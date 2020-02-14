Ни одно помещение, независимо от его предназначения, не обходится без каких-либо электрических приборов, поэтому любая электропроводка жилого дома означает наличие выключателей для светильников и большого количества розеток. Традиционный вариант — их отдельное расположение, так как этот способ максимально удобен: первые приборы всегда находятся выше вторых. Однако не для всех помещений он остается единственным. Если нужно обеспечить освещение ванной комнаты, туалета или совмещенного санузла, то намного легче использовать блок «выключатель-розетка». Подсоединение привычных отдельных конструкций, как правило, трудностей не создает, однако при монтаже элементов электросети, расположенных в одном корпусе, нередко допускаются ошибки. Так как самостоятельные работы дают шанс сэкономить время и место, на том, как подключить розетку с выключателем, надо остановиться подробнее.

Устройство: преимущества и недостатки

До недавнего времени присоединение различных элементов — розетки и выключателя — производили в отдельной распределительной коробке, а потом их разносили в те места, которые были определены проектом. Сейчас на первое место выходит экономия: как времени, так и усилий. Спаренные конструкции дают возможность провести операцию гораздо быстрее.

Плюсы

Среди достоинств совмещенных блоков:

Более простая схема, благодаря которой нет необходимости в прокладывании проводов к каждому элементу. Достаточно легкая разметка из-за большего размера блока. Максимально быстрый монтаж на стены. Минимальное количество отверстий.

Нельзя сказать, что у этого решения нет недостатков.

Минусы

К ним относится:

Высокая цена. Совмещенные блоки, что естественно, стоят дороже, чем отдельные элементы. Непрактичность. Если из строя выходит одна составляющая устройства, то чаще приходится менять весь блок. Возросшая нагрузка на провода. В этом случае необходим расчет их сечения, иначе риск перегрева будет высок. Для подключения блочного устройства рекомендуют учитывать максимальную нагрузку. Ограничения в расположении. Совмещенный элемент уже не поместить в верхней части стены, так как в этом случае вид комнаты будет портить вилка и кабель электроприбора, необходимого постоянно. «Включать свет» станет не очень удобно, особенно в темноте.

Самый большой минус — необходимость замены всего блока, если один из элементов неожиданно откажется работать. Со всеми остальными недостатками можно смириться. Но оправдана ли покупка такого изобретения?

Что лучше: совместно или отдельно?

Еще совсем недавно таких «хитрых» конструкций в продаже вовсе не было. Люди спокойно обходились без них, так как большой надобности в совмещении в одном блоке приборов, совершенно различных по функциональности, не было. Традиционная схема имела и имеет преимущества:

Широкий ассортимент таких отдельных блоков позволяет найти самый оптимальный вариант: как по цене, так и по дизайну. Довольно легко совместить устройства вместе: розетку и выключатель можно подключить, используя одну схему. Простота установки и минимум проводов дает возможность быстро выполнить работу практически любому мастеру, знакомому с правилами безопасности. Отдельная проводка и относительно небольшая нагрузка на конструкции предотвращает опасные ситуации: например, потенциальное короткое замыкание.

Если сравнивать обычные устройства и новомодные совмещенные блоки, то одно преимущество последних приборов некоторых домашних мастеров очень привлекает. Это более простая прокладка скрытой проводки, если стены сильно «уродовать» не хочется. В этом случае две отдельные канавки и разные отверстия под монтажные коробки делать не потребуется.

Когда использование блоков оправдано?

Самым проблемным местом в квартире многоэтажного дома может стать коридор, который часто не может похвастаться достаточным метражом. И в этом случае объединение выключателя (или нескольких) и точки подключения к электросети помогает решить сразу несколько задач.

Как правило, необходимости в разветвленной розеточной сети в прихожих нет, так как постоянно работающие электроприборы там обычно отсутствуют. Однако периодически хозяевам требуется подключение зарядки мобильного устройства, пылесоса. Кроме того, так может находиться база для радиотелефона. В этом случае совмещенный блок в качестве дополнительной точки обещает максимальное удобство. Свободное место на стенах коридоров чаще недостижимая мечта, так как их занимают массивные гардеробные шкафы, вешалки и почти обязательный атрибут — зеркало. Часть стены прихожей может отнимать распределительный щиток и счетчик. Если места остается минимум, то компактное коммутационное оборудование — оптимальный выход. Объединение розетки с выключателем дает возможность сэкономить на электропроводке. Блок — спасение, если нет желания портить стену прихожей. Выделять место, еще оставшееся свободным, под второй распределительный щит также не понадобится.

Все эти ситуации — нередкое явление в многоквартирных домах, поэтому множество проблем поможет решить одна, но универсальная конструкция.

Цены

Цена блоков «розетка-выключатель» хозяев не разорит, но из-за двух элементов стоят они дороже отдельных изделий. Конструкции с одной клавишей можно приобрести за 100 или 200 с лишним рублей. Универсальный прибор с двумя клавишами обойдется в 300-400 рублей, в том числе и с розетками, имеющими защиту от влаги. Однако самые дорогие изделия для закрытого и (особенно) открытого монтажа могут стоить от тысячи до нескольких тысяч.

Разновидности блоков

Перед тем, как изучать информацию о том, как подключить розетку с выключателем, необходимо узнать, что при выборе обращают внимание не только на дизайн изделия — его цвет, форму. Перед покупкой необходимо оценить технические параметры, возможности электрической сети.

Особенно важен последний пункт для квартир старого жилого фонда, где электропроводка нередко находится в критическом состоянии. Следующий вопрос — функциональность изделия. При выборе того или иного блока обязательно учитывают, какие приборы будут подключать к розетке, какова их мощность.

Перед приобретением решают, сколько приборов будет подключаться к сети в конкретном помещении. Когда запланирована работа во влажных комнатах, блок обязательно должен быть оснащен специальными защитными шторками либо крышками.

Виды совмещенных устройств

Сейчас в магазинах легко обнаружить изделия с различными комбинациями. В одном устройстве могут находиться розетки (1-2) и несколько выключателей с одной/двумя/тремя или даже четырьмя клавишами. Так же как и обычные блоки, совмещенные конструкции бывают внутренними либо наружными. Последние выглядят чересчур громоздко, но они единственный вариант, если возможности сделать скрытую проводку просто нет.

Несмотря на относительно широкий ассортимент, самыми популярными остаются несколько типов конструкций.

Блок с розеткой и одним выключателем. Эти простейшие конструкции обычно используют для гаражей, подвалов и других небольших хозяйственных построек. Такой минимум позволит включить освещение и воспользоваться благами цивилизации — подогреть электрический чайник, включить радио или вентилятор. Подключение инструмента — вариант для мастеровитых хозяев. Устройство с двумя клавишами. Такой вид спаренных блоков оптимален для коридоров и совмещенных санузлов, так как он уже дает возможность получить минимальный набор удобств — включать электричество в прихожей, санузле, присоединить к сети зарядку мобильного телефона, пылесос, фен или какой-либо инструмент. Блок с тремя выключателями подойдет для небольших квартир с отдельно расположенными ванными/туалетными комнатами. В этом случае блок тоже будет самым логичным решением.

В других комнатах (гостиной, детской, спальне) присутствие таких конструкций вряд ли будет целесообразным, однако установка в любом помещении все же не запрещается. Блоки с несколькими клавишами помогут подключить многорожковые осветительные приборы, а дополнительная розетка нигде не будет лишней. Если электроприборы не «собираются» работать от такой розетки постоянно, то вариант вполне достоин рассмотрения.

Инструменты и материалы

Перед тем как подключить розетку с одноклавишным выключателем (и заземлением), необходимо подготовить простой набор инструментов и материалов. В комплект входит:

как минимум три отвертки: индикаторная, плоская и крестовая;

электродрель и буровая коронка;

четырехжильный кабель;

нож с тонким лезвием;

монтажная коробка;

бокорезы (кусачки);

пассатижи;

изолента.

Все ручки инструментов должны быть надежно заизолированы.

Монтаж одноклавишного блока

Сначала от сети отключают питание. Перед работой проводят подготовку: на участке стены для монтажа делают разметку. В отмеченных точках коронкой высверливают отверстия, затем делают нишу. Из монтажной коробки удаляют перфорированные элементы для протягивания кабеля, затем вставляют ее в проделанное отверстие.

Розетка с одноклавишным блоком — самый простой вариант. Первым делом с устройства снимают детали, которые фиксируют декоративную накладку. Сначала вывинчивают винт из центра розетки, затем удаляют клавишу, пользуясь отверткой с тонким жалом. Если возникли затруднения, то ее меняют на нож. Пластиковую пластину под клавишей также удаляют. Затем розетку и выключатель освобождают от корпуса. Для этого боковые саморезы ослабляют, но до конца не выкручивают. Элементы немного поворачивают, потом вытаскивают из коробки.

Подключение кабеля к контактам

Перед тем как подключить розетку с выключателем, надо разобраться с количеством жил, необходимых для устройства. В нашем случае (с заземлением), чтобы соединить этот блок с сетью, потребуются четыре жилы. Три из них будут входящими: это земля, ноль и фаза. Одна — исходящая, по ней питание пойдет на осветительный прибор. Если заземление отсутствует, то достаточно трехжильного кабеля. Каждая дополнительная клавиша блока подразумевает увеличение количества проводников на одну жилу.

Если куплен готовый прибор, то розетка с выключателем уже соединена фазовым проводником. На это надо обратить внимание при самостоятельной сборке блока. Прохождение нейтрали через выключатель запрещено. Это опасно: как во время эксплуатации, так и в моменты обслуживания приборов (замены источников света).

Работа происходит по такому сценарию: подключение фазы, защиты, нейтрали и сигнальной жилы.

Подключение фазы

Фазный провод подключают к тому контакту, на котором находится перемычка. Такое решение позволяет запитать сразу оба элемента блока — розетку и выключатель. Чтобы упростить работу, лучше использовать именно четырехжильный кабель.

В этом случае легко разобраться с помощью цветовой маркировки. Фазой может стать любой проводник, кроме голубого (ноль) и желто-зеленого (заземление). Две оставшиеся жилы будут фазными: обычные цвета их — белый, коричневый, красный. Одна из них предназначается для входящего, вторая для проводника, идущего к осветительному прибору. Его называют сигнальным.

Заземление

Если пробором предусмотрен контакт либо скоба заземления, то к нему подключают желто-зеленый (сплошной желтый либо зеленый) проводник. В этом случае необходимо «намотать на ус», что такая предосторожность нужна только розетке, выключатель в заземлении не нуждается.

Когда работы ведутся в частном доме, заземление необходимо обеспечить в обязательном порядке. В домах старого фонда его не принимали во внимание, поэтому там альтернатива одна — защитное зануление. При корректно выполненной операции и установке УЗО либо дифавтомата опасности не будет.

Подключение ноля

В этом случае используют голубой (синий) провод. Его подключают к единственному розеточному контакту, оставшемуся свободным. Больше он никуда не идет, потому что для коммутации выключателя необходимости в нем нет.

Есть еще одно мнение о том, как подключить розетку с выключателем. Некоторые мастера считают, что не слишком важно, какой проводник идет на выключатель (ноль или фаза), ведь свет в любом случае погаснет. Заблуждение это опасно. При выключении такой лампы напряжение на ней остается. Если мастер прикоснется к патрону, то он может получить удар током.

Другой отрицательный момент — энергосберегающие лампы, нередко моргающие при разомкнутом выключателе. В их схеме есть конденсатор, накапливающий напряжение, идущее от фазного провода. Когда достигается предел емкости, прибор выдает разряд на излучатель.

Сигнальный (исходящий) проводник

Этот элемент подключают в последнюю очередь. Для удобства монтажа жила должна иметь немного большую длину. Исходящий проводник прикрепляют к оставшемуся контакту выключателя. Его стандартное место расположения — нижняя часть совмещенного блока.

После фиксации последнего проводника операцию под названием «Как подключить розетку с выключателем» можно считать почти законченной. Последние этапы — сборка устройства, закрепление его на законном месте.

Установка блока с двумя и тремя клавишами

Монтаж такого блока дает возможность управлять двумя источниками света в разных помещениях, или двумя в одной комнате. В этом случае из распределительной коробки подводятся не 4 жилы, а пять.

Фазу подсоединяют к перемычке коммутирующего блока. К контактам розетки крепят только нулевой провод и жилу заземления. Затем два оставшихся проводника подключают к контактам выключателя. В распределительной коробке делают скрутки жил, подающих жилу и тех, которые идут к осветительным приборам.

Трехклавишные совмещенные устройства — оптимальный вариант для малогабаритных квартир. В них нередко рядом расположены ванна, санузел и кухня, а освещение включается на одной стене. Если клавиш три, то потребуется кабель с шестью жилами, три из которых также подключают к клеммам выключателя.

Несколько советов

Так как эти блоки до сих пор считаются новинками, необходимо привести несколько рекомендаций, касающихся того, как подключить розетку с выключателем.

Если установка планируется в деревянном доме, то подрозетник должен быть металлическим. Когда блок монтируют около дверного проема, ту часть, которая является выключателем, располагают ближе к двери. Если знаний в электрике не хватает, опыта работы и уверенности в правильности своих действий нет, лучше доверить работу профессионалам. Нередко домашние мастера при подключении совершают разные ошибки. Самая «популярная» оплошность приводит к тому, что розетка оказывается в рабочем состоянии, а выключатель функционировать отказывается. В этом «тяжелом» случае виновато неправильное распределение проводов — путаница с фазой и нейтралью на розетке. Решение — пуск на перемычку фазного проводника, и возвращение нулевой жилы на розетку.

Порой такие конструкции становятся единственным возможным решением, и в этом случае хозяевам уже не приходится размышлять о плюсах и минусах блоков. Понимание того, как подключить розетку с выключателем, даст возможность справиться с подобной работой и в будущем.

Пример такого подключения можно увидеть в этом ролике: