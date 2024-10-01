В наше время традиционные лампы накаливания практически «канули в Лету». Эти слабые звенья заменили: в большинстве домов и квартир им на смену пришли долговечные и экономные приборы. Энергосберегающие лампы хороши всем, но и у них есть некоторые недостатки. Например, многие хозяева сталкиваются с непонятным поведением осветительных приборов, с их мерцанием. Поэтому им интересно узнать, почему мигает свет в квартире, что тому причина, и как бороться с такой «напастью». Нужно отметить, что есть несколько виновников подобной неисправности светодиодных устройств. Поэтому сначала нужно точно определить причину, а потом постараться ее устранить. В некоторых случаях проблему можно сравнительно легко решить самостоятельно. Но в более сложных ситуациях потребуется помощь специалиста.

LED-лампы: преимущества, пульсация, мерцание

Чаще всего проблемы возникают при работе светодиодных изделий. Сейчас большей популярностью у потребителей пользуются именно такие приборы. LED-лампы практически во всем выигрывают у других источников света. Они рекордно долго служат и гарантируют максимальную экономию, что само по себе огромное достоинство. Особенно при постоянно растущих тарифах на электроэнергию.

Пульсация и мерцание

Однако у светодиодных ламп есть и еще одно преимущество: их отличает очень низкий коэффициент пульсации (измеряется в процентах). Так называют колебания излучаемого света. Их воспринимает мозг, но не различает глаз. При высоком значении коэффициента пульсации у людей появляется головная боль, они быстро утомляются, устают, раздражаются без причины, совершенно не способны сосредоточиться на работе. Отсутствующее мерцание свидетельствует только о том, что прибор светит без видимых колебаний. Но невидимые пульсации могут быть.

Последствия такого необычного мерцания крайне опасны: высокий коэффициент пульсации может стать причиной появления заболеваний зрительной и центральной нервной системы. Особенно опасен от для детей. Согласно СНиП, максимально допустимое значение коэффициента пульсации составляет 20%, оптимальное (рекомендуемое) не должно превышать 10%, в идеале — 8%. Что касается других типов осветительных устройств, то нормой для ламп накаливания считают 12-18%, для люминесцентных приборов — 23-40%, а для галогенных — 12-30%.

Качество и его проверка

Но не все так благополучно: и среди LED-приборов есть продукция «нежелательная». Это изделия дешевые, с очень низким качеством. В таких лампах установлен драйвер (блок питания), не имеющий в составе сглаживающего конденсатора. Часто это очень большая проблема маленьких устройств: в них относительно габаритным комплектующим попросту не находится места. Определить их можно и по-другому признаку. Такие изделия очень легкие.

«Показать» хозяевам высокую пульсацию сможет смартфон. При наведении его камеры на источник света в кадре появятся или полосы, или едва различимое мерцание. Оптимальное расстояние между телефоном и проверяемым объектом — около 1 метра. Измеряют этот коэффициент специальным прибором, его называют люксметром-пульсметром.

Иногда случается и другое: светодиодная лампа после покупки работает нормально, но начинает мигать через некоторое время, причем мерцание только усиливается. В этом случае можно говорить о недобросовестности производителей таких приборов. Поэтому при выборе изделий советуют в первую очередь искать на упаковке информацию о коэффициенте пульсации. Но надо «держать в уме», что мерцание и пульсация вещи разные. Если первого нет, то это еще не значит, что отсутствует вторая.

Электроприборы работают, свет мигает

С подобной проблемой рано или поздно сталкиваются все. Такое поведение светодиодных приборов было характерно и для обычных ламп накаливания. В этом случае долго искать причину не понадобится, их всего четыре, если речь не идет о банальной выработке ресурса («старости») светодиодного устройства:

некорректное напряжение в электросети;

плохой контакт проводников;

неисправность в БП лампы;

использование диммера.

Редкие многоквартирные дома могут похвастаться стабильным напряжением. При его повышении светодиодные лампы начинают мигать, причем с различной частотой. Когда напряжение станет нормальным, такое мерцание прекратится. Все придет в норму. Иногда бессистемное мигание является сигналом того, что где-то в электроцепи плохой контакт. Возможные последствия такой неисправности — короткое замыкание и возгорание. Определить наличие подобной проблемы очень легко: при плохом контакте в электрической сети мигание всех устройств согласованное.

Как уже было отмечено выше, моргание-мерцание может быть следствием низкого качества светодиодных ламп. В таких приборах установлены блоки питания (драйверы) с самыми дешевыми элементами. Поэтому обнаружение проблем в домашней сети — причина обратить внимание на БП мерцающего прибора. Это миниатюрное устройство просто не в состоянии справиться с высокой пульсацией тока.

В любом из случаев хозяевам квартир необходима установка стабилизатора. Если проблема в отсутствии высококачественного БП, то осветительному устройству потребуется более мощный, сглаживающий конденсатор. Поэтому обязательно потребуется замена этого элемента.

Использование диммера со светодиодными лампами, которые не поддерживают регулировку света, — еще одна причина мерцания. При максимальной яркости свечения прибора все будет нормально, но мигание появится, когда хозяева будут уменьшать ее.

Светодиоды мигают, когда свет выключен

Еще более странным выглядит почти мгновенное, но регулярное моргание осветительных приборов, находящихся не «при исполнении». И здесь тоже есть сразу несколько причин анормалии.

Выключатель, имеющий подсветку (индикатор)

Это самая распространенная причина мерцания. Такое устройство максимально удобно, так как его отлично видно даже ночью, в кромешной тьме. Но если в сети работают дешевые LED-лампы, то они начинают мигать/вспыхивать, как только электричество поступает к конденсатору, а затем и к ним. После следующей его зарядки осветительный прибор моргает опять. В большинстве случаев проблемой становится именно «светодиодное удобство», приборы с неоновой подсветкой значительно реже замечены как виновники мигания.

Первый способ устранения неисправности — избавление выключателя от подсветки, лишение ее питания. Провода, идущие к ней, можно просто перерезать. Энергосберегающая лампа не пострадает. Осветительный прибор останется работоспособным. Второе решение дороже: это замена выключателя с подсветкой на обычное устройство. Третье грозит владельцам квартиры самыми масштабными преобразованиями. Однако и плюс здесь есть: скорее всего, от всех неприятностей их избавит замена проводки полностью.

Еще один метод можно рассмотреть в качестве альтернативы. Это замена одного светодиодного прибора в большой группе обычной, но маломощной лампой накаливания. В таком случае не будет моргать ни один элемент. Сложность в том, что этот «инородный предмет» практически невозможно замаскировать. Если это не самое важное, то метод можно взять на вооружение.

Существует самый логичный, простой и дешевый способ. Это подключение параллельно лампе «обходного пути», или просто шунта — маленького конденсатора (630 В, 0.47 мкФ). В этом случае раздражающие мигания прекратятся навсегда. Альтернативой миниатюрному устройству способен стать такой же крохотный резистор (от 75 до 150 кОм, 2 Вт).

Проделки наведенного напряжения, или просто «наводки»

Такое мигание происходит в том случае, если рядом с «неработающим» кабелем находится другой, но работающий под высокой нагрузкой. Например, расположенный максимально близко, параллельно, в одной штробе. Минус и в том, что частое моргание светодиодных ламп быстро выводит их из строя. Поэтому такую электропроводку лучше как можно быстрее заменить.

Проблема сети: токи утечки

Они тоже могут быть возможными виновниками мерцания. Есть несколько потенциальных причин их возникновения. К ним относится некорректный монтаж (перепутаны фаза и ноль), плохой контакт элементов электроцепи и повреждение «допотопной» изоляции.

Как оценить масштабы проблемы?

Нужно постараться быстро определить, что именно вызвало неисправность. И здесь всего несколько «популярных» вариантов:

Если мигающая лампочка обнаружилась лишь в одном осветительном приборе, то хозяевам квартиры имеет смысл проверить, стабильна ли работа других. Если нет, то это повод подозревать сильные перепады напряжения. В этом случае все осветительное оборудование необходимо незамедлительно отключить от сети, а ее обесточить. Если такая лампа находится только в одном приборе/комнате, то можно почти с полной уверенностью утверждать, что ЧП имеет локальный характер. Неисправно либо само устройство, либо выключатель, либо участок проводки линии, к которой электроприбор присоединен. К самым распространенным причинам мигания света относят плохой контакт патрона и цоколя лампы.

Если после замены осветительного прибора неисправность устранить не удалось, то дело может быть именно в первом элементе. Возможный источник проблемы — то место, где патрон подключается к силовому кабелю. Если светильник в квартире многорожковый, то проверять нужно будет и те участки, где проводники расходятся к лампам.

Как найти причину мерцания?

Есть несколько способов отыскать виновного в мигании светодиодных (и других) лампочек:

Замена мигающего прибора на другой, который не мигает. Очень часто именно БП, постепенно выходящий из строя, преподносит подобные сюрпризы. Когда мигает лампа светильника, работающего от розетки, его подключают к другому электротехническому устройству. Если мерцание прекратилось, то дело в розетке, если нет, то неисправность в самом осветительном приборе. Проверка электрического щитка на площадке. Возможный источник проблем — ослабление клемм автомата. Если неисправность находят, то винты подтягивают. В противном случае напряжение по-прежнему будет «заставлять» лампу (светильник) мигать. Проверка «внутренностей» выключателя. После демонтажа клавиши и декоративной рамки обследуют все потенциально уязвимые участки. Если на первый взгляд все нормально, то с помощью отвертки-индикатора пробуют проводники аккуратно пошевелить. Замена осветительного прибора на патрон с лампой. Бывает и так, что неисправность кроется именно в светильнике. Поэтому имеет смысл его снять, а к проводам присоединить голый патрон с лампой. Прекратившееся мигание — доказательство того, что виновник именно осветительный прибор.

Последний способ — проверка соединений в распределительных коробках, которые скрываются под обоями, в верхней части стен.

Как проверить пульсацию?

Проще всего это сделать фотоаппаратом или смартфоном. В этом случае нужно навести камеру на лампу, обеспечив оптимальное расстояние между объектом и девайсом (примерно метр). Для проверки пульсации прибором необходимо гарантировать несколько важных условий:

в помещении не должно быть ни малейшего движения, тени, падающей на лампу;

в комнате не должны быть включены другие осветительные устройства;

измерения нужно провести как минимум трижды, в течение 5 минут.

Для проверки пульсации сначала включают люксметр, потом выбирают режим (например, «Р»). Для измерения коэффициента потолочных приборов пульсметр держат горизонтально. В других случаях его подносят непосредственно к лампе, оставляя метровую дистанцию. Затем фиксируют показания. После первого измерения быстро проводят вторую и третью проверку.

Как видно, на вопрос о том, почему мигает свет в квартире, существует довольно много ответов. Однако метод устранения неисправности зависит лишь от причины. В завершение темы светодиодного «загадочного» мигания — видео, посвященное различным неисправностям и непорядкам: