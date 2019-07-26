Почему выбивает пробки: принцип действия, возможные причины и советы

С проблемой «вырубания света» сталкиваются все. Такое чрезвычайное происшествие происходит по многим причинам, часто в этом виноваты устройства, выполняющие работу по защите электросети от возможной перегрузки и последующего короткого замыкания. Давным-давно «пробками» в народе окрестили плавкие предохранители, которые на самом деле напоминали эти «затычки». Сейчас это, уже привычное, слово плавно перешло и на новые, более совершенные модели — автоматические выключатели. Внезапное отключение электричества всегда вызывает досаду, поэтому хозяевам лучше преждевременно узнать, почему выбивает пробки. Только уяснив настоящую причину, можно справиться и с ее последствиями.

Пробки: древние, старые, современные

Самая старая керамическая пробка — цилиндр черного цвета. Это устройство с предохранителем — плавкой вставкой, которая в случае перегрузки (или КЗ) разрушается, размыкая сеть. После каждого ЧП ей нужна замена предохранителя, совпадение характеристик (силы тока и напряжения) старого и нового устройства защиты — обязательное требование. В противном случае завышенный номинал приведет не к отключению от сети, а к перегоранию электропроводки. К тому же найти проблемный участок будет затруднительно.

Более современная пробка — уже автоматическое устройство, имеющее 2 кнопки — белую (серую) и красную. Первые предназначаются для включения, красная — для прямо противоположной цели — размыкания цепи. Эта улучшенная конструкция пробки дает возможность быстрого восстановления подачи электроэнергии.

Новые приборы имеют совершенно другой вид: это миниатюрные рубильники, которые включают, перемещая рычажок в верхнее положение. Такие автоматы изготовлены из пластмассы, внутри устройств размещены два защитных элемента. Это специальная биметаллическая пластина — тепловой расцепитель, защищающий сеть от перегрузки, и катушка с сердечником (электромагнитный расцепитель). Последнее устройство предохраняет электрическую цепь от короткого замыкания.

Чтобы быстрее выявить виновника неполадки, такие защитные аппараты желательно устанавливать в цепях группами: например, розетки для кухонных (комнатных) приборов на одном автомате, а источники света — на другом.

Потенциальные причины срабатывания

Почему выбивает пробки? Если нет дополнительной (дифавтомата, УЗО) зашиты, то существуют лишь три основные причины, это:

короткое замыкание — моментальная перегрузка;

превышение номинальной нагрузки (длительное);

неисправность самого прибора.

Короткое замыкание (КЗ)

К самым опасным последствиям может привести короткое замыкание — внезапный и резкий скачок тока цепи, который провоцирует мгновенный нагрев проводов. Одновременно падает напряжение, а следствием становится перегорание проводки либо — еще хуже — пожар. Вызвать такую аварийную ситуацию способна некорректная коммутация аппаратуры, повредившаяся изоляция, попадание воды на проводку.

Чем быстрее среагирует защитное устройство, тем меньше короткое замыкание причинит вреда. Есть происшествия, знакомые многим. Например, КЗ при включении света. Его вызывают замкнутые оголенные провода, находящиеся в патроне, нередки ситуации, когда сама лампа становится источником проблемы. В этом случае небольшое короткое замыкание возникает внутри колбы, но это явление не приводит к серьезным последствиям: из строя выходит только лампа.

Превышение номинальной нагрузки

Это происшествие не заканчивается печальными последствиями, а виноваты в перенапряжении сети зачастую сами хозяева, включающие несколько приборов в одну розеточную группу. Причина — разница между пусковым и рабочим током: первый несколько превышает второй.

Большую опасность представляют мощные агрегаты — например, бойлеры, стиральные машины, холодильники, провоцирующие при пуске сильный скачок тока в электроцепи. Чтобы избежать нередкого выбивания пробок, лучше всегда тщательно контролировать все приборы, включенные в конкретную розеточную группу. Это относится как к их количеству, так и к мощности.

Неисправность оборудования

Любая пробка, автомат — сложные устройства (особенно — последний), которые рано или поздно могут попросту выйти из строя, либо начать работать некорректно, поэтому такие варианты также нельзя исключать. Решение одно — покупка нового аппарата, современного. Иная ситуация — внезапная поломка мощной бытовой техники — ведет к такому же результату — срабатыванию механизма защиты.

Причины без явных причин

Это провода в старых домах, возведенных во время существования Советского Союза. Тогда суммарная мощность небольшого набора бытовой техники была довольно мала, поэтому и электроцепи не подвергались большим нагрузкам. Такие провода совсем не предназначены для того изобилия приборов, существующих теперь практически в каждом доме. В этом случае единственный путь обезопасить себя от постоянно выбиваемых пробок — поиск и замена потенциальных слабых участков.

Избыточная влажность — еще одна возможная виновница выбивания пробок. Воздух имеет достаточно сильное электрическое сопротивление. Тот, что постоянно насыщается парами воды, теряет это свойство. Поэтому обустройством розеток в помещениях с повышенной влажностью — в банях, подвалах, ванных комнатах — должны заниматься только профессиональные электрики. Для монтажа устройства там необходимы специальные конструкции, имеющие довольно высокий уровень защиты от влаги.

Плохой контакт на клеммах также может стать причиной срабатывания автоматического защитного оборудования. В большей мере этим грешат мягкие алюминиевые проводники. Ослабленный контакт неизбежно приводит к нагреванию аппарата. На такие изменения реагирует тепловой расцепитель (биметаллическая пластина), логичный результат — срабатывание защиты. Чтобы избежать потенциальных проблем, необходима хотя бы ежегодная ревизия электрощитка, подтягивание клемм. Если эта операция не помогает, то следует искать виновников в другом месте.

Что делать?

Самое логичное решение — самостоятельная попытка установить причину и справиться с проблемой. Выбитые пробки с плавкой выкручивают, проверяют вставку. Если она повреждена, то меняют предохранитель, купив изделие с такими же характеристиками. Затем пробку ввинчивают на законное место.

Для «пробкового» или современного автомата таких манипуляций вовсе не требуется: в первом случае нажимают на кнопку, во втором — возвращают рычаг в верхнее положение. Так поступают, если причина небольшого ЧП доподлинно известна. В других случаях советуют сначала ее найти, а затем устранить.

Поиск

Чтобы убедиться в своей правоте (или в своих подозрениях), сначала предпринимают такие действия:

ищут доказательство, что пробки выбило только в одной квартире;

проверяют напряжение в электрощите;

тестируют все розетки/выключатели в доме: ищут потемнения поверхностей, запах гари, дым;

если никаких аномалий нет, то пробки включают.

Отсутствие новых проблем с электричеством — доказательство работы автомата. Если снова повторилось то же самое, то поиски продолжают. Действуют уже по-другому:

выключают все, что работает от сети;

снова подают напряжение.

Нормальное функционирование сети позволяет предположить превышение нагрузки, короткое замыкание, неисправный прибор. Если ЧП опять произошло, то можно считать, что ответ на вопрос, почему выбивает пробки, найден. Это проблемы с проводкой.

В этом случае оптимальный вариант — звонок в аварийную службу. Альтернативный вариант — самостоятельная проверка всей электроцепи, однако такие манипуляции подразумевают наличие опыта подобных работ, так как тестировать предстоит всю проводку — от распределительной коробки до розеток. Алгоритм действий таков:

осматривают каждую розетку в доме: откручивают декоративную крышку, ищут обуглившиеся провода, проверяют на запах гари;

тестируют работоспособность каждого бытового прибора, исследуют на предмет повреждения корпус, шнур и вилку;

по очереди включают аппараты в сеть;

если вся техника исправна, приборы перераспределяют по группам розеток.

Чтобы исключить такие ситуации в будущем, более мощным приборам обеспечивают отдельную линию проводки.

Что предпринимать нужно?

Чтобы забыть о том, почему выбивает пробки, придерживаются простых правил:

после приобретения новой бытовой техники определяют ее мощность, которую сравнивают с номиналом сети;

внимательно следят за состоянием электрической цепи, проверяют работоспособность электрооборудования, подключаемого к ней;

обеспечивают детские комнаты розетками с высоким уровнем защиты;

при малейшем подозрении на потоп сразу обесточивают всю квартиру.

Что делать запрещено?

Главная задача автоматического механизма — защита сети, а не средство для включения либо выключения электричества в доме, где проводится ремонт. Частое срабатывание устройства — достаточный повод для вызова опытного электрика. Для того чтобы избежать подобных ситуаций, лучше:

не включать несколько мощных приборов одновременно;

не устанавливать в помещениях с повышенной влажностью обычные розетки.

Замена автоматического выключателя на более мощный аппарат исключена, так как электропроводка в щитке, где установлен автомат мощностью в 16 ампер, при монтаже нового устройства в 25 ампер попросту сгорит. Если нет опыта «тесного общения» с электрическим щитком и розетками, лучше доверить работы тому, кому они хорошо знакомы.

Узнать, что говорят специалисты о том, почему выбивает пробки, что нужно делать, можно из этого видео: