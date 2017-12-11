Как закрепить розетку в стене: лайфхаки для быта

Сейчас уже трудно представить свою жизнь без «засилья» разнообразной бытовой техники, ведь она способна значительно экономить время, затрачиваемое на уборку и приготовление пищи, а также может стать новым окном во внешний мир (компьютер, ноутбук). И для каждого нового прибора необходим отдельный источник питания, но он отсутствует. Тогда приходится идти на ухищрения, задействовать тройники, которые хоть как-то решают проблему.

Но тут же возникает другая: розетка, увешанная вилками и кабелями как новогодняя елка, легко и изящно выпадает из стены. Особенно часто такое происходит в квартирах старого жилого фонда, где они или давно устарели, или никогда и не были зафиксированы на совесть. И уже хозяевам приходится ломать голову над тем, как закрепить розетку в стене правильно и надолго (а лучше — на века).

Почему случается «несчастье»

Неаккуратность зачастую становится причиной №1. Вытаскивая вилку из розетки, люди частенько хватаются за кабель, экономя время. Особенно это касается массивных вилок и кабелей, например, пылесоса. Если в первый раз ничего экстраординарного не случилось, то это входит в привычку. Но розетка постепенно расшатывается и, наконец, выпадает. Конструкция далека от идеала. В стене розетку удерживают металлические распорные лапки. Если в гнезде нет подрозетника, им приходится упираться в голую стену. И со временем материал ее начинает осыпаться, что и приводит к выпадению розетки. Когда подрозетник в квартире не менялся с советских времен, то опять возникают неприятности: распорные лапки у новых розеток слишком коротки, поэтому никак не могут зацепиться за отверстия подрозетника.

Что делать?

Исправлять ситуацию надо немедленно, пока не случился пожар, и неразумное любопытное дитя не засунуло в нее пальцы. Многие ленивые хозяева (и некоторые электрики), минимизируя свои затраты, находят «безупречный» выход из положения: вставляют по бокам гнезда резиновые полоски, куски обувной коробки или линолеума, приклеивают крупный наждак. В некоторых случаях выпадающий подрозетник закрепляют даже с помощью жидких гвоздей. Да, все эти способы работают. Но очень непродолжительное время — неугомонная розетка вскоре опять норовит выскочить из законного места на свободу.

Иногда неприятная ситуация случается и с нормальными — пластмассовыми — подрозетниками. В этом случае виновниками зачастую бывают сами лапки: монтажная коробка имеет больший диаметр, чем у распора лапок, поэтому розетка просто не может основательно зацепиться за подрозетник и выпадает оттуда. Есть способ, решающий эту проблему: надо попробовать поколдовать над лепестками, просто выгнув их, и тем самым увеличив их диаметр. Проводятся эти манипуляции с помощью плоскогубцев.

Выход есть

Способ этот не слишком энергозатратен. Понадобится лишь купить самую недорогую монтажную коробку — пластмассовую. Подойдет этот метод, когда старый подрозетник вытащить невозможно. Иногда заниматься его извлечением и вовсе опасно, так как работа с зубилом и молотком может привести к поломке алюминиевых проводов. Тогда придется заниматься их сращиванием, а потом потребуется еще их тщательная изоляция. Возможно и более «веселое» развитие событий: новые подрозетники глубже своих старых собратьев, потому можно исхитриться пробить межкомнатную стену насквозь, что будет совсем плачевным результатом столь хорошего начинания.

Любые работы начинаются с отключения электропитания. Поэтому идем к щитку, отключаем автомат. Затем берем индикаторную отвертку (или просто лампу) и проверяем напряжение. Когда все в порядке, начинаем снимать розетку, откручивая винт. Если необходимо, ослабляем зажимы крепления лапок, потом занимаемся отсоединением проводов. Особенную аккуратность надо проявлять при откручивании их с клемм, так как алюминий слишком хрупок, и «терзать» его лишний раз ни к чему.

Принимаемся за работу с подрозетником. Первым делом делаем примерку к нашему отверстию. Если их глубина не совпадает, и гнездо слишком мало, то отрезаем от коробки нижнюю часть, ее основание. Провода в гнезде обычно идут сверху, значит, и нам надо сделать отверстие в боку коробки там же. Теперь осторожно протягиваем провода. Прежде чем ее вставлять, старую металлическую коробку нужно очистить от мусора (чтобы не разводить грязь, можно воспользоваться пылесосом).

Поскольку новые подрозетники размером немного меньше своих советских собратьев, вставить его не составит труда. Выйдет особенно удачно, если новая коробка войдет как влитая. При необходимости забиваем молотком. Бывает, что часть ее выпирает наружу, тогда придется вытащить ее, срезать ее внутреннюю часть, основание стакана. Есть еще немаловажное замечание: необходимо следить за точным горизонтальным расположением винтов на подрозетнике. Если про это правило забыть, то розетка у нас будет посажена криво, что особо нелепо выглядит при ее квадратной или прямоугольной форме.

Когда розетка мала

Если подрозетник держится плотно, никаких действий более не предпринимаем, ведь лапки розетки еще сильнее ее раздадут. Когда коробка ставится в посадочное место, имеющее больший диаметр, придется ее зафиксировать. Сделать это можно двумя способами:

Вмазать подрозетник. Подойдет любая гипсовая смесь. Или обычный алебастр. Наносим смесь по бокам отверстия, после чего сразу вставляем коробку, избавляемся от выдавленных излишков смеси, убирая их влажной губкой. Некоторое время ждем (около часа, так как смесь должна схватиться), затем устанавливаем механизм. С помощью перфоратора. Высверливаем несколько отверстий, когда коробка находится в гнезде. Как только одно из них готово, вставляем и немного забиваем дюбель. Сделать это можно и простой отверткой, и электрической, и перфоратором в режиме «молоток». Когда с одним отверстием работа завершена, делаем второе, напротив. Но надо тщательно следить, чтобы коробку не перекосило.

Теперь осталось только присоединить к розетке провода, бережно их поместить в коробке, сильно придавить розетку к стене и зажать распорочные лапки. Они намертво зафиксируются в пластмассе, а нам останется лишь воспользоваться винтами в подрозетнике (оптимальный вариант, при котором практически отпадает надобность в лапках), надеть лицевую панель и опробовать полученный результат, включив питание.

Если у хозяев неожиданно случилась такая неприятность, но они не представляют, как закрепить розетку в стене самостоятельно, то наилучшим выходом будет приглашение квалифицированного специалиста.