В частном жилом фонде распределительный щиток используется для размещения электрического счетчика, автоматов защиты сети и устройств защитного отключения. В городских высотных домах ток распределяется от общего щитка, как правило, установленного на лестничной площадке. Вариант развода проводов от распределительных коробок имеет ряд существенных недостатков. В частности:

при ремонте или замене электрической арматуры или части проводки обесточивается вся квартира;

после короткого замыкания локализация неисправного фрагмента домовой электропроводки требует больших затрат рабочего времени.

Поиск и устранение неисправности, инициировавшей аварийное срабатывание АЗС или УЗО, при наличии размещенного на щитке коммутационного и защитного оборудования производится в безопасном режиме.

Рекомендации по выбору электрооборудования

Самая простая и доступная по стоимости конструкция включает в себя:

сочетание счетчика с автоматом защиты сети, который срабатывает только от короткого замыкания или чрезмерной перегрузки.

Более совершенный и безопасный вариант дополняется устройством защитного отключения, обесточивающего домовую энергосеть при утечке тока.

УЗО целесообразно использовать в старых домах с изношенной электропроводкой. Риски поражения человека электрическим током при контакте с токоведущим оборудованием минимальные.

Дороже обойдется установка защитного оборудования для каждого отдельного участка проводки. Дополнительные расходы компенсируются оперативным определением вида неисправности и безопасным ее устранением.

Выбор распределительного щитка для общей и раздельной защиты домовой сети

Вопрос, как выбрать распределительный щит с оптимальными монтажными и эксплуатационными свойствами, остается актуальным до настоящего времени. Конфигурация и размеры щитка подбираются с учетом компактного размещения всего комплекта с хорошим теплоотводом и доступом для обслуживания.

Значительную часть площади можно сэкономить установкой модульных дифавтоматов, совмещающих в блочной конструкции функции АЗС и УЗО. Количество групп защиты не ограничено, важный момент — расчет предполагаемой нагрузки.

Для подключения энергоемких потребителей рекомендована установка сетевых автоматов номинальным током 6 или даже 10 ампер, и устройств защитного отключения повышенной мощности.

Специалисты рекомендуют подключать мощные потребители к отдельным розеткам, защищенным персональным автоматом. Автоматический выключатель на входе подбирается с учетом суммарной нагрузки.

При расчете площади щитка необходимо суммировать размеры электрического счетчика и планируемого для установки защитного оборудования.

Оптимальная площадь и количество посадочных мест

Размеры щитка однофазной двухпроводной сети определяются количеством модулей, идентичных стандартной ширине АЗС, соответственно 18 мм.

Посадочное место трехполюсного выключателя занимает площадь 3-х модулей, информацию о монтажных размерах других защитных блоков можно получить в фирменных каталогах.

Для городской квартиры с однофазной проводкой рекомендованы щитки с возможностью установки счетчика и не менее 14-16 защитных модулей.

В частном домовладении потребителей больше, поэтому оправдана установка распределительного щитка с площадью до 20-24 посадочных модульных мест.

Для сети со штатным напряжением 380 вольт с учетом размеров счетчика и количества защитных устройств потребуется щиток соответственно большего размера.

Критерии выбора щитка по конструкции корпуса

Имеющийся в продаже ассортимент щитков классифицируется:

по конструктивным свойствам;

материалу;

особенностям установки и степени защиты.

С учетом всех требований предоставляется возможность приобретения изделия с металлическим или пластиковым корпусом в навесном, напольном или встраиваемом выполнении.

В изготовленном из прочного и долговечного металла корпусе, разрешается устанавливать любое, в том числе нестандартное электрооборудование. Металлические щитки проще заблокировать от несанкционированного доступа.

Если выбор пал на пластиковый корпус, следует отдать предпочтение продукции от известного производителя марки — АВВ, IEK или Makel. В плане дизайна выгодно отличается продукция греческого бренда FOTKA.

Промежуточное положение занимают металлические корпуса с внутренним диэлектрическим покрытием. Важный нюанс: в однофазных двухпроводных системах энергоснабжения установленные пластиковые щитки не нуждаются в заземлении.

Практика эксплуатации дешевых полимерных щитков китайского и турецкого происхождения подтвердила их более чем умеренное качество и неполную выработку назначенного ресурса.

Конструкционные особенности разных моделей

Правильный выбор изделия исключает проблемы при монтаже комплекта электротехнического оборудования.

В конструкцию модульного корпуса закрытого типа рассчитанного под размещение штатного оборудования входят DIN-рейки для установки защитных модулей и монтажные кронштейны шин.

Устройство щитка учетного типа предусматривает наличие универсальных креплений для установки одно- или многофазного электросчетчика и комплекта автоматов защиты сети. Конструкция учетного щитка предусматривает возможность пломбировки.

Щитки учетно-распределительной группы оборудованы DIN-рейками для монтажа блоков, реализующих защиту нескольких линий.

Изделия с уровнем защиты IP31 могут устанавливаться только внутри жилых и технических помещений. Для наружного размещения рекомендованы идентичные по конструкции с герметизированными створками и кабельными вводами.

Выбор распределительного щитка с учетом вида внутреннего интерьера

Существует еще одна проблема: как выбрать распределительный щит в соответствии со стилем внутреннего оформления? Открытые и закрытые модели разрабатываются на основе технической и эксплуатационной целесообразности. Изделия красятся в нейтральной — белой и серой — цветовой гамме, поэтому чаще всего устанавливаются в скрытых от прямого обзора местах или по возможности, декорируются в стиле внутреннего дизайна.

В последнем случае категорически запрещается использовать горючие материалы, в том числе ткани и облицовочные пластики. Без существенных ограничений распределительные щитки можно встраивать в гипсокартонные стеновые облицовки.

Советы специалистов

Место установки распределительного щитка желательно согласовать с соответствующей службой энергопоставляющей компании. Также необходимо получить письменное разрешение на производство его самостоятельного монтажа.

Отсутствие такого документа может создать много проблем при оценке выполненных работ специалистами компании и составлении акта о приемке оборудования в эксплуатацию.

Причиной отказа в регистрации может быть перегрев защитных модулей с характерным запахом горелой изоляции, отключение всей сети или ее фрагмента при подключении мощных потребителей, полученная с дисплеев дифавтоматов информация.