Как заземлить стиральную машину: варианты спасения себя, близких, техники

О безопасной эксплуатации бытовой техники невозможно даже помышлять, если отсутствует ее заземление. Большая часть электрических приборов, как правило, обитает в кухне и ванной комнате, где повышенная влажность может грозить возникновением непредвиденных ситуаций. Стиральная машина, без которой трудно представить современный быт, — один из источников потенциального несчастья. Поэтому первая задача хозяев, купивших новое оборудование, — ознакомление с вопросом, как заземлить стиральную машину. Имея знания, не так сложно провести работу самостоятельно, обезопасив как домочадцев, так и остальную электронику в квартире.

Важность заземления

Любой электрический прибор — потенциальная угроза, ведь он при определенных обстоятельствах может ударить током. Некоторые владельцы заблуждаются, считая, что такое происходит только с техникой, служащей уже 5 или более лет. Приподнести неприятный и болезненный сюрприз могут стиральные машины, только что прибывшие из магазина, установленные и подключенные без оглядки на технику безопасности. Кроме того, электроприборы, вынужденные работать без заземления, имеют меньший срок «жизни», так как ускоряется их износ.

Если нет заземляющей жилы, риск возникновения остаточного напряжения (110 В) на корпусе оборудования довольно велик. Такой удар неприятен, но не смертелен, однако все может измениться, если вдруг проводка прибора повреждается: напряжение в 220 В становится серьезной угрозой жизни, особенно в комнате с повышенной влажностью. Такой сценарий может миновать человека, но неисправность станет причиной удара током внутренних механизмов электрического прибора.

Для хозяев стиральной машины возможные последствия тоже неприятны: будет необходим или ремонт разной степени сложности, или покупка нового оборудования. Дан и третий вариант развития событий: это пожар, который вызвало короткое замыкание. Все возможные будущие неприятности лучше предотвратить простым заземлением, гарантирующим безопасность людей, всей домашней электротехники, остального имущества.

Что делают для безопасности в квартире?

Так как «место жительства» стиральной машины чаще всего находится в ванных комнатах, то в них необходимо принять сразу несколько мер предосторожности. К ним относятся:

Установка на прибор антивибрационных ножек, которые изготавливаются из резины. Если случится протечка, диэлектрик не позволит пройти току в воду, находящуюся на полу. Заземление. Трехжильный провод обеспечит безопасность жильцов, электрооборудования, ведь в случае выхода из строя потребуется круглая сумма: или на его ремонт, или на приобретение новых (или только одного, стирального) приборов. Вытаскивание штепселя стиральной машины каждый раз, когда заканчивается очередная стирка. Таким простым действием можно предохранить оборудование от потенциальных скачков напряжения. Присоединение сливного шланга к водоотводной трубе посредством вертикальной трубы (300-400 мм). Этот способ позволит избежать повторного забора воды в машину, а значит, потенциальной протечки, грозящей повреждением электроники.

Как добиться желаемого в частном владении?

В этом случае первый надежный вариант — вывод заземления на свою территорию, в открытый грунт. Для выполнения операции владельцы участка предпринимают такие шаги:

Изготавливают 3 отрезка водопроводной трубы. Их минимальная длина равняется уровню промерзания почвы, рекомендуемая — около 1500 мм. Один конец элементов заостряют, делая конический спил. Отступив от него одну треть (500 мм), на каждом отрезке сверлят по одному отверстию, диаметр составляет 5-10 мм. Сняв дернину, копают мини-котлован глубиной 600 мм, стороны его — 1500х1500 мм. В яме вбивают трубы так, чтобы расстояние между ними равнялось 1200 мм, каждый элемент оставляют возвышаться над дном на 150 мм. Из уголка либо арматуры вырезаются отрезки, которые должны собрать в одну конструкцию торчащие элементы. Ими соединяют углы. К верху приваривают провод-защиту, идущий от электрощита (шине РЕ), его минимальное сечение — 5 мм. Котлован закапывают, укладывают дерн, территорию с заземляющей конструкцией отмечают.

Этот участок в дальнейшем время от времени поливают водно-солевым раствором, способствующим распределению статического напряжения, — на 10 л 500 г соли. При температуре 30° процедуру проводят единожды в месяц, если лето выдается более жарким, то 2 раза.

Методы, используемые везде

Есть несколько вариантов, как заземлить стиральную машину. Эти способы организации заземления подойдут и для частных домов, и для тех многоквартирных старых зданий, где такая защита еще была не предусмотрена. Не каждый из них одинаково хорош, поэтому некоторые можно применять только в крайних случаях. Однако лучше вовсе отказаться от таких самодельных конструкций сразу.

Соединение корпуса с коммуникациями

Это и есть тот нежелательный вариант — старый дедовский метод, который известен еще со времен Советского Союза. В этом случае снизу корпуса стиральной машины ищут подходящий болт, затем присоединяют к нему (обмоткой, с помощью концевика) провод, зачищенный от изоляции. Второй конец крепят к металлическим трубам — водопровода, канализации, отопления. Фиксируют его хомутом к участку коммуникации, его также зачищают от краски.

Простое решение — причина, по которой некоторые хозяева останавливаются на нем, если необходим срочный, но недолговременный выход из положения. Однако использование такого метода может обернуться плохими последствиями: пострадают соседи, прикоснувшиеся к трубам во время пробоя на корпус. Металл, быстрее разрушающийся при этом способе заземления, станет причиной затопления квартир: как своей, так и нижней. Либо даже нескольких.

Достаточной причиной отказа от такого вида заземления, должен стать запрет, наложенный на него ПУЭ и ПТЭ. Поэтому лучше избежать коммунальной аварии, чем потом отвечать за нее.

Выравнивание потенциалов

Если соединение стиральной машины напрямую с металлическими трубами в ванной чреваты большими неприятностями, то операция по выравниванию разности потенциалов напряжения даст искомый результат. Например, одновременное касание водопроводного крана и стиральной машины уже не приведет к поражению домочадцев электрическим током. Причина — отсутствие его на металлических поверхностях с одинаковым потенциалом.

Чтобы успешно провести такое выравнивание в ванной, абсолютно все металлические предметы соединяют между собой проводом, сечение его — как минимум 1,5 мм2. Оптимально обустройство общей контактной площадки, с которой соединяют каждый металлический предмет. Проводя операцию, обязательно контролируют контактное сопротивление, места соединений избавляют от лака или краски. Только эти условия гарантируют результат.

Действия через электрощит

Это единственный безопасный путь для тех владельцев электротехники, кто печется о безопасности — своей и приборов. Однако самостоятельные работы по подключению защиты требуют некоторых навыков. Иначе ошибка способна привести к неожиданным, тяжелым последствиям. Если веры в свои возможности немного, то лучше обратиться за помощью к электрикам, ведь качество обеспечит совсем небольшая потеря средств.

Если хозяин решился на самостоятельные действия, то необходимо иметь под рукой:

изоленту;

индикатор-отвертку;

нож для зачистки проводов;

пассатижи, имеющие изолированные ручки.

Разводку делают от двух шин — РЕ (защита) и N (ноль, нейтраль). Синий проводник (ноль) присоединяют к шине N, красный — через устройство защитного подключения (УЗО) — к фазе, желто-зеленый (защитный) — к РЕ. Такой способ единственная возможность добиться желаемого, но не получить наказание во время какой-либо проверки, спровоцированной аварией.

Автомат, УЗО на входе в квартиру

Для защиты электросети от скачков напряжения необходимо выбрать определенный тип автоматического выключателя — тот, у которого характеристика срабатывания относится к категории «С». Приборы этого класса способны пропускать ток, превышающий номинал в 5 раз. После покупки автомата и DIN-рейки приступают к монтажу выключателя:

Электроэнергию полностью отключают, потом результат проверяют отверткой-индикатором либо мультиметром. Крепят винтами монтажную планку, устанавливают с помощью фиксаторов на рейку автомат. Жилы все проводников очищают на необходимую длину (8-10 мм), однако при выборе этой величины ориентируются на инструкцию к прибору. В верхние зажимы крепят вводные провода — фазу и ноль, в нижние — исходящие. Тестируют совпадение номиналов. Проверяют фиксацию, крепят, если провода не слишком надежно затянуты. Снова включают электричество, тестируют функционирование сети.

Дополнительное подключение УЗО при двухжильном проводе и полном отсутствии заземления — хороший выход из ситуации, так как мгновенное реагирование прибора в этом случае сможет спасти множество жизней и обеспечить долгожительство бытового оборудования.

Некоторые владельцы дорогой техники попросту игнорируют вопрос, как заземлить стиральную машину. Такая неосторожность и безответственность может стать не только причиной получения малоприятных ударов током, но и спровоцировать выход из строя всей домашней техники. Худший исход — потеря всего: своих близких, жилья.

Правила-дополнения

При всех самостоятельных работах по обустройству заземления необходимо помнить о таких рекомендациях:

Все провода не должны иметь сростков линейной части. Если есть необходимость, они выполняются только в монтажной коробке. Все соединения надежно изолируют. Автомат и модуль УЗО — необходимые атрибуты для подключения стиральной машины. Розетка с повышенной влагозащитой — предмет обязательный. Если качественное заземление в ванной выполнить невозможно, от установки в этой комнате лучше отказаться вовсе. Когда другого места найти не получается, розетку выносят за пределы ванной.

Как заземлить стиральную машину? Непросто, если отсутствуют навыки работы с подобным оборудованием. В этом случае лучше положиться на электрика, ведь мастер справится быстрее, технике будет гарантирована продолжительная эксплуатация, а жильцам — отсутствие риска для жизни.

Видео, посвященное животрепещущей теме, можно посмотреть здесь: