Как перенести выключатель без штробления: варианты решения задачи

В некоторых случаях хозяевам, закончившим ремонт, требуется провести дополнительные усовершенствования. Большинство людей стремится к максимальному комфорту, поэтому иногда возникает необходимость перенести имеющуюся розетку в другое место. Самый простой выход из положения — приглашение электрика. Более тернистый путь — самостоятельная работа. Тем, кто выбрал самодеятельность, предстоит узнать, как перенести выключатель без штробления стен, чтобы не испортить новую отделку, или хотя бы свести к минимуму грядущие «разрушения». Способов решить эту «простую непростую» задачу есть несколько.

В каких случаях выключатель требует перемещения?

Причин для переноса электроустановочного прибора есть несколько. В большинстве случаев они связаны с неудобством его эксплуатации.

Владельцев не устраивает расположение выключателя: он находится или слишком низко, или чересчур высоко. Последний вариант относится к квартирам в старом жилом фонде: там выключатели установлены на расстоянии 1600-1700 мм от пола. Они неудобны для семей с маленькими детьми, которым физически не дотянуться до прибора. Возможное решение — перенос устройства на высоту 900 мм от пола. Второй выход — монтаж дополнительного, «детского» выключателя. При корректной установке оба прибора будут работать без проблем. Для семей с любопытными «маленькими малышами» ситуация тоже не самая лучшая. Выключатель, расположенный низко, наоборот, может стать для них желанным объектом для «всестороннего» исследования. В этом случае лучше заблаговременно предотвратить опасные игры — поднять устройство на недосягаемую высоту. Непрактичное расположение прибора. Пример — выключатель, расположенный далеко от входной двери. Чтобы включить свет, владельцам приходится совершать небольшое «путешествие» в темноте, что крайне неудобно. Перепланировка, при которой требуется убирать межкомнатные перегородки, и выключатели, находящиеся там. Повреждение старой проводки, и невозможность (нежелание) найти поврежденный участок. Приобретение осветительных приборов, требующих отдельного выключателя.

Многим владельцам не нравятся выключатели, которые «портят» вид стен, поэтому их хотят перенести туда, где этих элементов не будет видно. Еще одна распространенная причина переноса — превращение устройства в реальную помеху. Например, если хозяева запланировали перестановку, или покупку новой, габаритной мебели. В этом случае прибор может стать препятствием. При этой же ситуации мебель может полностью перекрыть доступ к прибору. Варианты исправления — перенос, монтаж дополнительного выключателя.

Какие правила необходимо соблюдать?

С проблемами при переносе хозяева не столкнутся только в одном случае: если в квартире или доме открытая проводка. Сейчас такой вид монтажа встречается довольно редко. Помимо главного предназначения он имеет и другую функцию: провода, бросающиеся в глаза, становятся оригинальным украшением помещения. Наружная проводка активно используется в нескольких стилевых направлениях. Примеры — индустриальный (индастриал), кантри, лофт, прованс, ретро, техно.

Большие трудности ожидают владельцев, если проводка скрытая, когда она вмурована в стены. В этом случае понятно желание хозяев обойтись без разрушения стен и отделки. Как перенести выключатель без штробления в такой ситуации — тема, которая требует знания основных технических моментов монтажа любого вида проводки.

Соединяемые кабели обязаны иметь одинаковое сечение. При выборе материала экономия неуместна. Оптимальным кабелем считается ВВГнг, его минимальное сечение — 1,5 мм2. Алюминий менее стоек, поэтому для него этот показатель иной: для такой проводки необходимы 2,5 мм2. При прокладке кабеля допустимы только вертикальные и горизонтальные участки. Любое сокращение трассы в целях экономии материала (например, по диагонали) запрещено. Однако одно исключение есть: это стены мансардного этажа. Для установки устройства в помещениях с повышенной влажностью требуются прибор с высоким классом защиты: минимум — IP 44. Выключатели можно установить и на расстоянии 600 мм от пола. Но опускать их еще ниже настоятельно не рекомендуют. 100 мм — минимальное расстояние от прибора до косяков, углов, откосов и иных вертикальных конструкций. При соединении алюминия с медью используют переходники.

Распределительные коробки — элементы, обязательные в схеме. Однако при переносе одного выключателя они в некоторых случаях не требуются.

Как перенести выключатель без штробления?

Немногих воодушевляет необходимость снова портить недавно отделанные стены, поэтому они ищут возможность избежать грязных работ. Однако иногда без этого этапа попросту не обойтись. Для квартир и домов со скрытой проводкой «щадящих» вариантов немного. Выбор способа зависит от условий и цели хозяев.

Что нужно подготовить до начала работы?

Для операции по переносу выключателя потребуются материалы и инструменты. Какой именно комплект потребуется хозяину, зависит от стен. Например, для работы с бетонным основанием в список must have входит:

дрель (перфоратор) с насадкой-коронкой (победитовой, в идеале — алмазной);

изолента, клеммники, термоусадочные трубки и т. д.;

кусачки, стриппер или острый монтажный нож;

наждачная мелкозернистая бумага (надфиль);

тестер либо отвертка-индикатор;

набор отверток;

плоскогубцы.

Чтобы перенести выключатель без штробления, мастеру могут потребоваться пластиковые кабель-каналы, или специальные электротехнические плинтусы — изделия для прокладки кабеля. Для точного определения замурованной проводки пригодится бесконтактный детектор напряжения.

Демонтаж выключателя

Первый шаг перед любой операцией по переносу выключателя — обесточивание электросети. Чтобы предотвратить поражение током, напряжение обязательно проверяют мультиметром или индикаторной отверткой. После этого приступают к снятию старого (перемещаемого) устройства.

Сначала снимают клавиши. Некоторые элементы податливы: их просто вытягивают, ухватив за выступающие края пальцами. Если клавиши не поддаются, то их поддевают отверткой с плоским жалом. Потом избавляются от рамки устройства. Когда она сплошная, откручивают небольшие болты, держащие ее. Если прибор имеет встроенное крепление, то рамку вытягивают из пазов вручную или с помощью отвертки. Иногда для фиксации рамки используются лапки. Чтобы удалить ее, крепежи отстегивают той же отверткой — через специальные пазы. Для извлечения главного механизма откручивают саморезы, которые держат устройство по бокам. Если для фиксации «начинки» прибора изготовителем предусмотрены распорки, то их ослабляют, откручивая винты. В современных моделях выключателей механизм крепится к монтажной коробке. В этом случае его вынимают вместе с подрозетником.

Последний этап — отсоединение проводов. Минимум усилий требуют пружинные клеммы: для ослабления контакта надавливают на рычаги, расположенные в месте фиксации проводников. Для выключателей с традиционными зажимами сначала ослабляют винты клемм. Потом извлекают провода. При сборке старого, или установке нового устройства все этапы демонтажа проводят в обратном порядке.

Соединение шлейфом

Этот способ относится к самым элементарным методам, но он более востребован для установки розеток. В этом случае от старой точки прокладывают перемычку к месту монтажа нового устройства.

Минусов у простейшего варианта больше, чем преимуществ:

Соединение шлейфом крайне ненадежно, поэтому использовать его ПУЭ не рекомендуют. Провода должны располагаться горизонтально, но в большинстве случаев при переносе выключателей требуется их перемещение по вертикали. Старый выключатель становится нерабочим «украшением»: он должен быть постоянно выключенным. В противном случае последствием незнания, невнимательности или небрежности может стать короткое замыкание.

Если промежуточное устройство сломается, то новый выключатель тоже не будет работать.

Использование кабель-канала, труб, плинтусов

Перенос с помощью электротехнического короба из ПВХ — самый простой ответ на вопрос, как перенести выключатель без штробления. Наружная электропроводка с помощью кабель-каналов является одним из самых простых решений. Данный метод не требует ни больших трудозатрат, ни штробления стен, ни порчи отделочных материалов. Такие изделия легко резать и довольно просто фиксировать на любом основании.

Кабель-канал состоит из двух частей — из основания и крышки. Первый элемент (П-образной формы) фиксируют саморезами (25 мм) и/или дюбелями (6 мм) к стене, потолку или полу. Рекомендованный шаг крепежных элементов — 300-400 мм. Альтернативный вариант — использование качественного клеевого состава: например, почти универсальных «жидких гвоздей».

Потом в основание укладывают провода и закрывают короб декоративной крышкой. Если запланирован перенос выключателя на большое расстояние или на противоположную стену, то работа немного усложняется. В этом случае хозяева могут рассмотреть два потенциальных варианта:

Кабель идет так: к плинтусу, по нему (в нем), под наличниками дверной коробки, снова по плинтусу и (вертикально) к месту монтажа. Менее сложный способ: проводка в кабель-канале поднимается к потолку, затем проходит по нему, потом спускается к месту монтажа.

Обязательное условие для переноса выключателя без штробления — использование цельного кабеля. Изделия из ПВХ нельзя размещать рядом с плитой, радиатором или другими обогревательными приборами.

Защита кабеля ПВХ трубами или гофрой — альтернатива кабель-каналу. Этот способ создания наружной проводки не относится к самым эстетичным методам, однако и он остается популярным решением. В данном случае на основании фиксируют клипсы, в которые потом вставляют трубу или гофру.

Монтаж кабеля в специальный плинтус также даст возможность избежать малоприятного штробления стен. Для такой «проводки проводки» потребуются изделия, имеющие каналы для кабелей, модули для их удобного подведения к местам монтажа. Эти плинтусы подходят для любых зданий, но наиболее востребованы они среди владельцев деревянных домов.

Помощь декоративных проводов

Это еще один потенциальный способ осуществить задуманное, но сохранить целостность стен. Данный, винтажный вариант оптимален для монтажа выключателей в деревянных домах. В этом случае часто используют ретро проводку. Ассортимент таких витых изделий достаточно широк, поэтому свой вариант найдется для любого интерьера.

Можно использовать один из двух методов крепления проводов — фиксацию скобами или керамическими изоляторами. Последний вариант предпочтительнее. В этом случае работа проста: сначала на поверхности устанавливают изоляторы, затем на них надевают витые провода. Существует несколько правил монтажа таких изделий:

оптимальное расстояние между соседними изоляторами — 400 мм;

последний фиксатор должен располагаться в 300 мм от выключателя;

минимальное расстояние от проводов до поверхности деревянной стены — 10 мм.

Если дом построен из бревен, то изоляторы устанавливают через венец — в каждый второй.

Варианты «разрушительной» работы

Далеко не всем нравятся предыдущие способы, так как даже «облагороженный» кабель все-таки остается на виду. Есть несколько методов, позволяющих свести «издевательство» над помещением к минимуму. Их можно рассматривать в роли альтернативы, если новый выключатель будет находиться на небольшом расстоянии от старого устройства.

Удлинение кабеля

Это первый способ, который потребует дополнительных работ — небольшого удлинения имеющейся штробы. На место старого выключателя устанавливают распределительную коробку, в которой прячут соединение проводов.

Сначала демонтируют прибор, потом штроборезом или перфоратором проделывают канавку к новому месту. Новый и старый провод соединяют и изолируют. Затем это «слабое звено» размещают в распределительной коробке, которую прячут в отверстие, оставшееся от старого выключателя.

После завершения подготовительных работ приступают к сверлению отверстия и монтажу выключателя на новом месте.

Укорачивание проводов

Этот метод идеален, если владельцы хотят поднять выключатель, либо переместить его чуть ближе (выше). В данном случае работу проводят так:

Помещение обесточивают. Затем демонтируют выключатель, и приступают к созданию канавки. Высверливают отверстие для нового прибора. После этого осторожно извлекают провода, и переходят к монтажу выключателя.

После завершение переноса заделывают установочное гнездо, оставшееся от старого устройства. Для этого используют шпаклевку, штукатурку (песок, цемент), алебастровый или гипсовый раствор. Отверстие сначала очищают от пыли, потом обрабатывают грунтовкой, либо смачивают водой. Чтобы предотвратить растрескивание поверхности после высыхания состава, раствор наносят слоями.

Альтернатива — дистанционный выключатель света (ДВ)

Тем, кто интересуется, как перенести выключатель без штробления, можно рассмотреть иной вариант. Использование этого беспроводного комплекта является самым простым решением задачи. Более удобных и быстрых способов не существует: эта операция отнимет максимум 10 минут. Дистанционные выключатели — приборы эргономичные и стильные. Еще один плюс беспроводных комплектов — возможность изменить схему управления освещением.

Разновидности дистанционных выключателей

Вариантов таких систем существует довольно много. Все беспроводные устройства делятся на несколько групп по нескольким критериям.

Способ управления. Главными элементами могут быть кнопки или сенсорные переключатели, пульт или радиовыключатель, который по внешнему виду схож с простым прибором. Дополнительная функция, дающая возможность плавно регулировать освещение. Для изменения его интенсивности в моделях предусматривается встроенный диммер и кнопка. Уровень освещенности регулируют длительным нажатием на нее. Одно- или многоканальность. Простые комплекты предназначаются для управления одним осветительным прибором. Более дорогие и сложные радиовыключатели способны работать с группами светильников, в состав которых входит разное количество ламп. В таких приборах можно настроить до 8 каналов.

Основным недостатком таких комплектов считают их цену. Многих владельцев останавливает их ненадежность, а также пульты, которые имеют обыкновение теряться. Так как системы работают от батареек, их приходится менять раз в несколько лет, что тоже можно отнести к неудобствам. Дальность переноса выключателя может быть ограничена, причина — радиус действия радиоканала (от 25 до 50 м).

Установка ДВ

Приемник системы имеет небольшие размеры, поэтому такой модуль можно расположить в любом подходящем месте — в монтажной коробке, под колпаком осветительного прибора и т. д. Как перенести выключатель без штробления? Операция выглядит так:

Первым делом отключают электропитание. Затем подключают устройство в цепь, для чего разрывают фазу. Если дистанционный выключатель одноканальный, то жилы подключают к контактам Lin и Lout. Если модель многоканальная, то клеммы подсоединяют к группам ламп. Нейтраль подают на лампы или в обвод приемника, либо через нулевые клеммы модуля, если они предусмотрены в приборе.

На стене дистанционный выключатель можно зафиксировать 2 способами:

использовать саморезы (дюбели) и подрозетник старого устройства (либо новое просверленное отверстие);

прикрепить к основанию (стене, мебели, зеркалу и т. д.) двухсторонним скотчем, который входит в комплект.

К самым популярным изделиям относятся беспроводные выключатели, которыми управляют через интернет (WI-FI). Такое оборудование часто становится элементом систем «Умный дом».

Максимальное удобство — то, к чему стремятся все хозяева квартир или «крепостей», так как именно от функционала зависит уровень комфорта. Внешний вид комнаты — второй важнейший фактор: в этом случае скрытая проводка предпочтительна, однако она неминуемо создает проблемы при неудобном расположении устройств. Как перенести выключатель без штробления, чтобы избежать утомительной, грязной и пыльной работы? Чтобы узнать, какой способ гарантирует скорость и идеальный результат, можно посмотреть следующий популярный видеоролик: