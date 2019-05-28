Как заменить автомат в щитке под напряжением: сложно, но и можно не всем

Вечного двигателя пока не изобрели, поэтому все устройства рано или поздно откажутся работать. Большее неудобство, сравнимое с катастрофой локального масштаба, доставляет поломка автомата, находящегося в электрощитке. Из-за его сложной схемы ремонт невозможен, но чтобы сохранить электробезопасность квартиры, требуется срочная замена защитного коммутационного аппарата. Немногие сталкивались с такой ситуацией, поэтому редкий человек осведомлен, как заменить автомат в щитке под напряжением. Подобные работы — прерогатива специалиста, однако каждый жилец должен знать хотя бы в теории причины выхода из строя и то, как действовать в подобных ситуациях.

Причины необходимости замены

Автомат имеет сразу два защитных контура — электромагнитный и тепловой. Первый включается в работу, когда возникают короткие замыкания, второй контур срабатывает при перегрузках сети. Особенно трудно бывает распознать причину отказа автоматического выключателя после того как сработала тепловая защита, потому что никаких видимых дефектов на оборудовании не обнаруживается.

Гораздо чаще признаки поломки налицо, это частичное либо полное выгорание зажимных контактов. Виновато обычно их ненадежное соединение. Если был использован мягкий алюминий, то в будущем неизменно появятся проблемы: контакт ослабевает из-за того, что металл «плывет». Чтобы не допустить чрезвычайной ситуации, подтягивать контакты необходимо несколько раз в год.

Наиболее редкая причина — заводской брак, который нередко «заявляет» о себе сразу после ввода выключателя в эксплуатацию. Чтобы обезопасить себя в будущем, лучше приобретать изделия от надежных производителей. В этом случае можно быть уверенными, что характеристики купленного автомата полностью соответствуют требованиям, предъявляющимся к этим устройствам.

Из-за сложной схемы и невысокой цены оборудования восстановлением автоматов заниматься нецелесообразно, поэтому после поломки покупают аппарат с аналогичными характеристиками. Замена их для профессионалов — сущий пустяк.

Демонтаж неисправного автомата

Отключение электричества — первый этап перед заменой устройства, отказывающегося работать. Делают это с помощью вводного выключателя, который находится в электрическом щите на лестничной площадке. Нередко возникает необходимость и в его замене, тогда требуется получить разрешение в энергетической компании: эти аппараты опломбированы, а самовольный срыв пломбы неминуемо приведет к приличному штрафу.

После согласования замены работу выполняет специалист. Убедившись в исправности оборудования, он ставит пломбу. Перед демонтажом старого автомата обязательно проверяют обесточивание сети с помощью простого индикатора тока — отвертки.

Старые автоматы

Дальнейшие действия зависят от возраста жилого дома. В старых зданиях для демонтажа автоматического выключателя откручивают длинный винт, которым крепятся устройства. В этом случае нередко возникают затруднения, если винты прикипели или заржавели. Можно рассчитывать на помощь WD-40, но если крепежи не поддаются, провода откусывают бокорезами.

Новые приборы

Новые щитки упрощают операцию, так как в них автоматы фиксируют на DIN-рейку (DIN-рельс). Чтобы снять устройство, в отверстие защелки (П-образную проушину), располагающейся в низу выключателя, вставляют отвертку, оттягивают ее. Потом, не вынимая инструмент, ею же делают легкое движение вверх, оно высвобождает нижнюю часть устройства с рейки. Затем корпус приподнимают вверх, снимая весь выключатель с рельса.

Если автомат двух- либо трехполюсный, дифференциальный или УЗО, то проушин может быть две. В этом случае вооружаются сразу двумя отвертками, так как оттягивать обе защелки необходимо одновременно. Еще одна сложность подстерегает, когда пара проушин еще и подпружинена. В этой ситуации мастеру приходится проявлять особенную ловкость рук, либо звать кого-то на «подмогу».

Если на пути фазная гребенка

Этот способ очень надежен, поэтому часто используется у электромонтажников. Если необходимо поменять выключатель в такой цепочке либо ряду, откручивают контакты абсолютно всех автоматов, запитываемых с помощью гребенки. Потом ее вытаскивают, а нужный автомат демонтируют. Другого способа добиться желанной цели не существует.

Монтаж нового выключателя

Для установки купленного устройства последовательность работ обратная. Сначала на DIN–рельс сажают верхнюю часть аппарата. Снова действуют отверткой: оттягивая проушину, прижимают на место нижнюю до щелчка. С подключением контактов проблем не возникает, когда используются многожильные, обжатые наконечниками, проводники. В этом случае их заводят обратно в зажимы — верхние и нижние, а винты затягивают.

Если жила не имеет наконечника, то существует риск ее деформации, поэтому старый кончик откусывают, когда есть достаточный запас провода. Когда он отсутствует, лучше не использовать его вторично, так как необходимая надежность электрического контакта не гарантирована. При любых обоснованных подозрениях на дефекты (оплавление изоленты, следы подгорания) эти участки также удаляют. Провод зачищают и зажимают отверткой.

После завершения подключения на автомат подают напряжение, вернув вводной выключатель в рабочее положение. Последний шаг — проверка работы аппарата под нагрузкой. Дома в розетки втыкают сетевые вилки, включают электроприборы, затем следят, чтобы ни на одном контакте автомата не было потрескиваний, искрений, признаков нагрева. Последний симптом электрики тестируют пирометром, позволяющим определить корректную работу устройства — соответствие характеристикам срабатывания расцепителей.

Замена в щитке под напряжением

Подобного рода занятия не рекомендованы новичкам, приглашение опытного мастера в этом случае — единственный разумный вариант. Такую операцию самостоятельно может выполнить лишь тот, кто уже имеет немалый опыт замены данного оборудования без электричества. Но и этим домашним мастерам-электрикам необходимо ознакомиться с правилами опасной/безопасной работы.

Замена оборудования возможна, если используют изолированные электромонтажные инструменты, прошедшие проверку напряжением не менее 1000 В. Плоскогубцы, ручки которых перемотаны изолентой, а также отвертки с голым наконечником запрещены. Нельзя работать голыми руками, поэтому необходимы перчатки. Оптимальный вариант — диэлектрические. Заниматься заменой опасного оборудования в домашних тапках запрещено. Обеспечить безопасность способен простой резиновый коврик. Операция по замене электрооборудования всегда подразумевает присутствие ассистента, так как он окажет необходимую помощь, если что-то пойдет не так, как ожидалось.

Порядок работы

В первую очередь автомат, требующий замены, выключают. Производят проверку того проводника, что остается под напряжением. Так как питание не всегда подводят сверху, отверткой-индикатором тестируют оба зажима.

Тех, у кого напряжение идет через гребенчатую фазную шину, на пути поджидают сложности, так как легкой, быстрой и безопасной замена без обесточивания не будет. Демонтаж невозможен без отсоединения одного аппарата из цепочки, и в этом главная «закавыка».

Сначала изолированной отверткой откручивают винты того проводника, который не находится под напряжением. Затем на втором, с 220 В. Здесь важно удерживать его пассатижами, в противном случае провод, освобожденный от «оков», может отскочить в любую сторону. Надо повторить, что без инструмента с изолированными ручками лезть в электрический щиток подобно камикадзе строго не рекомендуется. При недостатке места провода перемещают одной рукой, а вторую прячут за спину.

Фазный проводник, откусываемый бокорезами, необходимо удалить на максимальное расстояние от металлической планки, находящейся в щитке, потому что лезвия боковых кусачек окажутся под напряжением при контакте с проводом. Случайное касание другого металла мгновенно вызовет короткое замыкание. Общий щиток, в котором находятся счетчики всех квартир этажа, — причина перехода однофазного КЗ в многофазное, а такое ЧП уже угрожает серьезными последствиями.

После извлечения опасный провод сразу изолируют термоусадочной трубкой, кембриком либо изолентой. Замена под напряжением трехфазного вводного аппарата требует поочередных операций с каждой фазой. В этом случае надо отмечать и запоминать их точное расположение и фазировку. Отсоединенный провод отводят как можно дальше, с его вторым концом также избегают контактов. Однако сильно изгибать его не рекомендуется, потому что жила может сломаться либо внезапно выскочить из зажима.

После отсоединения проводов старый автомат демонтируют, затем на его места ставят новый прибор. Подключение жил начинают с той, где нет напряжения. Сняв изоляцию с фазной, ее заводят в автомат пассатижами. Контакты затягивают, после чего приступают к уже традиционной проверке работоспособности устройства.

Так как заменить автомат в щитке под напряжением непросто и небезопасно, лучше и не пытаться проводить эту операцию без необходимого опыта. Грамотный электрик сделает работу качественно, быстро и безо всякого риска. Как проходит операция по замене автоматического выключателя с точки зрения профессионала, можно увидеть в этом ролике: