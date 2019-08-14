Как сделать заземление в квартире: виды, схемы, как правильно и как нельзя

При использовании современной мощной бытовой техники необходима надежная защита, которая в состоянии обезопасить от поражения током: как самих хозяев, так и многочисленные электрические приборы. Количество их в домах растет с каждым годом, причем на смену приходят более удобные, функциональные, почти всемогущие. Результат — возрастающая нагрузка на электросеть. Если в новостройках заземление — обычное дело, то в многоэтажных домах старого фонда такая «роскошь» не предусматривалась. Пробел приходится восполнять самим жильцам, предварительно изучившим тему, так как сделать заземление в квартире можно несколькими способами. Главное — выбрать наиболее подходящий — правильный — вариант.

Как спасает заземление?

Это заземляющее устройство, к которому присоединяют точку сети. При любой опасности — при скачке напряжения, пробое, скопившемся потенциале — такая защита уменьшает напряжение, отводя в землю опасный ток. Самый показательный пример — громоотвод, спасающий электро-коммуникационные системы, проводящий смертельный разряд в грунт.

Заземление делится на два типа — защитное и рабочее. Первое предохраняет жильцов от ударов тока в частных домах или квартирах, втрое обеспечивает надежную работу электрических устройств. Чтобы гарантировать полную безопасность, для внутренней электропроводки рекомендуется использовать только трехжильную, включающую контур заземления.

Чаще такой провод (РЕ) имеет желто-зеленый цвет, фаза может быть красной, коричневой либо черной, ноль — голубой или синий. Заземление необходимо всем розеткам, ваннам и бытовым приборам, имеющим металлический корпус, — бойлерам, стиральным машинам, холодильникам, системным блокам, электроплитам и другой крупногабаритной технике.

Виды распределения электроэнергии

Старый и новый жилой фонд имеет одно важное отличие. Это присутствие/отсутствие заземляющих проводников. В ГОСТах СССР, которые действовали до 1998 года, в схеме распределения электропитания отдельному заземляющему проводу место не нашлось. Причина этого упущения — малый ассортимент бытовой техники, не отличающейся к тому же большой мощностью.

С тех пор ситуация начала меняться: в новостройках появились отдельные заземляющие проводники, сосредоточенные в распределительных электрощитках. Сейчас существует несколько систем, в которых используется защита домов либо квартир.

TN-C. Эту схему можно назвать пережитком прошлого. Такая защита типична для домов старого фонда — хрущевок, сталинок, брежневок. Главный ее минус — отсутствие отдельного заземляющего проводника, так как его совмещали с рабочим — PE (защита) + N (ноль) = PEN. Данная система считается самой ненадежной, а полноценное заземление невозможно, если не перевести ее на более современные схемы. TN-S. Эта более современная система была призвана заменить опасную схему TN-C. В ней проводники (ноль и защита) не пересекаются, так как разделены на подстанции. В этом случае в квартиру уходят уже не 2, а 3 кабеля — фаза, N и PE. TN-C-S — простейший способ модернизации «ущербной» схемы TN-C. В этом варианте совмещенные проводники PEN (защита и ноль) разделяются только на входе в здание. Для первого из них в месте их раздела устанавливается заземляющий контур.

TT и IT — системы, применяемые для зданий, требующих повещенной безопасности. Первая оптимальна для частного владения, расположенного отдельно, так как защитный контур заземления организовывают для каждого дома/квартиры. Вторая схема незаменима там, где необходимо бесперебойное электроснабжение, но возможен постоянный контроль: например, на шахтных электроустановках, в аварийный системах питания медицинских учреждений. Поэтому, если разговор идет о жилых помещениях, то обычно применяют первые три типа систем электрозащиты.

Что делать запрещено?

Так как приватизация квартир часто становится стимулом для их всевозможного «усовершенствования», многие хозяева хрущевок, брежневок и сталинок решают бытовые проблемы нетрадиционными (и крайне опасными) способами. В первую очередь это касается использования в качестве заземления металлических труб коммуникаций — водоснабжения, отопления, подачи газа.

Самая большая опасность такого способа обеспечить защиту — противоположный результат — поражение током, нередко смертельное. Трагедия не обязательно произойдет с виновником-рационализатором либо его семьей. Чаще страдают соседи, не подозревающие о потенциальной угрозе, ведь утечка электричества находит кратчайший путь — в ванную комнату, кухню тех, кто ближе по стояку.

Воздействие электричества на металл приводит к быстрому корродированию материала, а следствием становятся трещины, протечки. Повреждение газовой трубы может спровоцировать взрыв.

Другая ошибка — самостоятельное подключение к электрощитку с совмещенными проводниками PEN. Опасность — возможное отгорание нулевого провода (нейтрали). В этом случае высокое напряжение сразу поступит на корпусы всех бытовых приборов, подключенных к сети в данный момент.

Следующая потенциальная угроза может возникнуть при использовании одного разъема головной защитной шины для подключения сразу нескольких проводников. Если один из них потребуется отключить, то не будет контакта и на других. Результатом некорректных действий станет трагедия.

За преступлением следует наказание. Все самостоятельные, незаконные действия по обустройству заземления там, где оно не было предусмотрено, могут окончиться плачевно, если кто-нибудь пострадает. Карой, в зависимости от степени вины, станет административное разбирательство, штраф либо возбуждение уголовного дела.

Заземление и старый жилой фонд

Система TN-C без отдельного заземляющего провода имеет всего две жилы. Чтобы заземлить жилье, необходимо произвести замену проводки, установить УЗО либо самостоятельно смонтировать защитный контур.

Устройство защитного отключения

Этот быстродействующий автоматический выключатель реагирует на опасную разность токов (входящих и выходящих). При достижении предельного значения (чаще составляет 30 мА) УЗО мгновенно срабатывает — отключает напряжение, обесточивая проблемный участок сети.

Такой прибор необходим, когда в доме нет заземления, однако электрики рекомендуют устанавливать его независимо от того, есть ли в здании защита, или она отсутствует. Вариантов подключения существует два.

Для защиты всей квартиры/дома. В этом случае обезопасить можно абсолютно все электроприборы. Такой вариант требует мощного и дорогого устройства. Защита будет отключать электричество сразу во всех помещениях. Чтобы определить утечку, придется проверять всю бытовую технику по отдельности. Для безопасности одной (нескольких) комнаты либо электроприбора. При этом способе требуется менее мощная модель УЗО, ее устанавливают там, где располагаются серьезные бытовые приборы — в кухне, ванной. Либо покупают лишь для одного устройства: например, для стиральной машины. В доме, в котором есть несколько мощных приборов (более 1,2 кВт), лучше каждый из них снабдить автоматом и УЗО.

Устройство имеет по две входные, выходные клеммы, предназначенные для ноля и фазы. Устанавливают его между автоматом и входным выключателем. Мощность первого должна быть немного меньше, чем у УЗО. Корректность работы прибора проверяют, подключая технику к сети под нагрузкой.

Обустройство собственного контура

Такой способ возможен как в частном, так и многоквартирном здании. Однако во втором случае необходимо получить разрешение на подобную работу в управляющей компании. Другое обязательное условие — строгое соблюдение требований ПУЭ. Организация контура происходит по такому сценарию:

из распределительного щитка по стояку протягивают к подвалу одножильный медный провод, минимальное сечение которого 4 мм 2 ;

; около дома выкапывают траншею, в которую помещают треугольник, сваренный из обрезков труб, изготовленных из нержавеющей стали;

к треугольному контуру заземления присоединяют нижний конец медной жилы, верхний крепят в щитке;

заземление квартиры подсоединяют к щитку.

В роли заземлителя не используют арматурные прутья. Причины — быстрое возникновение коррозии, каленый слой, затрудняющий распределение тока.

Заземление и новостройки

Здания, которые построены после 1998 года, имеют большое преимущество, — выделенное заземление, обеспечиваемое системами TN-S либо TN-C-S. В этом случае в стояке присутствуют три фазы, ноль-нейтраль и защитный проводник.

Эту жилу разводят по квартире, в каждом помещении устанавливают розетки, оборудованные заземляющими контактами. Фазу и ноль подсоединяют к «своим» шинам, а провод заземления — к защитному контуру в щитке.

Как сделать заземление в квартире? Самый логичный ответ — корректно. Любые способы, напрямую угрожающие жизни домочадцев и соседей, недопустимы. В случае сомнений в своей компетентности или недостатка уверенности лучше доверить все подобные работы электрику-профессионалу. Временным вариантом защиты будет установка УЗО, но модернизация электросетей — то, что вправе требовать от властей жильцы старых домов.

В следующем видеоролике можно услышать (и увидеть) дельные советы настоящего электрика: