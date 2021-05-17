Как провести электричество на участок: организация электроснабжения

Для благоустройства любого участка земли его владельцам предстоит провести целый комплекс работ. Одним из важнейших этапов является подключение электричества, так как без этой инженерной системы невозможно ни строительство здания, ни комфортная жизнь в нем. Электрификация — операция непростая и требовательная. Поэтому хозяевам предстоит узнать, как провести электричество на участок, какие документы им необходимо подготовить для согласования работ, сколько стоит такое подключение, и какое время оно займет. Ответ на последний вопрос в большей степени зависит от конкретной ситуации, в меньшей — от настойчивости владельцев.

Подключение электричества: как получить разрешение?

Как провести электричество на участок? Данная процедура возможна как для участков без строений, так и для тех, на которых уже возведены дома. В обоих случаях порядок действий одинаков. Сначала владельцы недвижимости ищут адрес энергосбытовой компании, которая обслуживает район.

Самый простой вариант — «допрос» соседей, второй возможный путь — помощь интернета. В этом случае достаточно написать название района, где находится участок, а потом добавить в эту строку «адрес энергосбытовой компании». Третий способ, предполагающий «увлекательное» путешествие, — поиск подстанции, от которой тянется ЛЭП. На ней обычно указывается и собственник объекта, и его контактный телефон.

Если участок находится на границе зон, которые обслуживаются двумя разными сетевыми организациями, то заявку советуют подавать в тот Энергосбыт, столб которого находится ближе к участку.

Что делать, если дома пока нет?

Многих интересует еще один момент. Если участок владельцы только что получили, и на нем пока нет никаких строений, то что делать в этом случае? Как провести электричество на такой «нецивилизованный» участок, возможно ли это?

Для сетевой организации совсем не важно, есть ли на нем какие-либо постройки. В этом случае распределительный щиток с прибором учета монтируют на опоре, установленной на участке. Каких-то особых требований к хозяевам нет, но им нужно корректно (или хотя бы приблизительно) рассчитать расстояние между опорой для щитка учета и будущим точкой входа кабеля в дом.

Подача документов

Единственный простой вариант — взаимодействие с поставщиком после регистрации на сайте компании, в личном кабинете. Однако сейчас рекомендуют действовать по-другому — регистрироваться и подавать заявку на подключение на портале электросетевых услуг («Россети»). Если выбрано посещение или почтовое отправление, то после получения адреса организации заполняют и отправляют заявку, вместе с собранным пакетом документов. В перечень обычно входит:

заявка на подключение (2 экземпляра);

копии, недавно заверенные у нотариуса: паспорта, ИНН, свидетельства о праве на собственность;

список всех электроприборов, которые будут питаться от сети, обязательно указание их мощности;

расчет нагрузки на электросеть;

план дома и участка.

Что касается последнего документа, на нем должны быть отображены ближайшие столбы линии электропередач, все трубопроводы, расположенные на участке или около него. Схема дома предполагает, что на ней отмечены места, где установлено (или запланировано к установке) электрооборудование. Один из вариантов получения схемы — распечатка карты, предоставленной поисковой системой (Яндекс, Google). На нее необходимо нанести линии, соответствующие границам участка и отметить другие важные объекты.

Что указывают в заявке?

В заявлении на подключение электроэнергии к участку указывают:

персональные данные — ФИО, серию, номер паспорта, место проживания и прописки;

адрес участка, которому необходимо подключение к ЛЭП;

причину для проведения электричества (строительство, увеличение размеров дома и т. д.);

количество потребляемого электричества;

сведение об организации-поставщике;

список прилагаемых документов;

сроки проектирования;

дату, подпись.

Документы можно подать лично — в офис обслуживания потребителей, либо по почте. Но идеален (и рекомендован) интерактивный способ — в своем кабинете на сайте организации. В первом случае на копии заявки, что остается на руках у заявителя, должна быть поставлена дата принятия документов. Если соблюсти это условие, то ответ должен прийти в течение 30 дней.

Если заявку отправляют по почте, то ждать приходится дольше — около 45 суток. В этом случае не исключено, что ответа податели могут не получить по тривиальной причине: теоретически любое письмо может затеряться. Поэтому документы лучше подавать через кабинет на сайте организации, либо лично.

Получение ответа

Что будет в письме от компании? Договор о подключении к электросети в двух экземплярах, которые подписаны представителями обслуживающей компании, и Технические условия, или ТУ.

Если владельцы использовали интерактивный способ, то всю необходимую документацию (условия договора, ТУ, а также инструкции и счета) они обнаружат в личном кабинете потребителя, так как сетевая организация обязана размещать ее там.

Оба документа владельцам необходимо тщательно изучить. Если они согласны с каждым пунктом, то один экземпляр они подписывают и отправляют в компанию. После подписания договора стоимость подсоединения оплачивают.

В ТУ обозначаются следующие обязательные условия:

мощность сети (обычно 15 кВт);

список приборов для учета электричества (счетчики);

наличие вводного автомата и УЗО (устройство защитного отключения);

требование безопасности в случае наружного подключение: в этом случае необходим герметичный бокс.

Теперь относительно времени, которое дается организации на подключение. Стандарт — 6 месяцев, это максимум. Однако в большей степени срок зависит от того, насколько далеко от участка находятся столбы линии электропередач. Для сельской местности расстояние от нее до участка не должно превышать 500 м, для городских условий — 300 м.

В этом случае можно надеяться, что подключение произойдет в течение 2 месяцев. Если ближайшая ЛЭП расположена дальше, то хозяевам придется либо доплачивать определенную сумму, либо ждать, пока сетевая инфраструктура сама «доберется» до участка. Кроме того, срок может отодвинуться до 6 месяцев или более. Но по истечению этого периода владельцы имеют право предъявить претензии к компании.

Сколько стоит подключение?

Если говорить только о плате за техническое подключение, то пока цена услуги остается без изменений. При выделенной мощности до 15 кВт она составляет 550 рублей. В нее сейчас входит монтаж щитка учета, счетчика и вводного автомата. Однако такой минимальной суммой не обходится ни один владелец участка.

Приобретать приходится разные расходные материалы и кабель, соединяющий ближайший столб и точку подключения в доме. Поэтому на итоговую сумму влияет удаленность ЛЭП, расположение дома на участке и способ укладки кабеля — воздушный либо подземный. Не надо говорить, что второй вариант значительно увеличивает расходы.

Возможные препоны

Самый неблагоприятный прогноз может ожидать подателей, получивших договор без указания даты. В этом случае причиной, приведенной в документе, служит необходимость ремонта или модернизации (строительства понижающей трансформаторной подстанции), о чем и предупреждает компания.

Подписав договор с такой, довольно расплывчатой, формулировкой, владельцы участка соглашаются ждать неопределенный срок. Неизвестно, когда начнется строительство или модернизация электроустановки, но после завершения этих работ организация-поставщик обязана подключить электричество в течение 6 месяцев.

Иногда владельцы неэлектрифицированных участков сталкиваются с другой ситуацией: ближайшая сеть принадлежит частным лицам (ТСЖ). В этом случае переплачивать за право подключиться к электросети не надо. Все проблемы с собственниками должны решать электросетевые организации, поэтому подключение хозяевам также обойдется в те же 550 рублей.

Дальнейшие действия: разработка проекта

После получения разрешения и технических условий переходят к разработке проекта электрификации. Небольшое здание дает шанс справиться с работой самостоятельно, однако большое строение, в котором есть технические и подсобные помещения (например, для насосной станции), требует участия профессионалов. В данном случае единственный разумный вариант — обращение в энергосбытовую организацию, которая приняла заявку на подключение.

Проект состоит из графической и текстовой части. В первую входит:

схема внешних сетей на плане, на котором указаны границы участка;

план подключения кабеля (воздушного, подземного) от столба до счетчика/трансформатора;

место расположения узла учета и его характеристики;

данные о заземлении: проект, материалы и вид;

схема размещения электрооборудования.

Текстовая составляющая проекта должна содержать такие сведения:

все характеристики источников электроснабжения;

данные о приборах, которые будут питаться от сети, их мощность;

характеристики кабелей, которые будут использоваться для подключения — их марка, длина и т. д.

Самостоятельная разработка проекта требует согласования в компании. Если все технические условия были учтены, то проект утвердят. Когда в нем есть какие-либо нарушения, то их придется исправлять. После внесения всех необходимых коррективов проект снова подают на подпись. После получения документа на руки можно приступать к работе.

Как провести электричество на участок?

Перед тем как провести электричество на участок, землевладельцам (домовладельцам) предстоит выбрать оптимальный вариант. Обязанность поставщика электричества — подключение готовой сети, поэтому сначала собственнику необходимо заняться ее созданием. Простейший вариант — обращение в специализированную организацию. Более тернистый путь — самостоятельная прокладка. В обоих случаях все расходы берут на себя хозяева.

Выбор у владельцев есть, так как провести электричество на участок можно двумя способами: по воздуху (кабель, который фиксируют на опорах) или под землей.

Воздушный способ

Данный вариант считается лучшим решением, если владельцы хотят сократить расходы, поскольку необходимости в земляных работах нет, а установка промежуточных столбов в большинстве случаев не требуется. Второе преимущество — простое восстановление поврежденных проводов.

Недостатки у относительно простой протяжки по воздуху все же есть: это провисание и незащищенность проводов. При неблагоприятных погодных условиях кабель ЛЭП может быть поврежден. Провиснет он в любом случае, поэтому на стене дома нужно установить специальное крепление, которое будет надежно удерживать провода.

Требования

Если выбрано протягивание по воздуху, то нужно обратить внимание на следующие требования:

максимальное расстояние между столбами составляет 15 м;

расстояние от последней опоры до точки входа в дом — 10 м;

минимальная высота для фиксации кабелей на столбах — 6 м;

максимально допустимый показатель провисания провода — 3,5 м;

минимальная высота в том месте, где провод входит в здание, — 2,75 м.

При подключении дома к электросети можно выбрать одну из 3 марок кабелей:

АВК, коаксиальный кабель, имеющий алюминиевую жилу. Его можно использовать как для однофазной, так и для трехфазной сети, но оптимален АВК для 220 В. Диапазон рабочих температур — от -45° до +45°. При проводке этого кабеля на участок обязательным элементом станет специальная соединительная муфта. АВВГ либо ВВГ. Первый кабель имеет алюминиевую сердцевину, второй — медную. Эти изделия способны выдерживать напряжение до одного киловатта, они так же, как и АВК, могут работать с одно- и трехфазной сетью. Однако при воздушной проводке эти материалы необходимо защитить от УФ: оптимальный способ — гофра. СИП-4 — самонесущий изолированный провод. Данный вариант выдерживает напряжение до 1 кВ, подходит для любого типа сети. Его изоляция способна противостоять рекордным температурам: как -60°, так и +50°. Для этого кабеля требуется переходная муфта для соединения его с распределительным щитком.

Для воздушного метода проводки чаще используют кабель СИП. Его минимальное сечение — 16 мм, причем несущий (стальной) трос для него необязательное условие.

При выборе этого способа лучше доверить работу монтажникам-профессионалам. Второй вариант — обращение за помощью к тем сотрудникам, которые будут заниматься установкой щитка на столбе.

Подземный способ

Подземная прокладка, наоборот, требует серьезных расходов, большего количества времени и приложения физических усилий. Любые препятствия (постройки, деревья, кустарники) придется обходить стороной, а это только увеличит длину кабеля, его защиты, а значит, повысит стоимость работ.

В случае возможного повреждения сети хозяевам предстоят «раскопки» и поиск проблемного участка, а он может отнять много времени. С другой стороны, только этот метод позволяет максимально защитить кабель от любой потенциальной угрозы, но не испортить вид придомовой территории.

Правила монтажа

Для подземного способа укладки также есть свои обязательные требования:

минимальная глубина траншеи — 800 мм, ширина 300-400 мм;

необходима надежная защита кабеля от механических воздействий;

обязательная мера — укладка сигнальной ленты на расстоянии 250 мм от кабеля, альтернативы ей — кирпичи, асбестоцементные плиты.

Для подземной прокладки требуется кабель, который сможет противостоять влаге и всем внешним воздействиям. В этом случае есть две подходящие марки.

АВБбШв — кабель с алюминиевым сердечником. Он выдерживает температуры -50°-+50°, напряжение 3 кВ. Если экстремальных нагрузок на него не будет, то провод прослужит без обслуживания 30 или более лет. ВБбШв. Единственное отличие этого изделия — жилы, сделанных из меди. Данный кабель используют для прокладки снаружи здания, но он может применяться и для подземного способа.

Оба кабеля надежно защищены от влаги и механических повреждения, способны работать в однофазной и трехфазной сети.

Как правило, электрокабель при подземной укладке защищают футлярами — изделиями с двойными стенками — гофрой и трубой ПВД, пластиковыми водопроводными (ПНД) или асбестоцементными трубами. Не лучшие решения полипропиленовые и канализационные, а также металлические изделия.

Первые могут не выдержать нагрузки, потому что их стенки тоньше. Металл, наоборот, материал жесткий, поэтому нельзя исключить риск перетирания защитной оболочки о край труб при подвижках грунта. В этом случае идеалом станет сварка. Кроме того, стоимость такой защиты будет высокой. Кабели внутри футляров не натягивают. Небольшая слабина — условие обязательное.

Соблюдение всех правил для обоих видов работ обязательно. В противном случае сеть может быть не принята представителями компании-поставщика.

Что необходимо для электрификации участка?

Как провести электричество на участок? Если на руках есть разрешение и подписанный проект, то владельцы могут начать подготовку к операции. Однако самостоятельное выполнение всех этапов может быть оправдано только в одном случае: если у мастера уже есть опыт подобных работ.

Если его специальность не связана с электромонтажом, то лучше обратиться к профессионалам. Установкой и подключением счетчика занимается специалист из электроснабжающей организации. После завершения работы он пломбирует щит и дает гарантию.

Для того чтобы провести электричество, необходимо приобрести:

кабели;

счетчик электроэнергии;

распределительный щиток;

автоматический выключатель и УЗО;

монтажный инструмент, крепления для проводов, измерительные приборы;

лист металла или пластину из асбеста для монтажа щита учета на опоре из дерева (на деревянной стене дома).

Самые важные приборы в этом списке — автомат и УЗО, так как именно от них зависит надежность сети и безопасность жильцов. Устройства подбирают, исходя из максимального тока потребления приборов, поскольку от резких перепадов напряжения не застрахована ни одна сеть.

Для монтажа между опорами и для подключения дома в некоторых случаях достаточно алюминиевых проводов, имеющих сечение 6 мм2. Если предполагается, что на участке или в доме будет работать мощное оборудование (бетономешалка, водонагреватель, сварочный аппарат, циркулярная пила и т. д.), то оптимальным будет другой параметр — 16 мм2. Кроме того, такие приборы требуют отдельной линии. Иначе возможна перегрузка сети и перепады напряжения. Длину проводов определяют по заранее составленному плану. Чтобы не столкнуться с нехваткой материала, к полученному значению прибавляют от 5 до 10%.

Как провести электричество на участок? К реализации проекта можно приступать только после его подписания, так как нарушителей ждет серьезный штраф. Выбор способа монтажа системы зависит только от владельцев. Если нет желания столкнуться с большими тратами и земляными работами, то выбирают воздушный метод. Когда в приоритете максимальная надежность коммуникации, идеалом становится подземная прокладка.

О том, как провести электричество на участок, расскажет специалист из следующего видео: