Практически для любого автолюбителя гараж не только удобное пристанище для средства передвижения, но и часто посещаемое место. Это стоянка транспорта нередко становится удобной мастерской, подсобным помещением или складом всяких «полезностей». Так как у владельца время от времени возникает необходимость подзарядить аккумулятор или подкачать спущенное колесо, без электричества в таком помещении обойтись крайне трудно. Оно требуется всегда: для элементарного удобства, для работы с различными электрическими инструментами. Поскольку в «жилище» для машины хранятся не самые «мирные» вещества (например, ГСМ, бензин), схема электропроводки в гараже должна быть продуманной и совершенно безопасной.

Особенности электрификации гаража

Схема электропроводки в гараже немногим отличается от разводки в квартире либо в частном доме. Поэтому самостоятельно электрифицировать помещение сможет любой владелец, эта задача вполне по силам. Однако несоблюдение правил при подобных работах — всегда потенциальная угроза: любая электропроводка должна быть не только функциональной, но и абсолютно безопасной.

Самый элементарный вариант — новый гараж, возведенный на участке, где уже находится полностью благоустроенный дом и, естественно, имеется электричество. В этом случае владельцу понадобится минимум усилий: останется только провести кабель от распределительного щита здания к гаражу, а затем сделать разводку.

Если строение расположено далеко, то рассматривать необходимо два способа: подключение от здания или от линии электропередач, которая находится неподалеку. Вторая задача сложнее, так как придется тянуть кабель либо воздушным, либо подземным путем. Оба варианта предполагают дополнительные траты и необходимость монтажа отдельного распределительного щитка.

Схема электропроводки в гараже должна учитывать все возможные устройства и особенности самого помещения.

Освещение. Первый прибор — центральная лампа достаточной мощности, ее располагают под потолком. Если гараж будет не только пристанищем для машины, то для дополнительного освещения рекомендуют установку небольших светильников по всему периметру помещения. Розетки. Их количество зависит лишь от того, какой комплект электроприборов требуется владельцу для работы и для комфортного существования. Нередко минимальный набор включает не только инструменты, но и обогреватель, плитку, электрический чайник и т. д. Электрощиток. Этот прибор довольно сильно отличается от привычного домашнего варианта. В гараже он должен включать входной и разделительный автоматы. Если есть необходимость, то количество их увеличивают. Кроме автоматов в нем должен быть счетчик.

Последний элемент — смотровая яма. Лучшее решение для нее — розетка, расположенная на стене рядом. В этом случае будет возможность пользоваться удлинителем.

Правила

Электрическую схему составляют, учитывая все требования к ней.

Проводку всегда прокладывают строго вертикальными и горизонтальными линиями. Любые уклоны запрещены. Переход от одного участка к другому должен располагаться под прямым углом. Диагонали или зигзаги недопустимы. Кабели прокладывают на расстоянии как минимум 100 мм от потолка, 150-200 мм обязательно отступают от углов, дверных и оконных проемов. Такое же расстояние оставляют от любых отопительных приборов. Розетки располагают на высоте 500-600 мм от пола. Количество приборов — один на 6 м2, либо по одному на каждые 4 м. Высота монтажа выключателей от пола — 1500 мм, расстояние от косяков — 150 мм. Если в гараже есть смотровая яма или хранилище для урожая, то ни розетки, ни выключатели там монтировать не рекомендуют. Их устанавливают в самых удобных местах помещения. Все электротехнические устройства должны иметь защиту от пыли и влаги, то есть соответствовать классу защиты IP44.

Когда гараж входит в состав кооператива, разрешение на подключение электричества получить необходимо. Перечень документов и сроки согласования уточняют у администрации.

Схема электропроводки в гараже составляется так: сначала намечают место для вхождения внешнего силового кабеля, выбирают участок для монтажа распределительного щитка. Затем на чертеже располагают точки, наиболее удобные для установки розеток и осветительных приборов. Последний этап — корректное соединение элементов линиями разводки.

Напряжение

Нередко гаражные кооперативы, помимо стандартной электросети, рассчитанной на 220 В, имеют возможность обеспечить автовладельцам отдельную проводку на 380 В, она предназначается для питания особенно мощного оборудования. Если говорить о технике безопасности, то инструкция предполагает, что должна быть одна входящая розетка в каждом помещении, однако не запрещено делать дополнительную разводку на несколько приборов, расположенных в разных местах.

220 вольт

Схема на 220 В требует завести два или три кабеля — фазу, ноль и, если есть возможность, заземление.

Фаза, проходящая через главный автомат на счетчик, поступает к осветительным приборам через простые автоматы, рассчитанные на 25 или 32 А, и к розеткам через УЗО.

380 вольт

Схема на 380 В предполагает, что в гараж может входить четыре или пять проводов. Три из них фаза, один — нейтраль, оставшийся — заземление. Для такой линии на ввод будет необходим трехфазный автомат, потребуется установка такого же трехфазного счетчика.

Общий автомат, установленный после счетчика, делит электросеть на 220 и 380 вольт. Первые отводят на осветительные приборы и обычные розетки, вторые — через отдельный автомат на розетки для мощных приборов. Это оборудование имеет 4-5 контактов.

Схема электропроводки в гараже, где часто используется мощное оборудование, наиболее требовательна. В этом случае обязательно учитывают максимально возможную нагрузку всех электрических приборов. Эта суммарная мощность необходима для выбора сечения кабеля и номинального тока автоматов.

Материалы, оборудование

Электропроводку делают закрытой либо открытой. Первая, спрятанная в стене, защищена от влаги и механических воздействий, однако требует значительных физических усилий. Вторую прокладывают «без шума и пыли», поэтому работа проходит очень быстро. Плюс — возможность простой замены элементов или модификации схемы.

Чаще хозяева гаражей выбирают второй вариант. Владельцам помещений на загородных участках лучше отдать предпочтение закрытой электропроводке. Все электрооборудование защищают, используя гофрированные трубы, кабельные каналы. Последние — длинные и узкие пластиковые лотки, крышки которых защелкиваются.

Кабель

После того как схема создана, подсчитать число выключателей и розеток довольно легко. По-другому дело обстоит с кабелем. Чтобы не ошибиться в расчетах, на поверхностях в полном соответствии с чертежом наносят линии прокладки. После выполнения этой операции вооружаются рулеткой, измеряют все участки, потом все значения складывают. Если необходима линия от помещения до столба, то вымеряют и это расстояние. Для внешнего участка используют медный кабель, его сечение — 10 мм2. Он подойдет даже для гаража, переоборудованного в мастерскую.

Для кабеля осветительных приборов будет достаточно сечения 1,5 мм2. Чтобы выбрать проводники для розеток, надо суммировать мощность абсолютно всех подключаемых приборов, затем результат (для запаса прочности) увеличить как минимум на 20%. Используя получившееся значение, рекомендуемое сечение кабеля находят в таблице.

Для большинства электроинструментов хватит провода с сечением 2,5 мм2, но для перестраховки лучше купить кабель понадежнее — с 4 мм2. Последний вариант обычно используют для прокладки отдельной, «особо мощной» линии.

Для электропроводки в гараже выбирают следующие типы кабелей:

ВВГ;

NYM;

ПУНП.

Так как помимо сечения важной характеристикой является количество жил, предпочтение отдают изделиям ВВГ, имеющим от 1 до 5 проводников. Другие их достоинства — широкий температурный диапазон (от-50 до +50°), прочность, влагоустойчивость.

Алюминиевые изделия использовать не рекомендуют: независимо от его сечения кабель может ломаться, а в таком случая проводку надо будет рано или поздно менять полностью. При открытом способе монтажа потребуется подсчитать количество гофрированных труб либо кабель-каналов, крепежей, необходимых для фиксации проводки.

Устройства автоматической защиты

Чтобы предотвратить перегрузки по току и КЗ, в линиях устанавливают автоматические выключатели. Для исключения возможности поражения людей током используют специальные устройства — УЗО. Во время разработки схемы электропроводки в гараже необходимо:

заняться монтажной схемой, которую привязывают к планировке;

разбить всех потребителей на группы, имеющие свои ветки питания;

произвести расчет предельных токов и нагрузки в силовых цепях и линиях освещения;

определить, есть ли необходимость в УЗО и защитных автоматах;

если они нужны, то подобрать тип устанавливаемого оборудования.

Монтаж электропроводки по схеме

После того как схема электропроводки в гараже готова, а все необходимое куплено, можно приступать к монтажу. Всю операции можно разделить на три этапа: это подготовка, работа на внешнем участке и монтаж электропроводки в помещении.

Подготовка

Перед началом работы традиционно готовят комплект инструментов электромонтажника. В него входят:

болгарка, перфоратор (штроборез), если запланирована скрытая электропроводка;

отвертки разных размеров: крестообразные и плоские;

круглогубцы, плоскогубцы;

отвертка-индикатор;

дрель со сверлами;

рулетка, уровень;

монтажный нож;

крепеж — хомуты, саморезы.

Еще потребуется карандаш (малярная отбивка, краска/кисть) для разметки поверхностей, изолента и резиновые перчатки. Ручки всех инструментов должны быть защищены.

Подготовительные работы в большей степени относятся к помещению. Это разметка стен и/или потолка, нарезка каналов-штроб, высверливание отверстий под розетки, распределительные щитки. Гнезда делают перфоратором и алмазной коронкой. Канавки — перфоратором, болгаркой, или простым «дедовским» набором — зубилом и молотком.

Все эти инструменты далеко не самый оптимальный выбор: лучше купить или найти (арендовать) «профи» — штроборез, который гарантирует скорость работы, ровность каналов, отсутствие грозных туч пыли в гараже. Глубина и ширина штроб, как правило, не превышает 20 мм.

Схема электропроводки в гараже, если речь идет об освещении, реализуется на потолке. Когда перекрытием являются железобетонные плиты, то кабель просто укладывают между ними, а затем замазывают песчано-цементной смесью либо готовой штукатуркой. В случае монолита проводку протягивают в гофрированный рукав. Ее фиксируют хомутами, «посаженными» на саморезы.

Работа на улице

В этом случае есть два варианта — воздушный либо подземный.

По воздуху

Первый способ наименее трудоемкий. К такой электропроводке предъявляют несколько требований по высоте. Минимальные значения таковы:

ввод в здание — 2,75 м;

над пешеходными дорожками — 3,75 м;

над проезжей частью — 6 м.

Если высота гаража меньше 2,75 метров, то на крыше или стене требуется установить изогнутую стальную трубу (уголок), ее диаметр — 20-30 мм. Когда расстояние между гаражом и столбом электропередач превышает 25 м, необходима дополнительная промежуточная опора.

Для надежности в качестве несущего элемента используют стальной оцинкованный трос (диаметр 4-5 мм). Его натягивают при помощи крюков, талрепов, натяжных зажимов, используемых для СИП. Кабель помещают в гофрированную трубу, потом крепят к тросу пластиковыми хомутами.

Под землей

Подземная прокладка кабеля не так требовательна, но в этом случае нужен бронированный кабель. В маркировке такого изделия должна присутствовать буква «Б». Для укладки проводки в траншеи также используют гофрированные трубы. Если кабель будет просто засыпаться землей, можно купить обычные ПВХ изделия. Когда хозяином запланирована заливка бетона, необходимы тяжелые трубы ПНД (полиэтилен низкого давления).

После рытья траншеи, глубина которой составляет 800 мм, в нее засыпают песчаную подушку толщиной как минимум 100 мм. Затем помещают на нее кабель, засыпают его таким же слоем песка, а сверху укладывают защитно-сигнальную ленту. Если траншея широкая, то потребуется несколько рядов. Сверху ее засыпают землей.

Провода протягивают в гараж через отверстие в фундаменте, его предусматривают еще на этапе заливки основания. Кабель, уложенный под землей, — вариант довольно трудоемкий, однако этот способ более надежен, так как проводка максимально защищена от внешних воздействий.

Внутренняя разводка

Еще на стадии проектирования необходимо выбрать, какой способ монтажа будет оптимальным для хозяина. Как уже было сказано, вариантов есть два — скрытый и наружный. При первом в стенах делают канавки-штробы, при втором кабель прячут в каналы либо гофрированные трубы, затем их крепят к стенам и потолку.

Скрытая проводка

Сначала кабель режут на куски, почти равные по длине шлейфам: для запаса добавляют примерно 10%. Потом устанавливают в гнезда распределительные коробки. Монтаж производят гипсовым раствором либо саморезами с пластиковыми дюбелями. Иногда используют оба варианта.

Проводку помещают в штробы, затем фиксируют ее с помощью пластиковых хомутов, закрепленных в канавках саморезами. Соединяют шлейфы скрутками, которые защищают изолентой, или с помощью клеммных колодок, надежных и абсолютно безопасных. Штробы закрывают штукатурным раствором, монтируют выключатели и розетки, затем подключают их к электросети.

Не всегда целесообразно замуровывать кабель в стенах. В небольших помещениях гораздо практичнее сначала поместить провода в гофрированные трубы, а потом спрятать под раствором или штукатуркой. В этом случае при повреждении электропроводки вскрывать стены не придется: можно легко вытащить старый кабель, а потом протянуть новый.

Открытый монтаж

Если стены гаража металлические или деревянные, то этот способ — единственная возможность. В таком случае выбирают либо гофрированные трубы, либо кабель-каналы — длинные короба (2 м) с крышками. Предварительно их разрезают, затем крепят к поверхности саморезами. Соединяют участки с помощью распаячных (распределительных) коробок.

Все элементы надежно фиксируют саморезами. Так как штроб нет, используют только внешние электроприборы — выключатели, розетки, распределительные коробки. После укладки и подключения проводов кабель-каналы закрывают с помощью защелок.

Установка распределительного щитка

Гараж, подключаемый отдельно от дома, — ситуация, встречающаяся нечасто. Но в этом случае придется приобретать дополнительное оборудование — свой распределительный щит, куда устанавливают счетчик. Щит закрепляют на стене — внутри или снаружи. Если выбран первый вариант, то для удобства устройство фиксируют на стене близко от входа в гараж.

Рекомендуемая высота для монтажа распределительного щитка 1,8 м, однако владелец может изменить (уменьшить) это значение. В качестве крепежа также используют саморезы с пластиковыми дюбелями. Каждому шлейфу рекомендуют устанавливать отдельный автомат. Помимо него необходим общий прибор — на вход.

Схема электропроводки в гараже не слишком сложна: как для понимания, так и для реализации. Однако времени работа займет немало, а внимательность, аккуратность и осторожность — требования, которые обязательны для любого мастера-электрика. Чтобы гарантировать безопасность, лучше не экономить на сечении кабелей и на приборах, так как электричество не прощает ни небрежного отношения, ни ошибок при монтаже.

Чтобы оценить сложность предстоящей операции и свои силы, можно посмотреть один из популярных видеоуроков: