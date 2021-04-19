Изменение параметров электрической сети может быть губительным для любого вида техники, количество которой в домах неуклонно растет. Наиболее опасными являются резкие скачки напряжения. Такие перепады становятся причиной сбоев в работе приборов, нередко приводят к фатальным поломкам. Чтобы защитить дорогостоящее оборудование, необходимо приобрести хороший стабилизатор. Это устройство улучшит качество электроснабжения, а значит, обезопасит имущество хозяев. Однако не все владельцы пока знают, как выбрать стабилизатор напряжения. Поэтому сначала нужно познакомиться с ассортиментом приборов, и узнать, какой из них будет оптимальным для защиты домашней техники.

Разновидности стабилизаторов

Назначение таких устройств — автоматическое поддержание оптимальных параметров независимо от изменений, которые происходят в электросети. Данную задачу способны решить все выпускающиеся приборы — как для промышленных, так и для бытовых условий работы. Каждый из видов имеет достоинства и недостатки. Для дома, квартиры или дачи подходят следующие устройства:

релейные;

электронные;

электромеханические;

инверторные;

и гибридные.

Как выбрать стабилизатор напряжения? Сначала надо рассмотреть их разновидности, а потом попытаться разобраться, какой из видов будет оптимальным для конкретных условий.

Релейные

Это самые популярные устройства, потому что конструкция их относительно проста, а цена вполне приемлема. Переключением обмоток трансформатора управляет микропроцессор и реле. При работе таких приборов слышно пощелкивание.

К плюсам релейных стабилизаторов относятся:

невысокая стоимость;

небольшие размеры и такой же вес;

широкий рабочий диапазон температур;

эффективная защита от перенапряжения и короткого замыкания.

Минусы у релейных устройств тоже есть. Это:

низкая точность и скорость реагирования прибора;

шумовой фон и электромагнитные помехи;

ступенчатое регулирование;

небольшой срок службы.

Механизм релейных стабилизаторов часто выходит из строя сразу после завершения гарантийного срока, который составляет всего 6-12 месяцев.

Электронные (цифровые)

Главные элементы данных приборов — трансформатор, процессор и полупроводники — тиристоры либо симисторы. Эти кандидаты, в отличие от механических моделей, относятся к надежным и точным устройствам, поэтому электронные стабилизаторы в бытовых условиях используются очень часто.

Их достоинства:

минимальная погрешность стабилизации;

высокая скорость реагирования;

большой диапазон напряжений;

надежность системы защиты;

компактные размеры;

долгий срок службы;

бесшумная работа.

Недостатки у электронных приборов тоже есть. Это:

чувствительность к резким скачкам напряжения;

дорогостоящий ремонт, если произошла поломка.

Самый большой минус цифровых «защитников» — высокая цена стабилизаторов.

Электромеханические (сервоприводные)

Эти устройства гарантируют бесступенчатую стабилизацию напряжения благодаря электродвигателю, который перемещает графитовый контакт по трансформаторным обмоткам. За управление им отвечает микропроцессор. Данный стабилизатор оптимален для работы в сетях, для которых обычны резкие перепады напряжения и пролонгированные перегрузки.

Сильные стороны сервоприводных устройств:

способность работать при низких температурах;

впечатляющий диапазон рабочего напряжения;

плавное регулирование и высокая точность;

максимальная стойкость к перегрузкам;

невысокая стоимость.

«Слабости» у электромеханических стабилизаторов тоже есть. К ним относится:

большие размеры и такой же вес;

узкий диапазон входных напряжений;

не самая высокая скорость реагирования;

механические элементы, подверженные износу;

повышенный уровень шума из-за подвижных частей;

невозможность работы рядом с газовым оборудованием из-за графитового контакта.

К этой же категории можно отнести не очень большой срок эксплуатации и необходимость регулярного профессионального обслуживания.

Инверторные

Эти стабилизаторы — инновационные приборы, в которых отсутствует трансформатор. Напряжение нормализуется с помощью конденсаторов и полупроводников. Принцип работы прибора — двойное преобразование напряжения: сначала переменный ток преобразуется в постоянный, потом — снова в переменный.

Преимущества относительно новой разработки серьезны. К ним относится максимальная точность (средняя погрешность — 1%), а также:

высокая скорость работы;

плавность регулирования;

минимальный уровень шума;

компактность, небольшой вес;

длительный срок эксплуатации;

надежная система защиты прибора и потребителей;

самый большой диапазон входящего напряжения — 115-300 В.

К минусам «почти идеалов» относится:

высокая цена оборудования;

относительная шумность моделей с принудительным охлаждением.

Есть и еще одна особенность у инверторных стабилизаторов. Это уменьшение диапазона входного напряжения с увеличением нагрузки: например, до 50% норма 115-300 В, до 70% — 140-300 В. К недостаткам можно отнести и новизну приборов: к ним пока относятся настороженно, предпочитая более «понятное» оборудование.

Гибридные

Эти модели тоже появились не так давно — в 2012 году. Гибридные стабилизаторы сочетают в себе два типа силовых ключей. Примеры:

электромеханический стабилизатор и реле-дополнение;

релейный прибор плюс симисторные ключи.

Такие устройства соединяют в себе достоинства и недостатки типов приборов, входящих в состав оборудования. Плюсы — скорость реагирования, стабильность, надежность при работе с любыми нагрузками.

Важные параметры стабилизаторов

Как выбрать стабилизатор напряжения? Есть параметры, на которые надо обращать внимание в первую очередь. К ним относится:

мощность приборов;

точность стабилизации;

диапазон входного напряжения;

тип — однофазный либо трехфазный.

Еще один критерий — наличие или отсутствие режима «байпас».

Выходная мощность

От этой характеристики зависит, какую нагрузку способно выдержать оборудование. Поэтому перед выбором модели хозяевам необходимо определить выходную мощность, которая нужна стабилизатору для надежной работы. Единица измерения этот показателя — ВА (вольт-ампер). Если известна только активная мощность в ваттах, то это значение надо разделить на коэффициент 0,6 или 0,7, чтобы получить нужный параметр (в ВА).

Как рассчитать мощность стабилизатора?

Вариантов найти этот важный показатель есть несколько.

Самый простой метод — расчет, при котором складываются параметры всех приборов дома. Их мощность можно найти в инструкции, паспорте или на корпусе техники. Исключать в этом случае нельзя ни один прибор, поэтому в список должна войти и большая «армия» кухонных «помощников». Выборочный расчет. Его используют, если хозяева полностью уверены в том, что они будут способны контролировать одновременное включение наиболее важных бытовых приборов. В этом случае суммируют нагрузку этой группы, затем к результату прибавляют еще несколько киловатт. Затем его делят на коэффициент (0,6-0,7).

Третий возможный способ подходит для оборудования, которое подключено по отдельным линиям. К стабилизатору подключают не все, а наиболее мощные (дорогостоящие) приборы, а нагрузку высчитывают только по ним.

Какой запас необходим прибору?

Запас необходим доя работы стабилизатора без отключений и отказов. При расчете рекомендуют учитывать пусковые токи электродвигателей техники, а также добавлять к суммарному значению резерв: не менее 20%, лучше — 30%. Для этого общую мощность умножают на коэффициент 1,2 или на 1,3.

Бытовая техника с двигателем при запуске потребляет электроэнергии в 3-4 раза больше, чем номинальное значение. Это холодильники, посудомоечные и стиральные машины, кухонные комбайны, пылесосы и т. д. Поскольку одновременное включение всех (или нескольких крупных) устройств маловероятно, запас можно рассчитать по одному, но самому мощному оборудованию в доме.

Точность стабилизации на выходе и скорость

Это второй параметр, относящийся к вопросу о том, как выбрать стабилизатор напряжения. Все измерительные или регулирующие приборы имеют погрешности, и стабилизаторы здесь не исключение. У большинства из устройств они не выходят за пределы 5%, максимум — 7,5%.

Если рассматривать только бытовые приборы, то для них диапазон 203,5-236,5 В вполне комфортен. Поэтому данный показатель не настолько важен при выборе стабилизатора напряжения для дома. Проблемы могут появиться только в одном случае: если работает специфическое оборудование. Первый пример — медицинская техника.

Скорость стабилизации — время, необходимое прибору для изменения характеристик тока. Конечно, чем меньше этот промежуток, тем лучше. Однако данный параметр не относится к критичным.

Диапазон входного напряжения

Для определения этого показателя будущим владельцам нужно провести измерения напряжения электросети. Эта процедуру рекомендуют «растянуть во времени». Тестировать необходимо в будние дни, в выходные и праздники, утром, днем и вечером.

В зависимости от полученных результатов и выбирают прибор. Некоторые модели способны работать как с очень низким, так и с «аномально» высоким напряжением (110-330 В). Надо учесть и еще один момент: некоторые стабилизаторы теряют мощность при снижении входного напряжения, поэтому характеристики проборов советуют изучать очень тщательно. Если необходимо, то при расчетах добавляют дополнительный запас мощности.

Тип сети: однофазные или трехфазные приборы

Тут все просто. Если дома однофазная сеть (220 В), то для нее нужен такой же стабилизатор. Мощность этих моделей — 0,5-30 кВт. Трехфазная система электроснабжения (380 В) дает возможность выбора: включить можно как один трехфазный, так и три однофазных. Их мощность — от 3-30 кВт или выше (более 100 кВт).

На выбор оборудования влияет только один фактор: это присутствие в хозяйстве трехфазных приборов — насоса с мощным электродвигателем, циркулярной пилы, сварочного аппарата, станка и т. п. Если таковые отсутствуют, то лучше приобрести три однофазных стабилизатора. Они легче в транспортировке и эксплуатации, а при выходе из строя одного устройства другие продолжат работать.

Режим «Bypass»

Как и резервный путь в радиаторах отопления, этот режим дает шанс обхода: он позволяет отключить стабилизаторы от сети, но сохранить электроснабжение. Какое преимущество у таких моделей? Они дают возможность провести профилактическое обслуживание или ремонт оборудования, дать передышку, которая необходима всем приборам, и стабилизаторы тоже не исключение.

Лучше сразу искать максимально удобные приборы, оснащенные «байпасом». Если выбранный стабилизатор не имеет такого режима, то выход у будущих владельцев все же остается. Внешний переключатель сможет установить любой квалифицированный специалист. Минус варианта — лишние расходы, но плюсы все же существеннее.

Другие характеристики приборов

Помимо перечисленных критериев нужно обращать внимание и на прочие характеристики оборудования.

Уровень шума

Если стабилизатор будет работать дома, то эта характеристика превращается в одну из главных. Поэтому при поиске ответа на вопрос, как выбрать стабилизатор напряжения, ее невозможно обойти вниманием. Самые «громкие» приборы — релейные, которые многих раздражают постоянным пощелкиванием. За ними идут остальные — в порядке убывания шума:

электромеханические (сервоприводные);

электронные;

инверторные.

Все три модели в исправном состоянии шумят мало. Вентиляторы работают так же тихо, как и кулеры компьютерной техники. Поэтому если хозяева отметили повышение громкости, то не исключено, что это сигнал о какой-либо проблеме оборудования.

Защитные функции

Стабилизаторы должны защищать себя и потребителей от:

высокого (260-270 В) и низкого (110-140 В) напряжения;

короткого замыкания.

Оборудование высокой ценовой категории оснащается фильтрами подавления помех, защитой от импульсных перенапряжений (грозовых разрядов). Идеальный вариант — прибор с датчиком-термостатом для предотвращения перегрева трансформатора.

Таймер включения

Аварийные отключения электроэнергии не редкость, поэтому большинство стабилизаторов при первом запуске задерживают подачу ее потребителям, поскольку такая ситуация нередко возникает вновь. В некоторых моделях предусматривается возможность установить другой, «свой» промежуток. В других стабилизаторах напряжения этот параметр предустановлен, поэтому он не изменяется.

Способ установки оборудования

Есть несколько видов стабилизаторов: настенные, напольные и настольные. Настенные приборы могут монтироваться как внутри помещений, так и вне дома — в шкафах. Напольные модели — оптимальный вариант: их можно спрятать в любое место — в угол, под мебель и т. д. Настольные подходят для индивидуального пользования. Они отличаются более компактными размерами.

Естественное или принудительное охлаждение

Лучший вариант — стабилизаторы, оснащенные вентиляторами. Шум такие приборы издают небольшой, а энергии тратят меньше. Приборы с естественным (пассивным) охлаждением более требовательны к месту установки: им необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха.

Возможность работы при низких температурах

Данная характеристика важна в одном случае — если прибор будет работать за пределами дома. Диапазон рабочих температур большинства стабилизаторов — от 0° до +45°. Однако есть и морозостойкие модели (от -5° до +40°, от -20° до +40° и от -30° до +40°).

Наличие дисплея

Он необходим, если стабилизатор напряжения обеспечивает электроснабжение всего оборудования. Дисплей отражает мощность, входное напряжение и выходной параметр, а также ошибки, от которых не застрахованы любые приборы.

Габариты, вес

Эти характеристики важны только при выборе стабилизатора для дома или квартиры. Например, среди оборудования мощностью до 10 кВт наиболее популярны компактные электронные модели с дисплеем.

Коэффициент полезного действия

Тут тоже все просто: КПД — показатель, дающий возможность понять, сколько энергии стабилизатор тратит на свою работу. Типичный диапазон КПД — от 90 до 98%. Чем больше, тем лучше. Оптимальным считается коэффициент, равняющийся 95%.

Производители оборудования

Перед выбором модели будущим владельцам не помешает познакомиться с самыми популярными компаниями, которые производят данное оборудование. К ним относится Resanta (Китай, лидер рейтинга), IEK, Rucelf, Sven, SUNTEK, Бастион (Teplocom), Лидер, Штиль, Энергия, Энерготех (Россия), Volter (Украина), Daewoo (Южная Корея), ORTEA (Италия).

Как выбрать стабилизатор напряжения?

Чтобы не пожалеть в покупке в будущем, к выбору модели нужно подойти основательно. Какой стабилизатор выбрать — один большой или индивидуальный? Это первый вопрос, на который необходимо найти ответ. Решить его не очень сложно.

Если количество техники, которую хозяева хотят защитить, не слишком велико (максимум три), то имеет смысл приобрести индивидуальные стабилизаторы. Отопительные котлы, холодильники и «капризная» электроника требует отдельного подключения.

Когда владельцы желают максимально обезопасить все оборудование дома или квартиры (особенно, в старом жилом фонде), лучшим вариантом будет один габаритный и мощный прибор, рассчитанный на большое количество потребителей.

Правильная мощность и такая же цена

Главный этап для хозяев — корректный расчет мощности будущей модели. Поэтому заранее лучше составить список всех приборов, чтобы было легче (и правильно) определить общую мощность. Результат рекомендуют перепроверить несколько раз. Экономия и в этом случае не лучшее решение, так как всем известна поговорка про скупца. Она подходит и в этом случае. Оборудование сомнительного качества не сможет стать надежным защитником, а наоборот, способно привести к противоположному результату.

Какую модель предпочесть?

И еще один важнейший вопрос: какой тип стабилизатора выбрать? Раньше самыми популярными моделями были электромеханические приборы, однако и в то время к ним предъявляли претензии. Главные их недостатки — скромный диапазон входных напряжений и медленная скорость стабилизации.

Сейчас в лидерах два типа приборов — релейные и электронные. Первые оптимальны для сезонной работы на дачах, вторые гарантируют долгую службу, поэтому идеально подходят для домов и квартир. Для маломощной нагрузки (например, для защиты автоматики погружных насосов или газовых котлов) рекомендуют устанавливать инверторные модели, которые отличаются высокой точностью и скоростью работы.

Приобретение стабилизатора — важный шаг, поэтому нужно не только внимательно изучить все характеристики прибора, но и иметь в виду особенности электросети и имеющегося набора домашнего оборудования. О том, как выбрать стабилизатор напряжения, расскажет следующее популярное видео: