Электроэнергия, стоимость которой для потребителей растет с каждым годом, вынуждает владельцев загородных домов искать другие ее источники. Особенно удручают хозяев участков расходы на наружное освещение, однако обойтись без него невозможно. Поздним вечером и ночью придомовая территория, сад и дорожки превращаются в «дебри», поэтому нуждаются в подсветке. Свет гарантирует удобство, дополнительную безопасность жильцов, путешествующих по участку в темное время суток, поэтому он необходим ежедневно, а такое «расточительство» выливается в значительные суммы. Лучшая альтернатива непомерным тратам — автономное уличное освещение с помощью солнечной энергии. Чтобы принять решение в его пользу, или, наоборот, отказаться от этой идеи, надо познакомиться с ним поближе.

Нужно ли такое оборудование?

Если речь идет о загородном доме, где хозяева проживают постоянно, то у этого решения масса плюсов. Самый главный из них — сокращение расходов на электричество, а они получаются довольно существенными. Освещение улицы за деньги, даже если имеется в виду собственный участок, — то удовольствие, которое может понравиться только «неисправимому» филантропу.

Когда такие приборы выбирают хозяева дач, смысл в них тоже есть. Если владельцы на участке бывают лишь «набегами», то даже неяркое освещение может отогнать от него чужаков, решивших поживиться. В любом случае, дача не только серьезный труд. Это место, где можно отдохнуть, поэтому красота, уют и комфорт ей точно так же необходимы.

Для любых участков уличные фонари, работающие от солнечных батарей — вариант выгодный. Они светят, преображают пространство, но не требуют какого-то особенного монтажа, технического ухода, не увеличивают счета за электричество. Если даже представить, каких усилий и средств потребует прокладка традиционных электролиний с земляными работами и покупкой бухт дорогого кабеля, то скептиков и вовсе не останется.

Противники солнечных светильников обычно приводят свой главный аргумент: такое освещение никак не может конкурировать с электрическими лампами. Они, конечно, правы, сравнивать обычные устройства с солнечными фонарями — занятие бессмысленное. Однако альтернативные источники света изначально предназначаются совершенно для другого.

Электрическое оборудование обеспечивает яркий свет, позволяющий разглядеть все предметы в мельчайших подробностях. Но у уличных осветительных устройств функция другая. Они помогают подсветить придомовую территорию, чтобы хозяевам было легче ориентироваться в пространстве вечером и ночью. Поэтому для любого участка есть смысл использовать комбинированное освещение.

Там, где яркий свет нужен обязательно (например, над крыльцом), лучше повесить традиционную электрическую лампу, оснащенную для экономии датчиком движения. Сад, водоемы, дорожки и газоны можно подсветить альтернативными источниками. Однако надо принимать во внимание, что яркий электрический свет будет перекрывать более тусклые солнечные фонари.

Автономное уличное освещение

Сейчас выпускают большое количество моделей, работающих благодаря энергии, которую преобразовывают солнечные панели. Они отличаются характеристиками и конфигурацией, однако основные компоненты такого оборудования одинаковы.

Устройство автономных систем

Автономное уличное освещение состоит из нескольких элементов.

Аккумуляторная батарея. Она накапливает солнечную энергию, которую выработали панели. Подключают аккумулятор, используя специальный диод, проводящий электричество только в его сторону. Есть светильники, способные работать на обычных батарейках. Солнечная панель. Работу приборов обеспечивают фотогальванические ячейки: чем больше их количество и выше качество, тем эффективнее будет работать оборудование. Его функция — выработка электроэнергии. Этот элемент — самый дорогой в системе. Источник света. Это одни светодиод, или сразу несколько приборов. Они не выделяют тепла, по этой причине медленнее изнашиваются, потребляют меньше электроэнергии. Иногда к светодиодам для более яркого свечения добавляют галогенную лампу. Контроллер. Его предназначение — управление системой, поддерживание оптимального режима зарядки и разрядки Датчик освещения (фотоэлемент). Он реагирует на степень освещенности, включая либо отключая оборудование. Корпус. Главное требование к нему — надежность, способность противостоять внешним воздействиям. Кронштейн либо опорная конструкция.

Некоторые модели усовершенствованы. Например, есть системы с датчиком движения, он реагируют на появление людей в освещаемой зоне. Некоторыми приборами можно управлять дистанционно — через интернет по беспроводным сетям.

Принцип действия

В светлое время суток фотоэлектрические элементы солнечной панели работают на прием потока солнечного света, вырабатывают такое количество энергии, на которую рассчитана модель. Она передается аккумуляторной батарее, накапливающей ее до того момента, пока емкость полностью не зарядится.

При пасмурной, дождливой погоде некоторое количество энергии в любом случае будет выработано и передано, однако полной зарядки аккумулятора не произойдет, поэтому работа фонаря в темное время суток сократится. За величиной заряда и количеством энергии следит контроллер, переключающий систему из одного режима в другой: например, из зарядки в расходование.

Когда наступают сумерки, в дело вступает датчик освещения, он переключает автономную систему в рабочий режим. Энергия, накопленная в аккумуляторной батарее, поступает на инвертор. Он преобразует ее в напряжение, которое затем поступает на лампы. Они будут светить или до рассвета, или до того момента, пока не произойдет разрядка аккумулятора.

Есть модели, которые могут работать по упрощенной схеме. После накопления энергии аккумулятор отдает ее источникам освещения в том же, непреобразованном, виде. В этом случае лампы должны работать на постоянном токе. Минус их — небольшая длительность свечения, плюс — меньшая цена из-за отсутствия части оборудования.

Автономное освещение: плюсы и минусы

Уличное освещение на солнечных батареях имеет как достоинства, так и недостатки. Прежде чем всерьез обдумывать такую возможность, лучше оценить данную альтернативу со всех сторон.

Преимущества

К достоинствам уличного освещения на солнечных батареях относится:

Стопроцентная автономность. Любой источник света никак не зависит ни от других уличных фонарей, ни от проблем, неожиданно возникающих в обычной электрической сети. Мобильность. Осветительные приборы не статичны. Так как провода отсутствуют их можно переносить в любое место участка, где в данный момент нужен максимум света. Полная безопасность. Из-за того, что проводники и электрические соединения на участке отсутствуют, риск поражения током исключается. Возможность автоматической регулировки. Такие источники света можно включать и выключать, предварительно настроив параметры, время. Легкость установки. Все мероприятия — монтаж, настройку — хозяева могут выполнить без помощи извне. Небольшие размеры. Компактность приборов дает возможность без труда переносить их в нужное место. Шанс получить любое количество разнообразных приборов, но не беспокоиться о счетах за электроэнергию. Серьезная экономия средств, необходимых для дорогого традиционного освещения придомовой территории. Приемлемая цена некоторых моделей, она позволяет устанавливать устройства в разных местах. Экологичность, а значит, безопасность для людей и простота утилизации.

Еще один плюс автономного освещения — широкий ассортимент этих устройств. Он облегчает оформление придомовой территории в соответствии с разработанным дизайном. Солнечный фонарь — единоразовое вложение денег, так как он не требует никаких расходов на энергоресурсы.

Недостатки

Ничто не совершенно под луной: автономное уличное освещение тоже имеет свои слабые стороны. К минусам с полным правом можно отнести:

«Рабскую» зависимость солнечных светильников от внешних факторов. Пасмурная погода, дождь, снег приводит к невозможности интенсивной зарядки аккумулятора, а это напрямую влияет на производительность оборудования. Непостоянное свечение. Это разная яркость лампочек. Сначала они работают на полной мощности. Чем больше разряжается аккумулятор, тем хуже становится освещение. Длительность работы автономных источников света. Ресурс работы зависит только от емкости аккумулятора, а она со временем уменьшается. Мобильность. Этот плюс автоматически превращается в минус, если на участок вдруг проникли злоумышленники, так как унести приборы им не составит труда. Необходимость постоянного ухода. Поверхность солнечных панелей, находящихся на улице, загрязняется, поэтому она требует регулярного очищения. Сбои в работе аккумулятора. Такие неприятности происходят в неблагоприятных условиях: как при высокой, так и при низкой температуре. Неотвратимость еще одной покупки: системы охлаждения для тех регионов, где жара — обычное, привычное условие. Обязательный демонтаж в местности с суровыми зимами: поздней осенью приборы убирают, весной возвращают. Необходимость устанавливать оборудование только на хорошо освещенных участках. Высокая цена самых качественных моделей.

Многие «ахиллесовы пятки» такой автономии устраняют подключением мощных аккумуляторов, объединением всех осветительных приборов в одну систему, использованием солнечных электростанций. Эти меры позволяют нивелировать недостатки, однако попутно они снижают мобильность оборудования, повышают его стоимость.

Если размышлять о победе плюсов или минусов, то первые перевешивают, так как на их стороне огромное преимущество — возможность значительного сокращения расходов на почти «золотое» электричество. Со временем солнечное оборудование не только окупится, но и начнет приносить прибыль.

Как выбрать подходящую модель?

Автономное уличное освещение для загородного владения выбрать не так просто. Этой операции «мешает» большое количество разнообразных моделей на прилавках магазинов. Даже приборы, выглядящие почти одинаково, могут иметь разную цену. Чтобы найти самую подходящую модель, надо обратить внимание на характеристики, обдумать, как и куда будет устанавливаться устройство.

Мощность

Чтобы автономное уличное освещение давало необходимое количество света, надо учитывать площадь участка, а также число ламп, которые способны обеспечить отсутствие затемненных участков. В более привычных — обычных и люминесцентных — лампах многие разбираются без труда, однако эффективные светодиодные приборы имеют другие показатели.

Если мощность энергосберегающих (люминесцентных) изделий меньше, чем у обычных, в 5 раз, то светодиодные устройства имеют эту величину уже в 10 раз ниже. Например, светодиодные модели 4 Вт дают такой же световой поток, как приборы накаливания 40 Вт.

Класс защиты

Автономное уличное освещение, как и традиционное, будет работать надежно и без перебоев только в том случае, когда корпус (плафон) максимально защищен от влаги и пыли. Поэтому класс защиты IP44 — необходимое требование (больше — лучше, меньше — нельзя).

Отдельно надо сказать о материале. Прочность и устойчивость к механическим воздействиям — условия, обязательные для него. Самыми лучшими вариантами будут фонари, изготовленные из алюминия либо из ударопрочного пластика. Идеальное стекло — закаленная его разновидность.

Вид модели, способ монтажа

Первый определяет второй. При выборе способа монтажа обязательно учитывают то, какую площадь должен будет освещать прибор, насколько легко в выбранной точке принимать солнечные лучи, нет ли потенциальной опасности для модели. Есть несколько вариантов установки, все светильники делятся на такие конструкции:

Грунтовые. Эти устройства используют для освещения дорожек, а также в качестве декорации участка. Особенности конструкции — небольшая высота, наличие штыка, прикрепленного к стойке. С его помощью фонарь надежно фиксируют в грунте. Светильники-столбы. Эти приборы — самые высокие, они могут быть полутораметровыми или выше. Большая масса требует надежного монтажа. Для таких конструкций выкапывают лунку, после фиксации светильника ее засыпают грунтом, его тщательно уплотняют. Есть модели, предназначенные для твердых покрытий — асфальта, плитки и т. п. Настенные автономные фонари. Их выбирают для освещения придомовой территории, для декоративной подсветки стен, заборов. В этом случае монтаж уже более требователен: для настенного осветительного прибора важно правильное ориентирование по сторонам света. Солнечная батарея должна находиться там, где его больше. Подвесные. Эти конструкции можно прикрепить в любом удобном месте. Фиксация может быть как гибкой (например, тросы), так и жесткой (кронштейны, балки). Главное условие для монтажа такое же, как и в предыдущем случае: максимум света на протяжении дня. Встраиваемые. Их монтируют в одной плоскости с какой-либо поверхностью. Места для монтажа — ступеньки, края дорожек, зоны отдыха. Декоративные. Основная их функция — украшение ландшафта. Их просто ставят в выбранное место.

Невообразимое количество моделей дает шанс выбрать то автономное уличное освещение, которое будет оптимальным — не слишком дорогим, но функциональным и эффектным.

При выборе модели надо обращать внимание на качество всех элементов. Например, долговечность такого оборудования зависит от аккумуляторной батареи. Дешевый прибор прослужит не слишком долго: он может потребовать замены спустя год. Никель-кадмиевые аккумуляторы, наоборот, будут работать 10-15 лет.

Рекомендации по размещению

Некоторые советы могут оказаться нелишними для тех владельцев загородных усадьб, кто устал переплачивать за традиционное электричество.

Чтобы обеспечить максимально эффективную работу прибора (в первую очередь, зарядку), фотоэлемент направляют строго на юг, следя за тем, чтобы плоскость имела минимальный угол наклона. Идеально направлять его на солнце в полдень. Для большего удобства размещения лучше приобретать те модели, у которых фотоэлемент располагается отдельно. В этом случае фонарю можно найти идеальное место, а батарее — самое солнечное. В светлое время суток на прибор не должна попадать ни малейшая тень от деревьев, строений и т. п. Иначе зарядка будет затруднена. Возле входа в здание, у ворот и гаража (парковки) необходимо устанавливать прожекторы.

Если приобрести приборы, оснащенные датчиком движения, то они позволят существенно экономить солнечную энергию, а значит, продлить срок службы оборудования.

Какое автономное уличное освещение лучше подойдет для оформления загородного или дачного участка? Если цель хозяев устроить декоративное освещение, то для этого идеальны маломощные лампы, «раскиданные» по саду или находящиеся около дорожек и зоны отдыха. Для входа в дом, у ворот оптимальны будут только мощные устройства, которые смогут гарантировать максимальную видимость.

Если мастер привык к самостоятельным «свершениям», то можно обойтись даже без покупки оборудования. Счастливые владельцы «очумелых ручек» смогут собрать прибор, если будут следовать подсказкам автора этого видеоролика: