СИЗ (соединительных изолирующих зажимов). Другие потенциальные операции для создания безопасных соединений — опрессовка, пайка, сварка.

В том случае если проводка должна пройти через ограждающие конструкции, в них просверливают отверстия, острые кромки их скругляют, чтобы случайно не повредить изоляцию.

Способы защиты элементов скрытой проводки

Самый удобный из вариантов — использование простой, но максимально эффективной технологии. Это прокладка кабелей в трубах: в металлических (гофрированных) или пластиковых «магистралях». Преимущество способа в том, что поиски и замена поврежденного участка упрощается, так как его можно элементарно вытянуть. Например, в распределительную коробку. Такое решение активно используют для прокладки электропроводки:

в стяжках полов;

над фальшивыми потолками;

в перегородках из гипсокартона (либо ГВЛ);

в деревянных домах (исключительно металлические трубы).

Однако если говорить о стенах, то эта технология не слишком популярна. Минусы метода — сложность создания такой скрытой электропроводки и слишком глубокие штробы, угрожающие целостности железобетонных конструкций. Кроме того, на реализацию подобной системы потребуется немало времени, усилий. Не получится избежать и значительных расходов.

Для скрытой проводки в бетонных стенах, которые не относятся к несущим конструкциям, традиционно вырезают/выбивают неглубокие канавки-штробы. Их делают дрелью, болгаркой, перфоратором, штроборезом. Самый трудоемкий и потому неблагодарный метод — использование зубила и молотка.

Особенности монтажа скрытой проводки в домах из кирпича и ЖБИ-панелей

Для создания скрытой электропроводки в кирпичных или блочных домах существует несколько решений:

Классический вариант — вырезание штроб. Оптимальная их глубина — 10 мм, а если для укладки проводки будут использоваться трубы, то 40 мм. Такие «припуски» необходимо оставить для заделки канавок штукатуркой. Но последний вариант нельзя применять в многоквартирных домах, так как глубокие канавки повышают риск повреждения арматуры. Прокладка без штробления. Монтаж проводников выполняют на «нетронутых» стенах, используя толстый слой штукатурки. Толщина отделочного материала должна быть более 7 мм. Для фиксации кабеля дополнительно используют крепежные элементы. Например, пластиковые дюбель-хомуты, металлические скобы и саморезы с дюбелями. В этом случае кабель максимально плотно прижимают к стене.

В старых панельных домах в железобетонных конструкциях были специальные каналы-трассы для прокладки электрических кабелей. Вернее, удобные щели для их укладки образовывались во время строительства таких зданий. Однако самовольное штробление (как и перепланировка) в «панельках» строжайше запрещено: причина в том, что в их квартирах практически все стены несущие. В панельных домах допустимо исключительно вырезание вертикальных и неглубоких канавок. При создании горизонтальных или диагональных штроб значительно легче повредить слой арматуры.

Монтаж скрытой проводки: что нужно знать?

Оптимальный вариант — приглашение квалифицированного электрика, поскольку специалист сделает работу безукоризненно. Однако многие хозяева считают, что именно самостоятельный монтаж — гарантия качества. И в этом есть свой резон. Поэтому владельцам в любом случае сначала предстоит познакомиться с материалами, устройствами и особенностями создания скрытой проводки в квартире.

Выбор главных изделий — проводников

Понятно, что мастера должны точно знать, какие провода/кабели можно использовать для домашней проводки, а какие лучше «обходить стороной». Критериев выбора довольно много.

Материал жилы, тип кабеля

Нужно сказать, что для любой цели существует один идеальный кандидат. Это медный провод, превосходящий соперника по электропроводности и теплопроводности. В отличие от изделия из алюминия он максимально надежен, пластичен, прочен. Медные жилы служат дольше, потому что не так быстро окисляются. По этим причинам сейчас алюминиевые проводники сечением до 2,5 мм2 запрещено использовать в квартирах. Но речь идет только о кабелях нового образца, их изготавливают по новой, более совершенной технологии.

Изделия бывают одножильными и многожильными. Первые отличаются недостаточной гибкостью. Преимущества многожильных кабелей — гибкость, мягкость, недостаток — слишком большое сечение. Их не советуют использовать из-за более высокой пожароопасности. Поэтому выбирают «золотую середину»: для создания проводки в квартирах используют однопроволочные трехжильные кабели.

Сечение, марка

Для квартир приобретают медные провода с сечением 1,5-2,5 мм2. Результат вычислений всегда округляют в большую сторону. Однако кабель в любом случае рекомендуют брать с номиналом, который больше расчетного. Оптимальные варианты:

сечение проводов 1,5 мм 2 — для осветительных приборов;

— для осветительных приборов; для розеток не менее 2,5 мм2.

Однако сейчас у владельцев жилья появилось очень много «прожорливых помощников». Поэтому хозяевам настоящей армии техники нужно вносить коррективы. Если в квартире есть (или планируется купить) мощные потребители, то необходимый минимум — 4 мм2.

К таким агрегатам «с аппетитом» относятся:

микроволновые печи, электрочайники и электроплиты;

встраиваемые духовые шкафы, варочные панели;

кондиционеры, бойлеры (водонагреватели);

посудомоечные и стиральные машины;

холодильники, морозильные камеры;

сушильные машины;

электромясорубки;

пылесосы и т. д.

Что касается марки кабеля, то потенциальными претендентами для домашней проводки считают изделие ВВГ или ВВГнг, которое отличается от первого самозатухающей изоляцией. Европейский аналог последнего кабеля — товар с маркировкой NYM.

Еще один достойный кандидат — кабель ВВГнг-LS, дополнительный индекс свидетельствует о бездымности (Low Smoke). Для монтажа проводки в квартирах настоятельно рекомендуют выбирать продукцию с самозатухающей изоляцией — ВВГнг, NYM либо ВВГнг-LS.

Дополнительные элементы

Помимо кабеля мастерам понадобится купить УЗО и автоматы (их комбинацию — дифференциальные автоматы). Кроме того, домашняя электросеть не обойдется без:

распределительных и установочных коробок;

аксессуаров для соединения проводников;

розеток, выключателей, изоляции и т. д.

Оптимальное решение, которое сможет упростить ответственный этап закупки, — приглашение электрика. Он или составит список всего, что потребуется для монтажа, или предложит пойти в магазин (на рынок) вместе.

Важные моменты

Самым популярным методом остается укладка кабеля в штробы. В этом случае электромонтаж потребует знания нескольких особенностей работы. Главное здесь — корректное расположение проводки:

От потолка кабель должен находиться на расстоянии 150 мм. Это минимум, больше — лучше. В противном случае владельцы квартиры могут столкнуться с серьезной проблемой, если вдруг решат соорудить подвесной или натяжной потолок. Оптимальная дистанция от розеток до пола — 300-500 мм, до углов комнаты — 500 мм. От выключателей до пола рекомендуют оставить 800-900 мм, от двери их должен отделять максимум метр. Однако главным критерием для выбора места установки коммутационных аппаратов остается удобство для всех членов семьи.

От углов, дверных и оконных проемов электрический кабель обязаны отделять как минимум 100 мм. Минимальное расстояние от каналов до газовых труб составляет 400 мм, от труб отопления или водоснабжения — 50 мм.

Инструменты, материалы

Для создания скрытой проводки потребуется приобрести или подготовить:

болгарку (круг с алмазным напылением либо по камню);

перфоратор (с насадкой-лопаткой и коронкой);

штроборез (можно арендовать инструмент);

грунтовку глубокого проникновения;

шпатель и раствор (гипс, алебастр);

строительный пылесос;

металлическую щетку.

Еще мастеру понадобится стриппер (бокорез), уровень, рулетка, плоская кисть (валик), изолента и омметр. Поскольку работа предстоит шумная и пыльная, ему не обойтись без защитного костюма, респиратора, очков, наушников и перчаток.

Монтаж скрытой проводки: этапы

Перед началом операции квартиру тщательно подготавливают. Стены освобождают от всех «инородных» предметов, которые могут усложнить работу. После этого на них чертят вертикальные и горизонтальные линии, которые соответствуют расположению кабелей на схеме. Затем находят и отмечают точки, где будут находиться распределительные коробки, выключатели и розетки (или их группы).

Операция «Монтаж проводки» состоит из нескольких этапов:

Сначала с помощью инструмента вырезают штробы и отверстия для подрозетников, углубления для распределительных коробок. После завершения самой грязной работы их тщательно очищают от мусора и пыли пылесосом, щеткой и кистью. Штробы и отверстия под устройства грунтуют, используя состав глубокого проникновения. Силовой кабель режут на необходимые куски, затем каждый из них проверяют омметром. После монтажа подрозетников и распределительных коробок переходят к прокладке кабеля. Его надежно фиксируют той же смесью, которая использовалась для установки электромонтажных устройств, полимерными дюбель-хомутами и т. п.

После завершения монтажа канавки заделывают раствором таким образом, чтобы толщина слоя была как минимум 4 мм. Излишки штукатурки (шпаклевки) убирают шпателем. Затем переходят к монтажу УЗО и автоматов. Все отрезки кабеля соединяют в единую систему, потом ее проверяют омметром. Если все в порядке, то проводку подключают к счетчику, который потом должен быть запломбирован специалистом из управляющей компании. Последние этапы операции — чистовая отделка помещений, установка розеток, выключателей и осветительных приборов.

Скрытая проводка в квартире — отличный способ не только скрыть непрезентабельный вид инженерной коммуникации, но и обеспечить большую безопасность всех членов семьи (включая маленьких и хвостатых). Однако проще всего доверить работу квалифицированному рабочему. Это простое решение даст шанс избежать случайных и крайне опасных ошибок.

В завершение темы «Скрытая проводка в квартире» — очень популярное видео: