Эксплуатация любого жилья невозможна без таких коммуникаций, как вода и электричество. Однако использование последнего блага цивилизации хозяевами домов и квартир, дач и гаражей возможно только в одном случае — если у них установлены измерительные приборы. После их монтажа счетчики обязательно пломбируют, и ставят на учет. В большинстве случаев установкой занимаются профессионалы, однако этот этап можно провести и самостоятельно. Но сначала владельцы должны узнать, какие виды измерительных приборов существуют, и как подключить электросчетчик самостоятельно.

Разновидности измерительных приборов

Перед тем как рассматривать вопрос, как подключить электросчетчик, необходимо познакомиться с их видами, поскольку сначала нужно выбрать подходящий прибор. Устройства бывают одно- и трехфазными, механическими (индукционными) и электронными, однотарифными и многотарифными.

Зависимость от типа электросети и тарифа

Счетчики бывают однофазными и трехфазными.

Первые, работающие в напряжением 220 В, используются для квартир в многоэтажных домах. Такие устройства имеют 4 контакта — 2 для фазного провода и 2 для нулевого. Трехфазные счетчики имеют 8 клемм. Три пары предназначаются для фазы, оставшаяся пара — для нейтрали. Этот вариант выбирают владельцы домов, где используются напряжение 380 В, оно необходимость для работы мощного оборудования.

Все приборы учета делятся на однотарифные и многотарифные, они отличаются схемой устройства. Вторые делятся на двух- и трехтарифные. Те и другие предназначены для экономии на коммунальных услугах, потому что в промежуток с 23.00 до 7 часов утра стоимость электричества значительно дешевле. Трехтарифные электросчетчики делят дневной диапазон на пиковые и полупиковые зоны. Первые — с 7.00 до 10.00 и 17.00 до 21.00, вторые — с 10.00 до 17.00 и 21.00 до 23.00.

Экономия привлекательна, но относительные минусы у экономичных приборов есть. Это небольшая разница между тарифами в некоторых регионах, а также необходимость использовать самую мощную технику в «дешевое» время. В противном случае выгоду получить можно, но о существенной экономии придется забыть.

Однотарифные приборы не переключаются по времени, поэтому никакой выгоды не обещают, однако у них другое преимущество — недорогая цена. С другой стороны, говорят, что двухтарифные устройства окупаются за год, а потом начинают приносить «чистую прибыль».

Поэтому выбор типа прибора остается за хозяевами. Как подключить счетчик, умеющий экономить? Есть ли разница между монтажом непохожих устройств? Нет, схемы для обычных и многотарифных приборов одинаковы.

Принцип работы

Электросчетчики бывают индукционными и электронными.

Индукционные приборы

Эти устройства работают за счет магнитного поля, которое образуется между катушками тока и напряжения. Оно действует на диск, заставляя его вращаться и приводить в движение счетный механизм. При повышении силы тока и напряжения он вращается быстрее. Минус индукционный счетчиков — большая погрешность: их класс точности — 2-2,5 (у электронных — 1). Плюс — долгий срок службы: гарантийный срок приборов — около 15 лет.

Электронные счетчики

Эти устройства измеряют напряжение и силу тока, поэтому потеря точности для них несвойственна. Показатели отображаются на дисплее и сохраняются в памяти электросчетчиков. Преимущества электронных устройств — компактность, учет по нескольким тарифам, быстрое и точное определение параметров, невозможность «обмануть» прибор. Недостатки — высокая цена и недостаточная надежность, если сравнивать их с более простыми долгожителями — с индукционными счетчиками. Гарантийный срок таких приборов значительно меньше (пример — 6 лет), однако производители обещают долгую их работу (25-30 лет).

Номинальный ток электросчетчика

Это еще одна важная характеристика. Большинство однофазных бытовых приборов учета рассчитаны на максимальный ток потребления — 50-60 Ампер. Брать электросчетчик «с запасом» не имеет смысла, поскольку такое устройство энергосбытовая компания не одобрит и заставит заменить его прибором с номинальным током (до 60 А).

Подключение электросчетчика: правила и требования

Первый вопрос, который может возникнуть у тех, кто решился на самостоятельное подключение электросчетчика, касается законности таких действий. Законом карается использование электроэнергии без прибора, в соответствии с показаниями которого с собственников и взимается плата за электричество.

Хозяева вольны самостоятельно установить прибор, но сдавать проделанную работу необходимо сотрудникам сетевой организации. Специалисты обязаны проверить корректность подключения устройства, опломбировать его и поставить на учет. Только после выполнения всех этапов электросчетчиком можно пользоваться.

Тем, кто интересуется, как подключить электросчетчик своими силами, можно изучить нормативы, которые изложены в ПУЭ. Однако основных правил не так много, к тому же разобраться с ними не слишком сложно.

Приборы учета электроэнергии устанавливают в месте, которое надежно защищено от осадков. Оптимальный вариант — помещение. При монтаже на улице их устанавливают в бокс, который абсолютно герметичен. Рекомендуемая высота монтажа устройства — 800-1700 мм. В некоторых случаях допускают подключение счетчика на расстоянии 400-800 мм от поверхности земли. Место установки в многоквартирных домах зависит от проекта. Это может быть бокс на лестничной площадке, либо щиток, располагающийся в квартире, ближе к входной двери. Подключение производят медными или алюминиевыми проводами. Лучше использовать первые, так как они более надежны. Минимальное сечение проводников составляет 2,5 мм2. Кабели должные иметь качественную изоляцию. До прибора не допускается никаких скруток и ответвлений. Такой некорректный монтаж может стать причиной для штрафа. Если электросчетчик будет находиться на участке с большой проходимостью, ему нужно обеспечить максимально надежную защиту — щит с замком, запирающийся шкаф.

Период поверки однофазных и трехфазных счетчиков отличается: первые проверяют через 2 года, вторые — каждый год.

Чтобы иметь возможность беспрепятственно проводить электромонтажные работы, перед прибором учета устанавливают автомат, который также требует пломбировки.

Особенности замены и монтажа счетчиков

Для разводки электросети внутри здания используют отдельные автоматические выключатели. Их задача — регулировать силу тока, максимально допустимую для участков. Это приборы покупает владелец, установку их тоже оплачивает он.

Однако автомат ввода и электросчетчик могут располагаться и вне зоны ответственности потребителя. Если устройства находятся в приватизированной квартире, в доме, гараже или в других бытовых постройках, в пределах участка, то их замена и обслуживание — обязанности собственников.

Владельцы должны обеспечить доступ сотрудникам управляющих компаний, сетевых организаций для пломбировки, поверки и снятия показаний. Если собственники отказываются его предоставлять, то поставщики электроэнергии вправе перевести нарушителей на общий тариф.

Приборы, расположенные в неприватизированной собственности, в подъездах, или за пределами участка, — причина, по которой расходы либо перекладываются на снабжающую организацию, либо становятся общими. Оплату работ в этом случае производит УК, ТСЖ, гаражно-строительный кооператив либо садоводческое товарищество.

Как подключить электросчетчик?

Ответ на данный вопрос зависит от того, какой прибор учета будет работать в сети. Максимально прост монтаж однофазного счетчика, который имеет минимальное количество клемм (4). Более сложна установка трехфазного устройства. Как правило, схему расположения контактов для подключения моделей электросчетчиков можно обнаружить после снятия крышки, за которой скрываются клеммы. Нужное изображение находится на внутренней ее стороне.

Что потребуется для работы?

В этом случае набор инструментов и материалов не так велик, но лучше иметь под рукой весь набор. Необходимо подготовить:

перфоратор: он понадобится для монтажа щитка;

провода необходимого сечения и длины;

отвертки — обычные и индикаторную;

автоматические выключатели, УЗО;

канцелярский нож или стриппер;

рулетку, уровень, линейку;

распределительный щит;

кусачки и плоскогубцы;

обжимные клещи;

мультиметр.

Присутствие стриппера не обязательно, но желательно. В некоторых случаях может потребоваться помощь паяльника. Для фиксации распределительного щитка на стене понадобятся дюбели и саморезы.

Схема подключения однофазного счетчика

Этот простой прибор имеет всего четыре контакта. Два из них предназначены для ввода электроэнергии, два других используются для выхода на дом или квартиру. Подключение электросчетчика можно разделить на 2 этапа:

Сначала присоединяют фазные проводники — к клеммам 1 и 2. Первая из них — фаза ввода, вторая — фаза потребителя. Затем присоединяют нулевой провод (нейтраль) — к контактам 3 и 4: третий — ввод, четвертый — вывод к потребителю.

Концы многожильных проводов, используемых для подключения электросчетчика, зачищают (на 15-20 мм), потом на них устанавливают наконечники, которые опрессовывают клещами для обжима или плоскогубцами.

В большинстве квартир, в домах, на дачах или в гаражах используется однофазная сеть, поэтому способ подключения электросчетчика для этих объектов одинаков. Однако в некоторых случаях схема может быть изменена. К таким отступлениям от правил относится:

отсутствие заземляющего контура;

замена вводного автомата общим прибором, работающим с несколькими цепями, или простым рубильником (ручным коммутатором);

отсутствие УЗО и автоматических выключателей, которые должны защищать линию после прибора учета.

Третий вариант — самый нежелательный, потому что при перегрузке сети или коротком замыкании счетчик выйдет из строя. Поэтому лучше установить защитное оборудование. Например, простейшие выключатели имеют вполне приемлемую цену, они не разорят хозяев, однако устранят риск поломки прибора учета электроэнергии.

Схема подключения трехфазного счетчика

Принципиальных отличий от предыдущей работы эта операция не имеет. Разница только в большем количестве контактов, которые придется подключать, однако в этом случае нельзя допустить ни малейшей ошибки.

Схемы подключения счетчиков

Как уже было упомянуто, перед счетчиком в обязательном порядке устанавливается входной автоматический выключатель, номинал которого равняется максимальному току нагрузки. При его превышении автомат срабатывает, тем самым предупреждая повреждение оборудования.

После прибора учета устанавливают устройство защитного отключения, или просто УЗО. Оно срабатывает в том случае, если кто-то прикоснулся к проводам, или произошел пробой изоляции.

Однофазный прибор

Для однофазного счетчика схема выглядит так:

Разобраться в ней несложно. Сначала фаза и нейтраль поступают на вход автомата. После выхода из него они следуют на счетчик (контакты 1 и 3), а с клемм 2 и 4 направляются к УЗО. Выйдя из него, фаза следует на автоматы нагрузки, а нейтраль уходит на нулевую шину. Заземление «путешествует» по своим правилам.

Трехфазный счетчик

Схема подключения трехфазного прибора практически аналогична: сначала монтируют входной автомат, потом счетчик, за ним — УЗО и автоматы нагрузки — как однофазные, так и трехфазный. Нулевой проводник после устройства защитного отключения также следует к «своей» шине.

Подключение однофазного электросчетчика

Когда разрешено проводить эту операцию, и как подключить электросчетчик самостоятельно? Это возможно в том случае, если место монтажа находится в зоне ответственности собственника — в помещении либо на участке.

Монтаж распределительного щита

Для надежной защиты электроприборов используют распределительные щиты. В продаже можно найти компактные устройства, которые относятся к категории квартирных щитков. В них устанавливают:

вводный автомат и счетчик электроэнергии;

коммутационные элементы — клеммы, шины и т. п.;

устройство защитного отключения и автоматические выключатели;

источники бесперебойного питания, блоки управления «Умных домов», элементы систем КТВ и т. д.

Такие боксы изготавливают из металла и пластика. Они максимально защищены от механического воздействия, от случайного попадания влаги и пыли. Щитки, предназначенные для квартир, не пломбируют. Эту операцию проводят только для электросчетчика. В устройстве предусматривается DIN-рейка для фиксации оборудования. Заземление оборудования обязательно, независимо от материала щитка.

Оптимальный вариант — одновременная покупка распределительного щитка и электросчетчика. В этом случае можно подобрать обе модели так, чтобы снимать показания без отрывания дверцы. Такое удобство гарантируют щитки, имеющие окошки.

Электрощитки бывают навесными и скрытого монтажа.

Навесные модели отличаются тем, что их заднюю стенку можно отсоединить. Ее снимают, затем крепят к стене дюбелями и саморезами, потом надевают корпус. Щитки скрытого монтажа экономят свободное место, поскольку их «утапливают» в стену, но установить их сложнее. Для них необходимо предварительно сделать нишу, например, во время ремонта.

Размер щитка имеет значение. Лучше выбрать изделие большего объема. В этом случае у хозяев не будет проблем, если через некоторое время они решат установить дополнительное оборудование. Если распределительный щит будет монтироваться на улице, то нужно приобрести модель, максимально защищенную от пыли, ветра и осадков.

Установка распределительного щитка проблем не вызовет. Сначала место монтажа размечают, принимая во внимание участок ввода силового кабеля. Для проверки корректности положения точки (линии) проверяют уровнем. Затем перфоратором делают отверстия для крепежных элементов, после чего щиток фиксируют на стене, вбивая дюбели и вкручивая в них саморезы.

Подключение вводного автомата

Автоматический вводной выключатель — оптимальный вариант в любом случае. Он — необходимость, если в договоре о предоставлении услуг это условие (и номинал прибора) указано отдельно.

Когда вводной автомат находится на территории собственника, то его самостоятельное отключение возможно. В противном случае необходимо получить разрешение организации-поставщика и вызвать ее сотрудника, поскольку доступ к общим распределительным щитам запрещен. Минусов у последнего варианта довольно много. К ним относится:

необходимость согласования времени отключения не только с организацией, но и соседями;

дополнительные расходы, которых не избежать при вызове электромонтера.

Еще один недостаток — ограниченное время на проведение работ. По этой причине владельцу придется подготовить место, найти инструменты и провести предварительные работы до визита специалиста.

Как подключить электросчетчик?

Монтаж однофазного счетчика вряд ли станет причиной затруднений, потому что он имеет только 4 клеммы. Если рассматривать контакты прибора слева направо, то они будут идти в таком порядке: фаза-вход, фаза-выход, нейтраль-вход, нейтраль-выход. Перед началом работ обязательно отключают питание, затем проверяют отсутствие напряжения отверткой-индикатором или тестером: как на фазе, так и на нуле.

Электросчетчики, как и остальное оборудование, фиксируют на DIN-рейке с помощью защелок, расположенных на задней стороне их корпуса. Этот этап лучше проводить на ровной поверхности: например, на столе.

Провода, идущие от автоматического выключателя, зачищают канцелярским ножом либо (лучше) стриппером. Концы их вставляют в зажимы, потом закручивают отверткой. Качественная затяжка винтов в этом случае — обязательное условие.

Автоматы и УЗО

Таким же образом на DIN-рейку монтируют и приборы, следующие за счетчиком. Автоматические выключатели подключают только к фазному проводнику. Через УЗО следует и нейтраль, которая дальше отправляется к нулевой шине. Провод заземления сразу следует к своей шине: он минует все приборы — электросчетчик, выключатели и устройство защитного отключения. Между автоматами мастера рекомендуют оставлять свободное пространство, чтобы избежать перегрева устройств.

Чтобы сделать работу корректно и избежать всех возможных подводных камней, перед тем как подключить счетчик, нужно хорошо изучить схему, и ни в коем случае не менять последовательность приборов и подключения проводников. Кроме того, любой электромонтаж требует осторожности, поэтому соблюдение правил безопасности — обязательное условие (проверка отключенной сети, защита рук, качественная изоляция инструментов и т. д.)

Любая подобная работа требует либо опыта, либо предварительного знакомства с процессом монтажа. И в этом электромонтерам-дебютантам поможет следующее видео: