Без инженерных систем не обходится ни один дом и квартира. Все настолько привыкли к этим благам цивилизации, что воспринимают их как должное, а начинают ценить их только в тот момент, когда нарушается привычная, бесперебойная работа коммуникаций. Самая большая «беда», делающая человека практически беспомощным, случается, когда внезапно отключается электроэнергия. И в этом случае можно заподозрить короткое замыкание, которое способно спровоцировать очень неприятные последствия, самым опасным из которых является пожар. Важнейшие задачи хозяина или электрика — определить причину КЗ и обнаружить проблемный участок. При самостоятельных поисках главным становится вопрос о том, как найти короткое замыкание в скрытой проводке. Вариантов решения этой «головоломки» есть несколько.

Короткое замыкание, его причины и последствия

Прежде чем переходить к вопросу, о том, как найти короткое замыкание в скрытой проводке, нужно разобраться с неприятным и опасным явлением, узнать его причины. В этом случае у мастера будет возможность предупредить возникновение таких внештатных ситуаций.

Что такое короткое замыкание?

Для того чтобы объяснить, что такое короткое замыкание, один умный человек привел аналог КЗ, но в бытовой гидравлике. Это внезапный срыв крана. Запорное устройство, работающее исправно, создает потоку воды необходимое сопротивление. Если кран вдруг срывается с резьбы, то сопротивление сразу же падает, а сила напора многократно возрастает. В этом случае хозяевам грозит потоп, ЧП с электросетью может закончиться пожаром.

Короткое замыкание, или КЗ — возникновение контакта между проводниками, имеющими разный потенциал. Причина — возрастание силы тока при снижении сопротивления элементов. Если говорить о типичной электропроводке в квартирах, то в этом случае ЧП провоцирует «внезапная встреча» фазного и нулевого провода. Если в частном доме трехфазное электропитание, то вариантов опасного контакта несколько. Например, замыкание возможно между фазой и нейтралью, а также между фазами, КЗ на землю.

Сила тока при таком контакте сильно увеличивается из-за незначительного сопротивления проводников. Последствием этого явления становится резкий скачок температуры, он провоцирует их нагрев. Если по каким-то причинам не сможет сработать защитный автомат, то температура может достичь предельного значения. Следствием критических величин нередко становится возгорание изоляции и тех материалов, которые легко самовоспламеняются.

Причины, провоцирующие короткое замыкание

Вызвать такую внештатную ситуацию в бытовой проводке может несколько разных факторов. Например:

Состояние изоляционных материалов, которые далеки от идеальных. Причины — их старение, особенно в местах перегибов. Свою лепту способна внести повышенная влажность, вызванная «потопом», случившимся из-за халатности соседей. Механическое повреждение изоляции из-за случайного повреждения скрытой проводки. Простые примеры — гвоздь, вбитый в стену, «вмешательство» дрели или перфоратора. Чтобы предотвратить такое ЧП, перед ремонтом рекомендуют узнать, где именно находится проводка. Состояние изношенной проводки. Нередко такие аварии происходят в старых домах, где главные элементы электросети не рассчитаны на реальную мощность всех бытовых электроприборов. Следствие длительной перегрузки — перегрев, расплавление изоляции. Неисправности, возникающие в бытовой технике. Они также провоцируют короткое замыкание в электросети. Обрыв проводов энергосетей из-за порывов ветра, налипания снега и т. д. Некачественный монтаж, некорректный выбор проводников, их сечения. Электроприборы (розетки, выключатели) с плохими контактами.

Самые необычные провокаторы аварии — почти вездесущие грызуны, которые могут решить поточить резцы о первый попавшийся предмет, и тем самым совершить преступление «против человечества» — перегрызть кабель. Такие случаи не повсеместное явление, но они бывают.

Причем иногда «отличаются» мирные питомцы, которые посягают на другое, движимое имущество. Например, «прославился» хомяк, по воле «судьбы» попавший в хозяйский автомобиль, и ставший потом причиной его дорогостоящего ремонта.

Серьезные последствия

Результатом короткого замыкания для хозяев жилья становится:

выход приборов из строя: в некоторых случаях их ремонт невозможен;

разрыв/расплавление выключателей, проводов, розеток;

нагрев и воспламенение изоляционных материалов;

взрыв, пожар: возможны ожоги и другие травмы;

худшее последствие — поражение током.

Во всех случаях важнее всего быстро обнаружить источник проблемы и устранить опасность. К сожалению, короткое замыкание происходит внезапно, предотвратить его или заранее определить «слабое» место в сети невозможно.

Поиск поврежденного участка

Если вызов и ожидание мастера-профи не вариант, то хозяевам приходится самим проводить осмотр всей электросети — открытых участков проводки, а также подключенных бытовых и специальных приборов, в том числе сетевых удлинителей. Перед операцией электроцепь обесточивают, отключая автоматы, которые не сработали, затем из розеток вытаскивают вилки всех бытовых приборов.

Как найти короткое замыкание в скрытой проводке? Идеальный вариант — наличие плана электропроводки, однако этих документов у владельцев жилья на руках чаще нет. Иногда они и вовсе бесполезны, так как чертеж и реальная схема — «две большие разницы». Причина — предприимчивость электриков во время строительства объекта. Поэтому чаще хозяева вынуждены проводить «изыскания» довольно тернистыми путями.

Первые симптомы — запах гари и почернение (выгорание) участка, на котором произошло короткое замыкание. Когда осмотр видимой проводки, распределительной коробки и розеток с выключателями результата не принес, переходят к проверке бытовых и осветительных приборов. Если и в этом случае поиски не увенчались успехом, то исследование продолжают. Оно включает в себя несколько этапов.

Подготовка к поискам повреждения при КЗ

Как найти короткое замыкание в скрытой проводке? В первую очередь, обеспечить условие, при котором поиск вообще возможен. Если при обрыве сети операция иногда сложностей не обещает, то при коротком замыкании приходится действовать по-другому, так как при подаче напряжения автомат попросту отключается.

Исключение — отгорание проводов, идущих на выключатель или розетку. Проверить, произошло ли это, легко индикаторной отверткой: достаточно убедиться в наличии фазы в приборе. Если она есть, то можно говорить о том, что, по крайней мере, один проводник в порядке. Найти обрыв нейтрали очень сложно, если нет опыта подобной работы. В этом случае рекомендуют удалить участок полностью, а потом заменить его новой проводкой.

Чтобы предотвратить короткое замыкание, препятствующее возобновлению питания, его необходимо из «сценария» предусмотрительно исключить. Поскольку чаще КЗ — контакт между нейтралью и фазой, один из проводников отключают. Обычно им становится нулевой провод, изоляция которого синего или голубого цвета. Его отсоединяют, изолируют, а затем отводят в сторону.

Надо еще раз напомнить, что перед этой операцией все электроприборы должны быть отключены от розеток. Если в сети больше нет «травмированных» участков, после исключения ноля из схемы автомат срабатывать не будет.

Поиск участка замыкания

Первым делом надо определить проблемный участок, так как найти короткое замыкание в скрытой проводке можно лишь после того, как мастер точно определит, в каком месте оно произошло.

В домах или квартирах принцип разводки одинаков: от распределительной коробки проводка расходится лучами к розеткам, а для выключателей предусматривается отдельные кабели. Работа намного упрощается, если в распоряжении хозяев имеется схема разводки. Но чаще она отсутствует.

Сначала распределительную коробку открывают, потом на каждой линии измеряют сопротивление и напряжение. Если обнаруживают линию, где показания отсутствуют, то это и есть участок, которые необходимо проверять. Следующий этап — поиски конкретного места короткого замыкания.

Помощь измерительных приборов

Оптимальный вариант — проверка сопротивления на «подозреваемом» участке цепи (или изоляции) мегаомметром, так как мультиметр имеет одно серьезное ограничение. Из-за малого напряжения он подходит только для обследования коротких участков электроцепи — до 3 м, но не более.

Одним проводом мегаомметр подключают к фазовому проводнику, другим к нулю, затем к фазе и заземлению. Если на дисплее высвечивается значение, которое меньше единицы (0,5), то можно констатировать, что с проводкой все в порядке. Когда на нем появляется другая цифра (1), или показатели меняются, это значит, что оголенные проводники в каком-то месте соприкасаются.

Поиск виновника среди бытовых приборов

Нередки случаи, когда короткое замыкание возникает в электроприборах. Чтобы точно определить его источник, используют метод исключения. Сначала от розеток отключают абсолютно всю домашнюю технику, затем восстанавливают работу автомата. Все приборы подключают по одному, по очереди. Виновник будет найден, когда сработает автомат.

Народный метод

В этом случае исследователю важно иметь хороший слух, поскольку в месте, где произошло короткое замыкание, должен улавливаться звук — тихое потрескивание. Однако данный вариант относится к «дедовским методам», поэтому на результат надеяться можно, но сильно полагаться на то, что он будет, не нужно.

Как найти короткое замыкание в скрытой проводке?

Чаще источник проблемы находится на виду, однако существуют и исключения из правил. В этом случае самым простым вариантов становится удаление штукатурки на всем участке от распределительной коробки до места повреждения. Но этот вариант можно рассматривать в том случае, когда у мастера есть схема.

Однако у такой масштабной операции есть минус: мало кого прельщает вскрытие штроб, шум и пыль от такого рода деятельности. И все ради одного участка небольших размеров. Работу несколько упростит главное правила монтажа электропроводки: кабели прокладывают только вертикально или горизонтально. Но и это условие не исключает затянувшихся поисков и большого количества мусора.

Иногда возникают затруднения другого рода. Электрики — «тоже люди», поэтому желание сэкономить и быстро сделать работу нередко приводит к тому, что трассу прокладывают не так, как предписано правилами монтажа и ГОСТом, а «в обход» — самым коротким путем. В этом случае потребуется снимать со стен всю штукатурку. Такая перспектива не понравится никому.

Простейшие приборы

Чаще кабели скрываются под не очень толстым слоем штукатурки, поэтому отыскать их в стенах можно самостоятельно, причем относительно легко и не слишком затратно. Чтобы избежать тяжелой и неплодотворной работы, электрики используют специальные приборы для обнаружения сети или точного места неисправности — бесконтактные индикаторы напряжения. Есть несколько видов детекторов, которыми пользуются электрики при поисках скрытой проводки.

MEET MS-58M. Данный инструмент относится к профессиональным приборам, однако его цена невысока: она составляет менее 500 рублей. С помощью этого индикатора неисправности ищут как на открытых, так и на скрытых участках проводки. Этот бесконтактный тестер-пробник может определить напряжение на трассе через бетон, дерево, кирпич и другие стройматериалы. MS-48NS. Это простейшие прибор — индикаторная отвертка, позволяющая делать тест на разрыв, регулируя уровень чувствительности тестера, определить напряжение на участках трассы. Средняя цена такого индикатора — 300 рублей.

Оба электротехнических прибора довольно точно определяют место неисправности. Погрешность составляет 50-100 мм. Помощь недорогих устройств дает возможность избежать самой неприятной работы — полного «раскурочивания» стен.

После нахождения «аварийного участка трассы» штукатурку вскрывают, достают и чинят (заменяют) поврежденный электрокабель. После завершения работ его возвращают на место, а стену восстанавливают. Идеальное решение — прокладка новой линии, однако допускается и временный ремонт поврежденного участка.

Трассоискатели скрытой проводки

Их называют профессиональными определителями, измерителями, кабелеискателями, или просто искателями скрытой проводки. Этот вариант не самый лучший, так как цена мощных приборов устроит далеко не всех, а приобретать их для разовой работы не имеет никакого смысла.

Ассортимент этого поискового оборудования нельзя назвать «узким», однако качественные, эффективные, чувствительные приборы стоят несколько тысяч, а такие траты вряд ли оправданы для электриков-любителей. Вторая причина для отказа от этого приобретения — сложность работы с трассоискателями: для поиска неисправности необходима не только большая практика, но и теоретические знания.

Как предотвратить встречу с КЗ?

Внимание ко всем элементам и регулярная проверка сети — лучший способ избежать знакомства с КЗ, а значит, и поисков ответа на вопрос, как найти короткое замыкание в скрытой проводке. Уменьшить вероятность встречи с опасным явлением поможет периодический осмотр электросети. Он не даст полной гарантии, так как далеко не все зависит от состояния домашней проводки. Однако минимизировать шанс встречи с коротким замыканием все-таки можно.

Если розетка или выключатель вызывает подозрения из-за нагревания, искрения или появления не явного, но ощутимого запаха пластика, то лучше не дожидаться аварийной ситуации, а вовремя заменить либо отремонтировать прибор. Проверка электросети раз в полгода обязательна. Во время осмотра пристальное внимание необходимо обратить на состояние изоляционных материалов. Даже малейшее изменение их цвета — достаточный повод для замены. Идеал — монтаж автомата, оснащенного устройством защитного отключения (УЗО). Если автоматический выключатель обесточивает сеть при возникновении КЗ, то УЗО защитит хозяев в случае контакта с оголенными проводами. Перед началом любой серьезной работы со стенами нужно убедиться, что на участке нет электропроводки. Об этом требовании нередко забывают, и потом расплачиваются за невнимание. Сечение проводников должно соответствовать суммарной мощности всех бытовых приборов, которых в квартирах и частных домах становится все больше год от года. Минимальное количество электрооборудования в «мокрых» комнатах приветствуется. Розетки должны иметь соответствующий класс защиты от влаги: минимум — IP44.

Выполнив все эти условия, хозяева минимизируют шанс встретиться с коротким замыканием. Несколько слов надо сказать о монтаже проводки. Кабели не рекомендуют укладывать плотно, так как в этом случае риск их повреждения возрастает.

Что делать, если случилось короткое замыкание?

После вопроса о том, как найти короткое замыкание в скрытой проводке, обычно возникает другой — как его устранить. В этом случае последовательность действий такова:

поврежденный участок полностью удаляют, заменяют провода новыми, все соединения максимально тщательно изолируют;

для этой цели рекомендуют использовать новые изделия — термоусадочные трубки, гарантирующие надежную защиту соединений;

если выключатели или розетки оплавились, то их также демонтируют, а на их место крепят новые приборы, ремонт нецелесообразен;

когда вся электропроводка в электросети старая, ее полностью заменяют, так как в этом случае нет гарантии, что короткое замыкание в скором времени не произойдет, но уже на другом участке той же линии;

после замены элементов электросети советуют делать проверку ее работоспособности, причем создать лучше экстремальные условия: чтобы проверить ее работу при повышенном нагреве, используют увеличенную нагрузку.

Если нет никаких «аномалий», то нишу можно штукатурить. КЗ, произошедшее «по вине» электроприборов, требует их ремонта. Худший сценарий из возможных — покупка новой техники.

Приобретение приборов-детекторов — лучший способ, так как найти короткое замыкание в скрытой проводке, расположенной близко, с их помощью проще всего. Другие варианты (например, изготовление самодельных конструкций) искать не имеет смысла: простые инструменты недороги, но работают эффективно. Если проводка находится глубоко, то оптимальным решением будет вызов специалиста.

Как найти короткое замыкание в скрытой проводке, «поведает» следующее видео: