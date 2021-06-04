Комфортная эксплуатация электроприборов возможно только в одном случае: если розетки, к которым их подключают, находятся в удобном месте. Поэтому иногда у хозяев появляется желание переместить точку подключения, или сделать дополнительную. Поскольку многие мастера стараются все домашние работы выполнять самостоятельно, и этот электромонтажный этап не становится исключением. Но прежде чем приступать к данной операции, нужно понять, как перенести розетку, узнать, какие способы и правила существуют, и как выбрать оптимальный вариант.

В каких случаях требуется перенос розеток?

Чаще необходимость в такой процедуре возникает во время капитального ремонта и перепланировки. Причин, которые вынуждают хозяев менять положения розетки, существует несколько. К ним относится:

Слишком серьезная нагрузка на единственную удобную розетку, от которой работает большое количество потребителей. Приобретение новой мебели, которая закроет источник питания, или электроприбора, которому необходима «своя» линия. Удобный случай — капитальный ремонт, одним из этапов которого является отделка стен комнаты. Изменение типа проводки на другой: например, с открытого на скрытый монтаж. Перемещение приборов выше, чтобы защитить детей от поражения током. Отсутствие напряжения или неисправность, которую никак не устранить.

Последняя возможная причина для переноса — желание или необходимость поменять, удлинить или, наоборот, укоротить кабель.

Техника безопасности

Сама работа не отличается особой сложностью, однако электропроводка требует соблюдения правил, которые обеспечат безопасность мастера, жильцов, квартиры и дома. Если рассматривать самостоятельное подключение, то важных правил несколько.

Для подключения электросети используют кабели ВВГнг. Их минимальное сечение — 1,5 мм2,. Для силовых розеток, обслуживающих мощные приборы, нормой являются 4-6 мм2. При укладке проводов всегда строго соблюдают правило: разрешено только вертикальное или горизонтальное направление. Расстояние от них до потолков составляет 200 мм, от дверных и оконных проемов, карнизов, углов — 100 мм. Ответвления, участки соединения кабелей предполагают наличие монтажных или распределительных коробок. Клеммы (зажимы) или другие подобные элементы обязательны, простые скрутки без пайки (сварки) абсолютно недопустимы.

Рекомендованная высота для монтажа точки подключения — 500-1000 мм, минимум — 100-150 мм (посудомоечная, стиральная машина, холодильник). В некоторых случаях ее разрешается увеличить до 1500-2000 мм (для подключения бойлера, кухонной вытяжки). Расстояние от розеток до батарей, газовых, электрических плит и металлических трубопроводов не должно превышать 500 мм.

Подготовительный этап

Перед тем как перенести розетку, мастеру необходимо определить, где находится та распределительная коробка, от которой питается старая точка подключения. Второй важный момент — материал, из которого сделан электрический кабель. Так как прямое соединение алюминиевых и медных проводов запрещено, нужно приобрести соответствующее изделие.

Любая подобная работа начинается с составления схемы будущей линии. Только такой подход гарантирует, что будет найден оптимальный вариант для новой точки подключения, которая не должна располагаться в непосредственной близости от скрытой проводки. Перед началом работ необходимо очень тщательно изучить схему расположения старой проводки. Если ее нет, то подготовка усложняется.

Мастеру потребуется самостоятельно найти участки, где находится скрытая проводка. Для этого мероприятия можно использовать различные приборы, но самым оптимальным из них будет достаточно чувствительный и точный детектор проводки. В этом случае можно быстро демонтировать провода, но избежать повреждения других.

В идеале лучше выбрать тот участок, где скрытой проводки теоретически быть не должно. Поскольку электрический ток всегда серьезная опасность и реальная угроза, перед работой обязательно обесточивают помещение.

Как перенести розетку: основные способы

Чтобы перенести прибор на другое место, необходимо обеспечить его электропитанием. Есть несколько способов, позволяющих решить эту несложную задачу.

Использование шлейфа

Это самый логичный вариант, если дополнительная розетка должна находиться близко к старому устройству. В этом случае создают перемычку, которая соединяет старую и новую розетку. Конечно, эту операцию нельзя назвать переносом. Просто недалеко от имеющегося прибора появится новое устройство, или несколько.

Плюсы шлейфа

Главное достоинство этого способа — возможность оставить и старую розетку, другой плюс — небольшие затраты, поскольку материалов для операции потребуется минимум. Еще одно преимущество — возможность избежать штробления стены, так как можно использовать открытую проводку, предполагающую защиту проводников кабель-каналами.

Минусы метода

Однако и недостатков шлейфовое соединение не лишено. Этот метод не отличается надежностью, поэтому его не рекомендуют использовать ПУЭ, особенно для питания мощного оборудования — СВЧ-печей, стиральных машин, холодильников, электроплит.

Это не лучшее решение для группы из 3-4 розеток. При появлении неисправности в одном из приборов следующие за ним также будут неработоспособными. Горизонтальное расположение провода небезопасно, потому что корректен только вертикальный подвод к приборам-потребителям. Такой кабель легче повредить, если хозяева «в пылу работы» забудут о расположении новой проводке. Нагрузка на две (или 3-4) розетки возрастет, поскольку они будут соединяться шлейфом. Если подключить к обоим приборам мощную бытовую технику (пример — СВЧ-печь и электроплита), то возможно короткое замыкание и выход проводки из строя.

Есть еще один важный момент: для шлейфа выбирают проводники, изготовленные из аналогичного материала, имеющие точно такое же сечение, какое имеют изделия старой розетки.

Удлинение проводов

Это второй ответ на вопрос о том, как перенести розетку. Данная операция — перемещение розетки в новое место с помощью удлинения имеющейся линии. Она предполагает создание новой штробы, поэтому выполняется во время ремонта. Разрушение стены не самая приятная альтернатива, однако данный метод считается наиболее безопасным.

В этом случае старую розетку, вернее, ее подрозетник (или отверстие под него) превращают в дополнительную распределительную коробку. Удлинение провода можно выполнить одним из нескольких способов. Выбор зависит от материала жил, их сечения и количества.

Помощь клемм

Самые практичные варианты — использование клемм или клеммных колодок (например, WAGO). Эта работа максимально проста: проводники освобождают от изоляции, затем просто вставляют их в отверстия, или фиксируют винтами. Клеммы с пружинами разрешается использовать для проводников, изготовленных из алюминия и меди. Лучше выбирать устройства, которые дают возможность многократного соединения и разъединения.

Винтовые клеммные колодки не лучшее решение для алюминиевых проводников, так как этот металл отличается хрупкостью. Поэтому жилы могут получить серьезные повреждения при затягивании крепежных элементов. Чтобы предотвратить неприятные последствия, необходимо выбирать устройства, диаметр отверстий которых совпадает с сечением жил.

Использование пластиковых колпачков

Их название — соединительный изолирующий зажим, или СИЗ. Это колпачки, изготовленные из негорючего материала — из нейлона, поливинилхлорида или полипропилена. Для удобства закрутки на внешней стороне колпачков есть выступы или специальные ребра.

Внутри них находится конусообразная пружина, которая надежно фиксирует концы проводников и гарантирует хороший контакт. Изделия выпускают нескольких цветов, которые помогают «пометить» нейтраль, заземление и фазный проводник.

Минус пластиковых колпачков — риск приобрести изделия, имеющие слабые пружины. Причина — простота приспособления, из-за нее на рынке появилось большое количество подделок.

Скрутка и пайка

Отдельно первый вариант не применяют, поскольку такое соединение крайне ненадежно. Но в этом случае мастеру нужны навыки работы с паяльником. Сначала концы кабелей зачищают, затем их скручивают плоскогубцами. Подготовленное соединение опускают в расплавленный припой, потом в паяльную ванну. После того как оно остынет, его обматывают изолентой, либо надевают колпачок. Альтернатива — термоусадочная трубка.

Сварка

Помимо пайки для медных проводников можно использовать сварку. Такое соединение считается самым надежным, поскольку гарантирует максимально качественный контакт. Оптимальным оборудованием для сварки проводов является аппарат инверторного типа, но мастеру нужно иметь навыки подобной работы. Поэтому данный метод больше подходит для профессионалов.

Укорачивание линии

Этот метод используется не так часто. Но он подойдет в том случае, если владельца решили поднять розетку на большее расстояние от пола. Плюс данного метода — готовая штроба. Старая линия — гарантия того, что новых канавок делать не потребуется.

Работа тоже предстоит не очень сложная. Штробу вскрывают до необходимого участка. Затем на этом месте делают отверстие для подрозетника, провод обрезают, после чего занимаются установкой монтажной коробки, соединением проводов и монтажом новой розетки. Старый прибор обычно удаляют, а отверстие от него и «ненужный» участок штробы замазывают.

Шлейфовый способ создания новой розетки

Мастеру потребуется минимум материалов, но перед работой ему нужно подготовить все необходимое:

индикаторную и шлицевую отвертку;

молоток и зубило, плоскогубцы;

перфоратор с коронкой (70 мм);

проводники нужного сечения;

подрозетник (пластиковый);

хомуты для проводов;

стриппер;

розетку.

Для бетонных и кирпичных оснований покупают обычный пластиковый подрозетник, а для деревянных и гипсокартонных стен — устройство с прижимными лапками. Для заделки штроб понадобится штукатурка, шпаклевка или гипсовый раствор.

Штроборез — идеальный вариант для создания канавок. Заменой этому инструменту сможет стать болгарка и диск по бетону или камню. Если хозяева не готовы штробить стену под проводку, то для операции можно купить накладной кабель-канал.

Как перенести розетку, используя шлейф?

Первая необходимая операция — обесточивание сети и проверка напряжения индикаторной отверткой. Если выбор сделан в пользу скрытой проводки, то сначала занимаются созданием штробы и отверстия под монтажную коробку. На стене делают отметку в том месте, где будет устанавливаться розетка, потом проводят линию до старого прибора.

С помощью перфоратора и коронки сверлят отверстие для подрозетника. Его глубина — около 50 мм. Если насадки нет, то сначала по окружности делают ряд отверстий, потом внутреннюю часть выбирают, пользуясь ручными инструментами, — зубилом и молотком. Затем приступают к созданию канавки. Для этого используют штроборез, перфоратор (короткий, широкий бур, лопатка), болгарку (алмазный диск) или ударную дрель.

Соединение элементов сети

Закончив с пыльной работой, отмеряют и отрезают кабель необходимой длины, конец его фиксируют в зажимах старой розетки. В вырезанные штробы укладывают провода, идущие от ее клемм, фиксируют их пластиковыми хомутами. Расстояние между ними — 50-60 мм. После завершения этого этапа в отверстие вставляют монтажную коробку, через отверстие в ее задней (боковой) стенке выводят провода. Для закрепления подрозетника в бетонном или кирпичном основании используют гипсовый раствор, для деревянных или гипсокартонных оснований — его распорные лапки.

Нулевой и фазный провод соединяют последовательно, заранее сняв изоляционный материал. Защитный проводник обязан иметь отдельный вывод для каждой розетки: последовательное подключение к приборам для него запрещено. После завершения этого этапа в подрозетнике фиксируют рабочую часть прибора, затем устанавливают его декоративную панель. Последний этап — возобновление подачи электроэнергии и проверка работы новой розетки.

Удлинение или укорачивание линии

Оба варианта дают шанс установить розетку в том месте, которое выбрали хозяева квартиры. Первый способ потребует большего количества материалов. Второй метод максимально прост и экономичен.

Как перенести розетку, используя удлинение проводов?

Данная операция — продление линии до новой розетки. У такого метода единственный недостаток: в этом случае создание штроб — необходимость. Первый этап аналогичен: перед началом работы отключают электричество, затем проверяют, отсутствует ли напряжение.

Старую розетку демонтируют, предварительно сняв декоративную панель. Отмечают линию, по которой будет проходить новая штроба. Затем приступают к созданию канавки. Потом делают отверстие для монтажной коробки. Старый кабель соединяют с новым отрезком. Потом удаляют подрозетник, а на его место устанавливают распределительную коробку, где фиксируют провода.

В проделанное отверстие устанавливают подрозетник, затем концы кабеля закрепляют в клеммах розетки. Блок устанавливают в монтажную коробку, затем его закрывают декоративной крышкой.

Если новое место находится на значительном расстоянии от старой розетки, то лучшим решением будет прокладка новой линии, с полной заменой кабеля. Меньшее количество соединений — практически гарантия отсутствия серьезных проблем. Однако такую работу обычно приводят только во время ремонта.

Перенос розетки ближе к распределительной коробке

В этом случае работа значительно упрощается. Сначала провод очень аккуратно достают из стены. На выбранном участке штробы отмечают место для новой (либо старой, демонтированной) розетки, затем делают отверстие. После этого просто отрезают провод, концы которого зачищают, потом фиксируют в клеммах розетки. Дальнейшие работы, касающиеся монтажа подрозетника и рабочей части прибора, также не представляют сложности.

Организация новой линии

Прокладку нового ответвления можно осуществить двумя способами:

путь до розетки прокладывают от распределительной коробки, которая находится в помещении;

новую линию ведут от щитка, где располагается счетчик.

Первый способ — идеальное решение, если хозяева планируют заменить старую проводку. Второй вариант обычно выбирают для организации отдельной линии — для розетки, предназначающейся для мощного бытового прибора.

Плюсы создания нового ответвления — его максимальная надежность, шанс установить розетку на другой стене, возможность выбрать другое сечение проводов, что очень важно для мощных приборов. Единственный минус — расходы, которые значительно возрастут. Такая, более масштабная работа состоит из нескольких этапов.

Сначала делают штробы, идущие от распределительного щитка, или от коробки. Если решают использовать старые канавки, то из них удаляют остатки раствора. В щитке устанавливают автомат, провод укладывают в штробы и закрывают строительным раствором. Делают отверстие под монтажную коробку, устанавливают подрозетник, потом подключают розетку.

Все соединения выполняют с помощью пружинных клемм, пластиковых колпачков или клеммных колодок. Скруток без пайки лучше не использовать. Запас при прокладке новых проводников обязателен, причем с каждой стороны. Добавлять рекомендуют по 100-150 мм. Старые приборы чаще демонтируют, монтажные коробки удаляют, все отверстия и штробы закрывают. После застывания раствора поверхности шлифуют.

Задачу перемещения электрических приборов нельзя назвать очень сложной, так как перенести розетку можно несколькими способами, причем каждый из них не потребует особых знаний и умений. Однако точность, аккуратность и внимательность — требования необходимые. Убедиться в этом поможет следующее видео: