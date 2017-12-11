Работы повышенной сложности по модернизации внутридомовой сети должны производиться только после согласования с соответствующими службами энергопоставляющей организации. В этот перечень входит замена или установочный монтаж распределительного щита.
В информационном поле несложно найти материалы по правильному выбору комплектующих элементов и технологии их установки. Что касается непосредственно установки щита, монтажа и подключения оборудования, то эта работа должна выполняться специалистом с допуском соответствующего уровня.
Для установки рекомендована электротехническая продукция известного бренда, по техническим характеристикам соответствующая условиям последующей эксплуатации.
Подготовительные работы
Технология предусматривает составление наглядной и информативной схемы с предварительными расчетами и распределением потребителей по отдельным группам. Израсходованное время на подготовку документа компенсируется:
- отсутствием монтажных ошибок;
- сокращением времени практических работ;
- безопасной и полноценной эксплуатацией домовой электросети в условиях повышенных нагрузок.
Главная техническая задача сводится к определению места для установки изделия, грамотному подключению разных групп и обеспечению надежности выполненных электромонтажных соединений. Производительность работы определяется наличием комплектующих элементов, расходных материалов и соответствующего инструмента.
Особенности установки
Полный монтаж распределительного щита производится после завершения работ по прокладке электрической проводки, установки коробок, розеток и другой электротехнической арматуры.
- Ввод сетевого электропитания традиционно выполняется в верхней части щита. Подключению предшествует зачистка изоляции и маркирование проводников каждой отдельной группы.
- Для установки модульных автоматов защиты сети и УЗО, в другом варианте — комбинированных дифавтоматов, конструкция щитка предусматривает использование универсальных DIN-реек.
- На следующем этапе монтируются шины, блочная распределительная коробка для подключения фазного проводника. Шина N служит для подключения нулевых проводов, шина РЕ предназначена для заземления.
Технология предусматривает раскладку проводов по цвету оплетки в соответствии с функционалом, соответственно, синий цвет — нуль, белый — фаза и желтый — земля. Соблюдение такого порядка практически упрощает решение задач по ремонту расположенного на щите электрооборудования.
Размерные характеристики
При правильном расчете площади распределительного щита должно хватить для установки:
- электрического счетчика и общего автомата защиты сети;
- групповых АЗС и УЗО;
- шин и другого электротехнического оборудования.
Ширина модульных комплектующих современного распределительного щита приведена к значению стандартной толщины однополюсного АЗС -18 мм. Однофазное УЗО имеет ширину двух, а трехфазный аналог — трех модулей.
Такой стандарт упрощает расчет и позволяет использовать полезную площадь щита типоразмером от 6 до 36 модулей с максимальной эффективностью.
Установка навесных и встроенных щитов
Классический монтаж распределительного щита навесного или встраиваемого типа производится на высоте не менее полутора метров от уровня пола.
Для установки щита подбирается безопасный в пожарном отношении участок стены с удобным доступом. Конструкция фиксируется на прочном основании дюбельным крепежом.
Более компактные щиты встроенные, которые устанавливаются в подготовленные ниши, после чего дополнительно фиксируются строительным раствором. Удобной и безопасной нишей для щита также может служить выемка в гипсокартонной облицовке.
Последовательность монтажа
Установка распределительного щитка состоит из следующих последовательно выполняемых операций:
- установка и надежная фиксация корпуса;
- разделка кабельного ввода и маркирование проводов;
- установка штатных DIN-реек,
- монтаж АЗС и УЗО в полном соответствии с утвержденной схемой группового разделения потребителей;
- последовательное подключение модулей;
- маркировка модулей групп номерным индексом;
- контрольная проверка правильности и надежности выполненных соединений;
- стяжка жгутов и их укладка в свободные объемы корпуса.
Для разветвления фазных проводников рекомендованы термостойкие и диэлектрические распределительные блоки. Такие изделия упрощают коммутацию проводов разного сечения, наличие крышки снижает риски поражения человека сетевым напряжением.
Перечень характерных монтажных ошибок
Повышенного внимания требует коммутация проводников при установке УЗО. В списке типичных ошибок:
- подключение устройств защитного отключения к группе с соединением нулевого провода N с токонесущими комплектующими щита;
- соединение устройства с защитным нулевым проводом РЕ;
- подключения рабочих нагрузок к нулевому проводнику перед входом в УЗО;
- создание перемычки между нулевыми проводами нескольких УЗО.
Приведенные ошибки неизбежно сказываются на рабочих функциях защитной автоматики, что проявляется большим количеством отказов и ложных срабатываний.
Особое внимание требуется при установке шин, поскольку плохой контакт в соединениях отрицательно сказывается на работе защитных устройств и эксплуатационной безопасности домовой сети в целом. Для полноценного контакта с клеммами зачищенные концы многожильных проводов оснащаются специальными наконечниками под винтовые зажимы.
Проверка собранной схемы в режиме тестирования
Исправность устройства защитного отключения проверяется нажатием расположенной на модуле кнопки Тест. Профилактическое тестирование УЗО рекомендуется выполнять через каждые 6 месяцев эксплуатации.
После срабатывания устройства следует проверить исправность сети или ее защищенного фрагмента. Включать защитное устройство рекомендуется только после устранения неисправности. В большинстве случаев, причиной срабатывания является характерная для изношенной проводки утечка тока.
Признаки неисправностей и особенности эксплуатации
Признаки неисправности проявляются:
- перегревом корпуса и проводов с характерным запахом горелой изоляции;
- искрением на контактах и ложными срабатываниями.
При правильной компоновке оборудования, замена неисправного блока никаких проблем не создает.
Распределительный щит должен эксплуатироваться с соблюдением правил безопасности. При отсутствии створок на щит следует установить металлическую или термостойкую пластиковую панель с окнами для снятия показаний счетчика.
В целях пожарной безопасности использовать в качестве поверхностного декора ткани, нетермостойкие пластики и другие горючие материалы запрещается.
Необходимость периодического обслуживания
Через каждые 5 лет рекомендуется проводить профилактический осмотр щита с проверкой работоспособностей всех защитных модулей. В процессе обслуживания контролируется состояние щитовой проводки и надежность контактов. Такие меры практически исключают образование аварийных ситуаций.