Работы повышенной сложности по модернизации внутридомовой сети должны производиться только после согласования с соответствующими службами энергопоставляющей организации. В этот перечень входит замена или установочный монтаж распределительного щита.

В информационном поле несложно найти материалы по правильному выбору комплектующих элементов и технологии их установки. Что касается непосредственно установки щита, монтажа и подключения оборудования, то эта работа должна выполняться специалистом с допуском соответствующего уровня.

Для установки рекомендована электротехническая продукция известного бренда, по техническим характеристикам соответствующая условиям последующей эксплуатации.

Подготовительные работы

Технология предусматривает составление наглядной и информативной схемы с предварительными расчетами и распределением потребителей по отдельным группам. Израсходованное время на подготовку документа компенсируется:

отсутствием монтажных ошибок;

сокращением времени практических работ;

безопасной и полноценной эксплуатацией домовой электросети в условиях повышенных нагрузок.

Главная техническая задача сводится к определению места для установки изделия, грамотному подключению разных групп и обеспечению надежности выполненных электромонтажных соединений. Производительность работы определяется наличием комплектующих элементов, расходных материалов и соответствующего инструмента.

Особенности установки

Полный монтаж распределительного щита производится после завершения работ по прокладке электрической проводки, установки коробок, розеток и другой электротехнической арматуры.

Ввод сетевого электропитания традиционно выполняется в верхней части щита. Подключению предшествует зачистка изоляции и маркирование проводников каждой отдельной группы.

Для установки модульных автоматов защиты сети и УЗО, в другом варианте — комбинированных дифавтоматов, конструкция щитка предусматривает использование универсальных DIN-реек.

На следующем этапе монтируются шины, блочная распределительная коробка для подключения фазного проводника. Шина N служит для подключения нулевых проводов, шина РЕ предназначена для заземления.

Технология предусматривает раскладку проводов по цвету оплетки в соответствии с функционалом, соответственно, синий цвет — нуль, белый — фаза и желтый — земля. Соблюдение такого порядка практически упрощает решение задач по ремонту расположенного на щите электрооборудования.

Размерные характеристики

При правильном расчете площади распределительного щита должно хватить для установки:

электрического счетчика и общего автомата защиты сети;

групповых АЗС и УЗО;

шин и другого электротехнического оборудования.

Ширина модульных комплектующих современного распределительного щита приведена к значению стандартной толщины однополюсного АЗС -18 мм. Однофазное УЗО имеет ширину двух, а трехфазный аналог — трех модулей.

Такой стандарт упрощает расчет и позволяет использовать полезную площадь щита типоразмером от 6 до 36 модулей с максимальной эффективностью.

Установка навесных и встроенных щитов

Классический монтаж распределительного щита навесного или встраиваемого типа производится на высоте не менее полутора метров от уровня пола.

Для установки щита подбирается безопасный в пожарном отношении участок стены с удобным доступом. Конструкция фиксируется на прочном основании дюбельным крепежом.

Более компактные щиты встроенные, которые устанавливаются в подготовленные ниши, после чего дополнительно фиксируются строительным раствором. Удобной и безопасной нишей для щита также может служить выемка в гипсокартонной облицовке.

Последовательность монтажа

Установка распределительного щитка состоит из следующих последовательно выполняемых операций:

установка и надежная фиксация корпуса;

разделка кабельного ввода и маркирование проводов;

установка штатных DIN-реек,

монтаж АЗС и УЗО в полном соответствии с утвержденной схемой группового разделения потребителей;

последовательное подключение модулей;

маркировка модулей групп номерным индексом;

контрольная проверка правильности и надежности выполненных соединений;

стяжка жгутов и их укладка в свободные объемы корпуса.

Для разветвления фазных проводников рекомендованы термостойкие и диэлектрические распределительные блоки. Такие изделия упрощают коммутацию проводов разного сечения, наличие крышки снижает риски поражения человека сетевым напряжением.

Перечень характерных монтажных ошибок

Повышенного внимания требует коммутация проводников при установке УЗО. В списке типичных ошибок:

подключение устройств защитного отключения к группе с соединением нулевого провода N с токонесущими комплектующими щита;

соединение устройства с защитным нулевым проводом РЕ;

подключения рабочих нагрузок к нулевому проводнику перед входом в УЗО;

создание перемычки между нулевыми проводами нескольких УЗО.

Приведенные ошибки неизбежно сказываются на рабочих функциях защитной автоматики, что проявляется большим количеством отказов и ложных срабатываний.

Особое внимание требуется при установке шин, поскольку плохой контакт в соединениях отрицательно сказывается на работе защитных устройств и эксплуатационной безопасности домовой сети в целом. Для полноценного контакта с клеммами зачищенные концы многожильных проводов оснащаются специальными наконечниками под винтовые зажимы.

Проверка собранной схемы в режиме тестирования

Исправность устройства защитного отключения проверяется нажатием расположенной на модуле кнопки Тест. Профилактическое тестирование УЗО рекомендуется выполнять через каждые 6 месяцев эксплуатации.

После срабатывания устройства следует проверить исправность сети или ее защищенного фрагмента. Включать защитное устройство рекомендуется только после устранения неисправности. В большинстве случаев, причиной срабатывания является характерная для изношенной проводки утечка тока.

Признаки неисправностей и особенности эксплуатации

Признаки неисправности проявляются:

перегревом корпуса и проводов с характерным запахом горелой изоляции;

искрением на контактах и ложными срабатываниями.

При правильной компоновке оборудования, замена неисправного блока никаких проблем не создает.

Распределительный щит должен эксплуатироваться с соблюдением правил безопасности. При отсутствии створок на щит следует установить металлическую или термостойкую пластиковую панель с окнами для снятия показаний счетчика.

В целях пожарной безопасности использовать в качестве поверхностного декора ткани, нетермостойкие пластики и другие горючие материалы запрещается.

Необходимость периодического обслуживания

Через каждые 5 лет рекомендуется проводить профилактический осмотр щита с проверкой работоспособностей всех защитных модулей. В процессе обслуживания контролируется состояние щитовой проводки и надежность контактов. Такие меры практически исключают образование аварийных ситуаций.