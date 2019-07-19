Настольный светильник своими руками: виды, инструкции, полезные советы

Красота и комфорт — то, к чему стремятся все хозяева жилья. Идеально подобранное освещение комнаты играет здесь далеко не последнюю роль. Помимо привнесения уюта оригинальные украшения могут полностью изменить восприятие помещения, идеально вписаться в интерьер. Да, магазины сейчас радуют огромным ассортиментом. Но не всех. Некоторые владельцы тяготеют к оригинальным вещам и таким предметам, аналогов которым попросту не найти. Другие считают цены чересчур высокими. Поэтому и те и другие идут непроторенными тропами — решаются «изобрести» и сделать неповторимый настольный светильник своими руками.

Почему бы нет? Но из чего?

И они добиваются своей цели, так как для изготовления такой лампы не надо быть электриком, дизайнером, обладать суперспособностями, а материалов, которые могут перевоплотиться в осветительный прибор, существует невообразимое множество. Однако идеала достичь не удастся, если не хватает времени, фантазии, страстного желания сделать качественную уникальную вещь.

Обычно первым делом в квартире/доме проводят инвентаризацию, во время тотальной проверки можно отыскать неожиданные предметы, которые нередко используют в роли материала для всевозможных светильников. К этой категории относятся:

бумага, картон;

вазы, салатницы, цветочные горшки;

алюминиевые, жестяные банки;

пластиковые емкости, маленькие и огромные;

стеклянные банки, бутылки;

проволока, нитки, ткань;

трубы: металлические, пластиковые.

Этот список можно продолжить, если добавить бусинки, ветки, небольшие дощечки, мягкие игрушки и зонтики для коктейля. Некоторые материалы пока «терра инкогнита» даже для дизайнеров, поэтому они смиренно дожидаются своего часа.

Принцип освещения и конструкция

Организуя освещение, рекомендуют придерживаться одного правила: любой осветительный прибор должен освещать или комнату целиком, или только один ее участок. Если говорить о настольных светильниках, то они могут:

гарантировать спокойную рабочую атмосферу;

делать акцент на достоинствах комнаты, но удачно скрывать ее недостатки;

подсвечивать детали интерьера, играя одну из главных ролей в зонировании.

Настольные лампы практически всегда являются дополнительными источниками света. Их «стезя» — помощь людям при работе, чтении или рукоделии.

Чтобы понять и оценить трудность или простоту предстоящей работы, нужно сначала разобрать прибор по косточкам. Основные элементы настольного светильника:

Подставка. Основание обязано быть достаточно тяжелым, устойчивым, чтобы конструкция не упала, если ее случайно заденут. Полая (обычно) центральная ось. Она предназначается для электрической части светильника. Лампа. Здесь 2 варианта — долговечные светодиодные или люминесцентные модели. Их достоинство — малая степень нагрева — позволяет расширить ассортимент для абажуров: включить бумагу, пластик. Плафон. Считают, его можно изготовить буквально из всего, на что в поисках материала наткнется «алчный» взор.

Самое главное — электромеханическая часть. Она состоит из патрона, переключателя, кабеля, вилки. Такой готовый набор лучше купить в строительном магазине, так как самостоятельные монтажные работы могут закончиться совсем невесело.

Медный идеал для стиля лофт

И не только в такой интерьер способен вписаться этот прибор, она подойдет всем адептам лаконичности и простоты. Чтобы изготовить этот настольный светильник своими руками, хозяева должны иметь в распоряжении:

медную трубу, длина ее зависит от выбранных размеров;

медные уголки;

лампочку, электромеханическую часть;

суперклей и тонкую кисть;

отвертки: плоскую, крестовую;

плоскогубцы, труборез;

стриппер, монтерский нож;

рулетку (линейку), маркер.

Вооружившись линейкой и маркером, на трубу наносят разметку. В соответствии с ней трубу разрезают. Все детали вместе с уголками нанизывают на кабель, затем места соединения отрезков трубы с фитингами поочередно промазывают клеем, соединяют, ждут полной фиксации элементов. После завершения последнего участка к верху изделия подтягивают патрон, вкручивают лампочку.

Настольный светильник из фотопленки

Необычный осветительный прибор можно соорудить, если дома сохранилась «доисторическая» фотопленка — черно-белая, цветная (негативы, позитивы). Подойдут даже рентгеновские снимки. Помимо них требуется найти или подготовить:

старый плафон из матового стекла;

плотную бумагу;

ножницы, рулетку;

глянцевый клей-лак, кисточку;

резинки для волос (канцелярские).

Идеальным материалом для самодельного светильника станет лампа, купленная в IKEA. Она называется Grönö, а стоит около 700 рублей, поэтому ее приобретение не грозит разорением. Работа в этом случае значительно упростится.

Негативы или позитивы можно клеить по-разному: как вертикально, так и горизонтально. Сначала пленку прикладывают к плафону, отмеряют необходимую длину. Шаблон чертят на бумаге, по нему разрезают все детали. Сначала клеевой состав наносят только на одну из граней. Первую полосу приклеивают с левого края плоскости, затем с правого. Третий отрезок пленки наклеивают посередине таким образом, чтобы они перекрывал обе соседние полосы.

Потом переходят к оклеиванию оставшихся граней. После завершения операции на весь плафон снова наносят слой клея. Если материал отказывается надежно держаться на плафоне, его фиксируют резинками и дожидаются полного высыхания, затем лампу собирают.

Светильник из стеклянной бутылки

Главным преимуществом данной настольной лампы считают эксклюзивность, другие плюсы — скорость изготовления, малая площадь, занимаемая полноценным осветительным прибором. Для изготовления нужна бутылка, лучше найти емкость необычной формы. Замечательно смотрятся бутылки, расширяющиеся ко дну. К тому же они более устойчивы. Еще необходимо иметь:

дрель;

лампу, провод с цоколем, выключателем;

наждачную бумагу;

отвертку;

пробку;

растворитель;

резак для стекла;

цветную проволоку.

Стеклянную тару моют, сушат, избавляют от этикетки и клея, используя растворитель. После этой операции емкость помещают в бутылкорез, после него в ледяную воду. Так делают до тех пор, пока не получат желаемое разъединение. Края среза обрабатывают наждачной бумагой. В пробке дрелью делают отверстие. В бутылку осторожно протягивают провод, к нему прикручивают цоколь с лампой.

Декорируют светильник проволокой, нитками, разноцветными плоскими камушками, предназначенными для украшения. Если в домашнем хозяйстве нет стеклореза, используют штыковые светодиодные лампочки-свечки. В этом случае отверстие для кабеля сверлят в дне дрелью, но предварительно вокруг него формируют пластилиновый бортик (20-30 мм), в этот импровизированный мини-колодец наливают воду, инструмент устанавливают на 2500 об/мин. Действуют крайне осторожно.

Если мастер любит баночное пиво

Помощниками в сборе «средств» станут другие домочадцы, предпочитающие безалкогольные напитки в таре с ключами. В этом случае материала может хватить на целый абажур. Для этого светильника потребуется найти либо изготовить из толстой проволоки каркас-основание для импровизированного плафона.

В каждом ключе с одной стороны делают надрез, затем его сгибают поперек в той части, что находится между отверстиями. Затем формируют первый ряд, который будет висеть на верхнем ободе абажура. Следующий ряд делают уже из слегка согнутых деталек, цепляя каждую из них к паре верхних ключей. Операцию продолжают до нижнего кольца каркаса. Последний рад фиксируют на основании, загибая ключи так же, как и сверху.

Советы и правила для настольных приборов

Перед тем как приступать к задуманному, необходимо учесть некоторые особенности таких светильников, ведь дефицит света неизбежно приведет к ухудшению зрения.

Если настольный светильник предназначается для работы, при установке его нужно не забывать о том, какой рукой человек пишет. Иначе тень, падающая от руки, будет создавать значительные неудобства. Минимальное расстояние светильника от поверхности стола должно составлять 350 мм, максимальное — 400 мм. Когда лампа соседствует на столе с монитором, она должна находиться над его верхним краем. Свет от лампы не рекомендуют направлять на лицо.

Эти правила относятся ко всем настольным светильниками — как к покупным, так и к тем, что изготовлены собственноручно.

Настольный светильник своими руками — хороший способ освободить кладовку или дачу от ненужных вещей. Привлекает небольшая себестоимость такой вещи, а наградой хозяевам станет уникальный дизайн, которым не могут похвастаться покупные модели, и радость, неизменно появляющаяся после удачно выполненной работы.

Некоторые идеи можно почерпнуть из этого популярного видеоролика: