Скрытый монтаж домашней электросети практически не имеет слабых мест, если рассматривать этот вариант прокладки с точки зрения эстетики. Однако самый главный его минус заключается в том, что при капитальном ремонте или повреждении трассы владельцам жилья приходится искать ответ на вопрос, как найти проводку в стене под штукатуркой. Задача кажется сложной, однако у них есть сразу несколько решений. Хозяева домов или квартир могут использовать специальные устройства, или обратиться к народным способам. Существует и простой косвенный метод, который позволяет относительно точно определить, где именно в комнатах проходит электропроводка. О нем и не помешает узнать в первую очередь, поскольку таким образом можно ограничить площадь поиска проводов. Но только если их монтаж быть проведен по всем правилам.

Зачем нужно искать проводку в стенах?

Как уже было отмечено, необходимость определения точного нахождения кабеля может возникнуть при замене проводки и в том случае, если есть подозрение, что линия повреждена именно на участке, находящемся в стене.

Кроме того, поиск обязателен, если:

хозяева решились на перепланировку, поэтому им нужно узнать, не повредится ли проводка во время масштабных работ;

возникла необходимость сверлить стену под крепеж (например, для зеркала, полок, телевизора и т. д.);

появилась идея установить дополнительные розетки.

В таких ситуациях сначала необходимо точно узнать, где находится трасса. В противном случае мастера рискуют получить поражение электрическим током.

Косвенный способ определения нахождения электропроводки

Чтобы быть уверенными в своих действиях, нужно иметь на руках либо проект (план электрификации), либо монтажную схему. В этом случае у владельцев будет гарантия, что при «стеновых» работах проводка не будет повреждена. Если документов нет, то хозяевам нужно познакомиться с правилами скрытого монтажа, чтобы определить, где в стене располагаются электрокабели. Главные из них:

Линии электрической проводки проходят или строго вертикально, или горизонтально. Диагональный монтаж под запретом, как и любые другие некорректные направления. Минимальное расстояние между потолочными перекрытиями (полами) и кабелями — 150 мм. Расстояние между проемами (дверными, оконными) и проводами — 100 мм. Между кабелями и трубами обязательно оставляют 30 мм. Угол поворота проводов — 90°.

Еще одно неписаное правило электромонтажа гласит, что к розеткам и выключателям кабели всегда прокладывают строго вертикально. При монтаже проводки избегают перекрещивания кабелей. Если другого выхода нет, то штробы для них делают разной глубины, чтобы расстояние между линиями было не менее 3 мм, но больше — лучше. Что касается расстояний от труб систем отопления, то провода от них должны отделять не менее 100 мм при прокладке параллельно, и 50 мм при пересечении.

Минус косвенного способа в том, что проводка может оказаться совсем не там, где она должна быть по всем правилам. Одна из главных причин — желание строителей сэкономить на кабеле. В этом случае проводка может располагаться и по диагонали. Но это все-таки исключительные случаи.

Способы поиска скрытой проводки

Люди, пока не столкнувшиеся с этой проблемой, не знают, как найти проводку в стене под штукатуркой. Есть методы простые и более сложные.

Визуальный осмотр, простукивание

Этот способ элементарен, и не потребует участия каких-либо приспособлений. Он заключается в том, что после удаления отделочного материала хозяева внимательно осматривают стены, определяя разницу в цвете штукатурки, находя неровности на поверхностях, выпуклости либо, наоборот, небольшие углубления.

Второй метод элементарен: небольшой слой штукатурки дает возможность обойтись без инструментов — использовать костяшки пальцев. Определить, где находится проводка, можно простым простукиванием стены. Там, где находится штроба, звук будет иным. Говорят, что данный метод нередко применяют опытные электрики.

Помощь отвертки-индикатора

Данный способ тоже не слишком требователен, в том числе и к финансам. В этом случае при обнаружении проводки небольшой инструмент подаст световой сигнал. Однако он будет полезен только в том случае, если кабель находится на небольшом расстоянии от поверхности стены. Если дело обстоит иначе, то индикаторная отвертка будет неэффективна.

Поиск металлоискателем

Если в хозяйстве или у знакомых есть этот прибор, то можно найти проводку в стене с его помощью. Плюс этого варианта в том, что устройство в состоянии обнаружить сеть, которая не находится под напряжением.

Недорогие металлоискатели обнаруживают все металлические изделия — арматуру, гвозди, саморезы и т. д. Приборы более высокой ценовой категории настроены на поиск медных и алюминиевых проводников. Минус в больших размерах катушки устройств. По этой причине точное расположение скрытой проводки под слоем штукатурки найти не получится. Считается, что погрешность будет составлять примерно 5 см.

Приобретение сигнализатора (детектора) скрытой проводки

Это самый простой путь к цели, но он потребует некоторых трат.

Виды детекторов

Существует сразу несколько видов компактных устройств, которые позволяют без проблем обнаружить скрытую проводку. Среди них:

Ультразвуковые детекторы. Их цель — определение структуры материалов. Они излучают волны, потом анализируют полученные сигналы. Расшифровывает «эхо» микропроцессор. Эти сигнализаторы считаются наиболее эффективными. Электростатические приборы. Они отличаются самой простой конструкцией, способны найти проводку, находящуюся от них на расстоянии 5-7 см. Главный минус устройств в том, что электростатические приборы чувствительны к другим источникам (электрического поля), располагающимся поблизости. Электромагнитные модели. Эти детекторы «ловят» электромагнитные поля, поэтому довольно точно определяют, где располагается скрытая проводка. Их погрешность невелика: она составляет примерно 1 см. Недостаток данных устройств — умение определять только те проводники, по которым течет ток. По этой причине перед началом поиска сигнализатором нужно включить свет, подключить к розеткам мощные приборы-потребители, и включить их.

Металлодетекторные приборы способны создавать свое электромагнитное поле. Их используют для обнаружения любых элементов из металла. Они способны найти в стенах поврежденную и рабочую проводку, гвозди, саморезы, болты, арматуру и т. д. Максимально эффективны металлодетекторные универсальные приборы: например те, которые представляют собой комбинацию с электростатическим устройством. Плюс этих моделей — максимальная точность обнаружения, минус — высокая цена.

При выборе идеального ассистента обращают внимание на производителя (надежность бренда), предназначение прибора и на планируемую частоту его использования. Другие важные критерии — максимальная глубина обнаружения проводки, точность показаний устройства, материал корпуса, тип индикации, цена и вес.

Дополнительные опции детекторов проводки

Как правило, их можно обнаружить у более дорогих приборов. К дополнительным функциям относится:

Автоматическая калибровка. Это умение устройств распознавать в толще стен различные материалы. Минус в том, что функция автокалибровки значительно удорожает детекторы. Автовыключение. Такой прибор «уходит на перерыв» после нескольких минут бездействия (5 минут). Эта возможность позволяет экономить заряд батареи прибора. Подсветка дисплея. Она делает устройства максимально удобными. Эти модели можно без проблем использовать даже в темных помещениях. Сохранение результатов поисков. Опция может оказаться полезной для тех, кто составляет отчеты о проведенных работах. Звуковая индикация. Сигнал предупредит о том, что искомый объект найден.

Последняя полезная функция детекторов — информирование мастера о глубине нахождения проводки. Считается, что она более важна для профессиональных электромонтажников.

Лучшие производители и модели

Качественную продукцию выпускает довольно большое количество компаний. К самым популярным торговым маркам (детекторам) относится:

ADA instruments (ADA Wall Scanner 80, ADA Wall Scanner 50);

Bosch (Bosch Truvo, Bosch GMS 120 Professional);

KRAFTOOL (KRAFTOOL GMS 120);

Mastech (Mastech MS6818, Mastech MS6906);

Wortex (Wortex MD 3009);

ЗУБР (ЗУБР профессионал DX-750);

ИНТЕРСКОЛ (ИНТЕРСКОЛ ЭД-0.2);

РЕСАНТА (РЕСАНТА ДМ-50, РЕСАНТА ДМ-100).

Другие хорошие и недорогие помощники — CEM LA-1013, Condtrol Drill Check 3-12-025, CROWN CT44092, ELITECH Д 100, Ermenrich Ping SM70, Gigant Professional GPWS-1, Mastech MS6812, RGK AC-12, МЕГЕОН 45400.

Использование старого радиоприемника, катушечного микрофона

Этот метод понравится тем, кто не склонен выкидывать «пожилые», но все еще хорошие, работающие приборы. Чтобы обнаружить проводку в стене под штукатуркой с помощью этой техники, действуют следующим образом:

Сначала настраивают свой радиоприемник на частоту 100 кГц (или 150 кГц). Вытягивают антенну-щуп, потом максимально приближают ее к стене, но не касаются поверхности.

После обнаружения кабеля радиоприемник начнет издавать характерный треск. Чем ближе провода, тем громче будет звук. Чтобы способ сработал (как и в случае с индикаторной отверткой), в сети должно быть напряжение. Минус этого метода — нахождение лишь приблизительного места. Погрешность может составлять 8-10 см. Поэтому радиоприемник не рекомендуют использовать, если цель хозяев вскрытие штроб. Ту же задачу сможет решить катушечный микрофон, подключенный к магнитофону с колонками. При нахождении искомого они сразу же начнут воспроизводить помехи.

«Привлечение» к поискам слухового аппарата

Этот метод практически аналогичен предыдущему. Для операции также понадобится прибор времен СССР. Причем не любой, а только тот, который имеет режим «Телефон». Поиск электропроводки тоже прост: аппаратом водят у самой стены. Потрескивание будет доказательством того, что кабель найден. Недостаток у способа тот же, что и у обнаружения проводов с помощью радиоприемника. Это довольно большая погрешность.

Использование мультиметра, или мультиметра и транзистора

Можно использовать тестер «соло», но для работы понадобится устройство, способное измерять напряжение в милливольтах (mV). Чтобы повысить чувствительность мультиметра, его плюсовой щуп сворачивают в катушку, затем фиксируют ее изолентой, потом приступают к обнаружению проводки.

О том, что поиски увенчались успехом, засвидетельствуют растущие показатели напряжения на дисплее устройства. Еще более чувствительным тестер сделает металлический предмет, вокруг которого обмотан красный провод.

Для поиска электропроводки вторым способом потребуется любой (простейший) тестер и полевой транзистор. Чтобы найти проводники в стене под штукатуркой:

мультиметр переключают на измерение сопротивления;

щупы прибора присоединяют к выводам транзистора (левому и среднему);

используя правый вывод в роли антенны, в стене ищут кабель, для большей точности к нему присоединяют небольшой отрезок медной проволоки (5-10 см, диаметр — 0.4-5 мм).

Обнаружение проводов зафиксирует мультиметр: сопротивление на дисплее будет меняться — резко увеличиваться.

Неэффективные способы

У некоторых может возникнуть вопрос, касающийся нерабочих методов обнаружения скрытой проводки. К таковым относят использование компаса, магнита, привязанного к нитке, и приложения для смартфона. Все эти способы не позволят добиться желанной цели, поэтому лучше и не пытаться экспериментировать.

Методов и устройств, позволяющих обнаружить электропроводку, довольно много. Но если говорить о лучшем варианте, то оптимальным можно считать использование небольших, но эффективных приборов-детекторов.