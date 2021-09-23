Розетки — приборы простые и, как правило, надежные. Правильно установленные устройства функционируют безукоризненно, поэтому не требуют замены долгий срок. Однако вечных вещей нет, поэтому рано или поздно в схеме электросети возникают неполадки. Наиболее часто хозяева сталкиваются с настораживающими симптомами — с появлением искрения и характерным треском. Эта ситуация крайне опасна, потому что может спровоцировать возникновение пожара. Поэтому сначала владельца «шалящего» мини-прибора нужно узнать, почему трещит и искрит розетка, а потом попытаться решить проблему самостоятельно, либо вызвать специалиста.

Искрение и треск: чем опасна такая ситуация?

Все хозяева знают, что шутить с «совокупностью двух стихий» нельзя, однако некоторые из них оставляют ремонт «на потом». И это главная ошибка, нередко приводящая к очень серьезным последствиям. Даже малейшие неполадки электросети надо незамедлительно исправлять.

Чем грозит искрение и треск розетки? Если она искрит при подключении вилки, при работе прибора, или без всякого повода, то такое поведение — симптом, всегда указывающий на необходимость срочного ремонта. Искрения можно не наблюдать. Эта невидимость проблемы характерна для начальной стадии «заболевания». Однако на нее указывает второй признак серьезной неисправности — так называемый «электрический треск».

Чтобы помочь понять, к каким последствиям может привести игнорирование такой серьезной проблемы, можно привести всего один факт. Разряд, возникающий во время искрения розетки, можно сравнить с электрической дугой, которую используют для сварки, или с электрическим разрядом в атмосфере — с молнией.

Да, пробой проводки менее разрушительный, однако искрение розетки может стать причиной возгорания предметов, расположенных рядом. Следствием небрежности хозяев станет пожар. Причиной его могут быть и электрические разряды, и нагрев проводников. Нельзя исключать и еще одну ЧС — выход из строя приборов, питающихся от неисправной розетки, и поломку наиболее чувствительного электрооборудования — ноутбуков, компьютеров и т. д.

Почему трещит и искрит розетка?

Поскольку любая неполадка в электросети может обойтись очень дорого, действовать нужно немедленно. Первый шаг — поиск причины, этот этап практически все владельцы недвижимости могут пройти самостоятельно. От «виновника» зависит оптимальный способ ремонта: не исключено, что для исправления прибора хозяевам придется пригласить мастера.

Предназначение розеток всем известно: это соединение электрических устройств с сетью. Если приборы функционируют нормально, то при прохождении тока через контакты выделяется минимальное количество тепла. Но иногда при вставлении вилки возникает пробой — появляется искрение, которое сопровождается треском. Чем мощнее прибор, тем серьезнее опасность, потому что температура электрической дуги в этом случае максимально высока: речь идет о тысячах градусов.

Если наблюдается искрение прибора, то меры нужно принимать немедленно. Из-за него происходит быстрый износ проводки и розетки. Страдает устройство и его корпус: плавится пластик, деформируются контакты, разрушаются изоляционные материалы. Самое грозное последствие — выход из строя бытовых электроприборов.

Почему трещит и искрит розетка? Причин потенциально опасной ситуации есть несколько. В первую очередь, к ним относятся проблемы с электропроводкой дома или квартиры. Вообще, приборы преподносят неприятный сюрприз в 2 случаях:

если проводники недостаточно хорошо соединены с клеммами розетки;

когда проблема кроется в плохом контакте разъема и штырей штепсельной вилки.

Искрения, сопровождающегося треском, можно ожидать, если:

изделие оказалось бракованным;

мощности коммутационного устройства недостаточно;

ослабли контакты, которые рекомендуют регулярно подтягивать;

прибор давно эксплуатируется, поэтому его разъемы сильно изношены;

штепсельные элементы (розетка и вилка) изготовлены по разным стандартам;

изношены штыри вилки прибора: на них есть щербины, грязь, следы окисления;

розеткой давно не пользовались, поэтому на ней (в ней) «завелось» большое количество пыли;

коммутационное устройство изначально имело довольно низкое качество: при его изготовлении использовались совсем не подходящие, ненадежные сплавы.

Любая неполадка при включении электроприборов — веская причина сразу прекратить эксплуатацию розетки. Сначала нужно разобраться, что именно вызвало эту ситуацию, а потом вызвать электрика, или исправить ее своими силами.

Низкое качество изделий

Поговорка про скупого покупателя, который «платит не один раз», справедлива и для небольших электрических устройств. Дешевые изделия ненадежны, они сравнительно быстро выходят из строя. Основная причина их недолговечности — недобросовестность производителей. Среди возможных хитростей:

замена медных сплавов сталью, которую красят, выдавая за латунь или бронзу;

очень тонкий металл, плохая фиксация элементов;

низкое качество пружинных клемм;

слабо затянутые контакты.

Еще одна проблема этих изделий из категории «нет имени» — несоответствие прибора мощности. Такие розетки очень быстро расшатываются, под высокой нагрузкой они искрят и трещат, дымят. Максимальный срок службы подделок составляет всего 2 года.

Как и газ, электричество потенциально опасно. В этом случае от качества изделий зависит благополучие хозяев, поэтому при выборе модели чрезмерная экономия неуместна. Продукцию нужно покупать в надежных магазинах, она должна иметь сертификат качества. Лучшими производителями недорогих, но хороших розеток и выключателей признаны следующие компании: ABB, Anam, DKC, Hager, Legrand, Lezard, LXL, Makel, Viko, Wessen, IEK GROUP.

Перегрузка электросети

Розетки рассчитаны на номинальный ток. Данный параметр производители указывают на корпусе устройства. Если раньше, до появления мощной бытовой техники, было достаточно розеток с номиналом 6-10 А, то сейчас этот показатель вырос до 16 А (мощность нагрузки — до 3,5 кВт). Для особо мощного оборудования и для трехфазных сетей приобретают устройства на 32 А (до 7 кВт). Надо отметить, что эти показатели мощности максимальные. Лучше их не достигать. Идеально, если хозяева оставят запас порядка 25-30%.

Перегрузкой электросети называют такую ситуацию, когда по проводам течет ток, который больше допустимого. Мощные приборы значительно повышают нагрузку на сеть, вызывают сильный нагрев металлических элементов. Более уязвимы алюминиевые проводники, поэтому сейчас старую проводку заменяют кабелями с медными жилами.

Теперь о том, как можно самостоятельно рассчитать мощность розетки. В этом случае используют следующую формулу:

P = I*U*cos φ, где

P — искомая мощность;

U — напряжение сети (220 или 380 В);

I — параметр (номинальный ток), указанный на корпусе розетки (в паспорте);

cos φ (косинус фи) — коэффициент мощности тока: если он не указан на бытовом электроприборе, то для расчета берут коэффициент 0,95.

Есть и еще один важный момент, о котором уже было упомянуто: розетки крайне не рекомендуют нагружать по максимуму. В противном случае от потенциально опасных ситуаций не будет застрахован никто.

Самая «популярная» комбинация, приводящая к сгоревшим розеткам, — использование для них удлинителей, нередко — вкупе с тройниками. В этом случае перегрузка электросети неминуема, так как владельцы чаще превышают допустимые показатели по току и мощности.

Когда устройств дому требуется много, проще установить блок розеток, он будет надежнее, чем любая конструкция с тройниками. Двойные розетки, рассчитанные на 16 А, не панацея. Эта величина — предельный показатель для двух подключенных приборов. Цель такого разделения иная: это более комфортная эксплуатация устройств.

Износ контактных зажимов

Поскольку при активном использовании розетки главная нагрузка ложится на разъемы, у них довольно ограниченный ресурс: клеммы не рассчитаны на очень частые подключения-отключения бытовой техники. При ежедневной эксплуатации штепсельного соединения пластины контактов ослабляются, поэтому они уже не в состоянии плотно зажимать штыри вилки. Такое прерывающееся соединение становится причиной возникновения искр, сопровождающихся треском.

Аналогичные неисправности провоцирует высокая влажность в помещении, она приводит к окислению металла. Эти разъемы уже не могут гарантировать плотность контакта, потому что теряют пружинящие свойства. Предотвратить преждевременный износ розетки можно: для этого нужно пользоваться кнопками на приборах, а вилку не трогать — оставлять ее в розетке.

Типичное ослабление контактов

Оно не относится к категории дефектов, однако проблема с ослаблением винтовых соединений — еще один возможный ответ на вопрос, почему трещит и искрит розетка. Причины — нагрев и деформация элементов электроустановочных изделий, для которых также характерно естественное старение. Неполный контакт приводит к проскакиванию электрической дуги. Чтобы предотвратить опасные ситуации, профессионалы рекомендуют время от времени подтягивать контакты.

Периодичность обслуживания зависит от металла проводников. Для более «текучего» алюминия советуют проводить проверку ежегодно, либо раз в 2 года, для медных проводов — раз в 3-5 лет. Подтягивать соединения необходимо предельно аккуратно, так как жилу очень просто пережать и деформировать — сплющить.

При установке старых моделей проводник советуют оборачивать вокруг винта, создавая петлю. Более практичны современные устройства: в них используется безвинтовой зажим. Такие розетки значительно проще в монтаже, им не требуется регулярная проверка и обслуживание.

Несоответствие элементов штепсельного соединения

Если рассматривать только обычные розетки, то есть два типа штепсельных разъемов, которыми пользуются в России.

Europlug — тип C. Это вилки, имеющие два параллельных штыря круглого сечения. Их диаметр — 4 мм, расстояние между ними равняется 19 мм. Schuco — тип F, относительно новый. Эти устройства отличаются тем, что в них предусмотрен дополнительный, защитный контакт — заземление. У этих штырей диаметр чуть больше: он составляет 4,8 мм.

Europlug идеально подходит для старых розеток. Вилки Schuco немного больше, поэтому могут спровоцировать проблемы для таких устройств. Из-за регулярного подключения приборов такими толстыми штырями контактные пластины постепенно расширяются. Поэтому при включении тонких вилок они уже не в состоянии плотно их обжимать. Последствие предсказуемо: это возникновение электрической дуги.

Еще одна распространенная проблема при использовании старых розеток и новых вилок — вытягивание механизма прибора вместе со штырем. Чтобы предотвратить такое выпадение, розетку рекомендуют придерживать рукой. Однако лучшее решение — перевести сразу все устройства в доме или в квартире на новый стандарт. Такая предусмотрительность поможет избежать и просто неприятных, и опасных последствий.

Если полная замена розеток по каким-то причинам пока невозможна, то существует альтернативный вариант — приобретение адаптеров-переходников. Но такие устройства рассматриваются как временное решение, потому что для этих элементов есть ограничение по току. Например, вместо 16 А приборы получат лишь 6 ампер. Для мощной техники включать в схему адаптеры не рекомендуется.

Использовать несоответствующие элементы соединения можно в одном случае: если от устройств питаются только не очень требовательные приборы. Для мощных потребителей замена розетки необходимость, поскольку при эксплуатации такой техники происходит сильный перегрев.

Другие потенциальные проблемы

Есть еще несколько ситуаций, с которыми сталкиваются хозяева.

Кратковременное искрение при вставлении штепселя

Иногда неисправность быстро устраняется самостоятельно, поэтому хозяева не видят большого смысла предпринимать какие-либо действия. Такая спорная ситуация многим может быть знакома: небольшое искрение и треск появляются лишь в тот момент, когда коммутационную вилку электроприбора вставляют в розетку. Опасны ли микропробои?

В данном случае речь идет не только о предвестнике проблем в будущем. Они могут появиться уже в ближайшее время. Разовое проскакивание дуги тоже сказывается на штепсельном соединении, так как следы оплавления материала остаются и на корпусе розетки, и на штырях. Появившиеся выступы будут мешать плотному прилеганию элементов, со временем дефекты увеличатся, потом приведут к сильному пробою.

Можно ли предотвратить опасную ситуацию? Чтобы избежать серьезных проблем, нужно следовать одному правилу: нельзя втыкать в розетку вилку некорректно выключенного прибора. Его выключатель должен также находиться в отключенном состоянии. При разомкнутой внутренней цепи устройства искрения можно не опасаться. Если возникла необходимость освободить розетку, то сначала бытовой прибор обесточивают «своим» выключателем, затем его вилку вытаскивают.

Лучшее решение — оставление штепселя в розетке, если вид бытовой техники не имеет собственного выключателя, и позволяет такое хранение. Для мощных приборов рекомендуют провести отдельные линии с мощными и качественными розетками. В этом случае устройства и штыри вилок также придется периодически проверять, очищать и т. д.

Искрение из-за износа проводников

Износу подвержены не только элементы розетки. Проблема может крыться в последствиях перегрузки, в обрыве проводников. В первом случае очень часто перегорает изоляция, поэтому возрастает риск короткого замыкания. Обрыв (облом) проводов может быть невидимым, спрятанным за изоляционным материалом. Главная причина этих ЧП — ненадежная фиксация розетки в гнезде. При такой неисправности устройство начинает искрить и трещать без видимых симптомов. Решение в такой «загадочной» ситуации одно: это замена поврежденной розетки и проводки.

Как устранить неисправность?

Если ответы на вопрос, почему трещит и искрит розетка, найдены, то можно приступать к исправлению поломки. И в этом случае первым советом всегда остается вызов электромонтера. Однако хозяева, для которых подобная работа не в новинку, могут попробовать исправить ситуацию собственными силами.

Порядок действий

Как поступают в таком случае? Сначала исключают другую возможную причину — неисправность и износ штепсельной вилки подключаемого прибора. Ее исследуют на предмет серьезных дефектов. Затем штепсель проверяют на других, соседних розетках. Если этот элемент и в других устройствах работает ненормально, то вывод один: источник проблемы — штепсельная вилка конкретного бытового прибора. В этом случае ее очищают от окислов или иных загрязнений, и снова тестируют.

Когда неисправность устранить не удалось, вилку заменяют. Если в других розетках она не искрит, то переходят непосредственно к ремонту проблемного прибора. Дальнейшая работа состоит из таких этапов:

Сначала отключают питание розеточной группы в электрощите. Через 5-10 минут после обесточивания дома или квартиры снимают лицевую панель розетки. Затем тщательно проверяют состояние всех проводников. Если на них обнаруживают следы окиси, то ее счищают с помощью мелкодисперсной наждачной бумаги. Потом подгибают контактные пластины, аккуратно подкручивают отверткой винтовые зажимы. Если обнаруживают оголенные участки, то их заматывают изолентой.

После завершения основной работы осматривают и (если надо) закручивают боковые монтажные винты. Затем проверяют, как функционирует прибор: вставляют в него вилку. Если штыри в розетке держатся плотно, то лицевую панель возвращают на место.

После восстановления работоспособности устройства возобновляют питание. Проверку работы электросети проводят любым прибором средней мощности: первый «подручный» кандидат — утюг. В дальнейшем потенциально проблемный «узел» периодически осматривают, время от времени проверяют его контакты.

Когда требуется замена розетки?

В некоторых случаях ремонт нерационален, или попросту невозможен: потребуется покупка нового прибора. Недостаточная мощность старого изделия — повод приобрести более надежную розетку — на 16 ампер. Если пластик и контакты почернели, то поврежденное устройство лучше сразу заменить. Когда искрение вызвало несоответствие типов элементов, приобретают розетку, подходящую под вилки приборов.

Почему трещит и искрит розетка? Причин этого неприятного явления не так много, и большинство из проблем владельцы смогут решить самостоятельно. А о том, как можно починить неисправный прибор, расскажет мастер из следующего видео: