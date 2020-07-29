Что вы хотели бы вложить в понятие «хорошая розетка»? Прежде всего это безопасность и высокая надежность. Не последнюю роль играет и функциональность, а также долговечность. Будет хорошо, если ее цена понравится и подойдет, а само изделие будет эстетичным, хорошо сочетающимся с остальными предметами интерьера помещения.

Все это можно найти в серии розеток LK60 российской компании LK Studio. Здесь удачно сочетаются между собой все эти качества. Это делает продукцию бренда не только конкурентоспособной, но и сопоставимой по надежности с лучшими зарубежными фирмами. И все это при нашей цене, что является ценным преимуществом. Давайте несколько подробней остановимся на серии LK60.

Варианты розеток серии LK60

Для серии LK60 можно выбрать розетки разного исполнения. Здесь представлены изделия, хорошо подходящие под конкретную ситуацию, а также имеющие дополнительную безопасность.

Можно выделить такие варианты розеток:

с заземляющими контактами или обычного исполнения;

одинарные стандартные или сдвоенные с размещением под углом в 45 градусов;

с наличием защитных шторок или без них;

с наличием дополнительной крышки, обеспечивающей уровень защиты IP44;

с встроенными в само изделие 2-мя разъемами USB, здесь они используются только для зарядки различных USB устройств, а не для передачи данных;

с возможностью модульного размещения, где в блоке модуля могут быть не только розетки, но и другие электроустановочные изделия.

Если возникает необходимость наружной установки, то розетку можно смонтировать в специальном боксе со степенью климатической защиты IP55.

Выбор лицевых панелей и рамок на розетки у компании LK Studio очень большой. Здесь не только большое разнообразие цветовых оттенков, но и материалов изготовления рамок. Вы можете заказать для себя особые рамки на электрофурнитуру LK60 из закаленного стекла, дерева или анодированного алюминия.

Технические параметры розеток LK60

Сами по себе розетки серии LK60 имеют такие эксплуатационные параметры:

максимальное напряжение до 250В/50Гц;

номинальная сила тока: до 16А;

общая мощность подключаемых электроприборов не должна превышать 3,5кВт;

рекомендуемое сечение подключаемых проводов 2,5 мм2;

для USB портов напряжение составляет 5В и сила тока 2,4А.

Изделия рассчитаны на много лет эксплуатации. Заводской расчетный стандарт работы соответствует примерно 40 000 циклам на включение и выключение.

За счет достигается высокая безопасность и надежность розеток LK60?

Продукция LK Studio может конкурировать с ведущими известными в мире брендами. Это стало достижимо за счет внедрения новых технологий и использования материалов, увеличивающих надежность и эксплуатационную безопасность.

Это можно продемонстрировать в качестве отдельных примеров:

при изготовлении корпуса механизма используется термостойкий пластик PBT, который имеет высшую категорию стойкости к горению ПВ-0;

контакты сделаны с применением сплава QSn6.5-0.1, который дает минимальный нагрев и хорошую токопроводимость;

изделия имеют специальную накладку на механизме, обеспечивающую защиту от искрения;

защитные шторки изготовлены из прочного полиамида;

лицевые панели из АБС пластика, имеют высокий коэффициент прочности и устойчивы к выгоранию на солнце.

Если вы хотели найти на рынке элекроустановочных изделий нашей страны лучшие варианты розеток по отношению стоимости, надежности и качества, то серия LK60 является одним из лучших вариантов.