Настольный светильник своими руками: виды, инструкции, полезные советы

Красота и комфорт — то, к чему стремятся все хозяева жилья. Идеально подобранное освещение комнаты играет здесь далеко не последнюю роль. Помимо привнесения уюта оригинальные украшения могут полностью изменить восприятие помещения, идеально вписаться в интерьер. Да, магазины сейчас радуют огромным ассортиментом. Но не всех. Некоторые владельцы тяготеют к оригинальным вещам и таким предметам, аналогов которым попросту не найти. Другие считают цены чересчур высокими. Поэтому и те и другие идут непроторенными тропами — решаются «изобрести» и сделать неповторимый настольный светильник своими руками.
Почему бы нет? Но из чего?
И они добиваются своей цели, так как для изготовления такой лампы не надо быть электриком, дизайнером, обладать суперспособностями, а материалов, которые могут перевоплотиться в осветительный прибор, существует невообразимое множество. Однако идеала достичь не удастся, если не хватает времени, фантазии, страстного желания сделать качественную уникальную вещь.
Обычно первым делом в квартире/доме проводят инвентаризацию, во время тотальной проверки можно отыскать неожиданные предметы, которые нередко используют в роли материала для всевозможных светильников. К этой категории относятся:
- бумага, картон;
- вазы, салатницы, цветочные горшки;
- алюминиевые, жестяные банки;
- пластиковые емкости, маленькие и огромные;
- стеклянные банки, бутылки;
- проволока, нитки, ткань;
- трубы: металлические, пластиковые.
Этот список можно продолжить, если добавить бусинки, ветки, небольшие дощечки, мягкие игрушки и зонтики для коктейля. Некоторые материалы пока «терра инкогнита» даже для дизайнеров, поэтому они смиренно дожидаются своего часа.
Принцип освещения и конструкция
Организуя освещение, рекомендуют придерживаться одного правила: любой осветительный прибор должен освещать или комнату целиком, или только один ее участок. Если говорить о настольных светильниках, то они могут:
- гарантировать спокойную рабочую атмосферу;
- делать акцент на достоинствах комнаты, но удачно скрывать ее недостатки;
- подсвечивать детали интерьера, играя одну из главных ролей в зонировании.
Настольные лампы практически всегда являются дополнительными источниками света. Их «стезя» — помощь людям при работе, чтении или рукоделии.
Чтобы понять и оценить трудность или простоту предстоящей работы, нужно сначала разобрать прибор по косточкам. Основные элементы настольного светильника:
- Подставка. Основание обязано быть достаточно тяжелым, устойчивым, чтобы конструкция не упала, если ее случайно заденут.
- Полая (обычно) центральная ось. Она предназначается для электрической части светильника.
- Лампа. Здесь 2 варианта — долговечные светодиодные или люминесцентные модели. Их достоинство — малая степень нагрева — позволяет расширить ассортимент для абажуров: включить бумагу, пластик.
- Плафон. Считают, его можно изготовить буквально из всего, на что в поисках материала наткнется «алчный» взор.
Самое главное — электромеханическая часть. Она состоит из патрона, переключателя, кабеля, вилки. Такой готовый набор лучше купить в строительном магазине, так как самостоятельные монтажные работы могут закончиться совсем невесело.
Медный идеал для стиля лофт
И не только в такой интерьер способен вписаться этот прибор, она подойдет всем адептам лаконичности и простоты. Чтобы изготовить этот настольный светильник своими руками, хозяева должны иметь в распоряжении:
- медную трубу, длина ее зависит от выбранных размеров;
- медные уголки;
- лампочку, электромеханическую часть;
- суперклей и тонкую кисть;
- отвертки: плоскую, крестовую;
- плоскогубцы, труборез;
- стриппер, монтерский нож;
- рулетку (линейку), маркер.
Вооружившись линейкой и маркером, на трубу наносят разметку. В соответствии с ней трубу разрезают. Все детали вместе с уголками нанизывают на кабель, затем места соединения отрезков трубы с фитингами поочередно промазывают клеем, соединяют, ждут полной фиксации элементов. После завершения последнего участка к верху изделия подтягивают патрон, вкручивают лампочку.
Настольный светильник из фотопленки
Необычный осветительный прибор можно соорудить, если дома сохранилась «доисторическая» фотопленка — черно-белая, цветная (негативы, позитивы). Подойдут даже рентгеновские снимки. Помимо них требуется найти или подготовить:
- старый плафон из матового стекла;
- плотную бумагу;
- ножницы, рулетку;
- глянцевый клей-лак, кисточку;
- резинки для волос (канцелярские).
Идеальным материалом для самодельного светильника станет лампа, купленная в IKEA. Она называется Grönö, а стоит около 700 рублей, поэтому ее приобретение не грозит разорением. Работа в этом случае значительно упростится.
Негативы или позитивы можно клеить по-разному: как вертикально, так и горизонтально. Сначала пленку прикладывают к плафону, отмеряют необходимую длину. Шаблон чертят на бумаге, по нему разрезают все детали. Сначала клеевой состав наносят только на одну из граней. Первую полосу приклеивают с левого края плоскости, затем с правого. Третий отрезок пленки наклеивают посередине таким образом, чтобы они перекрывал обе соседние полосы.
Потом переходят к оклеиванию оставшихся граней. После завершения операции на весь плафон снова наносят слой клея. Если материал отказывается надежно держаться на плафоне, его фиксируют резинками и дожидаются полного высыхания, затем лампу собирают.
Светильник из стеклянной бутылки
Главным преимуществом данной настольной лампы считают эксклюзивность, другие плюсы — скорость изготовления, малая площадь, занимаемая полноценным осветительным прибором. Для изготовления нужна бутылка, лучше найти емкость необычной формы. Замечательно смотрятся бутылки, расширяющиеся ко дну. К тому же они более устойчивы. Еще необходимо иметь:
- дрель;
- лампу, провод с цоколем, выключателем;
- наждачную бумагу;
- отвертку;
- пробку;
- растворитель;
- резак для стекла;
- цветную проволоку.
Стеклянную тару моют, сушат, избавляют от этикетки и клея, используя растворитель. После этой операции емкость помещают в бутылкорез, после него в ледяную воду. Так делают до тех пор, пока не получат желаемое разъединение. Края среза обрабатывают наждачной бумагой. В пробке дрелью делают отверстие. В бутылку осторожно протягивают провод, к нему прикручивают цоколь с лампой.
Декорируют светильник проволокой, нитками, разноцветными плоскими камушками, предназначенными для украшения. Если в домашнем хозяйстве нет стеклореза, используют штыковые светодиодные лампочки-свечки. В этом случае отверстие для кабеля сверлят в дне дрелью, но предварительно вокруг него формируют пластилиновый бортик (20-30 мм), в этот импровизированный мини-колодец наливают воду, инструмент устанавливают на 2500 об/мин. Действуют крайне осторожно.
Если мастер любит баночное пиво
Помощниками в сборе «средств» станут другие домочадцы, предпочитающие безалкогольные напитки в таре с ключами. В этом случае материала может хватить на целый абажур. Для этого светильника потребуется найти либо изготовить из толстой проволоки каркас-основание для импровизированного плафона.
В каждом ключе с одной стороны делают надрез, затем его сгибают поперек в той части, что находится между отверстиями. Затем формируют первый ряд, который будет висеть на верхнем ободе абажура. Следующий ряд делают уже из слегка согнутых деталек, цепляя каждую из них к паре верхних ключей. Операцию продолжают до нижнего кольца каркаса. Последний рад фиксируют на основании, загибая ключи так же, как и сверху.
Советы и правила для настольных приборов
Перед тем как приступать к задуманному, необходимо учесть некоторые особенности таких светильников, ведь дефицит света неизбежно приведет к ухудшению зрения.
- Если настольный светильник предназначается для работы, при установке его нужно не забывать о том, какой рукой человек пишет. Иначе тень, падающая от руки, будет создавать значительные неудобства.
- Минимальное расстояние светильника от поверхности стола должно составлять 350 мм, максимальное — 400 мм.
- Когда лампа соседствует на столе с монитором, она должна находиться над его верхним краем.
- Свет от лампы не рекомендуют направлять на лицо.
Эти правила относятся ко всем настольным светильниками — как к покупным, так и к тем, что изготовлены собственноручно.
Настольный светильник своими руками — хороший способ освободить кладовку или дачу от ненужных вещей. Привлекает небольшая себестоимость такой вещи, а наградой хозяевам станет уникальный дизайн, которым не могут похвастаться покупные модели, и радость, неизменно появляющаяся после удачно выполненной работы.
Некоторые идеи можно почерпнуть из этого популярного видеоролика: