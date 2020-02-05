Постоянно растущие тарифы на электроэнергию — достаточная причина для размышлений обо всех возможных способах экономии. Поскольку доля, приходящаяся на осветительные приборы, довольно велика, то первым пунктом для рассмотрения становятся устаревшие лампы накаливания. Именно эти неэффективные приборы хозяева домов и квартир все чаще меняют на энергосберегающие лампы, или ЭСЛ. Многие знают о приборах только то, что они обещают значительную экономию, однако мало кто может сказать, что точно знает характеристики каждого вида, их отличие от конкурентов. Чтобы выбрать подходящее, наиболее эффективное устройство, нужно быть хорошо осведомленным о принципах работы приборов, о том, на какие критерии необходимо обращать внимание в первую очередь.

Виды энергосберегающих ламп

Обычные лампы накаливания не славятся своей эффективностью и долговечностью, поэтому появление альтернативных источников света было только вопросом времени. Сейчас известно три варианта энергосберегающих ламп, один из них относить в эту категорию не совсем справедливо. Цена их, естественно, выше, но большой срок службы позволяет ожидать быстрой окупаемости этих изделий.

Галогенные, или галогеновые — газонаполненные. Эти приборы нельзя назвать энергосберегающими, так как, по сути, они — те же «лампочки Ильича», но с другой «начинкой». Колба их заполнена парами бора либо йода. Оба химических элемента относятся к галогенам, отсюда и название этих ламп. От обычных приборов накаливания они отличаются большим сроком службы, однако в долговечности и потребляемой электроэнергии сильно уступают двум следующим конкурентам. Люминесцентные. Эти изделия — настоящие энергосберегающие источники света. Принцип работы их сильно отличается от функционирования предыдущих устройств. В этом случае формируется ультрафиолетовое излучение, которое воздействует на вещество, способное преобразовать его в свет. Люминесцентные лампы востребованы в большей степени, чем диодные «коллеги». Светодиодные лампы сейчас считают идеальными приборами. Они максимально долговечны (даже по сравнению с люминесцентными устройствами), лишены недостатков, присущих лампам с люминофором. Источником света в них является LED-диод, за работу его отвечает электронная схема. Существенный недостаток этих изделий — высокая цена.

Поскольку «народным» выбором можно по праву считать наиболее востребованные люминесцентные лампы (КЛЛ), их характеристики и предстоит рассмотреть более подробно. Знакомство с преимуществами и недостатками позволит потенциальному покупателю сделать окончательный выбор, и не пожалеть о нем.

Как устроены энергосберегающие КЛЛ?

Аббревиатура КЛЛ расшифровывается просто — это «компактная люминесцентная лампа». Несмотря на свою историю, начавшуюся в прошлом веке, эти устройства относительно недавно стали подходящими приборами для домов и квартир. Но обо всем по порядку.

Первые «экономки» появились в США еще в 30-е годы минувшего столетия. Спустя 20-30 лет они стали применяться более-менее активно, но только в административных зданиях и на промышленных предприятиях. Виноват в таком долгом пути к обычным потребителям только их размер: габариты линейных люминесцентных ламп были слишком впечатляющими.

По этой причине для производителей первоочередной задачей стало уменьшение размеров новой разработки. Ее решение нашлось только в восьмидесятых, когда были изобретены новые, более качественные люминофоры. Поэтому диаметр трубки приборов удалось уменьшить до 12 мм, к тому же ее «умудрились» многократно согнуть. Прошло еще несколько лет, и габаритная конструкция превратилась в маленькую и легкую лампочку, которая смогла на равных конкурировать с привычным изобретением Эдисона. И выигрывать эту борьбу.

Сейчас компактная люминесцентная лампа состоит из трех элементов — из пускового устройства, цоколя и колбы. В последней располагаются электроды, которые покрыты активаторами — смесью из оксидов бария, кальция, стронция. Емкость заполнена инертным газом (аргоном), в котором находится небольшой процент паров ртути. Цоколь КЛЛ не отличается от этого элемента в обычных лампах накаливания.

Принцип работы люминесцентных устройств нельзя назвать слишком сложным. После того как на лампу подается напряжение, между электродами появляется заряд, благодаря которому начинается непрерывное движение электронов. Оно провоцирует их неизбежное столкновение с атомами ртути. В результате этого запланированного «хаоса» внутри колбы появляется излучение, лампа начинает светиться.

Однако для человека этот процесс остается невидимым, так как 98% излучения находится в ультрафиолетовом диапазоне. Чтобы свет мог улавливать человеческий глаз, изнутри колбу покрывают люминофором — специальным веществом, которое «умеет» поглощать, а затем преобразовывать энергию в световую. Чем качественнее этот светонакопительный пигмент, тем эффективнее работает лампа-экономка.

Преимущества и недостатки «экономок»

Энергосберегающие устройства не зря пользуются большой популярностью во всем мире. Устаревшие лампы накаливания новые эффективные приборы вытесняют по нескольким причинам.

Достоинства

К замечательным свойствам люминесцентных устройств относится:

Высокий уровень светоотдачи. Она больше, чем у обычной лампы, почти в 5 раз. Чтобы не «голословничать», лучше привести цифры: светоотдача люминесцентной лампы мощностью 20 Вт равняется этому показателю у прибора накаливания, мощность которого составляет 100 Вт. Серьезная экономия вытекает из предыдущего пункта. КЛЛ — возможность уменьшить потребление электроэнергии примерно на 80%. Снижение спроса на нее — шанс улучшить состояние окружающей среды, так как производство электроэнергии неизменно сопровождается выбросом в атмосферу вредных газов. Длительный срок эксплуатации. В этих осветительных проборах нет вольфрамовой спирали, перегорание которой становится причиной выхода из строя обычных ламп. Строение и принцип работы КЛЛ совершенно иные: это отличие позволяет использовать их намного дольше — в 6-15 раз. Ресурс экономок — от 6000 до 12000 часов. Меньшее выделение тепла: 60° против 95° у лампы накаливания (100 Вт). Оно дает возможность помещать люминесцентные лампы в светильники и люстры, имеющие температурные ограничения. Редкая замена элементов делает КЛЛ очень удобными для осветительных приборов, находящихся в самых труднодоступных местах: например, если люстры висят в домах с высокими потолками.

Возможность выбрать прибор с определенным видом свечения (теплым, холодным) — еще одно достоинство энергосберегающих люминесцентных устройств.

Недостатки

Идеал недостижим, поэтому и у энергосберегающих ламп есть слабые стороны. В эту категорию можно отнести:

Впечатляющую цену, которая сильно огорчит в том случае, если хозяевам вдруг потребуется менять все обычные лампы накаливания на «экономки»: одна КЛЛ стоит в 10-20 раз дороже, чем привычная «старушка-транжира». Невозможность использования стандартных приборов-«экономистов» в тех светильниках, которыми управляют при помощи регуляторов света — диммеров. В этом случае понижение напряжения на 10% приведет к выключению источника света. Специальные люминесцентные лампы, предназначенные для этих целей, обойдутся в еще большую сумму. Фазу разогрева — время, требующееся лампе для набора мощности. Чтобы дождаться максимальной освещенности, приходится ждать примерно 45 секунд (в холодных помещениях — до 2 минут), что в некоторых случаях не очень удобно. Частые включения/выключения значительно сокращают срок службы энергосберегающих изделий. Ультрафиолетовое излучение, большие дозы которого противопоказаны людям с чувствительной кожей, тем, кто предрасположен к дерматологическим заболеваниям. Им нельзя находиться на близком расстоянии от источника света. Предел — 30 см, но большая дистанция все же предпочтительнее. Максимальная угроза исходит от мощных ламп — 22 Вт или более. Особенно опасны они для сетчатки и роговицы глаза.

Еще один большой минус — токсичные вещества, спрятанные в колбе. Это ртуть и фосфор. Они не несут угрозы, если лампа целая, но требуют максимально осторожного обращения, когда прибор случайно разбивается. Уже доказано, что при таком ЧП концентрация паров ртути в закрытом помещении превысит допустимый (безопасный) уровень в 20 раз.

Выбрасывать даже целые изделия в мусоропровод или мусорный бак категорически нельзя: люминесцентные лампы, отслужившие свой срок, обязаны принимать соответствующие организации: например, ЖКХ. Однако найти такие пункты бывает очень проблематично.

Как выбрать качественную лампу?

Если достоинства привлекают, а недостатки не слишком пугают, то можно отправляться в магазин, однако покупателя там ждет очень широкий ассортимент. Как выбрать энергосберегающую лампу, подходящую по всем параметрам? Есть несколько характеристик, на которые надо обращать внимание всегда.

Мощность и светоотдача

Мощность — главный критерий при выборе любого электрического прибора. В нашем случае учитывают, что светопередача КЛЛ примерно в 5 раз превышает этот показатель обычной лампы. Чтобы купить подходящее изделие, мощность «классики» делят на 5. Можно для наглядности привести пример: если в люстре находятся традиционные лампочки мощностью 100 Вт, то для экономки идеальным будет параметр, в пять раз меньший — 20 Вт.

Однако этот закон деления — правило, в котором тоже есть исключения. Это касается энергосберегающих ламп китайских производителей: некоторые «поднебесные» модели дают всего четырехкратное увеличение. Поэтому перед приобретением КЛЛ лучше тщательно изучить информацию, находящуюся на упаковке товара.

Способность распространения светового потока называют светоотдачей. Она измеряется в люменах (Lm). На эту характеристику влияет мощность энергосберегающего прибора. Чем она больше, тем интенсивнее движение электронов, сильнее взаимодействие с атомами ртути. Эти данные — мощность и излучаемый световой поток — производители указывают на упаковке приборов.

Цветовая температура

Разный вид свечения можно считать большим преимуществом, однако некоторые лампы оказываются не слишком «удобоваримыми» для глаз. Виновата в дискомфорте цветовая температура энергосберегающего прибора. Такое раздражение вызывает лампа, если она некорректно подобрана к конкретному помещению. Устройства с разной цветовой температурой приобретают, учитывая предназначение комнаты:

Холодный белый свет, имеющий голубоватый оттенок — от 6000 до 6500 К. Эти модели обычно покупают для кабинетов или офисных помещений. Естественный белый свет — 4200 К. Такие энергосберегающие приборы будут оптимальны для осветительных приборов детских или гостиных. Теплый желтоватый цвет — 2700 К. Эти приборы гарантируют освещение, максимально приближенное к тому, что дает обычная лампа накаливания. Они идеальны для светильников спален и кухонь.

Так как в комнатах редко бывает всего один источник освещения, то в одном помещении возможны комбинации моделей с разной цветовой температурой.

Гарантия, срок службы и цена

Максимально дешевые товары — повод задуматься о целесообразности такой покупки, так как существует большой риск получить на руки экземпляр, который «уйдет в отказ» раньше четверти или половины заявленного срока службы. Поэтому лучше выбирать модели (как минимум) средней ценовой категории.

Второй немаловажный критерий — гарантийный срок. В этом случае диапазон довольно широк: некоторые производители дают всего 6 месяцев, другие обещают 36. Не надо объяснять, что последние изделия можно брать без опаски. Условия гарантии — то, что лучше узнать еще до покупки. Обычно необходимо сохранить чек и упаковку изделия.

Форма ламп

Она у люминесцентных моделей бывает разной, поэтому выбирают экономки в соответствии с дизайном и своими представлениями о красоте. Есть изделия:

колбовидные, они напоминают грушу, свечу либо шар;

полуспиральные и спиралевидные;

U-образные.

Если говорить о самых востребованных энергосберегающих изделиях, то это лампы спиралевидные и U-образные. На качество освещения их форма не влияет, зато есть различие в цене: первые модели стоят дороже, причина — более сложная технология изготовления.

Тип цоколя

Классический цоколь лампы накаливания присущ и экономкам, которыми сейчас все чаще заменяют устаревшие «лампочки Ильича». Такие стандартные устройства имеют обозначение е27. Цифра — это диаметр цоколя.

Небольшие светильники и бра требуют от источника света такого же маленького цоколя. Изделия с его уменьшенным диаметром обозначаются е14.

Максимальная мощность и габариты — характеристика этих элементов у таких же энергосберегающих моделей. В этом случае используется большой цоколь — е40.

Производители

Если с характеристиками энергосберегающих ламп разобраться довольно просто, то с выбором торговой марки могут возникнуть затруднения. Производителей слишком много, однако гарантом качества могут считаться только те фирмы, которые уже хорошо известны, а отзывы на их продукцию (если не сплошь, то в большинстве своем) положительны.

Лучшими считают энергосберегающие лампы от Camelion, Navigator, Osram, Philips и Эра.

Camelion. Под этим брендом выпускают три вида энергосберегающих ламп — Classic, ECO и PRO. Средний номинальный срок службы приборов составляет от 8000 (Classic, ECO) до 10000 (PRO) часов. Navigator. Модели этой фирмы появились на российском рынке в 2006 году. Сейчас ассортимент ламп значительно расширился: можно купить различные источники света — спиралевидные, U-образные и декоративные. Osram. Первая люминесцентная лампа под этой маркой была выпущена в 1985 году. Все изделия Osram имеют впечатляющий срок службы (15000 часов), способны выдержать большое число перезапусков (от 5000 до 50000). Philips — «пионер». Эта компания, которая первой начала массовое производство энергосберегающих ламп (1980). Производитель давно известен широким ассортиментом электроприборов, их великолепным качеством и долговечностью. Эра. Продукция этого бренда появилась на отечественном рынке в 2008 году. Сейчас ассортимент ламп расширился настолько, что позволяет выбрать приборы разной формы и цветовой температуры, с любым типом цоколя.

Есть и другие, менее известные, производители энергосберегающих ламп. Они также имеют неплохие отзывы, касающиеся их продукции. Это Uniel, Feron, Foton Lighting, Sonnen.

Нужны ли дома энергосберегающие лампы, насколько опасны они в эксплуатации? Качественные модели надежных, давно известных производителей не являются угрозой: ни скрытой, ни явной. Однако вреда человеку и окружающей среде они не принесут только в том случае, если с изделиями будут обращаться максимально аккуратно, правильно проводить их утилизацию. Требования эти просты и выполнимы.

Чтобы развеять все сомнения, которые могли появиться в отношении этих чудо-лампочек, лучше посмотреть подробный урок. В нем «учитель» рассказывает о принципе работы КЛЛ, показывает «начинку» этого электрического прибора.