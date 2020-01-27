Желание сделать свой дом максимально комфортным вполне объяснимо, а помогают достичь этой цели многочисленные электроприборы, без которых нормальный быт попросту невозможен. Все большей популярностью стала пользоваться оригинальная техника, служащая не только для освещения комнат, но и для создания уникальных декоративных элементов. Речь, в первую очередь, идет о светодиодных и галогенных (галогеновых) светильниках, оснащенных дистанционным пультом управления. Так как они достаточно сложны, эти конструкции нередко выходят из строя. Далеко не все знакомы с устройством таких светильников, но этот пробел можно восполнить: знание устройства изнутри и набор инструментов позволят провести ремонт люстры с пультом самостоятельно.

Как устроен светильник с ПДУ?

Эта техника имеет довольно много преимуществ перед обычными, ничем не примечательными люстрами, но главные их достоинства — эффектность освещения и удобство. Осветительные приборы, управляемые пультом, являются довольно сложными конструктивно, поэтому навыки в электротехнике и электронике у мастера приветствуются. Если светильники с обычными лампами накаливания имеют простой механический выключатель, то здесь принцип совершенно другой. Сигнал от пульта управления улавливает детектор специального радиореле. «Умные» люстры имеют в составе следующие элементы:

контроллер;

пульт управления;

блок (или блоки) ламп: галогенных и/или светодиодных.

Комплект из двух первых элементов называют блоком радиоуправления. Контроллер (другое название — свитч, switch) — беспроводной переключатель, блок управления светодиодами и/или галогенными лампами. Это радиоуправляемое реле, принимающее команды. Внутри него находится радиомодуль (RF-модуль). Им можно управлять двумя способами: с помощью клавишного переключателя, находящегося на стене, или пультом управления, этот ПДУ имеет минимальное количество функций (клавиш-кнопок).

В блоке управления могут находиться 2-7 электромагнитных реле, переключающих каналы, подающих питание на трансформаторы. Количество тех и других в приборе зависит от модели люстры. «Ахиллесова пята» реле радиоуправления — слабая пайка: элементы со временем отсоединяются от печатной платы. Перед реле располагается гасящий конденсатор. За ними — балластный конденсатор, предохраняющий осветительные приборы от резких скачков напряжения. Если даже одна из ламп вдруг выходит из строя, цепь перестает работать.

В блок галогенных ламп помимо них входит блок питания — электронный трансформатор. На входе светодиодного блока стоит драйвер, мощность которого рассчитана на точное количество светодиодов. Число последних может сильно отличаться: есть модели с 4 приборами, к некоторым драйверам возможно подсоединение 22 светодиодов, или более.

Насколько сложен будет ремонт люстры с пультом, зависит от ее вида. Приборы бывают с галогенными лампами, со светодиодными, или комбинированными — с обоими видами. Последняя программируемая техника, имеющая три разных режима работы, из-за большей сложности устройств ломается гораздо чаще. Самые простые электрические схемы могут гарантировать длительную работу без поломок.

Виды неисправностей и их причины

Чтобы успешно произвести ремонт люстры с пультом, нужно сначала изучить виды неисправностей и то, что их спровоцировало.

Наиболее частые поломки

К типичным неприятностям, из-за которых приходится делать ремонт люстры с пультом, относится:

полное либо частичное отсутствие освещения;

самопроизвольное отключение светильника;

кратковременное мигание;

выход прибора из строя.

Спровоцировать поломку может температура, превысившая отметку 50°, разрыв контакта — или нити, или держателя, его отслоение. Выгорание диодов происходит из-за перенапряжения в сети, перегорания (пробоя) конденсатора. Эти поломки характерны для недорогих плат. Другие потенциальные причины:

короткое замыкание;

некорректное подключение к цепи;

неправильно реализованная схема подключения устройства.

Нередко хозяевам таких светильников приходится сталкиваться с заводскими дефектами: с недостаточно надежными контактами цепи, слабой пайкой шин и проводов, некачественным креплением их в цокольной части ламп.

Поломки и вызывающие их факторы

Так как любая неисправность имеет определенные причины, то связь установить необходимо в первую очередь.

Нет реакции пульта на прикосновение. Помимо неисправности батареек неприятную ситуацию способны спровоцировать засоренные контакты, нуждающиеся в очистке, плохая работа радиореле из-за низкого качества, постепенной деградации конденсатора. Этот дефект требует замены. ПДУ, начинающий работать только со второй или третьей (пятой) попытки, либо реагирующий только вблизи. Эту неисправность могут вызывать некачественные батарейки либо неисправное реле, прерывание шлейфа диодов из-за плохого контакта, его плавления. Сбои стационарного выключателя. В этом случае виновато окисление проводов, некорректно подобранная электрическая схема, постоянные скачки напряжения, перегрев. Проблему нередко вызывает сбой в работе трансформатора, плохой выключатель, неправильная эксплуатация.

Отказ от работы лампочек и/или светодиодов — самая «популярная» неожиданность. Эту поломку провоцирует сбой в сети либо выход из строя блока питания, перегорание элементов из-за низкого их качества, перегрева устройства. В любом из этих случаев требуется замена ламп либо проверка блока. При разной интенсивности света приборов в линейке также рекомендуют их полную замену.

Если люстра со светодиодами не включается, возможно, что виновником стало плохое соединение, некачественная проводка в любом месте электрической цепи. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, проверку устройства перед покупкой, включая работу пульта ДУ, делают обязательно.

Ремонт люстры с пультом: инструменты

Перед началом «раскурочивания», диагностики и ремонта забастовавшего светильника необходимо приготовить материалы и орудия труда. К ним относятся:

клещи (пассатижи) с изолированными ручками;

мультиметр для проверки исправности приборов;

отвертки: тонкая с плоским жалом и крестообразная;

паяльник с тонким жалом, припой;

изолента, провода, лампы и/или светодиоды;

пинцет для работы с крошечными деталями.

Инструменты для проверки контактов должны иметь защиту, без нее электротехнические работы проводить запрещается.

Основные поломки светильников

Ремонт люстры с пультом требуется, если обнаруживают характерные неисправности для таких приборов:

вдруг перестает реагировать ПДУ, но с ручным управлением все в порядке;

отказывается функционировать стационарный выключатель;

не включаются определенное число ламп либо светодиодов;

лампочки начинают мигать, люстра сама переключается между режимами;

светильник беспричинно выключается или совсем не работает.

Наиболее часто встречаются проблемы с пультом дистанционного управления. Первая причина, что приходит в голову, — севшие батарейки. Но это самый простой вариант. Нередко дело в другом «виноватом». Все эти неисправности чаще не появляются одновременно. Обычно ремонт люстры с пультом — это пайка либо замена одного-двух элементов. Как правило (по закону Мерфи), происходит «забастовка» самых важных из них.

Отказывается повиноваться пульт

Нередко ремонт люстры с пультом начинают и заканчивают ПДУ. Чтобы проверить его, рекомендуют взять смартфон, включить в «теле» режим камеры, затем навести на него пульт и понажимать кнопки. Если прибор находится в рабочем состоянии, то на экране появится яркое белое моргание. Если ничего не происходит, то пульт придется ремонтировать. Чтобы определить причину, проверяют:

батарейки;

дорожки платы;

ее контактные площадки.

Сначала открывают отсек с батарейками, вставляют в него новые элементы, либо сначала проверяют напряжение мультиметром. Если значение ниже нормы, то их заменяют новыми аккумуляторами. Когда результата нет, прибор остается в нерабочем состоянии, пульт разбирают, тщательно осматривают дорожки печатной платы, а также все места паек. При обнаружении кольцевых трещин их пропаивают. Контактные площадки очищают.

Если оказывается, что пульт находится в рабочем состоянии, то одним из подозреваемых становится контроллер управления. В этом случае люстру снимают, достают блок контроллера, затем его разбирают и осматривают плату приемника сигнала (RF). Проверяют контакты паек, все конденсаторы. Последние рекомендуют заменить, так как со временем емкость их падает, возникает риск утечки.

Затем проверяют другое слабое звено — контакты возле фотоэлемента. Если обнаруживают потерю, то ее восстанавливают пайкой. Дополнительно проверяют фотоэлемент на наличие трещин. В том случае, когда все неполадки устранены, но приемник все-таки отказывается работать, можно сделать вывод о выходе из строя микросхемы. Варианта есть лишь два — ее замена либо покупка нового приемника.

Неправильная работа ПДУ или выключателя

Если стационарный переключатель работает корректно, а дистанционный пульт сначала включает режимы, но потом люстра перестает на него реагировать, то дело в плате контроллера. В неправильном функционировании виноват выход из строя металлокерамических конденсаторов. Обнаружить их легко: эти мини-приборы напоминают маленькие толстые подушечки, или куски мыла. Они нуждаются в замене.

Схема самого пульта довольно проста: на печатной плате располагаются два транзистора и микросхема-шифратор, кодирующая и передающая команды. Поэтому ломаться там нечему, если ПДУ не падал с большой высоты, или не был «в плавании». Единственная возможная неприятность — небольшое засорение контактов. В этом случае все токопроводящие элементы протирают ватной палочкой, которую смачивают спиртом. Самый худший вариант — отказ реле — причина для приобретения нового устройства.

Если пульт, наоборот, находится в рабочем состоянии, а не реагирует стационарный выключатель, то дело не в трансформаторах и не в контроллере управления. В этом случае причиной является обрыв. Чтобы его найти, сеть обесточивают, все соединения блока контроллера с выключателем прозванивают мультиметром. При нахождении обрыва его устраняют.

Проблема с лампами либо со светодиодами

Контроллер управления является единственным источником проблемы, когда не включаются все осветительные приборы-светодиоды. Если отказываются работать только некоторые из них, то есть два варианта: либо выход из строя самих элементов, либо отказ от работы одного из двух трансформаторов, питающих линейки светодиодов.

Так как они соединены в цепь последовательно, при выходе одного электроприбора из строя другие тоже не смогут работать. В этом случае сгоревший элемент находят и заменяют новым. Если не светятся галогеновые лампы, то ремонт люстры с пультом состоит в проверке трансформаторов, а также самих ламп, соединенных параллельно. Их прозванивают, потом заменяют неисправные элементы.

Когда не загорается вся светодиодная подсветка, в первую очередь проверяют балластный конденсатор. Его подключают к мультиметру. Если напряжение нормальное, то чаще заменяют всю цепь ламп. Если напряжение минимальное или оно полностью отсутствует, то конденсатор меняют на новый прибор. Когда не загораются сразу все галогеновые элементы, возможно, что проблемой стал электронный трансформатор. Его также тестируют, неисправный заменяют.

Люстра не включается никаким способом

Если светильник не заставить работать ни пультом дистанционного управления, ни стационарным выключателем, то, с большой долей вероятности, проблема в выходе из строя блока управления. Это достаточно надежное устройство, однако из-за серьезных перепадов напряжения микросхемы часто выходят из строя, потому что выгорают токопроводящие дорожки на плате.

В этом случае открывают блок управления, плату контроллера рассматривают с помощью увеличительного стекла: на дорожках ищут даже малейшие повреждения и микротрещины. Такой ремонт люстры с пультом тоже не обещает особых трудностей: работа заключается в восстановлении дорожек микросхемы паяльником.

Ремонт люстры: что можно исправить?

Некоторые элементы легко заменить, а контакты заново припаять, но в некоторых случаях требуется более сложная работа.

Вышел из строя контроллер. Если возникла необходимость в ремонте блока управления, то устройство, представляющее собой приемник и дешифратор, отремонтировать можно. Для этого достаточно мультиметром определить «слабое звено» и исправить неполадку, ориентируясь по схеме. Другая ситуация, если вышла из строя микросхема, где стоит прошивка. Исправить ее смогут только специалисты, имеющие необходимое оборудование, а ремонт обойдется недешево. Резонно переплачивать за него? Нет, так как гораздо проще и дешевле приобрести новую деталь. «Бонусом» станет новый пульт управления, идущий в комплекте с контроллером. Неисправен драйвер или электронный трансформатор. Самый дорогой элемент в драйвере — балластный конденсатор, он стоит менее доллара. Другие элементы — диодный мост и резисторы, либо пара выпрямительных диодов. Неисправности можно легко найти с помощью мультиметра, а потом заменить детали. Импульсные блоки питания светодиодных лент и электронные трансформаторы исправить немного сложнее, так как труднее выявить элементы, вышедшие из строя. Часто ими становятся ключевые транзисторы. Но и в этом случае покупка новых деталей не разорит: первые (импульсные) стоят от 3 долларов, вторые — в районе двух.

По большому счету, необходимости в самостоятельном исправлении поломок этих элементов нет. Однако не существует гарантии, что купленный элемент не преподнесет неприятный сюрприз уже в ближайшем будущем. Поэтому решение в любом случае остается за тем, кто занимается ремонтными работами.

Диагностика, ремонт люстры с пультом — операции, которые легко провести самостоятельно, если у мастера есть опыт работы с паяльником, он давно и «близко знаком» с микросхемами. В этом случае устранение неисправностей позволит сохранить значительную сумму денег, которые не понадобятся ни для вызова специалиста, ни для покупки нового осветительного прибора.

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Для проведения подобной работы крайне важно осторожное обращение с оголенными проводами во время их тестирования. Любая небрежность может стать причиной серьезной травмы. О том, как можно сделать ремонт люстры с пультом самостоятельно, расскажет (и продемонстрирует) это видео: